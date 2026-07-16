doctor Julio Landrón. “La salud mental se consolida como eje prioritario del gobierno del presidente Abinader”

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El gobierno del presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona continúa consolidando la salud mental como una de sus principales prioridades, mediante una estrategia integral que fortalece la prevención, amplía la capacidad de atención especializada y desarrolla nueva infraestructura para garantizar servicios oportunos y de calidad a toda la población.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, destacó que, por disposición del presidente Abinader, durante este año se han intensificado los esfuerzos para transformar la atención en salud mental desde un enfoque integral, con acciones orientadas a la promoción, la prevención, la atención hospitalaria y la reinserción social de las personas con trastornos mentales.

Explicó que el SNS desarrolla un amplio programa de concienciación dirigido a las familias y a la población en general sobre la importancia del cuidado de la salud mental, mediante jornadas educativas desplegadas en los Centros de Primer Nivel de Atención, Centros Clínicos y Diagnósticos, hospitales y medios de comunicación, con el propósito de promover la detección temprana, reducir el estigma y facilitar el acceso oportuno a los servicios especializados.

En materia de atención hospitalaria, Landrón resaltó la expansión histórica de las camas de intervención en crisis en la Red Pública de Salud.

“Cuando asumimos la gestión encontramos apenas 47 camas de intervención en crisis. Hoy, el país cuenta con 314 camas distribuidas en los principales hospitales de la Red Pública y nuestra meta es superar las 500 antes de finalizar este año, para que todas las provincias dispongan de capacidad de respuesta ante las emergencias de salud mental”, expresó.

Indicó que este fortalecimiento permitirá que cualquier persona, sin importar la comunidad donde resida, pueda recibir atención especializada, humanizada y multidisciplinaria cerca de su lugar de origen.

Asimismo, informó que el SNS ha fortalecido las unidades de salud mental en los hospitales de la Red Pública mediante la incorporación de psiquiatras, psicólogos y equipos de intervención en crisis, garantizando una respuesta más efectiva para los pacientes que requieren atención especializada.

Como parte de esta estrategia, también se amplían las residencias médicas en Psiquiatría, con el objetivo de formar nuevos especialistas y reducir el déficit existente de estos profesionales en distintas regiones del país.

En cuanto a la infraestructura, el titular del SNS informó que actualmente se construyen nuevos Centros Psicosociales en Higüey y Moca, mientras que el próximo mes de agosto será entregado otro centro especializado que continuará fortaleciendo la red nacional de atención en salud mental.

De igual forma, anunció la apertura del primer Centro de Salud Mental Infantil de la Red Pública, que funcionará en las instalaciones donde operaba el antiguo Hospital Santo Socorro, hoy Hospital Manuel Rodríguez Jiménez.

Este moderno centro contará con más de 17 camas de internamiento y ofrecerá atención integral, especializada y multidisciplinaria para niños y adolescentes con trastornos de salud mental, constituyéndose en un referente nacional para la atención exclusiva de esta población.

Landrón informó, además, que avanzan los trabajos para la puesta en funcionamiento del Instituto de Neurociencias, que operará en el Centro Clínico y Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

El nuevo instituto albergará la residencia nacional de Psiquiatría y ofrecerá servicios especializados en neurociencias, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema público para la atención de enfermedades mentales y neurológicas de alta complejidad.

Estas acciones forman parte del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader de fortalecer la salud mental como una política pública prioritaria, garantizando una red de servicios más accesible, humana e integrada, que permita a todos los dominicanos recibir atención especializada con calidad y oportunidad, sin importar el lugar del país donde residan.