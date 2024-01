Presidente Abinader inaugurará nueve obras este miércoles y jueves en las provincias Peravia, Barahona y Pedernales; entregará títulos de propiedad en Azua. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- Continuando con el desarrollo del sur de la República Dominicana, el presidente Constitucional de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona agotará una agenda de trabajo este miércoles 3 y jueves 4, donde dejará inauguradas nueve obras en las provincias Peravia, Barahona, Pedernales y entregará títulos de propiedad en Azua.

Las obras para inaugurar por el mandatario incluyen el Liceo Experimental Prof. Carlos McKinney, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); el tramo carretero Barahona/Enriquillo, con 26.6 kilómetros, y un conjunto de obras, incluidos el mirador San Rafael, mirador de Enriquillo, el puente sobre río Maniel y 1.3 kilómetros de asfaltado, de manera simultánea.

También encabezará la inauguración del remozamiento del Hospital Dr. Elio Fiallo, un Centro del Primer Nivel, así como la inauguración de la primera etapa del Puerto de Cabo Rojo, donde encabezará el acto de llegada del primer crucero a Pedernales. También entregará títulos de propiedad en Azua.

Miércoles 3 de enero, Baní-Peravia

El gobernante iniciará su agenda de trabajo el miércoles a las 12:00 del mediodía en la provincia Peravia con la inauguración del Liceo Experimental Prof. Carlos McKinney, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Azua

El itinerario del mandatario continúa en la provincia Azua con la entrega títulos de propiedad, que impactará positivamente a las familias beneficiadas y les garantizará el derecho a tener una vivienda digna.

Barahona

Más adelante, el jefe de Estado se trasladará a Barahona donde presidirá la inauguración del tramo carretero Barahona/Enriquillo, de 26.6 kilómetros de longitud, y un conjunto de obras incluidos el mirador San Rafael, el mirador de Enriquillo, el puente sobre río Maniel y 1.3 kilómetros de asfaltado.

Pedernales

El mandatario finalizará su agenda de trabajo del miércoles en la provincia Pedernales con la inauguración del remozamiento del Hospital Dr. Elio Fiallo y con la entrega de un Centro de Primer Nivel.

Jueves 4 de enero, Pedernales

El jueves, el presidente Abinader iniciará su agenda oficial a las 8:00 de la mañana con la inauguración de la primera etapa del puerto de Cabo Rojo y luego encabezará el acto de llegada del primer crucero con visitantes en Pedernales.

Presidente Luis Abinader se trasladará desde mañana a Pedernales para recibir crucero en Cabo Rojo

Luis Abinader durante la firma del decreto 1-24 que regula la publicidad oficial a medios de comunicación.

El presidente Luis Abinader se trasladará desde mañana miércoles a la provincia Pedernales, al sur del país, por motivo de la llegada del primer crucero que anclará al puerto de Cabo Rojo, el día 4 de este mes.

Así lo dio a conocer el mandatario durante una actividad realizada esta mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre el auge y la visión del sector turismo a finales del 2023.

El jefe de Estado aprovechó la intervención para resaltar la importancia del sector con el recibimiento del primer crucero en la costa sureña del país y añadió que se iría en compañía de la primera dama, Raquel Arbaje, al tiempo que les extendió la invitación a los miembros de la prensa.

“Los invitamos a todos ustedes pasado mañana (jueves 4) a recibir el primer crucero en Cabo Rojo, Pedernales. Nosotros, Raquel y yo nos vamos desde mañana (miércoles), Raquel Arbaje porque hay que especificar… dormiremos en Pedernales y estaremos recibiendo el primer crucero”, dijo al expresar que está emocionado por este logro.

El acto inaugural está pautado para realizarse a las 10:30 de la mañana de este jueves, sin embargo, el jefe de Estado planea irse un día antes para hacer algunos recorridos previo al evento.

PUERTO CABO ROJO

La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) informó que la primera fase del Puerto de Cabo Rojo en Pedernales se encuentra lista con la rehabilitación de unos 200 metros de muelle, más un nudo de amarre, características que le permitirán recibir varias embarcacione

Presidente Abinader declara duelo nacional por el fallecimiento del embajador Dannenberg Castellanos

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emite Decreto 658-23 que declara duelo oficial el día 3 de enero del presente año, por el fallecimiento del embajador Frank Hans Dannenberg Castellanos.

