Presidente Luis Abinader anuncia construcción de moderno hospital materno-infantil en La Vega y nuevas unidades especializadas. Otras Noticias Presidenciales

La Vega, R. D.- El presidente de la Repubica Domincana Luis Rodolfo Abinader Corona, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este viernes el sexagésimo segundo Consejo de Ministros y el primero llevado a cabo en la provincia, donde anunció la construcción del Hospital Materno Infantil de La Vega, con una inversión superior a RD 486 millones, como parte de las nuevas inversiones del Gobierno para fortalecer los servicios de salud en esta demarcación.

El mandatario informó que el nuevo Hospital Materno Infantil de La Vega incluirá una Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT), concebida como una versión más pequeña de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), destinada a brindar atención especializada a niños con condiciones especiales. Este servicio ya forma parte de la planificación del proyecto.

El nuevo centro contará con 40 camas de internamiento, tres quirófanos, dos salas de parto y 18 unidades de cuidados intensivos maternos, pediátricos y neonatales. La infraestructura tendrá tres niveles y más de 1,300 metros cuadrados de construcción.

Junto al nuevo hospital materno-infantil se habilitará también una unidad especializada para adolescentes, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios y garantizar espacios adecuados para la atención de esta población, sin necesidad de ingresar a las áreas hospitalarias generales.

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que la construcción del nuevo Hospital Materno Infantil de La Vega constituye una infraestructura fundamental para fortalecer la atención especializada a embarazadas, recién nacidos, niños y adolescentes de toda esta región.

Explicó que el centro tendrá capacidad proyectada para atender aproximadamente 2,200 partos al año e incluirá unidades de cuidados intensivos neonatales y maternos, así como quirófanos especializados.

Indicó que su construcción permitirá descongestionar los servicios del Hospital Regional Doctor Luis Morillo King, reducir los traslados de pacientes hacia otros centros y ofrecer una respuesta más oportuna ante las emergencias obstétricas y neonatales. Señaló que se estima que beneficiará a una población de aproximadamente 780,000 habitantes de La Vega, además de las provincias aledañas de Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

Proyectos responden a las principales necesidades de los municipios de la provincia

El jefe de Estado también se refirió a los diferentes proyectos anunciados para la provincia, los cuales dijo, fueron identificados y discutidos con funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil, tomando en cuenta las principales necesidades de los distintos municipios.

Entre las intervenciones destacó la construcción e inauguración de varios puentes, algunos de los cuales serían entregados de manera presencial y otros mediante actos virtuales. También mencionó la ejecución de obras de asfaltado, techados deportivos y otras infraestructuras comunitarias.

El presidente Luis Abinader señaló que se desarrollan importantes proyectos en materia de salud, incluyendo unidades de diálisis en municipios de La Vega, con el objetivo de ampliar el acceso de la población a servicios médicos especializados.

En el ámbito deportivo, resaltó la construcción de la nueva Arena Olímpica de La Vega y la remodelación integral del Centro Olímpico, iniciativas que permitirán mejorar las instalaciones destinadas a la práctica deportiva y ofrecer mayores oportunidades a los atletas de la provincia.

El jefe de Estado aclaró que los anuncios realizados durante el Consejo de Gobierno corresponden a nuevas decisiones y proyectos prioritarios, adicionales a las numerosas obras que su administración ya ha ejecutado o mantiene en desarrollo en La Vega.

Asimismo, destacó el potencial productivo de la provincia, especialmente en los sectores agrícola, agroindustrial, de zonas francas y de salud, que consideró fundamentales para continuar impulsando el crecimiento económico de la región.

El presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso de su gobierno de seguir respaldando a La Vega mediante inversiones que contribuyan a generar riquezas, fortalecer las actividades productivas, crear oportunidades y reducir los niveles de pobreza en sus comunidades.

Incremento del 79 % de la inversión pública respecto al período anterior, 2016-2020

En cuanto a la inversión pública en la provincia, el ministro Paliza destacó que durante los últimos cinco años el Gobierno ha invertido más de RD 10,181 millones, lo que representa un incremento del 79 % respecto al período anterior, 2016-2020.

