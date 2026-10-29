Jefe del Ejercito Dominicano realiza intensi recorrido de supervision estrategica y operacional en la Frontera Sur

San Juan de la Maguana, R. D – En el marco de los planes de fortalecimiento de la seguridad territorial y la efectividad operativa de las Fuerzas Armadas, el Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jimmy Arias Grullón, realizó un exhaustivo recorrido de inspección por las unidades, fortalezas, puestos y destacamentos militares desplegados a lo largo de la frontera sur del país.

La jornada de supervisión inició en la sede de la Brigada de Infantería, con asiento en San Juan de la Maguana, donde el Comandante General fue recibido por su comandante, el Coronel Armando Montero Feliz. En dicha unidad, el alto mando pasó revista a la tropa e inspeccionó la disponibilidad de los recursos tácticos y logísticos asignados a esta importante demarcación.

Posteriormente, la comitiva militar continuó su itinerario hacia la provincia de Elías Piña para inspeccionar la Fortaleza “La Estrelleta”. Desde este punto, el Mayor General Arias Grullón se trasladó hacia el paso fronterizo formal de la zona y supervisó de manera directa el perímetro del muro fronterizo, evaluando los dispositivos de vigilancia y los controles de acceso instituidos para prevenir ilícitos y garantizar el orden en el límite territorial.

El recorrido continuó hacia la Fortaleza “El Cambronal”, ubicada en Neyba, tramo en el cual estuvo acompañado por el comandante de la Quinta Brigada de Infantería, General Fredy Rafael Soto Torman. Tras verificar las instalaciones y las condiciones de servicio del personal en Neyba, el alto mando y su comitiva se desplazaron hacia la Fortaleza “El Rodeo”, en Jimaní, concluyendo con una inspección al paso fronterizo formal de dicha localidad.

Esta jornada tuvo como objetivo fundamental evaluar in situ la listeza operacional, las capacidades de respuesta rápida, la infraestructura logística y las condiciones generales que aseguran el adecuado desempeño de los soldados asignados a la custodia de la línea fronteriza.

Al dirigirse al personal militar en cada una de las dependencias visitadas, así como en los puestos y destacamentos intermedios, el Comandante General Arias Grullón fue enfático al recordar la misión sagrada que descansa sobre los hombros de cada integrante de la institución.

“La defensa de la soberanía nacional es un compromiso patriótico irrenunciable. Exhorto a cada soldado a mantenerse firme y alejado de las tentaciones del día a día; caer en conductas deshonestas no solo destruye la estabilidad laboral y personal que brinda nuestra institución, sino que los convierte en la vergüenza de sus familias y de toda la sociedad dominicana”, manifestó con firmeza el alto oficial.

Con este despliegue de supervisión estratégica, el Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso inquebrantable de mantener el control, la paz y la seguridad en toda la franja fronteriza, velando permanentemente por los más altos intereses de la Patria y el bienestar de sus miembros.