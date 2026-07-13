El desarrollo avanza a un ritmo histórico, pero la gran pregunta es si nuestra infraestructura y planificación podrán mantenerse al mismo paso.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Kissimmee, Florida. — Basta recorrer las principales vías del Condado de Osceola para comprender que estamos viviendo una transformación histórica. Donde hace apenas unos años existían campos abiertos, áreas rurales y carreteras tranquilas, hoy surgen nuevas urbanizaciones, centros comerciales, hoteles, parques industriales y proyectos que prometen cambiar para siempre el rostro de nuestra comunidad.

Como residente de esta región desde hace muchos años, he sido testigo de cómo Osceola ha pasado de ser uno de los condados con menor desarrollo de la Florida Central a convertirse en uno de los mercados de mayor crecimiento del estado. Esa evolución representa oportunidades extraordinarias para la economía local, la creación de empleos y la llegada de nuevas inversiones.

Sin embargo, también obliga a formular una pregunta que cada vez escucho con mayor frecuencia entre empresarios, residentes y líderes comunitarios:

¿Está creciendo Osceola demasiado rápido?

No se trata de estar en contra del progreso. Todo lo contrario. El crecimiento económico es positivo cuando viene acompañado de planificación, infraestructura y una visión de largo plazo. La preocupación surge cuando el desarrollo parece avanzar más rápido que la capacidad del gobierno para construir carreteras, ampliar escuelas, fortalecer los servicios públicos y garantizar una adecuada calidad de vida para quienes ya vivimos aquí.

Big Sky: un ejemplo del debate

Uno de los proyectos que mejor representa esta discusión es la propuesta para desarrollar el área conocida como Big Sky Rural Enclave, donde se estudian nuevos corredores viales y futuros desarrollos residenciales entre Kissimmee y St. Cloud.

Para algunos inversionistas, esta zona representa una enorme oportunidad de crecimiento.

Para muchos residentes, simboliza la posible desaparición de una de las últimas áreas rurales del condado.

Ambas posiciones merecen ser escuchadas.

¿Quién realmente se beneficia?

Cada vez que un nuevo desarrollo es aprobado aparecen preguntas legítimas que pocas veces reciben respuestas claras.

¿Quién adquirió esos terrenos antes del anuncio del proyecto?

¿Qué empresas constructoras participarán?

¿Cuánto aumentará el valor de esas propiedades?

¿Quién obtendrá las mayores ganancias cuando comiencen las construcciones?

Estas preguntas no buscan desacreditar la inversión privada. Al contrario, buscan promover la transparencia en un proceso que afecta directamente a miles de ciudadanos.

La infraestructura no puede quedarse atrás

El verdadero reto no consiste únicamente en construir más viviendas.

También será necesario construir:

Nuevas escuelas.

Hospitales.

Estaciones de bomberos.

Oficinas del Sheriff.

Redes de agua y alcantarillado.

Parques públicos.

Nuevas vías de acceso.

Sistemas de transporte más eficientes.

Sin esa infraestructura, el crecimiento puede convertirse en un problema en lugar de una oportunidad.

Hoy basta conducir por la U.S. 192, Narcoossee Road, Neptune Road o John Young Parkway para comprobar que el tráfico ya forma parte de la vida cotidiana de miles de familias.

¿Habrá nuevos impuestos?

Por ahora no existe un anuncio oficial que contemple aumentos de impuestos vinculados a estos proyectos.

Sin embargo, sí existe una realidad que merece atención.

Toda expansión urbana implica mayores costos de mantenimiento, seguridad, servicios públicos y obras de infraestructura.

La pregunta es quién terminará pagando esa factura.

¿Serán suficientes las tarifas de impacto que pagan los desarrolladores?

¿O eventualmente recaerá parte del costo sobre los contribuyentes?

Un crecimiento que debe beneficiar a todos

El desarrollo urbano no debe medirse únicamente por la cantidad de viviendas construidas.

También debe evaluarse por la calidad de vida que ofrece a sus residentes.

El éxito de Osceola dependerá de lograr un equilibrio entre crecimiento económico, preservación de espacios naturales, movilidad, seguridad y servicios públicos eficientes.

No podemos permitir que el progreso de hoy se convierta en los problemas de mañana.

Nuestro compromiso

Desde El Sol de la Florida asumimos el compromiso de dar seguimiento permanente a estos proyectos.

Investigaremos quiénes participan, cómo se toman las decisiones, de dónde provienen los recursos y cuál será el impacto real para nuestra comunidad.

Porque el crecimiento no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de los desarrolladores o de las autoridades.

También debe verse desde la perspectiva de las familias que diariamente viven, trabajan y construyen su futuro en Osceola.

El desarrollo continuará.

La verdadera pregunta es si tendremos la visión suficiente para hacerlo de manera inteligente, sostenible y pensando en las próximas generaciones.