Presidente Abinader designa nuevos representantes honoríficos del Consejo Nacional de Cultura. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona emitió este jueves el Decreto 461-26, mediante el cual designa tres nuevos representantes honoríficos del Consejo Nacional de Cultura, quienes desarrollarán esta labor a título honorífico.

Dicho Consejo lo integran representantes de distintos sectores públicos, sociales, culturales, académicos, empresariales y territoriales, a fin de garantizar una participación plural en la definición y seguimiento de las políticas culturales del Estado.

En este sentido, Jorge Hugo Cavoli Balbuena fue designado representante de los Consejos de Desarrollo Provincial del Consejo Nacional de Cultura; Alfredo Frances Ortiz, en representación del Poder Municipal, y Héctor José Rizek Sued fungirá como el nuevo representante del sector cultural del Consejo Nacional de Cultura.

Presidente Abinader entrega Medalla al Mérito Magisterial 2026

Santo Domingo.- Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la educación dominicana, el presidente Luis Abinader entregó este miércoles la Medalla al Mérito Magisterial 2026, en las categorías de Estímulo, Reconocimiento y Honor, a docentes ejemplares, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional, al impacto transformador de su labor pedagógica y a su dedicación a la formación de las nuevas generaciones.

El acto, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, contó con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje; los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Educación, Luis Miguel De Camps, y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, así como de rectores de universidades y de institutos de educación superior.

Durante su intervención, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la transformación del sistema educativo dominicano comienza con el reconocimiento de quienes hacen posible la enseñanza cada día y resaltó el respaldo del presidente Luis Abinader al magisterio nacional.

“Hoy no nos reúne únicamente la entrega de una distinción. Nos reúne el reconocimiento a una vocación que ha acompañado el crecimiento de generaciones enteras de dominicanos y que, desde la discreción de un aula, ha contribuido a construir el país que hoy somos”, expresó De Camps.

El funcionario sostuvo que detrás de cada historia de éxito existe un maestro que creyó en el potencial de sus estudiantes antes que ellos mismos. “Casi siempre, detrás de una vida que logra desarrollarse plenamente, hubo un maestro que decidió creer en una persona antes de que ella creyera en sí misma”, afirmó.

De Camps definió la educación como el proceso de descubrir talentos, despertar vocaciones y fortalecer el carácter de niños y jóvenes, al tiempo que aseguró que la excelencia docente se construye con constancia y compromiso. Asimismo, destacó que el presidente Abinader ha impulsado una política orientada a dignificar la labor del magisterio.

Un presidente que reconoce el valor de quienes educan para el futuro

“El presidente Luis Abinader ha insistido en que la transformación educativa comienza reconociendo el valor de quienes la hacen posible cada día. Esa convicción ha guiado el trabajo que venimos realizando”, manifestó.

El ministro explicó que, durante sus recorridos por centros educativos del país, ha constatado el compromiso de miles de docentes que enfrentan las dificultades con creatividad y vocación de servicio. Añadió que reconocer a los educadores representa también una declaración sobre el modelo de nación que aspira a construir la República Dominicana.

“Una sociedad que reconoce a sus maestros está diciendo que cree en el conocimiento, que valora el esfuerzo y que entiende que las oportunidades de las nuevas generaciones comienzan cuando un niño encuentra frente a sí a un docente que le enseña a leer, a pensar, a preguntar y, sobre todo, a descubrir todo aquello que puede llegar a ser”, expresó.

Al concluir, afirmó que las naciones dejan una huella duradera cuando invierten en el talento de su gente desde las aulas. “Detrás de cada generación que avanza, siempre habrá maestras y maestros que descubrieron el talento de quienes terminarían construyendo el futuro de nuestro país”, concluyó.

Maestros reconocidos

En esta edición, el Premio al Estímulo Salomé Ureña de Henríquez, correspondiente a la Medalla de Bronce, fue otorgado a la maestra Nathalie Elianna García García, de la Regional 07 de San Francisco de Macorís.

El Premio al Reconocimiento Eugenio María de Hostos, distinguido con la Medalla de Plata, recayó en la maestra Yahaira Constanza Rosario de Hernández, también de la Regional 07.

El máximo galardón, el Premio al Honor Pedro Henríquez Ureña, representado por la Medalla de Oro, fue concedido al maestro Arquímedes Jerez de la Cruz, de la Regional 16 de Cotuí.

Asimismo, recibieron un reconocimiento especial las maestras dominicanas residentes en Estados Unidos Fiordaliza Ippolito, Yalisa Garibaldi y Lisette Parra.

Santos Badía resalta el legado de los docentes y respaldo del presidente Abinader

De su lado, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, destacó la trayectoria de los diez docentes distinguidos y afirmó que representan la excelencia académica del país.

“Los docentes que hoy reconocemos son investigadores, profesores de alto mérito y expertos en distintas áreas del conocimiento”, expresó, tras señalar que entre los galardonados figuran especialistas en geopolítica, política internacional e investigación agropecuaria.

