Comandante del Ejército Dominicano supervisa destacamentos y puestos fronterizos en Elías Piña. Otras Noticias del ERD

Elías Piña, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido de supervisión por diferentes destacamentos y puestos de control fronterizo de la provincia Elías Piña, con el propósito de constatar el nivel de apresto operacional, el estado de las infraestructuras y las condiciones de servicio del personal destacado en la zona fronteriza.

El recorrido inició en el destacamento del Ejército ubicado en el distrito municipal de Guayajayuco, desde donde se trasladó a la Fortaleza Primer Teniente Justiniano del Rosario, E.N., asiento de la 25.ª Compañía, en el municipio de Pedro Santana.

Allí, el Comandante General se dirigió a las tropas dispuestas en formación, exhortándolas a mantener la disciplina, el compromiso con la misión, la vigilancia permanente y el estricto cumplimiento de sus responsabilidades en la defensa de la soberanía nacional y la seguridad de la frontera.

Posteriormente, visitó los puestos de La Cadena, Los Cacaos y El Corte, ubicados en la Carretera Internacional. Los dos últimos actualmente en proceso de remodelación.

Más adelante, continuó su recorrido hacia el destacamento de Bánica. Desde esa última localidad inspeccionó los puestos de Guayabal y Guaroa, este último también en proceso de remodelación, para finalmente trasladarse al destacamento de Macasías, donde visitó el sector conocido como Las Dos Bocas, punto de confluencia de los ríos Artibonito y Macasías.

En ese lugar supervisó los puestos de control establecidos en esta importante área limítrofe con la República de Haití, verificando las operaciones de vigilancia y control que allí se desarrollan. Durante toda la jornada, el Mayor General Camino Pérez intercambió impresiones con los comandantes locales y con el personal desplegado en los distintos puntos inspeccionados, reiterando la importancia de mantener una presencia activa, fortalecer la capacidad de respuesta y actuar con profesionalismo en el cumplimiento de la misión constitucional del Ejército en la frontera. Acompañaron al Comandante General del Ejército el Comandante de la 5.ª Brigada de Infantería, coronel Domingo Cruz Sosa, ERD, y el Comandante del 11.º Batallón de Infantería, coronel Cristian Pérez Feliz, ERD.

Ejército Dominicano detiene a tres dominicanos vinculados al transporte de migrantes indocumentados en Valverde y Santiago Rodríguez

Valverde y Santiago Rodríguez, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) que Comanda el Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, detuvieron a tres ciudadanos dominicanos en operativos realizados en las provincias Valverde y Santiago Rodríguez, tras ser sorprendidos transportando a nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

En una primera intervención, realizada próximo al cruce de Los Guayacanes, municipio Laguna Salada, provincia Valverde, fue arrestado Wualdo David Almonte García, quien conducía una jeepeta Dodge Durango SXT 4×4, color gris. El conductor intentó escapar al notar la presencia militar, iniciándose una persecución que culminó cuando impactó otro vehículo en un callejón sin salida.

Al inspeccionar la jeepeta, los soldados encontraron en su interior a quince (15) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por doce (12) hombres y tres (03) mujeres. Durante la intervención también fue ocupado un teléfono celular iPhone.

En otro operativo, llevado a cabo en la Autopista Duarte, próximo al cruce de Esperanza, provincia Valverde, fue interceptado un automóvil Hyundai Sonata Y20, color gris, conducido por Wadimir Peña Santana, quien transportaba a ocho (08) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, conformados por seis (06) hombres y dos (02) mujeres.

De igual manera, en el callejón La Guayaba, provincia Santiago Rodríguez, una patrulla del ERD arrestó al ciudadano Leuris de Jesús Almonte, de 25 años, cuando se desplazaba en una motocicleta transportando a cinco (05) nacionales haitianos indocumentados, entre ellos dos (02) hombres adultos, una (01) mujer adulta y dos (02) menores de edad.

Los tres ciudadanos dominicanos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para los procedimientos correspondientes y serán puestos a disposición del Ministerio Público. En tanto, los veintiocho (28) extranjeros detenidos serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo las operaciones de vigilancia e interdicción en la zona fronteriza y demás áreas bajo su responsabilidad, con el propósito de combatir el tráfico ilícito de migrantes.

Ejército intercepta a 63 haitianos indocumentados durante operativos en Dajabón



Las acciones incluyeron el empleo de drones y patrullas terrestres en La Vigía, Restauración y el Puesto de Chequeo El Rodeo, como parte de las operaciones permanentes de control fronterizo.

Dajabón, R.D. – Durante operativos realizados por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) fueron detenidos sesenta y tres (63) nacionales haitianos en distintos puntos de la provincia Dajabón.

En una primera intervención, soldados del 10mo. Batallón de Infantería, apoyados por unidades de drones y personal de inteligencia, interceptaron a catorce (14) extranjeros indocumentados en el sector La Vigía. El grupo estaba integrado por diez (10) hombres, tres (3) mujeres y un (1) menor de edad.

En otra operación, personal de la 17ma. Compañía en Restauración detuvo en el puesto militar de Río Limpio a diecisiete (17) nacionales haitianos, todos de sexo masculino, quienes posteriormente fueron trasladados a la Inspectoría del ERD en Loma de Cabrera.

Asimismo, soldados destacados en el Puesto de Chequeo El Rodeo apresaron a treinta y dos (32) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular cuando intentaban evadir el control militar establecido en ese punto. Entre los detenidos figuran veintitrés (23) hombres, ocho (8) mujeres y una (1) menor de edad.

Los extranjeros detenidos fueron trasladados a las unidades militares correspondientes para el proceso de rigor y posteriormente ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene desplegadas operaciones permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción en la línea fronteriza y demás zonas bajo su responsabilidad, con el propósito de fortalecer la seguridad fronteriza y combatir el tráfico ilícito de migrantes.