Explicó que esto significa que en los últimos cinco años se ha invertido un 79 % más que en los cuatro años anteriores, recursos que se reflejan en importantes obras de infraestructura, conectividad, agua potable, saneamiento, salud y educación.

Entre las intervenciones realizadas, destacó la extensión de 1,004 kilómetros de caminos vecinales, distribuidos en todo el territorio de la provincia y en cuanto a los proyectos en desarrollo, mencionó la presa de Guaigüí, cuyo avance de ejecución en su primera etapa alcanza el 95 %, y aseguró que será un proyecto transformador en diferentes aspectos para la provincia y, sobre todo, para el municipio de La Vega.

Asimismo, Paliza informó que avanzan las intervenciones en la autopista Duarte, con una inversión superior a los RD 1,000 millones, y la reconstrucción y ampliación de la carretera hacia Jarabacoa, con una inversión que supera los RD 6,700 millones.

Agregó que se incorporará un segundo contratista a esta última obra para poder cumplir con el programa en el tiempo establecido y lograr una ejecución más efectiva de una vía tan importante para el desarrollo turístico de esta provincia y de la eterna primavera que se vive en Jarabacoa.

Al referirse a los compromisos asumidos durante el 62.º Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, Paliza informó sobre la designación de una comisión para identificar terrenos destinados a la instalación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en La Vega.

Precisó que se evaluará tanto un terreno como una edificación del Gobierno o del sector privado que pueda destinarse para este fin, así como la realización de un estudio de viabilidad para transformar el antiguo casino central en una escuela de bellas artes y una casa de la cultura.

Sostuvo que estas iniciativas están orientadas a fortalecer la educación, la formación técnica y el desarrollo cultural de la provincia.

De igual manera, anunció la conformación de una comisión presidida por monseñor Romero para estudiar la situación particular de los terrenos donde se encuentra ubicada la barriada de Nibaje, en La Vega, con el propósito de evaluar su posible expropiación o compra, así como su posterior titulación.

Paliza destacó que estos esfuerzos también se reflejan en los indicadores sociales y económicos, al señalar que La Vega registra una tasa de pobreza de 12.2 %, mientras que el Cibao Sur redujo la pobreza monetaria de 23.3% en 2019 a 10.8 % en 2025.

Manifestó que la pobreza ha ido cayendo de forma sistemática en esta provincia y en toda la región del Cibao Sur, al tiempo que indicó que el ingreso real per cápita de los hogares de esta región creció un 26.6 % durante este período.

En el sector agropecuario, destacó que el Banco Agrícola ha canalizado más de RD 26,000 millones en financiamiento entre los años 2020 y 2026, con lo cual ha fortalecido a los productores y a una de las principales actividades económicas de la provincia de La Vega.

“Estos resultados son importantes, pero sabemos que todavía hay necesidades que atender, proyectar y completar”, expresó el ministro de la Presidencia.

De igual forma, anunció que la Universidad Católica del Cibao (Ucateci) recibirá en los próximos días un aporte cercano a los RD 50 millones para la construcción de su biblioteca, actualmente en proceso de ejecución.

Paliza explicó que el propósito de este Consejo de Ministros ha sido revisar los avances, identificar las prioridades y comprometer a las instituciones del Gobierno con nuevas respuestas para La Vega.

“Nuestra responsabilidad es que cada peso invertido se traduzca en mejores servicios, más oportunidades y una mayor calidad de vida para toda la gente”, manifestó.

En materia deportiva, destacó la importancia de las intervenciones que se desarrollan en la provincia, entre ellas la próxima inauguración de la nueva Arena de La Vega, que tendrá un diseño transformador y condiciones para albergar deportes de alto nivel y aseguró que esta infraestructura será un referente en toda la región del Cibao y del país, por las facilidades conexas que también tendrá, así como por la recuperación de todo el complejo deportivo y olímpico de la provincia.

Finalmente, el ministro de la Presidencia expresó que han sido muchos los temas tratados y concluidos durante este Consejo de Ministros, así como los esfuerzos que se están impulsando en diversas áreas para la provincia. “Sin embargo, este apenas es un punto más de empuje hacia donde queremos que la provincia de La Vega y toda la región del Cibao Sur puedan llegar”.

