SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

18 de noviembre de 2026

Una nueva esperanza comienza a tomar forma para pacientes que enfrentan una de las enfermedades más agresivas de la sangre.

Una vacuna experimental contra la leucemia mieloide aguda logró prolongar significativamente la supervivencia de pacientes en un ensayo clínico avanzado, según los resultados anunciados el 17 de noviembre por la compañía biotecnológica SELLAS Life Sciences.

El tratamiento, conocido como galinpepimut-S (GPS), redujo en un 41% el riesgo relativo de muerte durante el período estudiado, en comparación con los tratamientos disponibles utilizados en el grupo de control.

Los pacientes que recibieron la vacuna alcanzaron una mediana de supervivencia de 24 meses, frente a 14.7 meses entre quienes recibieron las alternativas de tratamiento seleccionadas por los investigadores.

La diferencia equivale a aproximadamente 9.3 meses adicionales de supervivencia mediana.

Es un resultado importante para una enfermedad que puede regresar incluso después de tratamientos intensivos.

Sin embargo, existe una aclaración fundamental: no estamos ante una cura contra la leucemia ni ante una vacuna disponible para el público.

Se trata de una inmunoterapia experimental que todavía necesita completar su evaluación regulatoria.

Una enfermedad difícil de combatir

La leucemia mieloide aguda, conocida como AML por sus siglas en inglés, es un cáncer que comienza en la médula ósea y afecta la producción normal de células sanguíneas.

La enfermedad provoca la acumulación de células anormales que interfieren con la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas saludables.

Puede avanzar rápidamente y requiere atención médica especializada.

Entre sus síntomas se encuentran cansancio intenso, debilidad, infecciones frecuentes, fiebre, dificultad para respirar, sangrados inusuales y aparición fácil de moretones.

La enfermedad afecta principalmente a adultos mayores, aunque también puede presentarse en personas jóvenes.

En Estados Unidos se estiman aproximadamente 22,720 nuevos diagnósticos y 11,500 muertes por leucemia mieloide aguda durante 2026.

Los tratamientos actuales incluyen quimioterapia, medicamentos dirigidos a determinadas alteraciones moleculares y, en pacientes seleccionados, trasplantes de células madre.

Pero no todos los pacientes pueden recibir un trasplante.

Y muchos experimentan una recaída después de alcanzar la remisión.

Una vacuna diferente a las tradicionales

Cuando escuchamos la palabra vacuna, generalmente pensamos en una inyección destinada a prevenir una infección.

Esta tecnología funciona de otra manera.

La vacuna GPS no busca evitar que una persona sana desarrolle leucemia.

Su objetivo es estimular el sistema inmunitario de una persona que ya tiene antecedentes de la enfermedad para reconocer y atacar células cancerosas que puedan permanecer después del tratamiento.

La inmunoterapia está diseñada para dirigir la respuesta inmunitaria contra una proteína llamada WT1, presente en numerosas células de leucemia.

Los investigadores esperan que esa respuesta permita al organismo identificar células malignas residuales y reducir la posibilidad de que la enfermedad vuelva a progresar.

Se trata de una vacuna terapéutica, no preventiva.

Tampoco utiliza necesariamente la misma tecnología que las vacunas de ARN mensajero desarrolladas para determinadas enfermedades infecciosas.

GPS es una vacuna basada en péptidos, pequeños fragmentos de proteínas utilizados para estimular una respuesta inmunitaria específica.

El estudio que despertó expectativas

El ensayo clínico REGAL, de fase 3, incluyó 126 pacientes con leucemia mieloide aguda.

Los participantes habían alcanzado una segunda remisión o una remisión posterior, o una remisión con recuperación incompleta de plaquetas, después de recibir tratamientos para una recaída.

Además, no eran candidatos a un trasplante alogénico de células madre o no podían someterse a ese procedimiento.

Esta condición es particularmente importante.

El trasplante puede representar una opción terapéutica decisiva para determinados pacientes, pero factores como la edad, el estado general de salud y las características de la enfermedad pueden impedir su realización.

Los investigadores asignaron aleatoriamente a los participantes para recibir GPS o las mejores alternativas de tratamiento disponibles según el criterio médico.

El objetivo principal fue evaluar la supervivencia global.

Los resultados anunciados mostraron una mediana de 24 meses con GPS y 14.7 meses en el grupo de comparación.

El análisis estadístico también identificó una reducción relativa del 41% en el riesgo de muerte durante el seguimiento.

Estos resultados no significan que cada paciente viva exactamente nueve meses adicionales.