También se instruye la rendición de honores militares y que la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país.

Presidente Abinader promulga Decreto 1-24 que regula la publicidad oficial

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader promulgó este martes el Decreto 1-24 que regula la publicidad oficial y establece los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión publicitaria con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas e influenciadores de los medios digitales.

Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la rendición de cuentas, promover la transparencia y divulgar informaciones de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos.

Al responder preguntas a los medios de comunicación, el jefe de Estado afirmó que la discusión del Decreto 1–24 fue de alrededor de 4 meses y estuvieron involucrados todos los sectores.

El presidente aseveró que con esta medida manda un mensaje de que aquí hay que respetar los recursos del Gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales.

Añadió que el decreto es parte de la segunda oleada de reformas de este año que se realizarán desde el Gobierno, para continuar controlando los gastos y que exista mucha más transparencia, lo cual ha sido uno de los objetivos del presidente Abinader.

De su lado el director de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel Florenzán, explicó que al iniciar un nuevo año, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para brindar información relevante y veraz sobre los servicios públicos.

La publicidad oficial será únicamente la utilizada para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos

En ese sentido, Pimentel manifestó que el gobierno del presidente Luis Abinader asumió el compromiso histórico de regular la publicidad oficial por primera vez en la historia de la República Dominicana, como una práctica de rendir cuentas para promover más transparencia y divulgar información que se considere de interés general en busca de seguir mejorando el gasto público y eliminar las distorsiones y dispendio del pasado en períodos electorales.

“La publicidad oficial será únicamente la utilizada para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a la información de los interesados; esta tendrá que ser siempre veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía”, manifestó Pimentel.

Las disposiciones de este decreto son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, las cuales serán monitoreadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).

A partir de ahora, la publicidad oficial será únicamente utilizada para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso oportuno y eficiente a información veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la ciudadanía.

“Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los objetivos definidos en el propio Decreto, entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos o informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares”, destaca el decreto.

Asimismo, queda prohibida la utilización de publicidad oficial como subsidio o pago encubierto para beneficiar, directa o indirectamente, a comunicadores, personas, medios de comunicación social o a cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o colocación, o las donaciones que, de forma personal o través de terceros vinculados, y bajo cualquier título o modalidad, sean realizadas por cualquier entidad del sector público estatal a favor de comunicadores, medios de comunicación social y cualquier otro sujeto o agente que reciba publicidad oficial o participe en el proceso de su contratación o distribución.

En el referido decreto queda prohibida la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no, como también usar publicidad que tenga como objeto o efecto propósitos electorales, salvo la divulgación de logros en el marco del período de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional.

La normativa establece que las instituciones públicas contratantes realizarán la contratación basada en criterios objetivos, exigiendo documentación que demuestre el público al cual se dirige la publicidad, tanto el deseado por la institución contratante, como el alcanzado por el medio de comunicación, así como la coincidencia entre ambos; alcance geográfico y demográfico del medio de comunicación y el costo por impacto publicitario, considerado por tipo de medio de comunicación.

En el decreto, el presidente Abinader instruyó a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a la estrictamente necesaria en función del servicio público prestado y con especial observancia de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, así como a las orientaciones o disposiciones emanadas por la Junta Central Electoral (JCE).

Reglamento General de Publicidad Oficial de la República Dominicana

En un plazo de seis meses, tanto la DGCP como la DIECOM deberán elaborar una propuesta de reglamento general de publicidad oficial, desde su contratación, contenido y ejecución. Una vez elaborada una propuesta inicial se socializará con los posibles interesados, conforme a las normas del procedimiento administrativo.

El Reglamento General de Publicidad Oficial de la República Dominicana deberá incluir un sistema claro de evaluación y ponderación de criterios objetivos y transparentes para la selección de los medios de comunicación. El primer criterio debe ser el perfil del medio de comunicación y el público al que se dirige, para asegurar que el mensaje llegue a su destinatario apropiado. Otros criterios deben incluir factores como el precio, mediciones de tirada o audiencia y demás consideraciones pertinentes.

El año pasado, la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió el Manual de Procedimientos de Excepción, dentro de los cuales se encuentra la contratación de publicidad a través de medios de comunicación, para la cual se exige que la selección del medio donde se colocará la publicidad cumpla con el criterio de selección objetiva.

