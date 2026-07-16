Presidente Abinader exhorta a convertir los ideales de Duarte en conducta pública y compromiso ciudadano. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- Al conmemorarse los 150 años del fallecimiento del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona afirmó que el mejor homenaje al fundador de la República consiste en convertir sus ideales en conducta pública y compromiso ciudadano, preservando la independencia nacional, fortaleciendo la democracia y engrandeciendo la nación mediante la justicia, el trabajo y la unidad.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que, a siglo y medio de su desaparición física, el legado, el ejemplo y el pensamiento de Duarte continúan vivos en la conciencia nacional y en los cimientos de la República Dominicana.

“Han transcurrido ciento cincuenta años desde su partida, pero la nación que Duarte soñó continúa convocándonos. Nos corresponde a nosotros, y a las generaciones que vendrán, preservar su independencia, fortalecer su democracia y engrandecerla mediante la justicia, el trabajo y la unidad nacional”, expresó el jefe de Estado.

El presidente Abinader sostuvo que Duarte debe ser reconocido como uno de los grandes precursores del pensamiento constitucional dominicano y recordó que su proyecto independentista más que la simple separación política, perseguía impulsar la construcción de una República verdaderamente libre, soberana y sustentada en el imperio de la ley.

“Para Duarte, la independencia y la ley eran inseparables. La soberanía debía residir en la nación; el poder debía estar sometido a la Constitución; y toda autoridad debía ejercer sus funciones con legitimidad, responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos”.

Asimismo, señaló que el ideario duartiano mantiene plena vigencia cada vez que se defiende la soberanía nacional, se respetan las normas constitucionales, se fortalecen las instituciones democráticas y se coloca el interés colectivo por encima de intereses particulares.

El mandatario destacó además que el verdadero patriotismo se expresa en el cumplimiento del deber, el trabajo honrado, el respeto a los demás y la vocación de servicio, valores que marcaron la vida de Duarte, quien sacrificó bienes, tranquilidad y hasta su propia seguridad en favor de la independencia nacional.

Cátedra Juan Pablo Duarte: Democracia Constitucional

Como parte de la conmemoración, Miguel Reyes, presidente de la Academia de Historia Dominicana, anunció la puesta en circulación del libro Cátedra Juan Pablo Duarte: Democracia Constitucional, que reúne valiosas reflexiones sobre la construcción del Estado dominicano, la independencia y la identidad nacional, así como la soberanía junto con la dimensión democrática y constitucional del pensamiento duartiano.

Explicó que el libro permite apreciar la vigencia del pensamiento duartiano desde distintas perspectivas, presentando a Duarte no solo como fundador de la República, sino también como pensador político, precursor constitucional, defensor de la soberanía nacional y referente de una vida pública guiada por la ley, la justicia y el bien común.

Reyes señaló que la publicación constituye una herramienta de consulta para investigadores, docentes y estudiantes, además de una forma de preservar la memoria histórica, fomentar el estudio y fortalecer la ciudadanía. La publicación fue realizada conjuntamente por la Academia Dominicana de la Historia y el Tribunal Constitucional.

Medalla conmemorativa

Durante el acto también fue presentada la medalla conmemorativa del 150 aniversario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, acuñada especialmente para la ocasión.

“El libro y la medalla representan dos expresiones de un mismo propósito nacional: mantener viva la memoria de Duarte y reafirmar los principios que dieron origen a la República Dominicana”, expresó el presidente Abinader.

En tanto, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, destacó que la medalla es de gran valor historiográfico y fueron emitidas un total de 150 para simbolizar los 150 años de su desaparición

Se contó con la presencia del ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Cultura; Roberto Salcedo; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, y el juez del Tribunal Constitucional, Manuel Ulises Molina, así como académicos e historiadores.

Amaprosan y principales asociaciones de comerciantes y mayoristas de la región del Cibao y Santo Domingo reconocen al presidente Abinader por priorizar transformación del Hospedaje Yaque

Santiago.– El presidente Luis Abinader recibió este miércoles un reconocimiento de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), junto con las principales asociaciones de comerciantes y mayoristas de la región del Cibao y Santo Domingo, por asumir como prioridad de su gestión la transformación integral del Hospedaje Yaque, una obra considerada una deuda histórica con la ciudad de Santiago.

La distinción fue entregada durante la inauguración de la trigésima quinta edición de Expo Amaprosan 2026, en reconocimiento a la determinación del mandatario de impulsar la recuperación de uno de los principales centros de abastecimiento de la región Norte, iniciativa que contribuirá a fortalecer la actividad comercial y mejorar las condiciones económicas, sociales, sanitarias, urbanas y ambientales de la provincia.

