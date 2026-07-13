Presidente Abinader afirma que el Plan Anticrisis fortalecerá a las mipymes. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader aseguró que el Plan Anticrisis aprobado por el Gobierno constituye una estrategia integral para proteger a la clase media, reducir la carga tributaria de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y preservar el dinamismo de la economía dominicana frente a un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

Durante una entrevista con los periodistas Edith Febles y José Monegro, el mandatario explicó que la iniciativa recoge las lecciones aprendidas tras las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, eventos que impactaron los precios internacionales de los combustibles y de las materias primas.

“Lo justo era que las medidas se aplicaran a las personas con mayor capacidad de pago. Por eso, este Plan Anticrisis fue progresivo, pero también es un plan para la recuperación económica que hemos podido mantener”, expresó.

El jefe de Estado destacó que la República Dominicana continúa registrando uno de los mayores ritmos de crecimiento económico de la región, superior al 4 % anual, resultado de la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal.

Menor carga tributaria para las mipymes

El presidente Abinader resaltó que una de las principales medidas del plan es la eliminación del anticipo para las mipymes a partir de enero, así como la flexibilización del pago para las pequeñas empresas, que pasará de realizarse mensualmente a efectuarse en tres cuotas al año.

Asimismo, recordó que el Gobierno eliminó el impuesto que afectaba a las nuevas empresas, redujo del 27 % al 3 % el impuesto sucesoral y eliminó el gravamen aplicado a determinados seguros de vida contratados en el exterior, con el objetivo de estimular la inversión y facilitar el desarrollo empresarial.

“El próximo año, cuando todas estas medidas estén plenamente en ejecución, servirán especialmente para que las pequeñas empresas puedan progresar con una menor carga impositiva”, afirmó.

Subsidios evitaron mayores aumentos en los combustibles

Al referirse a los precios de los combustibles, el presidente explicó que el Gobierno evitó trasladar completamente al consumidor el incremento registrado en los mercados internacionales.

Recordó que, mientras el precio internacional llegó a aumentar alrededor de un 80 %, el ajuste aplicado en el país fue de aproximadamente un 16 %, gracias a un amplio programa de subsidios estatales.

“El subsidio que habíamos proyectado para todo un año se agotó en mayo, lo que demuestra el esfuerzo que ha realizado el Gobierno para proteger a la población”, indicó.

El mandatario precisó que la reducción del precio del petróleo no se refleja automáticamente en los combustibles, debido a que el país importa cerca del 70 % de las gasolinas y otros derivados refinados, cuyos precios siguen dinámicas diferentes a las del crudo.

En ese sentido, informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes presentará una explicación detallada sobre la fórmula utilizada para fijar semanalmente los precios de los combustibles, con el propósito de ofrecer mayor transparencia a la ciudadanía.

También destacó que, en las últimas semanas, el Gobierno ha dispuesto rebajas en el GLP, la gasolina regular y el gasoil regular, aunque advirtió que las tensiones geopolíticas internacionales mantienen un escenario de incertidumbre en los mercados energéticos.

Gobernar implica tomar decisiones en favor del interés nacional

Durante la entrevista, el presidente reconoció que gobernar supone adoptar decisiones complejas que, en ocasiones, benefician a unos sectores y afectan a otros, pero enfatizó que el objetivo siempre es proteger el interés general del país.

“El presidente es una especie de juez que tiene que buscar el equilibrio en cada decisión para favorecer, en términos generales, a la población y al interés nacional”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el ejercicio de la Presidencia exige atender de manera permanente las necesidades de los ciudadanos, independientemente de su magnitud, debido a la alta expectativa que existe sobre el rol del jefe de Estado.

El presidente Abinader afirmó que enfrenta diariamente los desafíos del Gobierno con compromiso, transparencia y dedicación permanente, recordando que su gestión ha debido responder simultáneamente a la pandemia, las consecuencias económicas de la guerra en Europa, la crisis en Haití y las tensiones internacionales.

“Es una enorme distinción que el pueblo dominicano me haya dado la oportunidad dos veces de servirle, y lo hago con total transparencia, mucho trabajo y 24-7 al servicio de la población dominicana”, concluyó.