Asimismo, reconoció el trabajo del jurado encargado de la selección, al explicar que la calidad de los candidatos hizo especialmente difícil el proceso. “Eran muchos los que podían ser premiados hoy, incluso se presentaron dos empates con personas que tenían los mismos méritos”, indicó.

Santos Badía también elogió la gestión del presidente Luis Abinader y aseguró que su mayor legado será la transformación de la educación dominicana. “Todo en la vida pasa: el poder, la fama, la juventud, pero lo más importante es dejar un legado, y usted está dejando un legado para la juventud dominicana”.

El funcionario explicó que, tras una consulta realizada en las diez regiones del país, el Gobierno trabaja en la elaboración de un nuevo marco jurídico y una transformación curricular que permita preparar ciudadanos para los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

La educación necesita respaldo, no críticas

En representación de los docentes galardonados, Arquímedes Jerez de la Cruz afirmó que la distinción simboliza el esfuerzo colectivo del magisterio dominicano y reiteró que la educación constituye la base para construir el futuro del país. “Con toda humildad recibo este galardón no como un logro personal, sino como un reconocimiento al esfuerzo colectivo de todos los maestros”, expresó, al dedicar la distinción a los docentes, estudiantes y familias que forman parte del sistema educativo.

Jerez sostuvo que ser maestro “es mucho más que cumplir un horario, es sostener el futuro entre las manos”, al destacar que la misión del docente consiste en ayudar a los estudiantes a descubrir su propósito y fortalecer su dignidad.

También defendió la profesión docente frente a las críticas y aseguró que “la educación no necesita descrédito, necesita respaldo”. En ese contexto, destacó avances como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), la capacitación continua de los maestros y la incorporación de la robótica y el enfoque STEM en las aulas.

Además, reconoció el apoyo del presidente Luis Abinader, al considerar que ha sido “clave para que hoy vayamos construyendo esa dignificación del magisterio”, y valoró la gestión de Luis Miguel De Camps por mantener abiertos los canales de diálogo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Educación superior reconoce a diez docentes destacados

Durante la ceremonia, también fueron reconocidos diez profesores con el Premio Anual a la Excelencia del Docente de Instituciones de Educación Superior, por su trayectoria académica, sus aportes a la investigación y su compromiso con la formación de profesionales.

Los galardones fueron otorgados a la Dra. Leyda Mercedes Brea Sención, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); al general de brigada y doctor Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández, de la Universidad Nacional para la Defensa (Unade); a la maestra ingeniera Yenny Altagracia Rodríguez de Estepan, de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); al maestro Iván Ernesto Gatón Rosa, del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular Dr. Eduardo Latorre Rodríguez; a la Dra. Reyna María Ysabel Hiraldo Trejo, de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA); a la Dra. Eunice Esmirna Abreu de García, de la Universidad Federico Henríquez Ureña (UFHEC); al licenciado Herminio Vásquez de los Santos, de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco); al Dr. José Rafael Torres Valdez, de la Universidad Agroforestal Arturo de Meriño (Uafam); al Dr. Nelson José Abreu Ventura, de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), y a la Dra. Yanilka Yulisa Alcántara de Tejada, de la Universidad ISA (Unisa).

La inteligencia artificial no sustituirá al maestro

En representación de los docentes reconocidos del nivel superior, Leyda Mercedes Brea Sención afirmó que el galardón constituye un homenaje a quienes dedican su vida a formar a las personas que impulsarán las transformaciones del país.

Al agradecer la distinción, recordó la influencia de su madre, quien ejerció el magisterio durante más de cuatro décadas, y aseguró que con el tiempo comprendió que “no hay mayor proyecto de construcción que el del futuro de los seres humanos”. Asimismo, destacó que las aulas son espacios para promover la equidad, el pensamiento crítico y la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno.

Brea Sención también abordó los desafíos que enfrenta la educación en la era digital y afirmó que, aunque herramientas como la inteligencia artificial amplían las posibilidades del aprendizaje, “jamás podrá sustituir la esencia del acto educativo: la capacidad de inspirar y formar personas”.

Agregó que los docentes seguirán siendo “indispensables e insustituibles”, porque son quienes orientan el conocimiento desde principios éticos y forman a quienes harán las preguntas que cambiarán la historia.

La ceremonia sirvió para resaltar el compromiso del Gobierno dominicano con la dignificación del magisterio en todos los niveles educativos, así como para subrayar el rol estratégico de los docentes en la transformación del sistema educativo nacional.

Proindustria y BID Lab impulsarán la innovación manufacturera con proyecto CARIBEquity

Santo Domingo.- El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), a través de BID Lab, su brazo de innovación y venture enfocado en impulsar soluciones innovadoras para el desarrollo, suscribieron el acuerdo del proyecto “CARIBEquity – Ecosistema de Innovación Manufacturera en la República Dominicana”, una iniciativa orientada a fortalecer el ecosistema nacional de innovación mediante el impulso al emprendimiento, la transferencia tecnológica y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) manufactureras.

