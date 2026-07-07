Chequéate RD realiza jornada médica gratuita para detectar a tiempo el cáncer en Guayubín

Guayubín, Montecristi, R. D.– La jornada número 588 del Programa para la Detección Oportuna de Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata, Chequéate RD, impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud (SNS), llegó este sábado al municipio de Guayubín, con el objetivo de acercar servicios de salud preventiva y atención médica gratuita a la población.

El operativo fue encabezado por el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, quien reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar fortaleciendo la prevención como una de las principales estrategias para proteger la salud y salvar vidas.

Durante el acto, el doctor Landrón destacó que el verdadero propósito del programa es ofrecer a la población la oportunidad de detectar a tiempo enfermedades que, con un diagnóstico oportuno, pueden tratarse con mayores posibilidades de éxito.

“Hoy no venimos simplemente a desarrollar una jornada de salud; venimos a llevar esperanza y la oportunidad de salvar vidas. Detrás de cada diagnóstico temprano hay una madre que podrá seguir abrazando a sus hijos, un padre que continuará siendo el sostén de su familia y una persona que tendrá una nueva oportunidad para seguir construyendo sus sueños”, expresó.

Asimismo, recordó que el cáncer de mama, el cervicouterino y el de próstata continúan representando importantes desafíos para la salud pública, por lo que exhortó a la población a aprovechar estos operativos gratuitos.

“Un examen que toma pocos minutos puede significar muchos años más de vida. La mejor medicina sigue siendo la prevención; no esperamos que la enfermedad aparezca para actuar, queremos adelantarnos y brindar atención antes de que sea demasiado tarde”, manifestó.

De su lado, la coordinadora de Desarrollo de Intervención en Salud del SNS, doctora Blanca Conigliaro, informó que con Guayubín ya suman 588 jornadas realizadas a nivel nacional, llevando servicios preventivos a miles de dominicanos.

Conigliaro invitó a la población a aprovechar los servicios gratuitos disponibles durante el operativo, al destacar que la prevención es la mejor herramienta para preservar la salud y garantizar un futuro en familia.

“Invitamos a toda la comunidad a venir y chequearse. La prevención es lo que nos garantiza un futuro en familia. Aquí contamos con mamografías, pruebas de próstata (PSA), consultas de medicina general, nutrición, pediatría, odontología y farmacia. Aprovechen esta oportunidad e inviten a sus familiares, amigos y vecinos para que juntos podamos preservar la salud”, expresó.

Entre los beneficiarios de la jornada, Luis Agustín Monel Blanco valoró positivamente la iniciativa y agradeció al Gobierno por acercar servicios de salud gratuitos a la comunidad. El comunitario expresó que acudió al operativo para evaluarse por dolores de cabeza, controlar su presión arterial y realizarse una revisión de los oídos.

Asimismo, destacó que recibió todas las atenciones sin costo alguno y consideró que este tipo de acciones contribuyen a mejorar el acceso de la población a los servicios de salud. “Para mí es muy importante que el Gobierno haga esto. Aquí nos están atendiendo bien y no hemos tenido que pagar un solo peso”, manifestó.

De su lado, Oscaria de la Rosa destacó la importancia de que este tipo de operativos lleguen a las comunidades, al considerar que facilitan el acceso a estudios preventivos que muchas personas no pueden costear.

Durante la jornada, los asistentes recibieron evaluaciones para la detección oportuna del cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, además de consultas de medicina general, pruebas de PSA, servicios de nutrición, pediatría, odontología, farmacia y orientación sobre estilos de vida saludables, como parte de las acciones que desarrolla Chequéate RD para fomentar una cultura de prevención en todo el país.