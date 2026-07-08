El Espejismo Digital: Por qué la millonaria inversión tecnológica no llega al aula en Puerto Rico

En la última década, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha manejado asignaciones presupuestarias históricas. Millones de dólares provenientes de fondos federales (como los programas ESSER y E-Rate) han sido destinados a la compra de computadoras, tabletas y plataformas interactivas. Sobre el papel, el sistema público de enseñanza debería ser un modelo vanguardista de digitalización en el Caribe. En la realidad de nuestras escuelas, el panorama es radicalmente distinto: salones con rezago de conectividad, equipos acumulando polvo en cajas y un gasto desmedido que no se traduce en aprovechamiento académico.

La crisis de la tecnología escolar en la isla no es un problema de escasez de fondos; es un colapso estructural provocado por la burocracia centralizada, la falta de mantenimiento básico y una profunda desconexión pedagógica.

1. La falacia de la caja cerrada y el colapso de la infraestructura

El error fundamental de la política pública ha sido confundir el acto de “comprar” con el de “educar”. Bajo la prisa de cumplir con las métricas de desembolso de fondos federales, el nivel central ejecuta compras masivas de decenas de miles de dispositivos. Sin embargo, estas adquisiciones ignoran la realidad física de los planteles.

Muchos de nuestros centros escolares —afectados por años de abandono estructural, huracanes y terremotos— carecen de subestaciones eléctricas modernas o sistemas de climatización adecuados. Conectar un carrito de tabletas en una estructura antigua provoca sobrecargas en los interruptores (breakers) principales.

A esto se suma una dislocación logística severa: por falta de personal administrativo y de inventario en las escuelas, miles de dispositivos pasan meses guardados bajo llave en almacenes. Cuando finalmente se distribuyen a los estudiantes, las garantías del fabricante han expirado y los sistemas operativos están obsoletos. Al no existir un cuerpo de técnicos de campo asignados permanentemente a los planteles, cualquier avería menor —como una pantalla rota o una desconfiguración de software— convierte un equipo costoso en chatarra tecnológica inservible.

2. La brecha de conectividad: El internet que no cruza las paredes

La conectividad es el segundo gran eslabón roto. Aunque el programa federal E-Rate inyecta capital continuo para el acceso a internet, la distribución de la señal dentro de las escuelas suele ser deficiente. El Wi-Fi escolar se concentra con frecuencia en las áreas administrativas de los directores, dejando los salones de los extremos o los segundos pisos en un vacío digital.

Fuera de la escuela, la situación empeora. La entrega de hotspots portátiles durante los periodos de educación a distancia demostró el total desconocimiento de nuestra geografía. En las comunidades de la cordillera central y zonas rurales, la cobertura celular es deficiente o nula. Esto obliga a miles de estudiantes de bajos ingresos a depender exclusivamente del teléfono inteligente de sus padres, con planes de datos limitados. Intentar redactar ensayos, programar o realizar investigaciones en una pantalla de cinco pulgadas profundiza la brecha social y educativa frente a quienes disfrutan de banda ancha fija en sus hogares.

3. Dislocación pedagógica: Usar la tecnología para hacer lo mismo de siempre

Quizás el fallo más grave sea el conceptual. El sistema ha tratado a la tecnología como un fin en sí mismo y no como una herramienta de transformación instruccional. El modelo de capacitación docente se limita a talleres relámpago que abruman al maestro sin ofrecerle un acompañamiento continuo en el aula.

Sin un diseño curricular que integre la tecnología de forma activa, los dispositivos se reducen a meros sustitutos del papel: la tableta se usa solo para abrir un PDF que antes estaba impreso o para llenar un cuestionario digitalizado. No se fomenta el pensamiento crítico, la programación, la investigación científica ni la creación de contenido multimedia. Asimismo, se cae en el error de asumir que el estudiante, por ser un “nativo digital”, sabe usar las herramientas para fines académicos. La realidad demuestra que dominan las redes sociales y el consumo de video, pero carecen de destrezas básicas en el procesamiento de texto, manejo de archivos en la nube y seguridad cibernética.

4. Centralización, burocracia y la falta de continuidad

El diseño administrativo del Departamento de Educación fomenta el desperdicio. Las decisiones tecnológicas se toman a nivel central en Hato Rey, bajo un modelo estandarizado de “café para todos”. Una escuela especializada en ciencias o bellas artes recibe el mismo paquete tecnológico que una elemental rural, ignorando las necesidades particulares de cada comunidad escolar.

Además, el sistema sufre del mal de la discontinuidad política. Con cada cambio de administración o de secretario de Educación, se descartan plataformas, licencias y programas informáticos previos para firmar nuevos contratos con otros proveedores. Esto borra la curva de aprendizaje de los maestros y condena al presupuesto a un ciclo eterno de reinicio y gasto infructuoso.