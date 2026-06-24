Ejército ocupa contrabando de 50,000 cigarrillos oculto en un vehículo en Santiago Rodríguez. Interceptan a 56 indocumentados en motocicletas en diferentes provincias fronterizas

Mao, Valverde, R. D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la 4ta. Brigada de Infantería, ocuparon un contrabando de 50,000 cigarrillos durante una operación realizada en la carretera Mao–Santiago Rodríguez, próximo al municipio de Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez.

Los soldados detectaron un vehículo, marca Ford Explorer, color rojo, año 2000, placa G104143, cuyo conductor al percatarse de la presencia militar, emprendió la huida, dando lugar a una persecución. Posteriormente, el individuo abandonó el vehículo y logró escapar del lugar.

Durante la inspección del automóvil, los soldados descubrieron un compartimento secreto adaptado en la estructura original del vehículo, debajo de los asientos, donde eran transportados 250 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 50,000 unidades de procedencia extranjera.

Tanto el vehículo como la mercancía ocupada fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, donde permanecen bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las operaciones de vigilancia, inteligencia y patrullaje en la zona fronteriza y en otras regiones del país, con el objetivo de combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y la economía nacional.

Soldados del Ejército interceptan a 56 indocumentados cuando se desplazaban en motocicletas en diferentes provincias fronterizas

Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde, R.D. – Patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron a cincuenta y seis (56) nacionales haitianos indocumentados durante operativos de interdicción realizados en las provincias Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.

En uno de los operativos, una patrulla motorizada del 10mo. Batallón de Infantería del ERD interceptó próximo al sector Santa María de la provincia Dajabón, a dieciocho (18) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por trece (13) hombres y cinco (05) mujeres, quienes eran transportados por tres motociclistas.

Posteriormente, otra patrulla motorizada del ERD detuvo a diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular próximo al Puesto Libertador, en la provincia Dajabón. El grupo estaba integrado por dieciséis (16) hombres y tres (03) mujeres, quienes eran transportados por dos motociclistas.

Asimismo, en la provincia Santiago Rodríguez, fueron detenidos doce (12) nacionales haitianos indocumentados, entre ellos siete (07) hombres, cuatro (04) mujeres y un (01) menor de edad.

Los extranjeros fueron interceptados luego de una persecución mientras se desplazaban a alta velocidad a bordo de tres motocicletas por la comunidad Siete Aguas, tratando de evadir el puesto de chequeo de El Guanal.

En otra intervención, fueron detenidos otros siete (07) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular en la comunidad de Valadero, municipio Monción, provincia Santiago Rodríguez. El grupo estaba compuesto por tres (03) hombres, tres (03) mujeres y una (01) menor de edad, quienes se transportaban en dos motocicletas.

Los extranjeros y las motocicletas ocupadas fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería para los procedimientos correspondientes.