Gobierno fortalece la protección de los dominicanos, impulsa oportunidades para la juventud y sigue invirtiendo en el futuro del país

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano continuó esta semana desarrollando acciones para proteger a los ciudadanos, planificar las prioridades del país y reconocer la excelencia educativa. Así lo destacó el Resumen Semanal presentado por el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna.

Retorno seguro de ciudadanos desde Venezuela

Como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, el Gobierno facilitó el regreso al país de otros 62 ciudadanos mediante un vuelo humanitario coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), tras los terremotos registrados en Venezuela.

Con este operativo, ascendió a 171 el número de personas que han retornado de manera segura al territorio nacional, entre ellas dominicanos y familiares venezolanos vinculados con ciudadanos dominicanos.

La misión también permitió el regreso del equipo dominicano de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), integrado por 19 rescatistas que participaron en las labores de asistencia tras los sismos.

Campo Joven amplía el acceso a préstamos a tasa cero

Felix Reyna destacó que el Gobierno fortaleció el respaldo a la juventud rural con el lanzamiento de la versión 2.0 de Campo Joven, iniciativa que dispondrá de RD 250 millones en préstamos a tasa cero para jóvenes de entre 18 y 35 años interesados en desarrollar proyectos agropecuarios.

Desde su puesta en marcha en 2023, el programa ha financiado 587 proyectos en todo el país, con préstamos que superan los RD 171 millones y un índice de morosidad de apenas un 6 %.

Además de impulsar la producción agrícola, pecuaria y agroindustrial, la iniciativa ha ampliado la participación de mujeres jóvenes en el acceso al crédito, fortaleciendo el emprendimiento y la productividad en las comunidades rurales.

Gobierno aprueba la Política Presupuestaria 2027

En otro orden, el director de la Diecom expresó que el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, donde fue aprobada la Política Presupuestaria Anual 2027.

La política mantiene como ejes prioritarios la inversión en educación, salud, protección social e infraestructura, alineada con los objetivos de Meta RD 2036 para fortalecer el capital humano, elevar la productividad y consolidar el desarrollo nacional.

Entre las principales medidas figuran la continuidad de la inversión equivalente al 4.05 % del producto interno bruto para educación, la ejecución del Plan Horizonte 2034, la culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria y de la Red Nacional de Emergencias, así como mayores recursos para infraestructura y el sistema de justicia.

Gobierno reconoce la excelencia del magisterio dominicano

Por último, Reyna precisó que, como parte del compromiso con el fortalecimiento de la educación, el presidente Luis Abinader entregó la Medalla al Mérito Magisterial 2026 a docentes destacados por su trayectoria, vocación y aportes a la formación de las nuevas generaciones.

Los principales galardones fueron otorgados a Nathalie Elianna García García, Yahaira Constanza Rosario de Hernández y Arquímedes Jerez de la Cruz, distinguidos en las categorías de Estímulo, Reconocimiento y Honor, respectivamente.

Durante la ceremonia también recibieron un reconocimiento especial las maestras dominicanas residentes en Estados Unidos Fiordaliza Ippolito, Yalisa Garibaldi y Lisette Parra, así como diez profesores de instituciones de educación superior por sus aportes a la investigación y a la formación académica.

Con estas iniciativas, el Gobierno continúa impulsando políticas y programas orientados a proteger a la población, ampliar las oportunidades de desarrollo y seguir construyendo un país con mayores niveles de bienestar, inclusión y crecimiento.

Presidente Abinader anuncia consenso para modificar artículos del Código Penal y reafirma compromiso con la libertad de prensa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó que el Poder Ejecutivo depositó el pasado viernes en el Congreso Nacional un conjunto de modificaciones consensuadas al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, con el objetivo de equilibrar el derecho a la libertad de expresión con la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el mandatario recordó que, durante tres años consecutivos, la República Dominicana ha ocupado el primer y segundo lugar en el Índice de Chapultepec sobre libertad de prensa. No obstante, señaló que el uso y abuso de las redes sociales y de medios convencionales ha planteado nuevos desafíos en torno a la protección de otros derechos fundamentales.

“Uno es el uso y el abuso de redes sociales, y no solamente redes sociales, también de medios convencionales. Pero también cómo poner controles para garantizar otros derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, sin alterar el derecho a la libertad de expresión”, indicó.

Modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión

El presidente explicó que la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento tenía años pendiente de modificación. Dijo que el proyecto fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a comunicadores y especialistas, bajo la coordinación del entonces jurista y actual juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Rodríguez, lográndose un consenso que fue criticado pese a no haber recibido observaciones del Poder Ejecutivo.

Con relación al Código Penal, recordó que la pieza duró 15 años en discusión en el Congreso y que, tras su aprobación hace 11 meses, se estableció un período de vacatio legis de un año para realizar los ajustes necesarios antes de su entrada en vigencia el 3 de agosto.

“El pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso. Duramos como unas cinco semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones. Y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, precisó.

El mandatario reconoció que tanto el Gobierno como la sociedad civil debieron iniciar antes la discusión de las modificaciones. “Hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó”, afirmó.

Diálogo y construcción de consensos

Al ser cuestionado sobre la construcción de consensos, el presidente Abinader destacó el rol del Consejo Económico y Social y reiteró su disposición al diálogo directo con todos los actores políticos y sociales. Citó como ejemplo las consultas realizadas a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para la elaboración de la carta enviada a las Naciones Unidas sobre la crisis en Haití.

“Yo no tengo ninguna limitación para llamar directamente a las personas que tienen cualquier diferencia. Consensuar no significa que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de los sectores. Esa es mi forma de ser y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio”, sostuvo.

Garantía de la democracia y la libertad de expresión

Sobre los señalamientos de una supuesta “ley mordaza”, el presidente fue enfático en rechazar la acusación y reiteró su compromiso con las libertades públicas.

“Yo salgo en dos años del gobierno. Si hay algo por lo que estoy preocupado es por la democracia de mi país, que eso sí yo lo he demostrado. Por eso cambié la Constitución, para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida”, expresó.

El presidente Abinader aseguró que las críticas al Gobierno son necesarias y contribuyen a la gestión pública, y que la propuesta depositada busca un punto de equilibrio.

“Con esta propuesta hemos encontrado algo en el medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Yo soy el más interesado en tener la garantía, cuando yo salga del gobierno en el 28, de poder expresarme libremente”, concluyó.

Presidente Luis Abinader informa que el Gobierno ejecuta reforzamiento de puentes, escuelas e infraestructura crítica para fortalecer la preparación ante eventos sísmicos

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader aseguró que el Gobierno desarrolla un amplio programa de evaluación, reforzamiento y rehabilitación de infraestructuras estratégicas para reducir la vulnerabilidad del país ante un eventual terremoto, siguiendo las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales en ingeniería estructural.

El jefe de Estado explicó que, tras las evaluaciones técnicas realizadas por especialistas, el Gobierno ha ejecutado intervenciones en puentes, escuelas y otras obras públicas consideradas de mayor riesgo y destacó el trabajo realizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), dirigida por el ingeniero Leonardo Reyes Madera, cuyas recomendaciones han servido de base para las acciones emprendidas por el Gobierno.

“Estamos corrigiendo y reconstruyendo infraestructuras donde ha sido necesario”, afirmó.

El jefe de Estado informó que actualmente se ejecutan trabajos de reparación y reforzamiento en alrededor de 50 puentes a nivel nacional, como parte de un programa preventivo para garantizar la seguridad de la población, y recordó que las evaluaciones técnicas permitieron identificar oportunamente el deterioro del puente de La Vega, lo que motivó la restricción de su uso antes de su colapso.

“Habíamos prohibido el tránsito porque ya habíamos realizado las investigaciones correspondientes y, gracias a Dios, se actuó a tiempo”, señaló.

Asimismo, indicó que también han sido intervenidos el puente Francisco del Rosario Sánchez (puente de la 17), el puente de La Barquita y varios pasos a desnivel que presentaban condiciones estructurales que requerían atención.

En cuanto a la infraestructura educativa, el presidente explicó que el Gobierno ha concentrado esfuerzos en las edificaciones ubicadas en zonas de mayor riesgo sísmico, particularmente en las proximidades de la falla Septentrional, considerada una de las más activas del país.

Como parte de esas acciones preventivas, informó que entre 40 y 50 escuelas han sido desalojadas debido a condiciones estructurales que hacían necesaria su intervención.

“Hemos tomado decisiones para mejorar esas escuelas y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo”, expresó.

El mandatario precisó que ningún país puede afirmar que está completamente preparado para enfrentar un terremoto de gran magnitud; sin embargo, aseguró que la República Dominicana ha adoptado todas las medidas técnicas recomendadas por los especialistas para fortalecer la resiliencia de sus infraestructuras.

