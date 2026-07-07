Presidente Abinader entrega remozado Hospital Municipal de Guayubín y nueva área de Emergencia que beneficia de manera directa a más de 39,000 habitantes

Guayubín, Montecristi, R. D.– El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, junto con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, entregó este sábado el remozamiento general del Hospital Municipal de Guayubín, en la provincia de Montecristi y una nueva área de Emergencia, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer la Red Pública de Salud y garantizar una atención de mayor calidad a la población.

La moderna área de emergencia dispone de sala de espera y registro, consultorio de triaje, área de curas, sala de nebulización con tres sillones, dos camas de observación y un box de reanimación, para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia.

Asimismo, el hospital fue equipado con cuatro consultorios de medicina general, consultorios de odontología y ginecología, servicios de sonografía, rayos X, laboratorio y toma de muestras, además de un quirófano, sala de partos, área de esterilización, sala de preparación con dos camas y sala de recuperación y observación con dos camas.

Las mejoras también incluyeron 14 camas de internamiento, farmacia, sala de neonatos con tres cunas, área administrativa, servicios generales, almacén de medicamentos, área de vacunación y morgue, todo lo cual amplía significativamente la capacidad operativa del hospital y eleva la calidad de los servicios de salud que recibirán los habitantes de Guayubín y comunidades aledañas.

La remodelación del centro beneficiará de manera directa a los aproximadamente 39,653 habitantes del municipio de Guayubín, además de miles de residentes de comunidades cercanas que reciben servicios en este hospital.

Director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, afirma que la entrega del hospital completamente remozado reafirma el firme compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader

Durante el acto, el director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, afirmó que la entrega del hospital completamente remozado reafirma el firme compromiso y la voluntad del gobierno que más ha invertido en la salud, el gobierno del presidente Luis Abinader, invirtiendo con un verdadero rostro humano como lo merece el país.

Landrón agregó que durante décadas muchas comunidades esperaron inversiones que parecían no llegar y que hoy es una realidad que se vive cambiando día a día con hechos concretos como esta inauguración. Asimismo, expresó que se está construyendo “una red pública más moderna, equipada, más humana y con servicio de mayor calidad para todas y los dominicanos”.

Señaló que desde el SNS han asumido la misión de garantizar que la calidad de atención médica no dependa del lugar donde la gente pueda vivir ni de una persona en particular, sino que cada ciudadano tenga acceso a servicios dignos, oportunos y seguros. Añadió que “cada hospital que intervenimos representa una oportunidad para salvar más vidas, fortalecer la confianza de la población y ofrecer mejores condiciones tanto a los pacientes como al personal de salud”.

El titular del SNS indicó que, en la provincia de Montecristi y toda la región noroeste, ese compromiso se ha traducido en importantes inversiones para fortalecer la red pública, entre las que citó el Hospital Fausto Ovalles, de Esperanza; el Hospital Municipal Julio Moronta, de Laguna Salada; la Emergencia y Maternidad San José Francisco Peña Gómez; la Unidad de Pie Diabético del Hospital Luis L. Bogaert; el Hospital Municipal de Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez; el Hospital Municipal de Partido; la Emergencia Municipal Ramón Adriano Villalona, de Loma de Cabrera, actualmente en proceso de remozamiento; el nuevo Hospital Matías Ramón Mella, de Dajabón; el Hospital Municipal Doctor Julio Álvaro Acosta, con una moderna área de Emergencia, y el Hospital Provincial Padre Fantino.

Asimismo, destacó que se incorporaron servicios especializados como el área de salud mental, la unidad oncológica, la unidad de pie diabético y la unidad de hemodiálisis, “acercando atenciones que obligaban antes a muchos pacientes a trasladarse a lejanos lugares para poder recibirlas y hoy las tienen en su comunidad”.

Landrón agregó que a estas acciones se suman importantes inversiones de equipamiento de más de 35 millones destinadas a cuatro establecimientos de salud de la provincia, entre ellos centros de primer nivel de atención y hospitales municipales, fortaleciendo su capacidad y mejorando la calidad de los servicios que reciben las y los usuarios.

Al concluir sus palabras, expresó: “Aquí se está cumpliendo la obra de José Francisco Peña Gómez y la cumple el presidente Luis Abinader”, tras destacar que el mandatario entrega a Guayubín un hospital totalmente remozado, llamado a servir para que la población reciba atención de salud en condiciones dignas.

Salud de calidad como se merece la provincia de Montecristi

En tanto, la gobernadora provincial, Leissa Virginia Cruz Polanco, agradeció al presidente por esta remozada obra que dijo, permitirá ofrecer salud de calidad como se merece la provincia de Montecristi.

La obra contempló una inversión total de RD 138,246,715.12, de los cuales RD 65,618,275.22 fueron destinados al remozamiento de la infraestructura, RD 40,030,488.56 a la construcción de una nueva área de emergencia y RD 32,597,951.34 al equipamiento del establecimiento de salud.

La bendición del acto estuvo a cargo del pastor Oniel Vargas de la Iglesia Adventista Séptimo Día.

Estuvieron presentes el senador de la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán; el alcalde de Guayubín, César Molina; el director general de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán; el director regional de Salud Cibao Noroeste, Ramón Rodríguez; la directora del Hospital de Guayubín, Mayra Rodríguez, y los diputados Rosendy Polanco y Yohanny Martínez.