Las organizaciones recordaron que, durante Expo Amaprosan 2025, el presidente Abinader acogió la solicitud del sector y asumió públicamente el compromiso de impulsar la transformación del Hospedaje Yaque, poniendo a disposición los recursos necesarios para materializar el proyecto.

Un año después de aquel compromiso, el sector comercial valoró que la iniciativa avance hacia su ejecución, destacando que la palabra empeñada por el mandatario comienza a traducirse en hechos concretos.

El reconocimiento fue suscrito por la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), la Asociación de Detallistas de Santiago, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, las asociaciones de mayoristas de La Vega, Moca, Constanza y Santo Domingo, la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y la Comisión Representativa del Hospedaje Yaque.

Señalaron que la transformación del Hospedaje Yaque fortalecerá la organización del comercio, promoverá un entorno más seguro y ordenado, dignificará el espacio donde por generaciones han trabajado miles de comerciantes y tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico, social, sanitario, urbano y medioambiental de Santiago.

Al agradecer el reconocimiento recibido, el presidente Abinader aseguró que este representa un compromiso aún mayor con Amaprosan, con Santiago y con toda la región del Cibao. Sobre el Hospedaje Yaque, el mandatario recordó que desde joven escuchaba que era un mercado que no operaba en las mejores condiciones, pese a ser un importante punto de encuentro entre productores y comerciantes, donde persistían problemas de logística e higiene.

Manifestó su esperanza de que, con el proyecto que impulsa el Gobierno junto con el Ayuntamiento de Santiago, el Hospedaje se convierta en un ejemplo de comercio y beneficie a las miles de familias que dependen de esa actividad.

En su intervención, el presidente Abinader expresó que, en sus funciones, siempre ha escuchado a todos los sectores y que las decisiones que adopta buscan el interés nacional, aunque puedan tener consecuencias positivas para unos y negativas para otros.

Asimismo, informó que el Gobierno desarrolla junto con el Ayuntamiento otras obras orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. También anunció que ya se trabaja en el diseño de una solución para fortalecer el suministro de agua potable en Santiago, mediante la optimización del sistema del Acueducto Cibao Central y la construcción de un nuevo acueducto en la zona norte, con el propósito de responder a las demandas que genera el crecimiento de la ciudad.

Afirmó que el crecimiento económico y el desarrollo inmobiliario que experimentan Santiago y otras ciudades del país generan nuevos retos para las infraestructuras y el comercio. Sostuvo que los pequeños y medianos comerciantes no pueden enfrentar solos los procesos de adaptación a los nuevos tiempos, por lo que requieren el respaldo del Gobierno para avanzar sin que el crecimiento económico termine afectándolos.

El jefe de Estado aseguró que los indicadores económicos y sociales del país continúan mostrando resultados positivos y sostuvo que la mayor fortaleza de la República Dominicana radica en la coordinación entre el Gobierno, el sector empresarial, el comercio y los distintos sectores sociales, al considerar que esa alianza ha garantizado la paz social y el desarrollo alcanzado por el país.

Finalmente, reiteró que seguirá escuchando a Santiago y a todo el territorio nacional para dar seguimiento a las prioridades que contribuyan al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de la población.

Destacan cumplimiento de la palabra empeñada

Las entidades expresaron que esta intervención demuestra la disposición del presidente Abinader de escuchar las necesidades de los distintos sectores productivos y promover soluciones que impactan positivamente la vida de comerciantes, trabajadores, familias y ciudadanos.

Indicaron, además, que el Hospedaje Yaque constituye un punto de referencia para la economía de Santiago y de toda la región Norte, por lo que su transformación representa progreso, organización, seguridad, desarrollo económico, protección ambiental y mejores condiciones para quienes desarrollan allí sus actividades comerciales.

Valora obras que impulsa el Gobierno junto con autoridades municipales en Santiago

En tanto, la presidenta de Amaprosan, Hilsa López Olivares, valoró las obras que el Gobierno impulsa junto con las autoridades municipales en Santiago, especialmente el inicio del proyecto del Mercado Hospedaje Yaque y la transformación integral del entorno de Nueva York Chiquito.

La dirigente empresarial afirmó que ambas intervenciones son proyectos largamente esperados que cambiarán para siempre la realidad de cientos de familias y trabajadores, al tiempo que devolverán orden, seguridad, desarrollo económico, protección ambiental y dignidad a esas zonas de la ciudad.

