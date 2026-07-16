KISSIMMEE 360: ¿Quién paga realmente por el crecimiento de Osceola?

La información que mueve a nuestra ciudad

Edición No. 3 | Jueves, 16 de julio de 2026

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Durante los últimos dos días hemos analizado el crecimiento acelerado que experimenta Osceola County y las decisiones que están definiendo el futuro de nuestra comunidad.

Hoy continuamos esa investigación respondiendo una de las preguntas que más recibimos de nuestros lectores:

¿Quién paga realmente por el crecimiento de Osceola?

Muchos ciudadanos creen que son únicamente los impuestos de los residentes quienes financian nuevas carreteras, escuelas, parques e infraestructura. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

Comprender cómo se financia el desarrollo permite entender por qué algunos proyectos avanzan rápidamente mientras otros permanecen años esperando recursos.

Investigación Especial

¿Quién paga realmente el crecimiento de Osceola?

Cada vez que un desarrollador presenta una nueva comunidad residencial o un gran proyecto comercial, no solamente solicita autorización para construir.

También debe cumplir con una serie de requisitos económicos establecidos por el condado y otras agencias gubernamentales.

Entre ellos se encuentran los llamados Impact Fees o tarifas de impacto.

Estas contribuciones buscan compensar el efecto que tendrá el nuevo desarrollo sobre la infraestructura pública.

En teoría, esos recursos ayudan a financiar:

Nuevas carreteras.

Escuelas.

Parques.

Servicios de bomberos.

Seguridad pública.

Infraestructura hidráulica.

Servicios comunitarios.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que estas tarifas rara vez cubren la totalidad de las necesidades generadas por el crecimiento.

Como consecuencia, los gobiernos locales deben recurrir también a recursos estatales, fondos federales y presupuestos propios para completar las obras necesarias.

Ciudad

El crecimiento continúa llegando a un ritmo histórico

Osceola continúa siendo uno de los condados con mayor crecimiento poblacional de Florida.

Miles de nuevas viviendas se encuentran actualmente en construcción entre Kissimmee, St. Cloud, Lake Nona y otras comunidades vecinas.

Cada nueva urbanización representa cientos de familias adicionales que necesitarán escuelas, hospitales, parques, estaciones de bomberos y mejores vías de acceso.

El verdadero desafío no consiste únicamente en construir viviendas.

El reto será mantener la calidad de vida mientras la población continúa aumentando.

Desarrollo

La infraestructura necesita anticiparse al crecimiento

Uno de los principales reclamos expresados por residentes durante los últimos años ha sido el aumento del tráfico vehicular.

Corredores como:

U.S. Highway 192

Narcoossee Road

John Young Parkway

Florida Turnpike

Pleasant Hill Road

experimentan diariamente una presión cada vez mayor.

Expertos en planificación urbana sostienen que la infraestructura debe desarrollarse antes del crecimiento y no años después, cuando la congestión ya afecta la movilidad y la productividad de toda la región.

Ese será uno de los principales desafíos para las autoridades durante la próxima década.

Economía

El crecimiento representa oportunidades para empresarios

El desarrollo no solamente trae nuevos residentes.

También crea oportunidades para:

Restaurantes.

Clínicas médicas.

Supermercados.

Constructoras.

Empresas de tecnología.

Servicios profesionales.

Comercios familiares.

Cada nueva comunidad impulsa la economía local y genera demanda para cientos de pequeños negocios.

Por esa razón, muchos empresarios consideran que Osceola continúa siendo uno de los mercados más atractivos para invertir en Florida Central.

Nuestra Investigación Continúa

En El Sol de la Florida creemos que el crecimiento debe analizarse desde todas sus perspectivas.

Durante las próximas semanas investigaremos:

¿Cómo se determinan las tarifas de impacto?

¿Quién decide en qué se invierten esos recursos?

¿Qué proyectos tienen prioridad?

¿Existen retrasos entre el crecimiento y la construcción de infraestructura?

¿Qué comunidades recibirán las próximas inversiones públicas?

Nuestro compromiso será explicar estos temas con un lenguaje claro y accesible para todos los ciudadanos.

Nuestra Opinión

El crecimiento de Osceola representa una oportunidad extraordinaria.

Pero ninguna ciudad puede sostener su desarrollo únicamente construyendo más viviendas.

El verdadero progreso requiere planificación.

Requiere infraestructura.

Requiere transparencia.

Y, sobre todo, requiere pensar en la calidad de vida de quienes ya viven aquí y de quienes llegarán durante los próximos años.

El éxito de una comunidad no se mide solamente por la cantidad de proyectos aprobados.

Se mide por la capacidad de convertir ese crecimiento en bienestar para todos.

El Dato del Día

Florida Central continúa consolidándose como una de las regiones con mayor atracción de inversión privada en Estados Unidos, impulsada por el crecimiento demográfico, el turismo, la tecnología y el desarrollo inmobiliario.

Mañana en Kissimmee 360

Investigación Especial

¿Quiénes son los mayores propietarios de terrenos en Osceola County?

Iniciaremos una investigación para conocer quiénes controlan las grandes extensiones de tierra que definirán el crecimiento del condado durante los próximos años y qué proyectos podrían desarrollarse en esas propiedades.

Sobre Kissimmee 360

Kissimmee 360 es una columna editorial exclusiva de El Sol de la Florida, escrita por Marcos A. Tejeda, dedicada a investigar, analizar e informar sobre los acontecimientos que transforman Kissimmee, Osceola County y la Florida Central.

Nuestro compromiso es ejercer un periodismo independiente, útil y cercano a la comunidad, explicando con profundidad los temas que impactan el presente y el futuro de nuestra región.