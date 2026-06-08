Casi 90 nuevas leyes entrarán en vigor en Florida el 1 de julio: lo que todo residente debe saber

Por la Redacción de El Sol de la Florida.-

Florida se prepara para uno de los cambios legislativos más amplios de los últimos años. A partir del 1 de julio de 2026, entrarán en vigor al menos 87 nuevas leyes aprobadas por la Legislatura estatal y firmadas por el gobernador Ron DeSantis, abarcando áreas tan diversas como seguridad pública, educación, salud, construcción, transporte, vivienda, protección al consumidor y administración gubernamental.

La cifra podría aumentar en las próximas semanas, ya que varios proyectos continúan en proceso de revisión y firma por parte del gobernador. Sin embargo, los cambios ya aprobados tendrán impacto directo en millones de residentes de Florida.

Cambios importantes para conductores

Una de las medidas más significativas es la aprobación de la HB 35, que modifica la definición de “habitual traffic offender” o infractor habitual de tránsito.

La ley añade la conducción sin licencia válida a la lista de infracciones que pueden convertir a una persona en infractor habitual. Una vez que un conductor recibe esa clasificación, futuras violaciones podrían resultar en cargos por delito grave de tercer grado.

Para miles de inmigrantes que enfrentan dificultades relacionadas con licencias de conducir o estatus migratorio, esta medida podría generar consecuencias legales más severas que en años anteriores.

Nuevas reglas para iglesias y lugares de culto

La SB 52 permite que voluntarios armados presten servicios de seguridad en iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares de culto sin necesidad de cumplir ciertos requisitos aplicables a empresas privadas de seguridad.

Los defensores de la ley argumentan que permitirá una respuesta más rápida ante posibles amenazas, mientras que críticos señalan preocupaciones relacionadas con entrenamiento y supervisión.

Protección para propietarios y contratistas

La HB 803 introduce algunos de los cambios más importantes para propietarios de viviendas.

Entre otras disposiciones:

• Los trabajos residenciales inferiores a $7,500 podrán quedar exentos de permisos en determinadas circunstancias.

• Se agilizan procesos de reconstrucción tras desastres naturales.

• Se facilitan instalaciones temporales de protección contra huracanes e inundaciones.

• Se amplían mecanismos para acelerar reparaciones luego de emergencias.

Para muchos propietarios de viviendas en Florida Central y el Sur del estado, esta ley podría traducirse en ahorros significativos en costos de permisos y tiempos de espera.

Educación y escuelas

Varias leyes impactarán directamente al sistema educativo estatal.

Entre ellas destacan:

• Cambios en Florida Virtual School.

• Nuevas disposiciones para entrenadores escolares.

• Programas de mentoría para docentes.

• Ajustes en licencias profesionales para maestros.

• Programas relacionados con estudiantes con trastornos del espectro autista.

Las autoridades educativas sostienen que estas medidas buscan fortalecer la calidad académica y la preparación profesional de los educadores.

Salud y protección al paciente

El sector salud también experimentará cambios importantes.

La HB 355 establece nuevos estándares mínimos para la atención pediátrica en salas de emergencia hospitalarias. Otras leyes abordan tratamientos para enfermedades específicas, servicios de terapia ocupacional y requisitos relacionados con recetas veterinarias.

Cambios en infraestructura y transporte

Varias leyes afectan carreteras, aeropuertos y proyectos de movilidad.

Entre ellas:

• Renombramiento de ciertos aeropuertos y carreteras.

• Regulaciones sobre vertipuertos para futuras aeronaves eléctricas.

• Cambios en el uso de tecnología de seguimiento aeronáutico.

Estas medidas reflejan la intención del estado de modernizar su infraestructura de transporte durante los próximos años.

Restricciones sobre influencia extranjera

Una de las leyes con mayores implicaciones políticas es la denominada Foreign Interference Restriction and Enforcement Act.

La legislación amplía restricciones relacionadas con gobiernos considerados adversarios de Estados Unidos y fortalece mecanismos de supervisión estatal sobre determinadas transacciones y actividades vinculadas a países extranjeros.

Lo que significa para los residentes

Aunque muchas de estas leyes pasarán desapercibidas para el ciudadano promedio, otras tendrán consecuencias directas en la vida diaria de propietarios de viviendas, conductores, padres de familia, estudiantes, contratistas, profesionales de la salud y comunidades religiosas.

A partir del 1 de julio, Florida comenzará una nueva etapa legislativa que refleja las prioridades políticas actuales del estado y que continuará generando debate entre defensores y críticos durante los próximos meses.