Asimismo, explicó que Amaprosan ha participado activamente en las mesas de diálogo y en la elaboración de propuestas para hacer realidad estos proyectos, y aseguró que la institución continuará como aliada y veedora responsable durante todo el proceso.

De su lado, Julio César Pérez Mata, presidente del Comité Organizador de Expo Amaprosan 2026, señaló que la feria se ha consolidado como una plataforma multisectorial que conecta a las industrias, los comerciantes, los emprendedores y la población. Al respecto explicó que el evento busca servir de enlace entre las industrias y los consumidores, crear espacios de oportunidades para nuevos emprendedores y ofrecer actividades artísticas, culturales y de sano esparcimiento en un ambiente seguro.

Asimismo, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, agradeció al presidente Abinader por acompañar la inauguración de la Expo Amaprosan, al señalar que, pese a su intensa agenda de trabajo, hizo un espacio para respaldar al comercio organizado de Santiago. Afirmó que ese gesto tiene un enorme significado para la ciudad y que su presencia envía un mensaje claro de apoyo al sector comercial y empresarial.

Además, expresó que los comerciantes de Santiago valoran que el Gobierno continúe atendiendo sus necesidades y respaldando iniciativas que fortalecen la producción, la inversión y el desarrollo económico del país. Manifestó que Santiago reconoce el respaldo recibido durante la gestión del presidente Abinader y tiene la certeza de que todavía vienen grandes proyectos para seguir impulsando el desarrollo de la provincia.

Comercio, Industria y Sociedad: Pilares del Desarrollo

Expo Amaprosan 2026 fue inaugurada bajo el lema “Comercio, industria y sociedad: Pilares del desarrollo” y dedicada al Grupo Bocel, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, capacidad de innovación y aportes a la producción nacional.

Durante los cinco días de Expo Amaprosan se desarrollarán actividades empresariales, comerciales, recreativas y culturales, además de charlas, conversatorios, servicios preventivos de salud y un pabellón ecológico coordinado con la Sociedad Ecológica del Cibao.

En el acto estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde municipal, Ulises Rodríguez; el senador Daniel Rivera; el director de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez; la representante del Consejo Nacional del Comercio, Olga Payero; y el empresario de la región Norte, Sandy Filpo. Por el Grupo Bocel, empresa a la que fue dedicada esta edición de la feria, asistieron Arquímedes Cabrera, María Ana Margarita Vidal, presidenta ejecutiva, y Rafael Cabrera, CEO de la organización.

República Dominicana será sede del principal foro mundial sobre transparencia y lucha contra la corrupción del 1 al 4 de diciembre de 2026

Santo Domingo.- La República Dominicana acogerá del 1 al 4 de diciembre de 2026 la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), considerada el principal foro mundial sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, que reunirá en el país a más de 2,000 participantes provenientes de alrededor de 140 países.

El anuncio fue realizado este miércoles por el presidente Luis Abinader, junto representantes de Transparencia Internacional y de la Conferencia Internacional Anticorrupción, en un encuentro con directores de los principales medios de comunicación del país, representantes de diarios nacionales, canales de televisión y emisoras de radio, quienes conocieron los detalles de la organización de este importante evento internacional. El mismo posicionará a la República Dominicana como centro del debate global sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

Durante la actividad, el mandatario afirmó que para el Gobierno la lucha contra la corrupción y la impunidad constituye una de sus principales prioridades, por lo que valoró la celebración de esta conferencia como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en favor de instituciones más transparentes y democráticas.

*La conferencia se celebra cada dos años*

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la Conferencia Internacional Anticorrupción se celebra cada dos años y cuenta con más de 30 años de trayectoria, consolidada como el principal espacio mundial para el diálogo sobre transparencia, rendición de cuentas e integridad.

El titular de Contrataciones Públicas precisó que el evento reunirá a líderes políticos, representantes de organismos internacionales, sociedad civil, academia, sector privado y periodistas de todo el mundo, quienes debatirán sobre los principales desafíos y soluciones para prevenir y combatir la corrupción.

Pimentel destacó que la elección de la República Dominicana como sede representa un reconocimiento a los avances que ha experimentado el país en materia de fortalecimiento institucional, transparencia e integridad pública, al tiempo que informó que el programa oficial de la conferencia será presentado en las próximas semanas.