Presidente Luis Abinader destaca aumento de la producción de pollo, huevos, arroz y plátano impulsada por trabajo conjunto que desarrollan los productores y el Gobierno

La Vega.– El presidente Luis Abinader destacó este viernes el aumento de la producción nacional de pollo, huevos, arroz y plátano, impulsado por una mayor demanda, la ampliación del mercado y el trabajo conjunto entre los productores y el Gobierno, al encabezar la presentación del proyecto piloto Caplatagro La Vega, una iniciativa destinada al acopio, la transformación y la agroindustrialización del plátano.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que desde el año 2020 su gobierno ha respaldado al sector productivo de manera clara, eficiente e integral, al tiempo que felicitó a Adoplatano por impulsar esta iniciativa y aseguró que continuará brindándole su apoyo.

El jefe de Estado resaltó que el crecimiento de la producción de estos alimentos responde también al esfuerzo de los productores nacionales y a la coordinación que mantienen con las autoridades para atender las necesidades del sector.

Asimismo, destacó el respaldo que ofrece el Banco Agrícola mediante el financiamiento a los productores y recordó la coordinación que se ha mantenido con el sector ante las variaciones registradas en el precio del plátano.

En ese sentido, el presidente Luis Abinader alentó a los productores a continuar desarrollando Caplatagro y expresó su interés en que esta iniciativa sirva de ejemplo para impulsar proyectos similares en otras partes del país.

Caplatagro, un ejemplo de encadenamiento productivo

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, definió Caplatagro como un ejemplo de encadenamiento productivo y destacó que la vinculación de la agricultura con la innovación y el financiamiento permite agregar valor a la producción, desarrollar productos innovadores y ampliar las oportunidades de exportación.

El funcionario sostuvo que el fortalecimiento de la producción nacional también contribuye a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico del país, por lo cual valoró el trabajo realizado para relanzar la agricultura dominicana durante las gestiones de Limber Cruz y del actual ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat.

Asimismo, planteó que la alianza con el Banco Agrícola puede conectar las capacidades financieras del país con las de sus productores y contribuir a una mayor suficiencia productiva.

Productores agradecen respaldo del presidente Luis Abinader

En tanto, el presidente de Adoplatano, José Alexander Cruz González, agradeció al presidente Luis Abinader y a las instituciones presentes por el respaldo brindado al sector productor de plátano y expresó que el mandatario cumplió su compromiso con los productores al apoyar el proyecto Caplatagro, al tiempo que destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto para garantizar el avance de esta iniciativa.

Durante sus palabras de exhortación, llamó a continuar fortaleciendo la producción y transformación del plátano para generar mayor valor para el sector.

Proyecto Caplatagro

La iniciativa es promovida por Adoplatano y Coopevive, cooperativa de productores de frutas, vegetales y víveres veganos.

La actividad se realizó en el Mercado de Productores Jeremías e incluyó las palabras de bienvenida de la alcaldesa de La Vega, Amparo Altagracia Custodio Guerrero, y la exhortación de la gobernadora provincial, Luisa Jiménez.

Al concluir el acto, el presidente Luis Abinader recorrió la nave donde se procesan y empacan los productos, acompañado por 40 productores y autoridades.

La agenda también contempló un encuentro con productores agrícolas y directivos de Adoplatano, Coopevive, Caplatagro y Randy Beato Export.

En la actividad estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez; el presidente de Adoplatano, José Alexander Cruz González; el director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera; el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, y Olmedo Caba, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

También asistieron diputados de la provincia, autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como representantes del sector agropecuario.