Dicho manual también exige la motivación expresa de la elección efectuada, para conocer exactamente las razones por las que se considera que es el medio idóneo para colocar la publicidad, lo cual deberá estar previamente referido en los documentos preparatorios que justifiquen el uso de la excepción.

Acompañaron al presidente Luis Abinader, el ministro administrativo y financiero de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch y el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla Castillo.

En un hecho sin precedentes, Gobierno y ecologistas acuerdan defender áreas protegidas

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader valoró este martes el empoderamiento ciudadano y los aportes al país que realizan los ambientalistas, al encabezar, en el Palacio Nacional, el acto de firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas.

Al pronunciar unas breves palabras, el mandatario sostuvo que esta firma se lleva a cabo con el objetivo común de resguardar las áreas protegidas.

“Esto es lo mejor para todas las instituciones públicas, que haya siempre una observación entre el sector público y los sectores sociales. Eso siempre es importante, esa auditoria social a la gestión de gobierno nosotros la queremos”, dijo el presidente Abinader, al ponderar el acuerdo que busca optimizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y las políticas ambientales vigentes en el país.

Precisó además que este Gobierno, con la ayuda de esta coalición, tendrá una gestión más eficiente. “En este acuerdo no estaremos de acuerdo en todo, porque habrá momentos que estaremos en desacuerdo, pero lo importante es ponernos de acuerdo para proteger y guardar nuestros recursos naturales a nuestros hijos, nietas y nietos, porque si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico”.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, mientras que por la Coalición firmaron Eleuterio Martínez, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana; Yolanda León, de Grupo Jaragua, y Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), representando a la Comisión Ambiental de esa academia.

También, por Nelson Bautista, de la Fundación Acción Verde; Eduardo José Rafael Rodríguez Santana, de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci); Andrés Ferrer Benzo, de la Fundación Moscoso Puello; Esteban Polanco, de la Federación de Campesinos hacia el Progreso; Nelson Manuel Pimentel Reyes, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma); Ariel Contreras, de CÚA Conservation Agency, y Dayana Caso, de Guakia Ambiente.

Como testigos firmaron el acuerdo, Rosa Margarita Bonetti de Santana, de la Fundación Propagas; Melba Segura De Grullón, de la Fundación Sur Futuro, e Inmaculada Adames Pichardo, del Plan Sierra.

El ministro Ceara Hatton indicó que con este acuerdo se implantará una agenda común para la defensa de las áreas protegidas.

Agregó que se trabajará en la articulación de una agenda común con temas que procuran mejorar el sistema nacional de áreas protegidas y las políticas ambientales.

Observatorio de Políticas Ambientales

Manifestó que el acuerdo incluye la creación del “Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas”, con carácter independiente, multisectorial y colegiado, para servir como veedor y de consulta al MMARN en aspectos vinculados a la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales de República Dominicana, con énfasis en las áreas protegidas y conservación de la biodiversidad.

Dijo que el observatorio busca garantizar una representación equitativa de la sociedad civil en temas ambientales, al promover la conservación y gestión sostenible de las áreas protegidas de la República Dominicana, así como asesorar sobre las políticas ambientales.

Mientras, que el ambientalista Luis Carvajal apuntó que la firma de este acuerdo confirma que la actitud asumida por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es defender los espacios naturales y garantizar los servicios que estos ofrecen a la población como son, agua, productividad de los suelos, estabilidad y resiliencia climática, y soporte a la vida en todas sus formas.

Los compromisos

La comunidad académica y ambiental se compromete a recopilación, análisis y difusión de información objetiva y basada en ciencia, con el fin de aportar datos sobre el estado de las áreas protegidas, el medio ambiente, las políticas de conservación y su impacto en la biodiversidad y los ecosistemas.

Otras responsabilidades del observatorio serán elaborar planes de acción mediante procesos participativos, plurales y con representatividad del gobierno y las organizaciones firmantes.

Asimismo, recopilar, investigar y analizar datos sobre el estado del medio ambiente, las áreas protegidas, la biodiversidad, sus amenazas, manejo y las políticas relacionadas. Este cuerpo de conocimiento servirá para asesorar a las autoridades y gestores, así como para ser recopilado y difundido, mediante informes periódicos y extraordinarios a requerimiento.