Por su parte, el director de la Conferencia Internacional Anticorrupción, Roberto Pérez Rocha, explicó que la agenda incluirá paneles y debates sobre amenazas a la democracia, crimen ambiental, flujos financieros ilícitos, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, desinformación y otros desafíos que impactan la gobernanza y la lucha contra la corrupción.

Asimismo, resaltó que el periodismo de investigación ocupará un lugar central dentro de la conferencia, con la participación de organizaciones internacionales como el Pulitzer Center, la Global Investigative Journalism Network (GIJN) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que desarrollarán espacios de capacitación e intercambio de experiencias entre periodistas de diferentes países.

Agradece al Gobierno dominicano el respaldo para la realización del evento

En tanto, el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, agradeció al Gobierno dominicano el respaldo para la realización del evento y afirmó que la corrupción es un problema global que solo puede enfrentarse mediante la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación.

Valérian señaló que la conferencia promoverá el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para fortalecer la transparencia y la integridad, además de abordar temas como la desinformación y la necesidad de consolidar una mayor cooperación internacional frente a los desafíos que enfrenta la democracia.

La Conferencia Internacional Anticorrupción es reconocida como el principal foro mundial sobre esta materia y constituye un espacio para impulsar alianzas, compartir experiencias y promover políticas públicas orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción a nivel global.

Estuvieron presentes el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna; de Prensa del Presidente (DPP), Carlos Alberto Caminero; de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, y el asesor en materia de Comunicaciones, Raúl Baz, así como directores de periódicos, entre ellos, del Listín Diario, Miguel Franjul; de Diario Libre, Aníbal de Castro; de El Nuevo Diario, Persio Maldonado; de El Caribe, Nelson Rodríguez; de Noticias SIN, Alicia Ortega; de Telenoticias, Canal 11, Roberto Cavada; del programa Oye País, Color Visión, Ruddy González; el columnista del periódico El Caribe, Miguel Guerrero; de Hoy Mismo, Color Visión, Luisín Mejía, y la editora del Hoy Digital, Millizen Uribe. También, de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez y Leidy Blanco.

Presidente Abinader firma libro de condolencias por el fallecimiento de su alteza, el Emir Padre Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani

Santo Domingo.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader firmó este miércoles el libro de condolencias aperturado en la residencia del embajador del Estado de Qatar en la República Dominicana, con motivo del fallecimiento de su alteza, el Emir Padre Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani.

El mandatario estuvo acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y fue recibido por el embajador del Estado de Qatar acreditado ante la República Dominicana, Yaser Awad Al-Abdulla.

El presidente Abinader expresó, en nombre del Gobierno y del pueblo dominicano, sus más sentidas condolencias y su solidaridad con el Estado de Qatar, su pueblo y la Familia Real ante tan sensible pérdida.

En el libro de condolencias, el jefe de Estado escribió el siguiente mensaje:

“En nombre del pueblo y el gobierno de la República Dominicana, expreso nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de su alteza, el Emir Padre. Su vida y su liderazgo dejaron una huella profunda en la historia y el desarrollo del Estado de Qatar.

Acompañamos en su dolor a su alteza el Emir, a la Familia Real y al pueblo qatarí. Que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida, y que la memoria de su alteza el Padre Emir perdure con honor. Muy sinceramente, Luis Abinader”.

La presencia del jefe de Estado constituye una muestra de respeto, así como de los lazos de amistad y cooperación que unen a la República Dominicana y al Estado de Qatar.

En señal de duelo y respeto por el fallecimiento de su alteza, el Emir Padre Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, la bandera del Estado de Qatar ondea a media asta en la residencia del embajador de ese país en la República Dominicana.

Su alteza, el Emir Padre Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani (1952-2026), gobernó Qatar desde 1995 hasta 2013.

Presidente Abinader y primera dama participan en la celebración de la Fiesta Nacional de Francia

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, participó este martes en la celebración de la Fiesta Nacional de Francia, también conocida como el Día de la Bastilla, fecha que, cada 14 de julio, conmemora el asalto a la prisión de la Bastilla en 1789, que marcó el inicio de la Revolución Francesa y el fin de la monarquía absoluta.

El mandatario y la primera dama fueron recibidos por la embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, y, luego de las fotografías oficiales, sostuvieron un breve encuentro privado en el que también participaron el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, y el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Antonio Díaz.

Durante su discurso, la embajadora Barbry resaltó la profunda amistad que une a Francia y la República Dominicana, una relación sustentada en valores compartidos como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la defensa del derecho internacional, la soberanía de los Estados y el diálogo entre las naciones.

