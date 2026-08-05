Presidente Abinader entrega reconocimientos del Indotel a más de 170 estudiantes destacados en el concurso “Buscamos el Talento del Futuro”. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona entregó este martes reconocimientos a más de 170 estudiantes de 25 provincias del país destacados en el concurso “Buscamos el Talento del Futuro”, una iniciativa que promueve las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), donde los estudiantes de sexto de secundaria de politécnicos de todo el país presentaron soluciones innovadoras para enfrentar desafíos de la República Dominicana, impulsando el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.

Durante el acto, celebrado en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña,, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, resaltó la importancia de la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para preparar a los jóvenes ante las nuevas demandas del mercado laboral y la transformación digital.

Gómez Mazara afirmó que la formación y la preparación son herramientas esenciales para superar barreras y crear oportunidades, al tiempo que exhortó a los jóvenes a mantenerse enfocados en sus metas y convertirse en líderes en sus comunidades.

También, destacó que en menos de dos años de gestión del Indotel se han distribuido 130,000 equipos tecnológicos en todo el territorio nacional, como parte de los esfuerzos para ampliar la inclusión digital y fortalecer las oportunidades de capacitación.

El funcionario valoró el compromiso del presidente Luis Abinader con el desarrollo del talento joven y aseguró que estas iniciativas demuestran el potencial de la juventud dominicana.

Durante la actividad fueron reconocidos los estudiantes que presentaron las propuestas más destacadas, evidenciando su capacidad para aplicar el conocimiento científico y tecnológico a la solución de problemas reales.

Como reconocimiento a su esfuerzo, creatividad y desempeño, los estudiantes seleccionados recibieron computadoras portátiles de última generación, herramientas que contribuirán a fortalecer su formación académica, ampliar el acceso a recursos tecnológicos y continuar desarrollando habilidades digitales.

El concurso fue desarrollado por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), mecanismo del Indotel destinado a impulsar proyectos que promuevan el acceso a las tecnologías, la inclusión digital y el desarrollo de capacidades tecnológicas en beneficio de la población dominicana.

Agradece al mandatario por apostar al talento joven y crear oportunidades que impulsan la innovación

Ashley Jiménez, en representación de los estudiantes ganadores del concurso “Buscamos el Talento del Futuro”, agradeció al presidente Luis Abinader, al Indotel y a su presidente del Consejo Directivo, Guido Gómez Mazara, por apostar al talento joven y crear oportunidades que impulsan la innovación y el aprendizaje.

La estudiante resaltó que las herramientas recibidas representan una puerta hacia nuevas oportunidades para desarrollar sus capacidades, transformar ideas en soluciones y contribuir, desde la ciencia y la tecnología, al futuro de la República Dominicana.

La iniciativa, impulsada por Darian Vargas, impactó a más de 170 estudiantes de 25 provincias del país y fue concebida para incentivar el interés por las disciplinas STEM mediante una experiencia que integró innovación, creatividad y uso responsable de la tecnología. Como parte del proceso, los participantes elaboraron y difundieron en redes sociales videos con propuestas orientadas a contribuir al desarrollo del país desde la ciencia y la tecnología.

Con el concurso “Buscamos el Talento del Futuro”, el Indotel reafirma su compromiso con la promoción del talento joven, la reducción de la brecha digital y el fortalecimiento del capital humano, contribuyendo a la formación de una nueva generación de líderes capaces de impulsar la innovación y la transformación tecnológica de República Dominicana.

Gobierno Dominicano da continuidad al proyecto Azua II – Pueblo Viejo para fortalecer el desarrollo agrícola de la provincia

Azua – El Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), sigue impulsando el desarrollo agrícola de esta provincia con la continuación del Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II – Pueblo Viejo, obras que amplían la disponibilidad de agua para riego y promueven una mayor productividad. Las inversiones forman parte de las acciones que fortalecen la seguridad alimentaria nacional, en un contexto en el que la República Dominicana ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por los avances alcanzados en la reducción del hambre.

La institución, dirigida por Olmedo Caba Romano, avanza en las obras correspondientes a la nueva etapa del proyecto, que continuará transformando el aprovechamiento de los recursos hídricos en la provincia. Productores de la zona valoraron la continuidad que ha dado la actual gestión del Indrhi a la iniciativa, calificándola como un ejemplo del compromiso del gobierno de Luis Abinader con el desarrollo del campo y destacando los beneficios que ya han recibido gracias a las obras ya entregadas.

El proyecto está concebido en etapas y tres de ellas ya están completadas. Las mismas comprenden seis reservorios con capacidad conjunta de 509,090 metros cúbicos (m³) de agua, para optimizar el riego en más de 380,000 tareas del sistema Ysura. Asimismo, fue rehabilitado el canal en toda su longitud, obra construida por el Indrhi en 1978 y considerada la vena aorta de la provincia.

En la etapa en desarrollo, el proyecto se extiende hacia la parte oriental de la provincia, desde el canal Lateral 6 de Ysura, para garantizar un riego continuo y regulado en más de 47,000 tareas agrícolas en los municipios de Estebanía, Las Charcas y Hatillo. Está diseñado para transportar un caudal de 2.8 m³/s. Actualmente, las labores avanzan con la construcción de un tramo de conducción de 10.9 kilómetros, mediante una red optimizada de canales y sifones, que conectará con el reservorio Bloque III, también en construcción, que aportará 20,000 m3 de almacenamiento.

Concluida la fase actual, el proyecto avanzará hacia su etapa final, que contempla la integración de ocho reservorios complementarios para sumar 203,000 m³ adicionales, lo que asegurará la disponibilidad de agua para miles de productores que hoy sufren con la salinización de sus cultivos.