Programas de sensibilización y educación ambiental

También, desarrollará programas de sensibilización y educación ambiental, con énfasis en las áreas protegidas, dirigidos a la sociedad en general y a las comunidades locales; y colaborará con otras instituciones, iniciativas y observatorios nacionales e internacionales para compartir información y mejores prácticas.

El observatorio tendrá la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el cumplimiento del marco legal ambiental y de administración pública relacionado a los planes, proyectos y programas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las políticas ambientales.

Ministerio de Trabajo recuerda a empleadores presentar antes del 15 de enero 2024 Planilla del Personal Fijo

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo recuerda a todos los empleadores presentar ante la Dirección General de Trabajo (DGT), la Planilla del Personal Fijo (DGT-3) dentro de los primeros quince días de enero de 2024.

En tal sentido, recalca que las Planillas del Personal Fijo se renovarán anualmente y se depositarán ante la Dirección General de Trabajo a más tardar el día 15 de enero, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha establecido que, en lo referente a la renovación, es imprescindible actualizar los datos de la empresa y los establecimientos para poder continuar con el registro en el sistema.

En igual forma, se requiere que el documento sea registrado a través de la dirección electrónica: sirla.mt.gob.do para proceder a registrar a sus trabajadores, en el establecimiento en que estén prestando servicios.

Una vez estén seguros de que las informaciones contenidas en la Planilla están correctas, deberán realizar el pago correspondiente por medio de una de estas dos vías: realizar una transacción electrónica con tarjeta de crédito o de débito o adquirir un PIN en una de nuestras Representaciones Locales de Trabajo y completar con el registro definitivo.

El Ministerio de Trabajo informa que para los registros de nuevas empresas o empleadores, se debe seguir el procedimiento siguiente: ingresar a la dirección: ovi.mt.gob.do y presionar la opción de nueva empresa para crear el usuario.

Una vez creado el usuario y siguiendo los pasos del sistema, se completarán los datos de la empresa y el establecimiento.

Tan pronto se haya finalizado el registro de los trabajadores y enviado su DGT-3, el mismo le generará el monto a pagar, que se hará igualmente mediante una transacción electrónica con tarjeta de crédito o de débito o adquirir un PIN en una de nuestras Representaciones Locales de Trabajo y completar el registro definitivo.

Transcurrido el plazo de los primeros quince días de enero, si el empleador no ha cumplido con este mandato legal, será susceptible de las sanciones penales y laborales contempladas en el Código de Trabajo.

Para mayor información, la persona interesada puede comunicarse con nosotros al correo electrónico sirla.info@mt.gob.do o llamar al teléfono 809-535-4404 opción 1 o extensiones 3018, 3016,3050.

Entre diciembre de 2023 y agosto 2024 se realizarán 11 nuevos aumentos salariales sectorizados

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo informa que entre diciembre de 2023 y agosto del 2024 deberán realizarse 11 nuevos aumentos al salario mínimo sectorizado y se aplicarán tres ajustes adicionales ya acordados en este 2023.

La institución dio a conocer que tiene en agenda para el 2024 la discusión, ante el Comité Nacional de Salarios, de los aumentos en el sector de construcciones y afines, a trabajadores a destajo como son varilleros, albañiles, carpinteros, electricistas, pintores, así como operadores de máquinas pesadas en áreas agrícolas, instituciones sin fines de lucro y los trabajadores de la industria azucarera.

Para este año se tiene pautada la revisión al salario de operarios y ayudantes de maquinarias pesadas de construcción.

De igual forma, reitera que respecto al salario mínimo al sector privado no sectorizado, jornaleros agrícolas y vigilantes privados, fue consensuado un aumento en el mes de abril del cual debe aplicarse un ajuste en una segunda partida en el mes de febrero del 2024.

Lo mismo deberá ocurrir con el salario mínimo correspondiente a empleados de hoteles, bares y restaurantes, cuyo salario mínimo fue reajustado en junio del 2023 y le corresponde la segunda partida para febrero de 2024.

En el caso del sector de zona franca, se aprobó un aumento en mayo 2023, cuya segunda partida de aplicación será en abril 2024.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, expresó que con la aplicación de estos ajustes salariales serán 33 los aplicados durante esta gestión gubernamental.