Presidente Luis Abinader inaugura puente Antonio Guzmán, sobre el río Camú

La Vega.– El presidente Luis Abinader inauguró este viernes el puente Antonio Guzmán, sobre el río Camú, que restablece la conexión entre importantes sectores del municipio cabecera de La Vega, tras más de dos años fuera de servicio, y por mención el puente sobre el río La Palma, en Constanza, y sobre el río Verde, en el distrito municipal Río Verde Arriba, junto a un conjunto de obras viales en la avenida Imbert y la comunidad Los Quemados, del distrito municipal de Cutupú, ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Residentes y transeúntes recibieron con entusiasmo las obras que mejoran la movilidad, fortalecen la conectividad entre comunidades y facilitan el desarrollo de las actividades productivas de la provincia.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que el gobierno del presidente Luis Abinader ejecuta inversiones superiores a los RD 20,000 millones en la provincia de La Vega, a través de esa institución, y resaltó que las obras inauguradas este viernes representan una inversión de RD 521 millones, como parte de los esfuerzos para mejorar la conectividad vial y responder a las necesidades de las comunidades.

Estrella informó que, entre construcciones y ampliaciones, el Gobierno interviene 26 puentes en la provincia, incluidos nueve en la autopista Duarte, siete en la carretera de Jarabacoa y los tres entregados durante la jornada. Precisó que cuatro de los nueve puentes de la autopista Duarte ya están terminados, mientras los otros cinco se trabajan de manera simultánea.

Asimismo, explicó que entre las intervenciones figura la construcción de un nuevo puente en la carretera de Jarabacoa, que contará con cinco carriles, tres de subida y dos de bajada, así como otras estructuras que se encuentran en proceso de terminación, licitación o pendientes de licitar con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al referirse a la magnitud de las inversiones que realiza el Gobierno, el funcionario expresó: “Si eso no es un récord, presidente, es un buen promedio”, al destacar la cantidad de puentes que se construyen y amplían en la provincia.

Eatrella también resaltó los avances en la ampliación de la autopista Duarte y señaló que uno de los carriles en dirección a Santo Domingo se encuentra prácticamente terminado, mientras continúan las intervenciones en dirección hacia La Vega. Sobre la carretera de Jarabacoa, indicó que se trabaja para agilizar su ejecución, incluyendo la incorporación de nuevos contratistas y la solución de situaciones relacionadas con las expropiaciones.

En ese sentido, aseguró que el presidente Luis Abinader mantiene un seguimiento permanente a las obras que se ejecutan en la provincia. “El presidente no deja de preguntar por estas obras y estamos constantemente trabajando”, manifestó Estrella.

De igual manera, destacó que las inversiones viales que se desarrollan en la región del Cibao, incluidas las circunvalaciones de Santiago y Navarrete, permitirán mejorar la conexión de La Vega con la Línea Noroeste, facilitando el desplazamiento hacia Mao y Montecristi sin necesidad de atravesar semáforos en ese trayecto. “Yo creo que eso se llama construir, eso se llama avanzar y eso se llama invertir en la gente”.

Estrella resaltó, además, que, pese a las dificultades del contexto internacional y los costos de los combustibles y la electricidad, el presidente Luis Abinader mantiene la inversión pública como una prioridad, destinando los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura.

En ese orden, afirmó que el Gobierno cumple con los compromisos económicos asumidos con los contratistas y, al mismo tiempo, exige que las obras sean concluidas dentro de los plazos establecidos. “Este es un gobierno que paga, pero es un gobierno también que exige, exige que se entreguen las obras a tiempo, porque la gente no solo quiere que le comiencen los trabajos, sino que se los terminen”.

Presidente Luis Abinader escucha a las comunidades y prioriza soluciones

De su lado, la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez, agradeció al presidente Luis Abinader por las obras ejecutadas en la provincia y destacó su compromiso de escuchar a las comunidades y priorizar las soluciones que responden a sus necesidades. Asimismo, resaltó que el mandatario cuenta con el respaldo de un equipo de funcionarios que trabaja diariamente para contribuir al desarrollo del país y valoró su cercanía con la gente y su disposición de atender las demandas de los territorios. “Con todo mi corazón, con toda mi alma, gracias, presidente Luis Abinader. Vamos a seguir trabajando en La Vega, vamos a seguir avanzando, y La Vega se transforma porque usted preside el mejor gobierno de todos estos últimos años en la República Dominicana”, expresó.

En tanto, la alcaldesa de La Vega, Amparo Altagracia Custodio Guerrero, agradeció al presidente Luis Abinader por la inversión de su gobierno en obras que responden a las necesidades de la población, al destacar que la inauguración del puente Antonio Guzmán representa un avance significativo para la movilidad, la comunicación entre comunidades y el desarrollo económico de la provincia.