Sobre el impacto de las obras de Azua II ya en operación, el productor Shester Familia, quien cultiva plátano, cebolla y tomate en la zona de Pueblo Viejo, destacó haber pasado de 208 tareas a 338 en producción, por la rehabilitación realizada al canal Ysura. “El Indrhi ha hecho y sigue haciendo un buen trabajo”, manifestó.

En ese mismo orden, Luciano Morón, productor de banano en Pueblo Viejo, puntualizó que el proyecto en su completa dimensión es una obra de suma importancia para los agricultores y aseguró que sus beneficios “son para siempre, ya que para los productores no hay vida sin agua”.

Mientras que Frank Méndez, productor de plátano, tomate y guineo, valoró que el presidente Luis Abinader haya priorizado el sector agropecuario

Como parte del avance de las obras, la Unidad de Derecho de Vía del Indrhi desarrolla, paralelamente, el proceso de avalúo y negociación con propietarios y parceleros para la adquisición de unas 28 tareas, conforme a los procedimientos legales establecidos, para avanzar en la obra hidráulica.

Con la ejecución del Proyecto Azua II – Pueblo Viejo, el Gobierno dominicano ratifica su compromiso de impulsar el crecimiento económico y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.

Vicepresidenta Raquel Peña encabeza graduaciones que impulsan oportunidades para la juventud y fortalecen las instituciones

Santiago.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este domingo dos actos de graduación en Santiago que reflejan la apuesta del gobierno del presidente Luis Abinader por la formación como herramienta para ampliar oportunidades, fortalecer las instituciones y contribuir al desarrollo del país.

En una primera actividad, la vicemandataria presidió la decimotercera graduación ordinaria del programa Oportunidad 14-24, impulsado por el Gabinete de Política Social, en la que 1,032 jóvenes recibieron sus certificados tras completar sus procesos de formación técnico-profesional.

Durante el acto, Raquel Peña destacó que esta iniciativa brinda a la juventud herramientas para acceder a mayores oportunidades de formación, empleo y desarrollo personal.

“Desde el gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Gabinete de Política Social, hemos asumido el compromiso de que ningún joven quede atrás por falta de apoyo. Porque creemos firmemente que la mejor política social es aquella que transforma vidas de manera permanente”, expresó la vicepresidenta.

Por su parte, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, resaltó que cada nueva promoción de Oportunidad 14-24 fortalece el Sistema de Protección Social Adaptativa al facilitar la inclusión social y económica de jóvenes en condición de vulnerabilidad.

Los graduandos pertenecen a 33 centros operativos de las regionales Nordeste, Cibao Sur y Cibao Norte, correspondientes a las provincias Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón y Valverde.

Durante su proceso de formación recibieron capacitación en áreas como turismo, hotelería, gastronomía, tecnología, comercio, electricidad y servicios, entre otras especialidades orientadas a fortalecer sus competencias para la inserción laboral y el emprendimiento.

Con esta promoción, el programa Oportunidad 14-24 alcanza 9,542 jóvenes egresados en la región del Cibao, consolidado así como una de las principales estrategias gubernamentales para promover la inclusión educativa, la formación para el trabajo y la empleabilidad de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Posteriormente, la vicepresidenta encabezó la graduación de 162 nuevos agentes de la Dirección General de Migración (DGM), quienes se incorporarán a las labores de control migratorio en distintas provincias del Cibao y la zona fronteriza, como parte del proceso de fortalecimiento institucional de esa entidad.

Durante el acto, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), informó que la institución continúa fortaleciendo su capacidad operativa mediante un proceso de reorganización que ha permitido ampliar significativamente su cuerpo de agentes y sus capacidades de inteligencia, planificación y control migratorio.

Explicó que, desde octubre de 2024, la DGM pasó de contar con 302 agentes, de los cuales 235 realizaban labores operativas, a una plantilla de 1,388 agentes, incluyendo 1,272 dedicados al control migratorio y otros 116 asignados a inteligencia, investigaciones, asuntos internos y apoyo jurídico.

Asimismo, indicó que en los últimos 22 meses la institución ha deportado 704,142 extranjeros en condición migratoria irregular, como resultado del fortalecimiento de sus operaciones.

Lee Ballester destacó además que el proceso de transformación institucional incorpora un sistema de reclutamiento y selección basado en evaluaciones académicas, físicas, psicológicas, clínicas y psicométricas, junto con un programa de entrenamiento enfocado en el respeto al debido proceso y los derechos humanos.

Agregó que este fortalecimiento también ha permitido ampliar las capacidades de planificación, inteligencia e infraestructura tecnológica, incluyendo un Centro de Mando y Control para el monitoreo de las operaciones migratorias en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos.

Acompañaron a la vicepresidenta, el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez (ARD); la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el senador Daniel Rivera; el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó y el director del Instituto del Tabaco, Iván Hernández Guzmán.

También estuvieron presentes el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García; el coronel Freddy Antonio Marte Acosta (ERD), coordinador militar de la DGM; el general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez (FARD), director de Inteligencia Migratoria; los coroneles del Ejército Manuel Antonio Carrasco Guerrero, director de Control Migratorio, y Héctor de Jesús Ovalle, director de Planificación; así como la coronel Belkis Asiático, (PN), directora de Recursos Humanos.

Con estas graduaciones, el gobierno del presidente Luis Abinader continúa promoviendo iniciativas que amplían las oportunidades para la juventud y fortalecen las capacidades de las instituciones responsables de servir a la población.