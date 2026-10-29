Policía Nacional Dominicana rinde honores a agentes Caídos en el día de San Judas Tadeo. Otras Noticias Policiales

​Palacio Policia Nacional, R. D.— La Policía Nacional de la Republica Dominicana que Comanda su Director General., Mayor General Ernesto Rodríguez García conmemoró este miércoles los actos solemnes en honor a su santo patrono, San Judas Tadeo, encabezados por el director general de la institución,, y el alto mando policial.

La jornada religiosa de la La Policía Nacional de la Republica Dominicana incluyó el izamiento de banderas, una misa de acción de gracias y un emotivo homenaje a los agentes caídos en el cumplimiento del deber.

​Durante la ceremonia, las autoridades reafirmaron el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana, la transformación doctrinal y la dignificación del trabajo policial. Asimismo, destacaron la celebración en el país de los IV Juegos Mundiales de Policía, evento que reúne a delegaciones deportivas de más de 30 naciones.

Los familiares recibieron medallas, la bandera nacional y un reconocimiento oficial del presidente Luis Abinader.

​En el ámbito operativo, la institución del orden reportó que más de 300 personas con órdenes de arresto pendientes se han entregado de manera voluntaria en las últimas semanas ante distintas dependencias y el Ministerio Público. De igual forma, las unidades de la DICRIM mantienen intensos operativos e intervenciones en Santiago, la región Este y el Gran Santo Domingo para seguir contrarrestando la delincuencia.

Agentes Homenajeados

Se rindió tributo a la memoria y sacrificio de varios miembros de la institución, representados por sus familiares, entre ellos el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, el raso Dary Daniel Andújar Pérez, el raso Juan Celestino Sena y el sargento Juan Tomás Charles Pein. Puede consultar la lista completa de familiares y detalles en los documentos de referencia.

​La Policía Nacional de la República Dominicana es el cuerpo armado civil encargado de velar por el orden público y la seguridad ciudadana a nivel nacional. Fue fundada el 2 de marzo de 1936 mediante la Ley No. 1045, institucionalizando la fuerza pública bajo un solo mando institucional en todo el territorio dominicano.

Policía Nacional ocupa 11 armas de fuego, incluidos cinco fusiles y una sub-ametralladora, durante operativos de DINTEL; cinco detenido

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con el Ministerio Público y unidades preventivas, ocupó 11 armas de fuego, entre ellas cinco fusiles, una subametralladora tipo Uzi, dos pistolas, una escopeta y dos armas antiguas, durante operativos realizados en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Peravia, donde fueron detenidos cinco hombres.

Los arrestados son Francisco Antonio Moreno Gratini, de 35 años; Lisardo Jesús Medrano Rojas; Edwin Rafael Gómez, de 49; Juan Carlos Díaz Yturrino, de 39, y Héctor Albeury Percel, de 40.

Las intervenciones en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Peravia permitieron desarticular una red de tráfico de armas de alto calibre

Operativos en Santo Domingo

Mediante labores de inteligencia y seguimiento, agentes de DINTEL ocuparon cinco fusiles, una subametralladora tipo Uzi y una pistola calibre 9 milímetros, además de cargadores, municiones, tres celulares y RD$10,300 en efectivo, logrando desarticular una presunta estructura dedicada a la comercialización ilegal de armas de alto calibre.

Allanamientos en Peravia

En otras intervenciones realizadas mediante órdenes judiciales en Pizarrete, Nizao, y Los Barrancones, Baní, fueron ocupadas una pistola Beretta calibre 32, una escopeta calibre 12 y dos armas antiguas sin documentación, junto a 33 cartuchos para escopeta y ocho cápsulas.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para determinar la procedencia y destino del armamento e identificar a otros posibles implicados.

Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Tras asedio policial, se entrega “Epherson”, vinculado a robo de RD$1.4 millones en joyería de Santiago

Santiago de los Caballeros.- Tras el asedio y seguimiento policial, Henry Jepherson Morel Rosario, alias “Epherson”, quien era buscado por su presunta vinculación con el robo de prendas valoradas en aproximadamente RD$1.4 millones en una joyería de Santiago, se entregó a las autoridades a través de su representante legal, en la sede de la División de Investigación Criminal (DICRIM) de esta ciudad.

El hecho ocurrió en una joyería ubicada en la avenida Yapur Dumit, sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de la ciudad.

Por este caso, fueron apresados y sometidos a la justicia Amaury Valdez Carela, alias “Popolita”, de 27 años, y Starlin Valdez, alias “Burichanga”, de 30. Durante las investigaciones, la Policía recuperó decenas de prendas presuntamente sustraídas del establecimiento.

Ropa Táctica

“Epherson” será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones.

El hecho ocurrió en una joyería ubicada en la avenida Yapur Dumit, sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de la ciudad.

Por este caso, fueron apresados y sometidos a la justicia Amaury Valdez Carela, alias “Popolita”, de 27 años, y Starlin Valdez, alias “Burichanga”, de 30. Durante las investigaciones, la Policía recuperó decenas de prendas presuntamente sustraídas del establecimiento.

ATENCIÓN, COMUNIDAD POLICIAL DOMINICANA

LUTO EN LA FAMILIA POLICIAL POR EL FALLECIMIENTO DEL CORONEL RETIRADO UBENCIO SÁNCHEZ MORILLO

Con profundo pesar recibimos la triste noticia del fallecimiento del coronel retirado de la Policía Nacional Ubencio Sánchez Morillo, cuya partida llena de dolor a sus familiares, amigos, compañeros de armas y a toda la comunidad policial dominicana.

En nombre de la Asociación de Oficiales Retirados Forzosos (ASODOFOR), expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de tristeza.

La partida de un compañero de uniforme nos recuerda los lazos de hermandad, respeto y solidaridad que deben permanecer entre quienes hemos servido a nuestra patria desde las filas de la Policía Nacional.

Elevamos nuestras oraciones al Todopoderoso para que conceda descanso eterno a su alma y fortaleza a toda su familia.

¡PAZ A SU ALMA Y HONOR A SU MEMORIA!

¡QUE DIOS LO RECIBA EN SU SANTA GLORIA!

Guaaaaoooo con mucho pesar he recibido esta funesta noticia de este gran Oficial, sin ninguna duda un gran hombre, extraordinario amigo, buen padre, formidable Abuelo, mi hermano el Mayor Retirado Emenegildo Sánchez Rodríguez y este redactor nos unimos al inexplicable dolor que embarga a la Familia de del Coronel Retirado de la Policía Nacional UBENCIO SÁNCHEZ MORILLO.

Ojala que Dios le haya concedido su especial encuentro con el para poderle haber cuando nuestro Señor Jesucristo Venga a buscar su pueblo que ya casi esta a la puerta. Mientras tantp duerma en Paz hasta que el Señor Jesus venga y le despierte. Paz a sus restos.