Director del SNS ordena eliminar trabas en la atención a los pacientes del Hospital Jacinto Ignacio Mañón. juramenta nueva directora en Hospital Provincial Toribio Bencosme

Santo Domingo.- En una visita no programada al Hospital Municipal Dr. Jacinto Ignacio Mañón, en el sector Los Girasoles del Distrito Nacional, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, recorrió las principales áreas del centro y dispuso una serie de medidas orientadas a fortalecer la calidad de la atención y garantizar un trato más digno y oportuno a los usuarios.

Desde su llegada al hospital, Landrón dejó claro que el acceso a los servicios de salud no puede estar condicionado por barreras administrativas. En el área de información ordenó prohibir de manera inmediata cualquier cobro a los pacientes subsidiados y dispuso que ninguna persona deje de ser atendida por no portar su cédula de identidad.

“Por orden del presidente Luis Abinader, a los pacientes subsidiados no se les cobra ni un solo peso. Eso es ilegal. Además, ningún paciente puede ser rechazado por la falta de cédula”, enfatizó durante el recorrido.

Acompañado por el director del hospital, doctor Cristóbal Encarnación, visitó las áreas de Ginecología y Obstetricia, Consultas, Laboratorio, Rayos X, Internamiento, Recién Nacidos, Sala de Parto, Quirófano y Cocina, donde conversó con médicos, enfermeras, bioanalistas y demás colaboradores para conocer de primera mano las necesidades del centro.

Momentos en el cual el Dr. Julio Landron director del Servicio Nacional de Salud gesticula al conversar con Medicos y ejecutivos del Hospital Hospital Municipal Dr. Jacinto Ignacio Mañón el cual se le aparecio en una visita sorpresa para observar el trato que se le dispensaba a los Pacientes que acuden a buscar los servicios de Salud.

Durante la inspección, el titular del SNS ordenó retirar la señalización que identificaba un área como restringida, al considerar que esa medida puede afectar la dignidad de los pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

Explicó que estos usuarios deben recibir un trato respetuoso y sin estigmatización, mientras que el manejo clínico debe estar guiado por un especialista en epidemiología, quien establecerá el protocolo correspondiente según la condición de cada paciente.

En est foto se aprecia al Dr. Julio Landron recorriendo el area de la Sala donde aguardan los turnos los pacientes del Hospital Mañon el cual sorprendio al personal en una supervision no programada.

Como parte de las acciones inmediatas, dispuso la habilitación de una unidad de miniintensivo con dos camas para fortalecer la capacidad de respuesta del hospital ante pacientes que requieran vigilancia especializada.

Asimismo, ordenó la climatización de las áreas de espera para garantizar mayor confort a los usuarios y sus familiares. De igual forma, anunció que el Hospital Municipal Dr. Jacinto Ignacio Mañón será sometido a un proceso de remozamiento integral, cuyos trabajos están programados para iniciar a finales de este año.

El doctor Landron también destacó que el Hospital Jacinto Ignacio Mañón se ha convertido en el hospital número 97 con cero deudas durante la actual gestión del Servicio Nacional de Salud.

Durante la visita, el director del hospital, doctor Cristóbal Encarnación, presentó los avances alcanzados por la gestión y explicó las iniciativas que se desarrollan para continuar ofreciendo servicios de salud con calidad, oportunidad y calidez a la población.

La visita concluyó con el compromiso del director ejecutivo del SNS de dar seguimiento a las disposiciones adoptadas, como parte de la estrategia institucional de supervisión permanente y fortalecimiento de los hospitales de la Red Pública de Salud.

SNS juramenta nueva directora en Hospital Provincial Toribio Bencosme

Santo Domingo.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó a la doctora Erimar Grullón como nueva directora del Hospital Provincial Toribio Bencosme, en Moca, con el propósito de fortalecer la calidad de los servicios que recibe la población de la provincia Espaillat.

Durante el acto, Landrón exhortó a la nueva directora a desempeñar sus funciones con compromiso, transparencia y vocación de servicio. Asimismo, expresó su confianza en que su experiencia clínica, liderazgo y calidad humana contribuirán al fortalecimiento de la gestión del centro y a la consolidación de una atención cada vez más eficiente y humanizada para los usuarios.

La doctora Erimar Grullón agradeció la confianza depositada en su persona y manifestó que asume la dirección del Hospital Provincial Toribio Bencosme con responsabilidad, compromiso y la firme convicción de trabajar junto al equipo de salud para seguir elevando la calidad de los servicios.

La doctora Grullón es médico especialista en Hematología, con una trayectoria de diez años en el sector de la salud. Desde el año 2022 se desempeña como hematóloga en el Hospital Provincial Toribio Bencosme y en el Instituto Médico Dr. Gregorio Hernández, en Moca.

En el ámbito académico, ejerce como docente de Hematología en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde contribuye a la formación de nuevos profesionales de la medicina.

Grullón realizó su especialidad en Hematología en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, de La Habana, Cuba, después de obtener el título de doctora en Medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Además, ha fortalecido su preparación con entrenamientos y diplomados en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, banco de sangre, hemostasia, hematología y pedagogía. En la actualidad cursa un diplomado en gerencia de la salud.

La nueva directora también es miembro activo de sociedades científicas nacionales e internacionales, entre ellas la Sociedad Dominicana de Hematología y Hemostasia, la Sociedad Española de Hematología y Hemostasia, la European Hematology Association (EHA), la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) y el Grupo GELL.

En la juramentación también estuvo presente el director del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, doctor Bernardo Hilario, quien acompañó al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud durante el acto de toma de posesión de la nueva directora del Hospital Provincial Toribio Bencosme.