Además, explicó que una de las principales áreas de atención corresponde a las edificaciones construidas antes de la implementación del código sísmico nacional en 1979, cuando el país aún no contaba con normas obligatorias de diseño antisísmico.

“Las construcciones anteriores a esa fecha son las que requieren mayor atención y ahí estamos concentrando buena parte de nuestros esfuerzos”, indicó.

Finalmente, el presidente reiteró que el Gobierno continuará ejecutando las recomendaciones técnicas de los organismos especializados para fortalecer la infraestructura pública y reducir los riesgos ante posibles eventos naturales, con el objetivo de proteger la vida de los ciudadanos y garantizar instalaciones más seguras en todo el territorio nacional.

Esta información fue ofrecida durante una entrevista concedida a los periodistas Edith Febles y José Monegro.

Presidente Abinader detalla cooperación con fuerza multinacional en Haití y avances en seguridad fronteriza

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó que la República Dominicana mantiene una participación de carácter logístico y de apoyo humanitario en la misión de la fuerza multinacional desplegada en Haití, sin involucramiento directo en operaciones antipandillas.

Durante una entrevista concedida a medios de comunicación, el jefe de Estado precisó que la cooperación del país se centra en asistencia médica humanitaria y en la coordinación de información con la misión internacional.

“Nosotros no tenemos participación directa. Lo que tenemos es participación logística. Tenemos participación de apoyo, de ayuda humanitaria médica. Y tenemos una coordinación”, expresó el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si dicha coordinación incluye el intercambio de inteligencia, el presidente Abinader confirmó que existe un canal de comunicación permanente.

“Sí, hay coordinación con esa fuerza multinacional. Si hay alguna situación, ellos nos lo informan y nosotros nos preparamos”, indicó.

Fortalecimiento de la frontera y mejoras salariales a militares

Sobre la situación en la zona fronteriza, el presidente destacó el impacto positivo de la verja perimetral inteligente en la reducción de los robos y el contrabando.

Asimismo, resaltó el proceso de modernización y equipamiento de las Fuerzas Armadas, que ahora cuentan con vehículos blindados y mejor armamento.

El mandatario también se refirió al aumento salarial aplicado al personal militar. Señaló que los sueldos se han triplicado, al pasar de 9,000 pesos a aproximadamente 27,000 pesos.

Añadió que los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a la frontera reciben una compensación adicional por especialidad.

“Las Fuerzas Armadas están mejor equipadas. Ya tenemos blindados. Antes no teníamos blindados. Tenemos un armamento mucho mejor. A los militares se les aumentó el sueldo tres veces. Y a los de la frontera se les paga una especialidad”, puntualizó.

Relaciones con el Gobierno haitiano

En cuanto a la relación bilateral, el presidente Abinader manifestó que actualmente no es fluida debido a la crisis institucional que atraviesa Haití.

Explicó que más del 70 % de Puerto Príncipe se encuentra bajo el control de bandas armadas, lo que genera una situación de precariedad que limita la comunicación directa.

“La relación con el Gobierno haitiano no es muy fluida por las condiciones que hay allá. Coordinamos con las fuerzas extranjeras y, cuando hay que hacer alguna coordinación con el Gobierno, la hacemos a través de la Cancillería”, sostuvo.

El Gobierno dominicano reiteró su compromiso con la estabilidad regional, la defensa de la soberanía nacional y el apoyo a los esfuerzos internacionales para contribuir a la pacificación de Haití.

Presidente Luis Abinader destaca fortaleza de la economía, protección a la clase media y avances en la reforma policial

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader aseguró que el Gobierno continuará impulsando medidas para proteger a la clase media y a los sectores más vulnerables frente al impacto de la crisis internacional, al tiempo que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la transformación integral de la Policía Nacional.

Durante una entrevista concedida a los periodistas José Monegro y Edith Febles, el mandatario explicó que las medidas contempladas en el Plan Anticrisis responden a las condiciones económicas actuales y buscan preservar la estabilidad del país sin afectar a la mayoría de los contribuyentes.

Al referirse a la posibilidad de una reforma fiscal integral, sostuvo que en estos momentos no existen las condiciones para llevarla a cabo.