Asimismo, valoró el esfuerzo y la dedicación del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y resaltó que estas intervenciones tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. “Un puente no solamente une dos puntos geográficos, también acerca a familias, facilita el trabajo, impulsa el comercio y abre caminos al desarrollo”.

Puente sobre el río Camú

El puente Antonio Guzmán, ubicado sobre el río Camú, sustituyó la antigua estructura que había sido cerrada al tránsito en abril de 2024 debido a su deterioro. La nueva infraestructura, habilitada para vehículos y peatones desde agosto pasado, cuenta con 64.70 metros de longitud, ocho metros de ancho, dos carriles de circulación y aceras a ambos lados.

Como parte de esta intervención, el MOPC también ejecutó trabajos de pavimentación en la avenida principal y 13 calles aledañas, además de construcción de aceras y contenes, señalización, iluminación y obras de protección hidráulica mediante gaviones.

La recuperación de este corredor representa un aporte significativo para la dinámica urbana de La Vega, al restablecer una conexión utilizada diariamente por residentes, comerciantes y conductores, facilitando el acceso a establecimientos y servicios y mejorando las condiciones de circulación en los sectores de su entorno.

Puente sobre el río La Palma

En el municipio de Constanza, específicamente en el sector La Palma, próximo a Tireo, se construyó un puente sobre el río La Palma, una infraestructura que fortalece la comunicación de las comunidades agrícolas y facilita el traslado de productos desde las zonas de producción hacia los centros de acopio y comercialización. La obra cuenta con una longitud de 35 metros, un tablero de 7.5 metros de ancho que permite disponer de una plataforma de circulación más amplia y dos carriles de circulación, además de trabajos de protección hidráulica, drenaje, adecuación de accesos, señalización e iluminación solar.

Puente sobre el rio Verde

Asimismo, en el distrito municipal Río Verde Arriba, Obras Públicas construyó el puente sobre el río Verde, en la carretera Manga Larga–El Quemado, acompañado de obras de adecuación vial que incluyen canaletas laterales para drenaje y contenes, muros de gaviones, defensas laterales, señalización e iluminación.

Intervenciones en Los Quemados del distrito municipal de Cutupú

En la comunidad Los Quemados, del distrito municipal de Cutupú, también se realizaron intervenciones para recuperar la conexión vial de esta zona, respondiendo a una necesidad de sus residentes, quienes durante años enfrentaron dificultades para desplazarse y acceder a servicios esenciales. Esta actuación favorece la movilidad de las familias y las condiciones para el desarrollo de las actividades agropecuarias y comerciales de la comunidad.

Construcción y adecuación de la avenida Imbert

Dentro de las intervenciones presentadas figura también la construcción y adecuación de la avenida Imbert, en el municipio cabecera de La Vega, una obra con doble calzada y dos carriles por sentido.

Los trabajos alcanzan 1,809 metros de pavimentación, incluyendo ambas calzadas y seis calles perpendiculares, así como 1,345 metros cuadrados de aceras, 1,329 metros lineales de contenes, 916 metros lineales de bordillos en la isleta central y obras de drenaje y señalización.

Esta intervención contribuye a organizar la circulación vehicular y peatonal, facilitar el acceso a los establecimientos comerciales y mejorar las condiciones de desplazamiento de residentes, trabajadores, clientes y proveedores.

Infraestructura al servicio de las comunidades

Las intervenciones adquieren especial importancia en una provincia cuya dinámica económica está estrechamente vinculada al comercio, la producción agropecuaria, los servicios y el turismo. En territorios como Constanza, donde la actividad agrícola representa un componente esencial de la economía, disponer de conexiones viales funcionales facilita el traslado de las cosechas y el acceso a los mercados.

De igual manera, la recuperación de puentes y el mejoramiento de las vías urbanas y rurales inciden directamente en la vida cotidiana de la población, al favorecer los desplazamientos hacia centros educativos, establecimientos de salud, espacios de trabajo y otros servicios fundamentales.