Búsqueda del consenso

Al iniciar la gestión gubernamental 2020-2024 había 9 resoluciones mínimas salariales vencidas, lo que implicaba una deuda social acumulada y un deterioro de los ingresos reales de los trabajadores.

Durante los últimos tres años, el Ministerio de Trabajo ha puesto de manifiesto su defensa expresa del salario real de los dominicanos y ha logrado, por consenso, veintidós aumentos salariales, aplicados a distintos sectores laborales del país en este período.

La instancia gubernamental ha recurrido a los mecanismos institucionales y legales para lograr mejoras salariales en vastos componentes de la sociedad, incluso propiciando la aceleración de estas medidas, como fue el caso de turismo, zonas francas y no sectorizados.

En algunos casos con montos por encima de un 100 % como fue el aplicado al sector del azúcar.

Expansión del poder adquisitivo de los trabajadores

Adicionalmente, el Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos el aumento de la capacidad de consumo de las familias, especialmente los sectores más populares. La política de aumentos salariales del Ministerio de Trabajo ha buscado garantizar ese incremento de los ingresos reales.

Así vemos que entre agosto de 2020 y mayo de 2023, corte al último aumento realizado, el promedio ponderado de los aumentos nominales de salario mínimo no sectorizados fue 42 %.

Tomando en cuenta que el aumento del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, para este lapso, ha sido de 23 %, de lo que se puede concluir que los trabajadores más pobres tienen salarios mínimos reales superiores en 19 % a los vigentes antes del comienzo de la presente gestión gubernamental.

Impulso a un pacto social

De igual forma, el Ministerio de Trabajo ha venido impulsando la institucionalización consistente de las mejoras salariales para que sean asumidas por los actores del tripartismo, en un pacto de salarios, productividad y formalización del empleo.

Este pacto social por salarios dignos, productividad y trabajo decente de largo plazo, busca garantizar que los aumentos al salario mínimo sean planificados, acordados y continuos de manera que siempre logren la cobertura de la canasta básica familiar. Con ello desde la institución se procura no solo atender el presente sino garantizar la sostenibilidad de lo acordado hoy.

Presidente Abinader prioriza la regulación y bioseguridad de granjas porcinas como asunto de alto interés nacional

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader dictó el Decreto núm. 663-23, mediante el cual declara de alto interés nacional la regulación y bioseguridad de las granjas porcinas de la República Dominicana.

El decreto tiene como propósito fortalecer la producción de cerdos, disponer de los mecanismos legales necesarios para registro, vigilancia, notificación temprana y diagnóstico ágil de las enfermedades que incidan en esta actividad económica, así como establecer los requisitos básicos que deberán aplicarse a sus residuos y desechos.

Además instruye al Ministerio de Agricultura a que, de conformidad con la Ley núm. 4030, del 13 de enero de 1955, elabore y emita el reglamento correspondiente para el cumplimiento del artículo 1 del presente decreto.

Ezequiel Molina Alerta Final, critica imposición foránea de la Agenda 2030

El pastor dominicano habló de cuatro, de los 17 objetivos de la Agenda 2030, que se creó en 2015

El pastor Ezequiel Molina Rosario habla ante miles de evangélicos que se congregaron el lunes 1 de enero en el Estadio Olímpico en el tradicional encuentro Batalla de la Fe.

El pastor dominicano Ezequiel Molina Rosario criticó ayer la imposición en el país de la Agenda 2030, un plan de acción adoptado en 2015 por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, promover la prosperidad, y proteger el medio ambiente.

Molina Rosario, de 79 años, habló de los mandatarios de los países del primer mundo, quienes se reúnen de forma periódica para resolver los problemas globales, refiriéndose al desarrollo de la Agenda 2030, porque según él “ellos tienen la sospecha de que algo grande se avecina”.

A pesar de que estos líderes disponen de los últimos avances científicos y tecnológicos, Molina Rosario advirtió de que no podrán controlar aquello a lo que ha catalogado como “grande”, como una “alerta final”.