“Ahora mismo no hay condiciones para hacer una reforma fiscal integral”, afirmó.

Explicó que el plan beneficia especialmente a la clase media asalariada, que recibirá una mejora en su poder adquisitivo a través de la indexación salarial, mientras que los mayores ajustes tributarios recaen sobre las empresas con mayores ingresos y las personas con rentas superiores a los RD 400,000 mensuales.

Asimismo, aclaró que el aumento de la retención aplicada a algunos profesionales independientes no representa un incremento de impuestos, sino un mecanismo de adelanto que posteriormente puede ser compensado en la declaración correspondiente.

El jefe de Estado reconoció que el aumento de los precios ha afectado el presupuesto de muchas familias dominicanas, aunque señaló que se trata de una realidad que también enfrentan las principales economías del mundo como consecuencia del contexto internacional.

En ese sentido, destacó que la República Dominicana ha logrado aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, procurando preservar el poder de compra de los trabajadores.

“Sabemos que muchas familias han sentido el impacto del aumento de los precios y esa es una de nuestras principales preocupaciones”, expresó.

El mandatario explicó que, pese a la dependencia del país de los combustibles importados y a las limitaciones propias de una economía insular, la República Dominicana mantiene un desempeño económico sólido gracias al dinamismo del turismo, las zonas francas, la recuperación de la construcción y la constante búsqueda de nuevas oportunidades de inversión.

Resaltó además que el país continúa consolidándose como uno de los principales destinos para la inversión extranjera en la región.

“El año pasado superamos los cinco mil millones de dólares en inversión extranjera y este año todo indica que será incluso mayor”, señaló.

Indicó que la confianza de los inversionistas, junto con el crecimiento del turismo, las exportaciones y el aporte permanente de las remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior, han contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica y la fortaleza del peso dominicano.

Reforma policial

En materia de seguridad, el presidente reiteró que los recientes casos en los que ciudadanos han perdido la vida durante actuaciones policiales reafirman la necesidad de profundizar la reforma de la Policía Nacional.

Recordó que en cada uno de esos hechos el Gobierno ha respaldado la actuación independiente del Ministerio Público para garantizar que los responsables respondan ante la justicia.

El presidente Abinader destacó los avances alcanzados en la transformación institucional de la Policía Nacional, entre ellos el incremento salarial de los agentes, la ampliación de su cobertura médica, el fortalecimiento de los procesos de formación y la incorporación de programas de capacitación en derechos humanos.

Explicó que mientras anteriormente muchos agentes recibían apenas unos meses de entrenamiento antes de ser enviados al servicio, actualmente la formación comprende seis meses de preparación académica y tres meses de práctica supervisada.

Asimismo, reiteró el llamado para que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de reforma policial depositado por el Poder Ejecutivo, al considerar que establecerá un marco institucional más moderno y fortalecerá las garantías para la protección de los derechos de los ciudadanos.

Compromiso con la justicia

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió al caso del joven Darling Mercado, fallecido en un hecho que ha generado consternación nacional.

El presidente Abinader informó que conversó personalmente con el padre de la víctima para expresarle sus condolencias y garantizarle que el caso sería investigado con total transparencia.

“Le aseguré que no habría ningún tipo de protección para los responsables y que se aplicaría la justicia. Ese es el ejemplo que tenemos que dar para que hechos como este no vuelvan a repetirse”, concluyó el presidente.

Presidente Abinader: El Gobierno escucha las preocupaciones de la población, da seguimiento a cada situación y mantiene su compromiso con el consenso y la estabilidad social

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Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno atiende con responsabilidad y apertura los reclamos ciudadanos surgidos en los últimos días, al tiempo que reiteró su compromiso con el diálogo, el consenso y la preservación de la paz social.

Durante una entrevista concedida a los periodistas José Monegro y Edith Febles, el jefe de Estado reconoció que algunas de las protestas y manifestaciones registradas recientemente contienen planteamientos que deben ser escuchados y atendidos por las autoridades.

“Muchas de esas protestas tienen un contenido que tenemos que atender, y este ha sido siempre un gobierno abierto, un gobierno que escucha”, expresó.

El presidente explicó que en los últimos días han coincidido diversos factores que han generado inquietudes en la población, incluyendo el impacto de la crisis internacional sobre algunos productos de consumo cotidiano. En ese sentido, señaló que el Gobierno ha trabajado para mitigar esos efectos, aunque reconoció que han tenido incidencia en la economía de los hogares dominicanos.