En el acto estuvieron presentes el senador de la provincia, Ramón Rogelio Genao; el obispo de la diócesis de La Vega, monseñor Andrés Napoleón Romero; los contratistas de las obras, Juan Araceli y Rafael Gómez; así como diputados, viceministros, autoridades locales, representantes de la prensa, miembros de las Fuerzas Armadas y comunitarios de la provincia.

Vicario de la Diócesis de La Vega, Pablo Santos, reconoce avances en alfabetización infantil durante el gobierno de Luis Abinader

La Vega.– “Lo bueno se promueve”. Con esta expresión del papa Francisco, el vicario de Pastoral de la Diócesis de La Vega, Pablo Santos, reconoció los avances en alfabetización infantil durante el gobierno del presidente Luis Abinader, al asegurar que ha comprobado personalmente cómo el programa Con Base, impulsado por el Ministerio de Educación, está contribuyendo a superar las dificultades de lectura y escritura de niños y niñas en las comunidades de la diócesis.

Durante el acto, el sacerdote felicitó a las autoridades educativas por impulsar esta iniciativa y destacó la importancia de reconocer las acciones que favorecen el aprendizaje y el desarrollo de la niñez dominicana. Recordó que es egresado de la educación pública, tras cursar sus estudios básicos en la escuela Ramón del Orbe y el bachillerato nocturno en el liceo Don Pepe Álvarez, debido a que durante el día debía trabajar.

Asimismo, resaltó las oportunidades que ofrecen actualmente los centros educativos, junto con los servicios de transporte y alimentación escolar, para facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes en las aulas. También valoró los resultados del programa de alfabetización en edad oportuna Con Base, iniciado en 2022, y explicó que ha observado mejoras en las habilidades de lectoescritura de los niños y niñas que participan en la catequesis.





Centro Educativo Prof. Juan Pablo Holgín Quezada

El plantel cuenta con 18 aulas, tiene capacidad para más de 600 estudiantes y fue construido con una inversión de RD 163,936,054.59.

La infraestructura dispone de 14 aulas estándar, dos de educación inicial y dos de educación especial, además de oficinas administrativas, biblioteca, baños, cancha doble, comedor escolar, plaza cívica, estacionamientos y áreas verdes, espacios destinados a fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Ministro Luis Miguel De Camps destaca entrega de 98 centros educativos durante 2026

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que, en lo que va de 2026, el Gobierno ha entregado 98 centros educativos en distintas comunidades del país, como parte de las acciones para ampliar la cobertura escolar y mejorar las condiciones de la infraestructura educativa. Destacó que el nuevo plantel responde a las necesidades de las familias de El Higüero y reconoció el trabajo del director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, y de su equipo por su contribución a la ejecución de estas obras.

El funcionario sostuvo que una de las principales prioridades del sistema educativo es garantizar que los estudiantes aprendan a leer con comprensión, escribir con claridad y desarrollar el razonamiento matemático, mediante iniciativas como Con Base y el fortalecimiento de la formación y el acompañamiento docente.

También exhortó a los padres y las madres a involucrarse en la educación de sus hijos, mantener una comunicación cercana con los maestros y garantizar su asistencia regular a clases. Asimismo, motivó a los estudiantes a cultivar el hábito de la lectura y la curiosidad por aprender.

Entrega también el Liceo La Romana en Sánchez Ramírez

De manera simultánea, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado, por mención, el Liceo La Romana, también conocido como Liceo Batero, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, con 12 aulas que beneficiarán a más de 400 estudiantes.

El plantel, que representa una inversión total de RD 91,749,896.73, cuenta con bloques de aulas y un comedor escolar equipados con abanicos, además de áreas exteriores acondicionadas mediante trabajos de paisajismo, pintura general y pavimentación con hormigón del acceso principal. La infraestructura presenta un 100 % de ejecución física y se encuentra en funcionamiento, ofreciendo espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.





Estudiante agradece construcción del nuevo plantel

En representación de los alumnos, Josué Ramón Mejía Comprés, estudiante de quinto grado del Centro Educativo Prof. Juan Pablo Holgín Quezada, agradeció al presidente Luis Abinader y a las autoridades educativas por la construcción de la escuela.