Asimismo, destacó la presencia de más de 6,000 dominicanos residentes en Francia y recordó que la reciente visita oficial del presidente Abinader a París permitió fortalecer la confianza entre ambos Gobiernos y reafirmar la voluntad de seguir trabajando de manera conjunta.

Barbry también subrayó que Francia ha financiado durante más de dos décadas proyectos estratégicos que impactan positivamente la calidad de vida de millones de dominicanos. Indicó que, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se han movilizado más de USD 1,500 millones para iniciativas de transporte urbano, agua potable, saneamiento, energía y desarrollo territorial, y con proyecciones de firmar una nueva hoja de ruta de cooperación bilateral.

Además, valoró la estrecha colaboración en la lucha contra el narcotráfico, resaltando los trabajos conjuntos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y anunció la construcción de una Academia Regional de Capacitación contra el Narcotráfico, que fortalecerá la formación de especialistas de la región.

La embajadora también resaltó la cooperación cultural, científica y educativa entre ambas naciones, que incluye la formación de profesores de francés, proyectos de investigación científica, apoyo a las artes y la próxima firma de un nuevo acuerdo intergubernamental de cooperación educativa y cultural.

En representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, afirmó que Francia y la República Dominicana continúan consolidando una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y una visión compartida de futuro.

Señaló que, en los últimos años, el vínculo bilateral se ha fortalecido mediante un diálogo político que ha logrado traducirse en una agenda de cooperación cada vez más amplia y sustantiva, orientada a enfrentar desafíos comunes en áreas como el desarrollo, la sostenibilidad, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la estabilidad regional.

Asimismo, expresó que ambos países trabajan juntos por un futuro más sólido y humano, impulsando proyectos que generan bienestar para sus pueblos y reflejan una voluntad compartida de continuar fortaleciendo la relación con sentido estratégico, respeto mutuo y vocación de futuro.

A la celebración asistieron miembros del cuerpo diplomático, funcionarios del Gobierno, empresarios e invitados especiales.

Vicepresidenta Raquel Peña desarrollará agenda en Madrid para ampliar articulación pública-privada

Madrid, España.– La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, agotará una agenda oficial en el Reino de España este miércoles y jueves, con el propósito de continuar fortaleciendo la cooperación entre el sector público y el privado, promover nuevas oportunidades de inversión extranjera y consolidar alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y el desarrollo sostenible del país.

La visita forma parte de la estrategia del Gobierno que lidera el presidente Luis Abinader de afianzar las relaciones con socios internacionales y ampliar los vínculos con actores clave del sector empresarial, académico y político, como parte de los esfuerzos para seguir posicionando a la República Dominicana como uno de los destinos más atractivos para la inversión en la región.

En su agenda, la vicepresidenta se incluye un un encuentro que sostendrá con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que se abordarán oportunidades para fortalecer el intercambio comercial, promover nuevos proyectos de inversión y ampliar la cooperación entre empresas españolas y dominicanas en sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Peña, quien también preside el Gabinete de Promoción de Inversiones, encabezará estos encuentros luego de los resultados obtenidos durante el American Investment Forum 2026, escenario que permitió presentar las ventajas competitivas de la República Dominicana ante potenciales inversionistas y reafirmar la confianza internacional en la estabilidad económica, el clima de negocios y las políticas de promoción de inversiones impulsadas por el Gobierno.

Como parte de esta misión oficial, la vicepresidenta también participará en el primer Foro Libertas, un espacio de diálogo que reunirá a líderes de Europa e Iberoamérica para dialogar sobre los principales desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas, el fortalecimiento del Estado de derecho, la protección de los derechos fundamentales y la promoción del bienestar económico como base para el desarrollo de las naciones.

En el marco de este foro, Peña compartirá experiencias sobre las políticas públicas implementadas por la República Dominicana para promover el crecimiento económico, la estabilidad institucional y la colaboración entre el Estado y el sector privado como motores del desarrollo.

Asimismo, durante su permanencia en Madrid sostendrá un encuentro con los directivos de la Real Academia Española (RAE) y reuniones con representantes de los ámbitos político y cultural, con el objetivo de consolidar relaciones estratégicas.

Con esta agenda internacional, en la que la vicemandataria estará acompañada por el fundador y presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Víctor “Ito” Bisonó, la vicepresidenta reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de continuar impulsando una política de apertura, cooperación y promoción de inversiones que contribuya a generar mayores oportunidades para los dominicanos, fortalecer la economía nacional y consolidar el posicionamiento de la República Dominicana como un referente regional para los negocios, la innovación y el desarrollo.