La mediana representa el punto en el que la mitad de los participantes de un grupo ha fallecido y la otra mitad continúa con vida.

Tampoco significa que el 41% de los pacientes haya sido curado.

¿Qué tan segura parece ser?

Según la información preliminar difundida por SELLAS Life Sciences, la vacuna fue generalmente bien tolerada.

Los efectos adversos relacionados con el tratamiento fueron principalmente leves o moderados.

Entre los más frecuentes estuvieron las reacciones en el lugar de la inyección.

La compañía informó que no se identificaron nuevas señales importantes de seguridad.

Sin embargo, la evaluación definitiva requiere examinar los resultados completos del ensayo.

Todavía deben conocerse con mayor detalle otros indicadores, entre ellos la duración de la remisión, la supervivencia libre de leucemia y los resultados de diferentes subgrupos de pacientes.

La información anunciada hasta ahora corresponde a los resultados principales comunicados por la empresa, no a una publicación completa revisada por especialistas independientes.

¿Podría cambiar el tratamiento del cáncer?

El resultado abre una posibilidad importante: utilizar el propio sistema inmunitario para mantener bajo control una enfermedad después de que otros tratamientos hayan reducido su presencia.

La inmunoterapia ya ha transformado el tratamiento de diversos tipos de cáncer.

Sin embargo, la leucemia mieloide aguda continúa representando un desafío considerable por su complejidad biológica y su tendencia a reaparecer.

Si los resultados de GPS se confirman y la FDA autoriza su utilización, podría convertirse en una alternativa para determinados pacientes que actualmente tienen opciones limitadas.

Pero no sería apropiado afirmar que funcionará para todas las personas con leucemia.

El estudio se concentró en una población muy específica.

Los resultados tampoco permiten concluir que la vacuna sea eficaz para prevenir el cáncer en personas sanas.

¿Cuándo podría estar disponible?

SELLAS Life Sciences anunció que planea reunirse con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para discutir los próximos pasos regulatorios.

La empresa espera preparar una solicitud de aprobación durante la primera mitad de 2027.

Eso no garantiza que la FDA vaya a aprobar el producto.

La agencia deberá examinar la evidencia de eficacia, seguridad, calidad de fabricación y otros requisitos antes de decidir si autoriza su comercialización.

Por ahora, GPS continúa siendo un tratamiento experimental.

Los pacientes interesados deben conversar con sus hematólogos u oncólogos sobre las opciones disponibles y la posible participación en investigaciones clínicas apropiadas.

Nadie debe abandonar ni retrasar tratamientos establecidos basándose únicamente en estos resultados preliminares.

¿Qué significa para Florida?

Florida cuenta con una importante población de adultos mayores y numerosos centros especializados en hematología y oncología.

Para familias que enfrentan un diagnóstico de leucemia, avances como este representan una razón legítima para mantener la esperanza.

Pero también requieren información clara.

No todas las personas con leucemia tienen leucemia mieloide aguda.

No todos los pacientes con AML cumplen los criterios del estudio.

Y un resultado favorable en un ensayo clínico no significa que el medicamento pueda solicitarse inmediatamente en cualquier hospital.

Los especialistas deben evaluar cada caso según el tipo de enfermedad, las alteraciones genéticas, los tratamientos previos y el estado general del paciente.

Para la comunidad hispana, también resulta importante que la información sobre nuevos tratamientos esté disponible en español y que las familias puedan formular preguntas y comprender sus alternativas médicas.

Una esperanza que todavía debe confirmarse

La historia de esta vacuna refleja una transformación importante en la investigación contra el cáncer.

Durante décadas, gran parte de los tratamientos se concentró en destruir directamente las células malignas mediante quimioterapia o radiación.

Hoy, los investigadores también buscan enseñar al sistema inmunitario a reconocerlas y combatirlas.

La vacuna GPS forma parte de ese esfuerzo.

Sus resultados representan una señal prometedora en una enfermedad particularmente difícil.

Pero la esperanza médica debe construirse sobre evidencia, no sobre promesas.

Todavía faltan resultados completos, revisión científica y una decisión regulatoria.

La noticia no es que se haya descubierto una cura universal contra la leucemia.

La noticia es que una vacuna terapéutica experimental ha demostrado, en un ensayo avanzado, que podría ayudar a determinados pacientes a vivir más tiempo.

Y para quienes enfrentan una enfermedad agresiva con opciones limitadas, esa diferencia merece atención.

Porque en la lucha contra el cáncer, ganar tiempo también puede significar ganar vida.