“Hoy no solo se inaugura un edificio nuevo, también se inaugura un sueño”, expresó al destacar las oportunidades que representan las nuevas instalaciones para su formación y la de sus compañeros. El estudiante se comprometió a cuidar el plantel y aprovechar los recursos disponibles para alcanzar sus metas académicas y personales.

Con la entrega de ambas infraestructuras, el Gobierno incorpora 30 nuevas aulas al sistema educativo público, con capacidad para beneficiar a más de mil estudiantes de las provincias La Vega y Sánchez Ramírez, como parte de los esfuerzos para ampliar el acceso a la educación y mejorar las condiciones de los centros escolares.

Gobierno dominicano evaluará demandas del Colegio Médico

El Presidente del gremio médico, Luis Peña Núñez, ofreció la información este sábado.

Santo Domingo, 14 nov (Prensa Latina) El Gobierno dominicano evaluará las demandas salariales y laborales del Colegio Médico Dominicano (CMD), así como las necesidades de infraestructura y equipamiento hospitalario, informó hoy el presidente de esa organización, Luis Peña Núñez.

El dirigente gremial explicó que el mandatario Luis Rodolfo Abinader asumió ese compromiso durante un encuentro celebrado en el Palacio Nacional, donde recibió el pliego reivindicativo del sector.

En cuanto a los médicos pensionados, anunció que en los próximos días se firmará un decreto para ampliar el listado de beneficiarios de aumentos de pensiones.

También informó sobre la revisión de casos particulares y la creación de una comisión que coordinará con el Servicio Nacional de Salud (SNS) la solución de expedientes pendientes de jubilación.

Entre las principales reclamaciones figuran el pago de incentivos por antigüedad a los profesionales con más de 15 años de servicio, el aumento de las tarifas por guardias presenciales, las compensaciones por distancia y la apertura de nuevas plazas para médicos generales y especialistas.

El CMD también exige mayor seguridad en los hospitales, reparación y mantenimiento de equipos médicos, terminación de obras sanitarias pendientes y fortalecimiento de la atención primaria.

Peña Núñez indicó que el Poder Ejecutivo analizará la viabilidad financiera de las propuestas y convocará al gremio en las próximas semanas para comunicar su respuesta.

El encuentro se produjo después de varios reclamos y acciones de protesta del sector.

El 13 de octubre pasado, el CMD realizó un paro nacional de 24 horas que afectó las consultas y cirugías electivas en los hospitales públicos, aunque mantuvo los servicios de emergencia y la atención a pacientes críticos. Posteriormente, convocó otra paralización para el 4 de noviembre y una marcha hacia el Palacio Nacional el día 11, pero suspendió ambas actividades tras recibir la invitación del mandatario para dialogar.

Presidente Luis Abinader se reúne con la directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD)

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió a una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezada por su presidente, el doctor Luis Alberto Peña Núñez, con quien conversó sobre diversos temas orientados a continuar mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales de la medicina en el país.

El encuentro se realizó en el Palacio Nacional, donde el jefe del Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Durante la reunión, el mandatario se mostró receptivo ante los planteamientos de los representantes del gremio médico y reiteró su disposición de seguir trabajando para elevar la calidad de vida de los médicos, así como sus condiciones laborales.

Asimismo, resaltó las buenas relaciones que ha mantenido con el referido colegio profesional, al tiempo que expresó su interés en continuar ampliando esos vínculos, que en definitiva redundan en beneficio de la sociedad dominicana.

Seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio

De su lado, el doctor Peña Núñez agradeció al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña y al ministro Andrés Bautista por la receptividad mostrada, destacando el interés común de seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio.

La comisión del Colegio Médico Dominicano también estuvo integrada por los doctores Miosotte Lazala Monegro, secretaria general; Máximo Bello Pérez, secretario de Finanzas; José Domínguez, presidente regional Norte; Gilberto Tejada Jiménez, encargado de Relaciones Públicas; Felicia Núñez, responsable de Publicaciones, y Mercedes Rodríguez, representante del área de Jubilados y Pensionados.