El acuerdo permitirá la ejecución de un proyecto con una inversión total de USD 1,381,240, integrada por una contribución de USD 325,450 de BID Lab, con recursos de la facilidad CARIBEquity de la Comisión Europea y el Acuerdo Marco Reiniciado (ECR), así como una contrapartida de USD 1,055,790 aportada por Proindustria. La iniciativa tendrá una duración de 30 meses.

Durante el acto, el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, destacó la importancia de esta alianza para continuar fortaleciendo la capacidad innovadora del sector manufacturera dominicano. “Gracias a este esfuerzo conjunto, más de 800 emprendedores dominicanos tendrán acceso a programas de capacitación, incubación, mentoría y acompañamiento especializado, contribuyendo a la creación de empresas innovadoras y al fortalecimiento de nuestro tejido productivo”, agregó.

Igualmente, sostuvo que, se trata de “una visión compartida sobre el futuro de la industria dominicana y sobre el papel que la innovación, el emprendimiento y la tecnología deben desempeñar en la transformación productiva de nuestro país”.

Por su parte, la representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la República Dominicana, Nathalie Alvarado, resaltó el valor de esta cooperación para promover un ecosistema más dinámico e inclusivo, que contribuya al crecimiento de los emprendimientos manufactureros y al desarrollo económico del país.

“Esta alianza refleja una visión compartida sobre la importancia de crear más oportunidades para emprendedores y empresas manufactureras. Al fortalecer los servicios de incubación, aceleración e innovación, estamos contribuyendo a desarrollar talento, aumentar la productividad y generar condiciones más favorables para el crecimiento del sector”, afirmó Alvarado.

Como parte del acuerdo, Proindustria modernizará su programa Proincube 2.0, fortaleciendo los servicios de incubación y aceleración empresarial mediante capacitaciones especializadas, mentorías y alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación y organismos internacionales.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de un Centro de Innovación y Prototipado, equipado con tecnología de última generación para el diseño, desarrollo y validación de nuevos productos, ofreciendo a emprendedores y mipymes manufactureras acceso a herramientas que impulsarán la innovación, la productividad y la competitividad.

Entre los principales resultados esperados se encuentran la incubación de 265 emprendedores, la capacitación de 400 participantes, la aceleración de 55 startups con alto potencial de crecimiento y el fortalecimiento de una red de innovación que promueva la colaboración entre el sector productivo, la academia y otros actores estratégicos. La iniciativa también incorpora un enfoque de inclusión, fomentando una mayor participación de mujeres en los programas de incubación, capacitación y aceleración.

Proindustria y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, reafirman, a través de este acuerdo, su misión con el fortalecimiento del ecosistema de innovación manufacturera de la República Dominicana, promoviendo el desarrollo de capacidades, la adopción de nuevas tecnologías y la generación de oportunidades que contribuyan a una industria más competitiva, resiliente y preparada para responder a los desafíos del futuro.

Presidente del Indotel llama a universidades a liderar transformación digital del país

Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, exhortó a las universidades del país a asumir un rol protagónico en la construcción del ecosistema digital nacional, mediante una mayor articulación con las políticas públicas y una oferta académica orientada a las necesidades tecnológicas del presente y del futuro.

Durante la apertura del encuentro “Universidades Dominicanas: Protagonistas del Ecosistema Digital. Hacia la Plenipotenciaria UIT 2026 (PP-26)”, el presidente del Consejo Directivo del Indotel afirmó que el vínculo entre la academia y el sector tecnológico constituye un desafío impostergable para acelerar la transformación digital del país.

Asimismo, hizo un llamado a las universidades a integrar la investigación, la innovación y la tecnología como componentes esenciales de sus planes de estudio, al considerar que las políticas públicas del país están cada vez más vinculadas con la transformación digital.

“Hoy prácticamente no existe un ámbito de la vida nacional donde la tecnología no sea indispensable. Por eso necesitamos que las universidades sean protagonistas del ecosistema digital y aliadas estratégicas en este proceso de cambio”, dijo.

El funcionario sostuvo que la tecnología no puede concebirse como un elemento aislado, sino como un eje transversal para el desarrollo económico y social, por lo que consideró indispensable fortalecer la colaboración entre las instituciones de educación superior y los organismos responsables de impulsar la innovación y la conectividad.

“Necesitamos dejar atrás las mentalidades análogas para construir una visión verdaderamente digital. El principal reto no es únicamente ampliar el acceso a la tecnología, sino transformar la manera en que pensamos y formamos a nuestros profesionales”, expresó.

El presidente del Indotel también puntualizó que la institución desarrolla programas de becas, capacitación y formación tecnológica dirigidos a preparar talento humano en áreas de alta demanda, como parte de una estrategia para impulsar la competitividad nacional y reducir las brechas de acceso al conocimiento.

El encuentro reunió a autoridades universitarias, representantes de organismos internacionales y especialistas del sector de las telecomunicaciones para conocer los principales resultados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y definir una agenda conjunta de trabajo de cara a la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT 2026 (PP-26), que se celebrará en Doha, Qatar.