“Nos ocupa y nos preocupa cualquier situación que afecte a la gente, y le damos seguimiento. Hacemos contactos directos con las personas y evaluamos cada caso”, indicó.

El presidente Abinader destacó, además, que, pese a las dificultades derivadas del contexto internacional, la República Dominicana continúa avanzando gracias al esfuerzo y al trabajo de su población.

Asimismo, subrayó que su administración mantiene una vocación permanente de concertación, aun contando con mayoría en el Congreso Nacional.

“Siempre buscamos el consenso, tanto con las fuerzas políticas como con los sectores de la sociedad civil”, afirmó.

Finalmente, reiteró que todo descontento ciudadano es motivo de atención para el Gobierno y aseguró que continuará promoviendo el diálogo, la concordia y la estabilidad como pilares fundamentales de su gestión.

“Lo importante es mantener la paz, mantener la concordia y seguir escuchando a la población para encontrar soluciones”, concluyó.

Presidente Luis Abinader realiza misa de acción de gracias en su cumpleaños, junto con familiares y amigos

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader celebró su cumpleaños número 59 con una misa íntima en la capilla San Rafael del Palacio Nacional, rodeado de familiares cercanos, amigos y funcionarios.

El mandatario estuvo acompañado de su madre, Rosa Sula Corona viuda Abinader; la primera dama Raquel Arbaje; sus hermanos, José Rafael y Rita Sulina Abinader Corona, y su suegra, Margarita Soneh Curi.

En sus palabras en la celebración, el mandatario agradeció a Dios por su salud y reafirmó su compromiso de seguir trabajando activamente a favor del desarrollo, la paz y la tolerancia en la República Dominicana.

El jefe de Estado dijo que siempre celebran una misa en una pequeña capilla, pero optó por hacerlo en la del Palacio Nacional para unificar fuerzas ante los retos que demanda el país.

Recordó que ni en la familia Abinader ni en la Corona existe una arraigada tradición de festejar los cumpleaños de forma masiva, al recordar con nostalgia a su padre y a sus tías, quienes solían ver cada aniversario de nacimiento como “un año menos y no un año más”.

A pesar de esa visión familiar, el mandatario optó por celebrar la vida de manera devota y renovar las fuerzas espirituales y la perseverancia de la gestión ante las demandas del país.

El presidente Abinader aprovechó para decirles a los presentes que la oración matutina y nocturna guía sus decisiones diarias para mantener el foco en la planificación estatal.

“El país espera mucho de nosotros y tenemos que prepararnos para seguir trabajando a favor de la nación, entendiendo cada situación y siempre con la tolerancia debida para mantener sobre todo la paz y el desarrollo”, expresó.

De la celebración eucarística participaron también la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el expresidente Hipolito Mejia; la exvicepresidenta, Milagros Ortiz Bosch, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

En la eucaristía, oficiada por monseñor Tomás Morel, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, se elevaron oraciones por la salud, bienestar y sabiduría del mandatario, en su condición del jefe del Estado y Gobierno dominicano.

Durante la homilía, el celebrante pidió al mandatario continuar sembrando “porque Dios nos ha colocado en este mundo para que nosotros hagamos la tierra con nuestros dones y talentos”.

Recordó que, como nos recuerda la lectura de hoy, muchas semillas se pierden, pero otras dan frutos, y eso es lo que quiere el Señor.

“Estamos en un terreno complicado, hay mucha maleza y usted tiene la semilla, usted no se desanime. Hay muchos terrenos rocosos que no le entra nada”, recordó monseñor Morel, al indicar que, aunque muchas semillas se pierden, la perseverancia engrandece y con el tiempo da frutos.

Presidente Abinader escucha inquietudes de estudiantes de Samaná y anuncia acciones para fortalecer la educación en la provincia

Samaná.– El presidente Luis Abinader sostuvo este sábado un encuentro con jóvenes estudiantes de diferentes municipios de la provincia Samaná, a quienes escuchó con atención para conocer de primera mano sus inquietudes y continuar fortaleciendo las condiciones del sistema educativo en la demarcación.

