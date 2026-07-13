Ministro de Defensa Dominicano reafirma en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas el compromiso de República Dominicana con la cooperación hemisférica. Otras Noticias Militares

Cusco, Perú.– El ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre del Ejercito de la Republica Domincana (ERD), participó en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), el principal foro político hemisférico en la materia, en el cual reafirmó el compromiso del país con el fortalecimiento de la cooperación regional, la interoperabilidad y el desarrollo de capacidades conjuntas para enfrentar los desafíos comunes de seguridad.

La conferencia reunió a ministros de Defensa y altas autoridades civiles y militares de más de 30 países del continente para analizar temas de alto interés estratégico, entre ellos la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, las amenazas híbridas, la ciberdefensa, la protección de infraestructuras críticas, la respuesta ante desastres y los efectos del cambio climático.

Durante su intervención, el ministro Fernández Onofre destacó que las amenazas actuales trascienden las fronteras nacionales y exigen una respuesta coordinada entre los Estados, basada en la confianza, el intercambio de información y la cooperación permanente. Asimismo, señaló que las instituciones de defensa deben continuar fortaleciéndose para incrementar la resiliencia nacional y desarrollar capacidades interoperables que permitan responder con mayor eficacia a escenarios cada vez más complejos.

Como ejemplo del compromiso dominicano con la cooperación internacional, presentó la reciente respuesta del país tras los terremotos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la Operación Quisqueya Solidaria 2026. La misma permitió el despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate, así como el envío de asistencia humanitaria, evidenciando la capacidad nacional para actuar de manera rápida y coordinada ante emergencias internacionales.

El ministro expresó que la cooperación hemisférica constituye hoy una necesidad estratégica para enfrentar amenazas comunes y afirmó que las capacidades compartidas son las que fortalecen la paz, salvan vidas y generan confianza entre las naciones.

La participación de la República Dominicana en este importante foro representa una valiosa oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales con los países del continente, intercambiar experiencias y consolidar alianzas estratégicas.

Como resultado de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, los ministros y jefes de delegación suscribieron la Declaración de Cusco, documento que reafirma el compromiso de los Estados participantes con el fortalecimiento del diálogo político-estratégico, la cooperación hemisférica en materia de defensa, la generación de confianza mutua y el desarrollo de capacidades conjuntas para contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad de las Américas.

Al concluir su intervención, el teniente general Fernández Onofre reiteró la firme voluntad de la República Dominicana de continuar trabajando junto a las demás naciones del hemisferio para construir una región más segura, resiliente y solidaria.

DNCD y CESAC incautan 25 paquetes de marihuana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas

En el marco del reforzamiento de las labores conjuntas de inteligencia y seguridad en las terminales aeroportuarias del país, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y el Ministerio Público lograron interceptar un cargamento de 25 paquetes de presunta marihuana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

El hallazgo se produjo durante operativos rutinarios de inspección y verificación. Las unidades actuantes, con el apoyo de efectivos militares y equipos caninos, localizaron una maleta sospechosa en una de las áreas de llegada de la terminal, activando de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes.

Al proceder con la apertura del equipaje, el cual llegó al país en un vuelo procedente de Nueva York, Estados Unidos, se descubrieron los 25 paquetes del vegetal, envueltos en fundas tipo “ziploc” de colores negro y transparente. El peso preliminar del cargamento incautado es de 27 libras.

Actualmente, el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones pertinentes. Las autoridades ya han identificado al pasajero responsable del equipaje y trabajan activamente para lograr su captura y posterior sometimiento a la acción de la justicia.

Este operativo es parte del fortalecimiento de la capacidad operativa de los organismos de seguridad, quienes mantienen una vigilancia estrecha en aeropuertos, puertos, fronteras y costas para neutralizar las actividades ilícitas del narcotráfico a nivel nacional.

Incautan 83 pastillas de cocaína escondidas en caja de regalos en el Aeropuerto Las Américas

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apoyados por miembros del Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), interceptaron un paquete sospechoso en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

Durante labores de inspección en los depósitos de la terminal, los oficiales detectaron una caja de regalos que levantó sospechas. Al realizar una revisión minuciosa, se descubrió que contenía una prenda de vestir alterada.

Tras una inspección detallada, las autoridades hallaron 83 pastillas de presunta cocaína, las cuales habían sido camufladas estratégicamente dentro de las costuras y los dobladillos de la ropa.

Según el manifiesto de envío, el paquete fue despachado por una mujer con dirección en la Avenida San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este. El destino final era una residencia ubicada en Wood Avenue, Monticello, Nueva York, Estados Unidos.

El Ministerio Público y los organismos de inteligencia de la DNCD han iniciado una investigación profunda para identificar al remitente real y determinar si los datos del destinatario corresponden a personas reales o si fueron suplantados.

Las sustancias ocupadas fueron debidamente embaladas y enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizar los análisis correspondientes y confirmar el tipo de droga y su peso exacto.

La Direccion General de Migracion (DGM) desarticuló este domingo diversos focos de inmigración irregular

La Dirección General de Migración (DGM) desarticuló este domingo diversos focos de inmigración irregular en la Zona Norte. En La Vega, se intervino el centro nocturno “Cabarete Papitos”, donde fueron detenidos su propietario y tres mujeres indocumentadas, además de incautarse un arma de fabricación casera a otro ciudadano en Rancho Viejo.

En Santiago de los Caballeros, los agentes de interdicción realizaron un operativo en el mercado Hospedaje Yaque durante la madrugada. En esta acción fueron detenidos unos 50 nacionales haitianos, quienes fueron trasladados inicialmente al centro de procesamiento de Santiago para los fines correspondientes.

Operativos migratorios en la Zona Norte

A nivel nacional, las autoridades intensificaron las deportaciones a través del puesto fronterizo de Dajabón. Este domingo se concretó el retorno de 271 ciudadanos hacia Haití, sumándose a los 1,186 deportados el pasado sábado por distintos puntos de control fronterizo.

El balance de las últimas 24 horas registra un total de 917 personas detenidas en operativos conjuntos realizados en todo el territorio dominicano. Estas acciones fueron ejecutadas por agentes de la DGM con el respaldo de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional.