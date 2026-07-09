Salud Pública entrega dos nuevos equipos GeneXpert al SNS para el diagnóstico de la tuberculosis

Santo Domingo, R. D.- El Ministerio de Salud Pubica de la Republica Dominicana fortaleció este miércoles la capacidad diagnóstica de la Red Pública de Servicios de Salud con la entrega de dos nuevos equipos GeneXpert al Servicio Nacional de Salud (SNS), como parte de la estrategia nacional para ampliar el acceso al diagnóstico molecular de tuberculosis y reforzar la respuesta frente a esta enfermedad.

La entrega fue encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, junto con el Viceministerio de Salud Colectiva, la Dirección de Salud de la Población, el Departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles y el Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PNCT).

Los equipos, adquiridos mediante una inversión de RD 3,377,100.00, elevan a 36 el total de equipos GeneXpert disponibles en la Red Pública de Servicios de Salud, ampliando la cobertura del diagnóstico molecular, reduciendo los tiempos de detección e impulsando el inicio oportuno del tratamiento.

De acuerdo con datos del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PNCT), durante 2025 fueron notificados 4,447 casos de tuberculosis en la República Dominicana, de los cuales 855 correspondieron a personas con coinfección TB/VIH. Asimismo, se registró una tasa de mortalidad de 0.6 por cada 100,000 habitantes, lo que reafirma la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de vigilancia, prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

El ministro Víctor Atallah destacó que la incorporación de estos equipos fortalece la respuesta nacional frente a la tuberculosis y contribuye a garantizar el acceso universal a servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de calidad.

“Nuestro objetivo es claro: garantizar el acceso universal a servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de calidad, avanzando con paso firme hacia un futuro donde ninguna persona tenga que enfermar o perder la vida a causa de una enfermedad que hoy sabemos cómo prevenir, diagnosticar y curar”, expresó.

Asimismo, señaló que cada nuevo equipo representa una oportunidad para detectar la enfermedad de manera más temprana, iniciar oportunamente el tratamiento y acercar tecnologías diagnósticas de alta precisión a la población, independientemente de su lugar de residencia.

En tanto, el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, destacó que la institución ha fortalecido la respuesta nacional frente a la tuberculosis mediante la ampliación de la capacidad diagnóstica de la Red Pública, alcanzando una cobertura superior al 92 % del programa a través de 1,523 establecimientos de salud.

Asimismo, señaló que en 2025 se realizaron 31,047 pruebas moleculares y que, en lo que va de 2026, se han diagnosticado 2,254 nuevos casos, todos actualmente en tratamiento.

Esta entrega de dos nuevos equipos GeneXpert representa mucho más que la incorporación de tecnología. Es una inversión en vidas, porque cada diagnóstico realizado a tiempo significa mayores posibilidades de curación, menos complicaciones para el paciente y una reducción en la transmisión de la enfermedad”, expresó.

Durante el acto, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, afirmó que la ampliación de la cobertura del diagnóstico molecular constituye un paso decisivo para avanzar hacia las metas nacionales de eliminación de la tuberculosis.

Recordó que, aunque la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable, continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial debido, entre otros factores, al incremento de los casos resistentes a los medicamentos.

Por su parte, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Julio César Landrón, recibió formalmente los equipos y destacó que fortalecerán la capacidad diagnóstica de la Red Pública, facilitando diagnósticos más rápidos y precisos que permitan iniciar oportunamente el tratamiento y mejorar la atención de los pacientes.

Participaron, además, la encargada del Departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles, Mónica Thorman; por el SNS, la encargada de Atención a la Red, Juliana Fajardo; el asesor de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Romero Montoya; la viceministra de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, Gina Estrella, y la viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud, Yudelka Batista, entre otras autoridades.