Durante el conversatorio, el jefe de Estado reiteró el compromiso del Gobierno de seguir impulsando una educación de calidad, inclusiva y con mayores oportunidades para todos. Además, comprobó el funcionamiento de los programas de Alimentación Escolar y del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), iniciativas que contribuyen a garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas, reducir la deserción escolar y brindar mejores condiciones para el aprendizaje.

Asimismo, motivó a los jóvenes a investigar y aplicar al programa Beca tu Futuro, destacando que esta iniciativa representa una oportunidad para continuar su formación profesional y ampliar sus posibilidades de desarrollo.

Otra de las temáticas abordadas fue la importancia del aprendizaje del idioma inglés como una herramienta que abre puertas a mejores empleos y mayores ingresos, especialmente en una provincia con un importante desarrollo turístico como Samaná.

De igual forma, recordó que el Gobierno avanza en la construcción del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la provincia, que permitirá a cientos de jóvenes cursar estudios superiores sin tener que trasladarse a otras localidades, reduciendo costos para las familias y ampliando el acceso a la educación universitaria.

Más espacios para una mejor educación

De su lado, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró que el Gobierno presta especial atención al fortalecimiento de la infraestructura educativa para que los estudiantes desarrollen sus procesos de aprendizaje en espacios adecuados y seguros.

Agregó que también se trabaja en la ampliación de centros educativos para incorporar nuevas aulas al sistema.

“Estamos, como el gran equipo que somos, atentos y actuando en esa dirección”, expresó.

En respuesta a las necesidades de la zona, anunció que este domingo 12 de julio será entregada una nueva escuela en el municipio de Las Terrenas y el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García.

Asimismo, informó que se encuentran en proceso de equipamiento unos 320 laboratorios en distintas áreas del conocimiento, con el propósito de fortalecer la formación práctica de los estudiantes y responder a las demandas del mercado laboral.

Becas para impulsar el talento joven

Otro de los anuncios recibidos con gran alegría por los estudiantes fue el otorgamiento de becas de estudios en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), con el objetivo de apoyar su formación académica y acercarlos a oportunidades de educación tecnológica.

Las medidas y anuncios realizados durante el conversatorio responden directamente a las necesidades expresadas por los estudiantes, reafirmando el compromiso del Gobierno de continuar fortaleciendo el sistema educativo, ampliar el acceso a la educación superior y técnica, y generar mayores oportunidades para la juventud dominicana.

Presidente Abinader inaugura play en Samaná

Samaná.- En otra muestra de la transformación y el avance del deporte en la actual gestión de gobierno, el presidente Luis Abinader entregó el remozamiento del play municipal de Samaná.

La infraestructura, en la cual se realizó una inversión de RD 14,460,630.37 que incluyó la verja perimetral, acondicionamiento del terreno, techado de gradas, iluminación y pintura, reafirma el compromiso de modernizar las instalaciones para la práctica deportiva de los jóvenes.

En las palabras centrales, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó que es un día de alegría para el deporte en general porque se cumple un compromiso que evidencia la sensibilidad del presidente Luis Abinader que trabaja en los cuatro puntos cardinales del país para que se vean las obras deportivas.

Dijo que, con sus ejecutorias, el mandatario revierte muchos años de abandono del deporte.

“Eran muchos años de apatía, eran muchos años donde se estaban ignorando los principales problemas de las estructuras deportivas y la juventud en la República Dominicana”, expresó el ministro.

Indicó que el deporte es la herramienta más efectiva con la que contamos los dominicanos para seguir cambiando los ciudadanos y seguir impactando a los niños, “trabajando la mente y el corazón de nuestros jóvenes para producir ciudadanos de calidad, para alejarlos de la delincuencia, la vagancia y del alcoholismo”.

En las palabras de bienvenida, el alcalde de Samaná, Nelson Núñez, agradeció tener por primera vez a un presidente que se sienta a escuchar las demandas de los ciudadanos y convertirlas en realidades.

Destacó el júbilo que siente el deporte en la demarcación por el play, ya que los niños tenían que utilizar las instalaciones que no tenían las condiciones óptimas para la práctica deportiva.

Al agradecer por la obra, la gobernadora provincial, Teodora Mullix, resaltó que en la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader la provincia ha sido beneficiada con unas 60 obras, entre ellas el play ,“que responde a las necesidades de los niños y jóvenes para practicar el deporte en la mejor de las condiciones”.