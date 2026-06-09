Presidente Abinader afirma que la cooperación entre el Gobierno y sectores productivos fortalece la estabilidad y protege a la población de efectos externos. Otras Noticias Gubernamentales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este lunes una reunión con representantes de los sectores comercial, industrial, empresarial y agropecuario para dar seguimiento a la Mesa de Precios, evaluar el comportamiento de los mercados internacionales y coordinar acciones orientadas a mitigar el impacto de las fluctuaciones globales en la economía nacional y el bienestar de la población.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional, el mandatario destacó la importancia del diálogo permanente entre el Gobierno y los sectores productivos, al señalar que este espacio ha permitido construir consensos y generar propuestas que contribuyen a preservar la estabilidad económica del país frente a los desafíos externos.

El presidente Abinader explicó que las recomendaciones presentadas por empresarios, comerciantes, industriales y productores agropecuarios complementan las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar los efectos de las variaciones internacionales en los precios del petróleo y el gas natural.

“Ha sido siempre una reunión de mucha cooperación, entendimiento y aportes del sector comercial, empresarial, industrial y agrícola, que constantemente nos presenta recomendaciones para que, aun en medio de este escenario internacional, podamos mantener la mayor estabilidad posible”, señaló.

Asimismo, reiteró que la colaboración entre el Gobierno y los sectores productivos continúa siendo fundamental para preservar la estabilidad nacional y proteger a la población de los efectos de la coyuntura internacional.

Acompañaron al presidente los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el director general de Aduanas, Nelson Arroyo.

En la reunión participaron representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE), la Junta Agroempresarial Dominicana, entre otras organizaciones representativas del sector productivo nacional.

Autoridades dominicanas visitan el portaviones USS Nimitz

Santo Domingo.– Una delegación de altas autoridades de la República Dominicana realizó una visita oficial al portaviones estadounidense USS Nimitz (CVN-68), en una actividad coordinada por la Embajada de los Estados Unidos en el país, como parte de las acciones de cooperación desarrolladas en el marco del ejercicio multinacional Southern Seas 2026.

En la visita participaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD); el ministro de Turismo, David Collado; miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, así como otras autoridades civiles y militares invitadas a la actividad.

Asimismo, estuvieron presentes el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa (ARD); el director ejecutivo del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, y representantes del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM).

Durante el recorrido por la embarcación, las autoridades dominicanas pudieron apreciar de primera mano las avanzadas capacidades operacionales, tecnológicas y logísticas del USS Nimitz, una de las plataformas navales más importantes de la Marina de los Estados Unidos y referente mundial en materia de proyección estratégica, operaciones aeronavales y capacidad de respuesta ante escenarios complejos.

La visita permitió conocer aspectos relacionados con los sistemas de mando y control, las operaciones aéreas embarcadas, los mecanismos de sostenimiento logístico y las capacidades de despliegue global que caracterizan a este portaviones, considerado una pieza clave para las operaciones marítimas de los Estados Unidos.

Este encuentro constituye una muestra del sólido vínculo de amistad, cooperación y confianza existente entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como del compromiso compartido de ambas naciones con la seguridad regional, la estabilidad hemisférica y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta frente a desafíos comunes.

La presencia del USS Nimitz en la región forma parte del ejercicio Southern Seas 2026, iniciativa orientada a promover la interoperabilidad, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre fuerzas aliadas y países socios.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de intercambios para continuar fortaleciendo los lazos de cooperación bilateral y ampliar los espacios de colaboración en áreas de interés común, reafirmando el compromiso de ambos países con la paz, la seguridad y el desarrollo de la región.

La República Dominicana avanza en protección ciudadana, vivienda, formación tecnológica y cooperación internacional

Santo Domingo.- La primera semana de junio estuvo marcada por acciones gubernamentales orientadas a ampliar oportunidades para las familias dominicanas, fortalecer la protección ciudadana, mejorar servicios públicos y afianzar la cooperación internacional.

Así lo informó en su resumen semanal el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, quien destacó entre los principales acontecimientos el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Surinam mediante acuerdos de cooperación en turismo, comercio, inversión, agricultura y educación.

Asimismo, resaltó la decisión del Gobierno de Surinam de permitir el ingreso sin visa a los dominicanos que posean documentación vigente de Estados Unidos o del espacio Schengen para fines turísticos, una medida que facilitará la movilidad y fortalecerá el intercambio entre ambos países.

Protección ciudadana y nuevas oportunidades para las familias

En materia de protección ciudadana, Reyna señaló la promulgación de la Ley 25-26, que crea el sistema nacional “Alertas RD”, una herramienta destinada a agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y fortalecer la respuesta de las autoridades en casos que involucren niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

También destacó la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales, normativa que amplía la cobertura para los trabajadores, actualiza beneficios e incorpora disposiciones adaptadas a nuevas modalidades laborales.

En el ámbito de la vivienda, el director de la Diecom señaló la puesta en marcha de un nuevo mecanismo impulsado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), junto con Fonvivienda y entidades del sector financiero, que permitirá utilizar el historial de pago de alquileres y servicios como referencia para acceder a financiamiento hipotecario, ampliando las oportunidades de acceso a una vivienda propia para miles de familias.

Formación tecnológica, infraestructura y modernización del Estado

Reyna indicó, además, los avances en formación tecnológica, reflejados en la graduación de 642 nuevos profesionales del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), la más numerosa desde la fundación de la institución. Los egresados fueron capacitados en áreas estratégicas para la economía digital, como inteligencia artificial, desarrollo de software, ciencia de datos y seguridad informática.

Asimismo, resaltó que durante la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan), el presidente Luis Abinader reafirmó las inversiones que impulsa el Gobierno en agua y saneamiento, incluyendo el desarrollo del acueducto y alcantarillado sanitario de Verón-Punta Cana, una obra que beneficiará a más de un millón de personas.

En materia de modernización del Estado, el director también se refirió al reconocimiento otorgado al pasaporte electrónico dominicano como el mejor nuevo documento de viaje de América Latina por el High Security Printing Latin America Award, distinción que reconoce los avances alcanzados en seguridad documental, innovación tecnológica y protección de la identidad ciudadana.

Con estas iniciativas, el gobierno del presidente Luis Abinader continúa impulsando acciones orientadas a ampliar oportunidades de desarrollo, fortalecer la protección ciudadana y mejorar la calidad de vida de la población en todo el territorio nacional.