Por ello, el pastor dijo que la Agenda 2030, que resumió como un plan de contingencia, procura “minimizar el golpe o escapársele a Dios”, porque “es una réplica de la Torre de Babel”. Con esto se refería al pecado de la soberbia, de querer alcanzar el cielo, a Dios, a través de la construcción de una edificación, que se menciona en la Biblia.

Una fiel creyente alaba la palabra del pastor Ezequiel Molina Rosario en la “Batalla de la Fe”.ARTURO PÉREZ/LD.

De los 17 objetivos del plan de acción, el creyente habló sólo de cuatro. La pobreza, fue el primero. La agenda busca eliminar la pobreza; sin embargo, Molina Rosario, al citar una frase de Jesús, dijo que siempre habrá pobres, ya que, siempre habrá egoístas, abusadores, gente explotadora, gente avara, gente que le quita al pobre lo que tiene, para que se hunda en la miseria.

“Ese tipo de gente es producto directo del pecado. Producto directo de haber dejado a Dios”, dijo y agregó que ese objetivo de la agenda es una mentira: “La pobreza no será erradicada y creo que ellos (los políticos y gobernantes) lo saben”.

EL HAMBRE

El pastor reprochó los países y las cadenas de hoteles que botan toneladas de alimentos semanalmente, pese a que la agenda tiene como segundo objetivo contrarrestar el hambre. También enfatizó acerca de los miles de niños, hombres y mujeres que se acuestan noche tras noche sin haber comido. “Tendrían que comenzar por los que más tienen”, subrayó.

IGUALDAD DE GÉNERO

Al hablar del tercer punto, la igualdad de género, dijo que la Biblia establece que el marido sea cabeza de la casa, que amará y respetará a su mujer; mientras que ella respetará a su marido y los hijos respetarán a sus padres.

Pero, para Molina Rosario es todo lo contrario: “Los maridos no aman a la mujer. La mujer no respeta a su marido y los hijos no obedecen a sus padres”.

SALUD INCLUSIVA: CONTRA EL ABORTO

El pastor, en representación de los evangélicos, pidió a los organismos internacionales que respeten sus derechos a elegir lo que ellos quieran, aludiendo al tema del aborto. “Si estamos en democracia, es para que cada cual, sin afectar al otro, conduzca su propia vida”, expresó.

“La gente le tiene miedo a la gente”, entre las críticas de Ezequiel Molina en la Batalla de la Fe

Miles de creyentes asistieron a la Batalla de la Fe que está orientada a fortalecer y celebrar la fe cristiana tras la llegada del nuevo año 2024

Pastor Ezequiel Molina Rosario.

Durante la concentración evangélica nacional Batalla de la Fe, que se celebró este lunes en el Centro Olímpico, el pastor dominicano Ezequiel Molina Rosario criticó varios puntos sobre la sociedad dominicana, destacando el miedo y la desconfianza entre los hombres.

“La gente todos los días es más mala, a mí me da más miedo que yo salga a las una de la mañana y me encuentre a un hombre que salir y encontrarme un perro bulldog”, expresó el religioso.

El comentario de Molina Rosario tomó fuerzas al expresar que “la gente le tiene miedo a la gente”, agregando que “ya no se puede vivir tranquilo”.

A pesar de que hace referencia a los ciudadanos que se dedican a delinquir, el pastor no señaló a las autoridades como responsables, sino al propio dominicano, que según sus palabras, “es dueño de su destino”.

“No le eches la culpa a ningún gobierno, échese la culpa a usted, cada uno tiene que aportar, cada uno tiene que dar ejemplo, cada uno tiene que cuidar lo suyo. Pregúntate donde están tus hijos, en que están tus hijos, cuales son los amigos de tus hijos, donde hacen tus hijos las pijamadas, cuándo se van de bonche con quienes se van, a lo mejor con delincuentes potenciales, entonces si usted está sembrando batata no espere cosechar ñame, se parecen, pero no son iguales”, comunicó Molina.

MASIVA ASISTENCIA

Miles de creyentes asistieron a la actividad que está orientada a fortalecer y celebrar la fe cristiana tras la llegada del nuevo año 2024.

En esta ocasión, el tema de la actividad lleva el nombre de Alerta Final.

Desde tempranas horas, los creyentes llegaron al complejo deportivo, bajo un cielo que luce disperso, con algunas nubes grises. Para apaciguar los rayos del sol, los creyentes utilizan sus sombrillas.