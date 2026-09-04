Presidente Abinader destaca reducción de la pobreza y avances sociales y económicos de República Dominicana. Designa nuevos viceministros y embajador en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona destacó los logros alcanzados por la República Dominicana en materia social y económica durante su gestión de Gobierno, entre ellos la reducción significativa de la pobreza y los avances hacia la meta de hambre cero, pese a los efectos de la pandemia de COVID-19 y las crisis económicas internacionales que han impactado al país en los últimos años.

Durante la conferencia “Comunicando el relanzamiento del Gobierno”, celebrada en el auditorio del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) y organizada por la Dirección de Prensa del Presidente, el mandatario resaltó además el amplio programa de obras ejecutado por su administración en todo el territorio nacional, desde comunidades apartadas hasta las principales provincias del país.

En materia de seguridad y defensa, el presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana ha experimentado una transformación significativa, al pasar de una posición de “retaguardia a una de vanguardia en materia militar”.

Destacó que el país ya no solo adquiere equipos para sus cuerpos de seguridad, sino que también ha desarrollado capacidades para ensamblar y producir tecnología y equipamiento militar, lo que ha despertado el interés de otros países de la región.

En ese sentido, citó la reciente visita del presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien conoció las capacidades de la Industria Militar Dominicana y manifestó el interés de su Gobierno en adquirir aeronaves y vehículos blindados ensamblados en el país.

El presidente Abinader también mencionó el interés mostrado por el presidente de Guyana en las capacidades desarrolladas por la República Dominicana.

Reducción de la pobreza y avances hacia hambre cero

El mandatario señaló que la pobreza, situada en 2019 cerca del 26 %, descendió hasta alrededor del 16 % durante el primer trimestre de este año, al tiempo que afirmó que el país ha logrado avanzar hacia la meta de hambre cero.

El mandatario sostuvo que el próximo paso es mantener y profundizar estos avances, mediante políticas públicas orientadas a continuar mejorando las condiciones de vida de la población.

Asimismo, indicó que la economía dominicana registra un crecimiento acumulado de 4.5 %, acompañado de una mejoría de los salarios por encima de la inflación.

El jefe de Estado también resaltó las inversiones realizadas en infraestructura y servicios públicos, particularmente en el sector de salud, donde citó la construcción y modernización de hospitales en distintas provincias.

“Tenemos los números y los indicadores de nuestro lado”, sostuvo el presidente Abinader, al destacar que las obras y políticas ejecutadas por el Gobierno han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población y a fortalecer los servicios que ofrece el Estado.

Bautista llama a comunicar los resultados del Gobierno

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, destacó la importancia de que funcionarios y comunicadores asuman como una responsabilidad colectiva la tarea de informar a la ciudadanía sobre las obras, programas y acciones que impulsa el Gobierno.

Bautista señaló que la población debe conocer los resultados del trabajo que se realiza en las distintas provincias y llamó a continuar fortaleciendo la comunicación de las iniciativas que impactan positivamente a las comunidades.

Caminero destaca más de 2,000 obras

El director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero, destacó el compromiso de los comunicadores de mantener informada a la ciudadanía sobre las ejecutorias del Gobierno y resaltó que durante la gestión se han construido más de 2,000 obras, con una inversión superior a los RD 750,000 millones.

Caminero exhortó a los corresponsales y equipos de comunicación a fortalecer la difusión de estos resultados en sus respectivas comunidades y provincias, utilizando las redes sociales y las nuevas herramientas digitales para acercar a la población las obras y programas que desarrolla el Gobierno en todo el territorio nacional.

Uso de nuevas tecnologías

El director de Información y Prensa de la Presidencia, Félix Reyna, destacó la importancia de promover encuentros que permitan unificar esfuerzos, actualizar conocimientos y fortalecer la coordinación entre los equipos de comunicación del Gobierno.

Reyna exhortó a comunicadores y corresponsales a contribuir con la difusión de las acciones y resultados de las distintas instituciones públicas, aprovechando las nuevas tecnologías y las plataformas digitales para llevar a la ciudadanía.

Mensajes y unidad

Abel Guzmán Then, subdirector de Diecom, exhortó a los corresponsales y voceros de comunicación a mantenerse como un solo equipo unido para resaltar los logros y obras del Gobierno en las provincias.

Los desafíos de la comunicación gubernamental

Durante el conversatorio, el consultor en marketing político Rafael Cerame resaltó la importancia de comunicar de manera efectiva las políticas, programas y obras ejecutadas por el Gobierno, al considerar que la comunicación constituye un componente esencial de la gestión pública.

Cerame explicó que cuando los resultados de una administración no llegan de forma clara y comprensible a la ciudadanía, se genera una brecha entre las acciones realizadas y la percepción de la población sobre ellas.

ITLA destaca impacto de la tecnología y la inteligencia artificial

En el marco de la actividad, el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario, ofreció la conferencia “Comunicación e Inteligencia Artificial”, en la que abordó el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de comunicación y las oportunidades que estas herramientas representan para los profesionales.

Rosario destacó que más del 93 % de los egresados del ITLA se integran al mercado laboral, muchos de ellos sin necesidad de trasladarse de sus provincias, gracias a las oportunidades que ofrece el desarrollo de competencias tecnológicas.

El rector definió la inteligencia artificial como un copiloto, al explicar que puede convertirse en una herramienta de apoyo para potenciar el trabajo humano y mejorar los procesos, siempre que sea utilizada de manera adecuada y responsable.

La actividad contó con la participación del ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez; Abel José Guzmán Then, subdirector de Diecom, así como funcionarios, comunicadores, corresponsales y representantes de los equipos de comunicación de distintas instituciones del Gobierno.

lAbinader designa nuevos viceministros y embajador en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Presidente de la Republica Domincana Luis Rodolfo Abinader Corona y el Ministro de Relaciones Exteriores Ito Bisono.

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente Luis Abinader dispuso nuevas designaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), mediante el Decreto núm. 604-26, emitido el 28 de agosto de 2026.

La disposición presidencial designa a Vilma Inmaculada Arbaje de Contreras como viceministra de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del MIREX, con rango de embajadora mientras permanezca en sus funciones.

Asimismo, Ramón Antonio Pérez Fermín fue designado viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, también con rango de embajador durante el ejercicio de sus funciones.

El decreto establece además la designación de Hugo Rivera Fernández como embajador en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La disposición deroga el artículo 1 del Decreto núm. 49-26, del 28 de enero de 2026, así como el artículo 22 del Decreto núm. 354-20, del 17 de agosto de 2020.