Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El Gobierno de la Republica Dominicana avanza en una serie de reformas legislativas orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad pública y los mecanismos de protección ciudadana, mediante iniciativas que buscan modernizar el marco institucional y garantizar una mayor participación de la población en la supervisión de la administración del Estado.

Durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, explicó que varias iniciativas legislativas se encuentran en proceso de tramitación y discusión, como parte de los esfuerzos para consolidar el sistema de integridad y transparencia de la República Dominicana.

La funcionaria destacó que entre las propuestas figura una ley sobre conflictos de interés en el sector público, destinada a fortalecer las normas que regulan el comportamiento de los servidores públicos y prevenir situaciones que puedan comprometer la objetividad en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, resaltó la importancia del proyecto de ley de protección al denunciante, al testigo, al informante y a la víctima, una iniciativa que busca establecer mayores garantías para las personas que colaboran con las autoridades en la identificación de irregularidades.

Ortiz Bosch explicó que estas propuestas forman parte de un conjunto de instrumentos legales destinados a fortalecer la capacidad institucional del Estado y promover una cultura de responsabilidad, ética y transparencia.

Modernización de la legislación sobre transparencia

La directora de Ética e Integridad Gubernamental informó que también se trabaja en la actualización de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública, con el propósito de adecuarla a los avances tecnológicos y a las nuevas necesidades de la sociedad.

Indicó que esta modernización debe tomar en consideración las transformaciones relacionadas con las tecnologías de la información y, especialmente, el desarrollo de la inteligencia artificial.

De igual manera, mencionó el proyecto de ley de protección de datos personales, que forma parte de las iniciativas encaminadas a fortalecer las garantías ciudadanas en el manejo de la información.

La funcionaria destacó que el objetivo es contar con un marco normativo actualizado que permita a las instituciones responder de manera más eficiente a las demandas de transparencia y acceso a la información.

Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia

Durante su intervención, Ortiz Bosch también abordó el funcionamiento de los mecanismos institucionales de recepción e investigación de denuncias ciudadanas.

Explicó que el acceso a la información permite a los ciudadanos identificar situaciones que requieren atención de las autoridades y presentar denuncias a través de los canales correspondientes.

En ese sentido, destacó la importancia de orientar a las personas sobre las instituciones competentes para conocer sus reclamaciones, incluso cuando los casos presentados no correspondan directamente a las atribuciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

La funcionaria sostuvo que el acompañamiento y la orientación al ciudadano constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la participación social y garantizar el ejercicio del derecho a supervisar la gestión pública.

Nuevos controles institucionales en SeNaSa

Como parte del eje dedicado a las reglas e instituciones para la integridad pública, las autoridades también destacaron el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y supervisión en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Abinader promete impedir uso recursos públicos en campaña

Abinader habló este lunes en “La Agenda Semanal”

SANTO DOMINGO. – El presidente dominicano, Luis Abinader, aseguró este lunes que su Gobierno trabajará para impedir que los recursos públicos sean utilizados en campañas electorales, tanto en el nivel presidencial como en los demás cargos de elección popular.

Abinader defendió la divulgación de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República como parte de su política de transparencia.

Durante su encuentro con la prensa en La Semanal, el mandatario afirmó que la principal garantía para evitar el uso de fondos estatales con fines políticos es el estricto cumplimiento de las leyes.

«Es tan simple como cumplir la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la ley y asegurar que la ley se cumpla», expresó.

TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Sostuvo que, durante el año y medio que resta de su gestión, una de sus prioridades será preservar su legado y garantizar que los recursos del Estado no se destinen a favorecer aspiraciones políticas o electorales.

En ese contexto, el dignatario señaló que su administración es la primera en divulgar los informes de la Contraloría, aunque, según afirmó, la legislación no establece la obligación de hacerlo.

Explicó que, además de los resultados de las auditorías, el Gobierno también publica las subsanaciones y aclaraciones presentadas por las instituciones evaluadas, con el propósito de ofrecer una visión más completa de los hallazgos.

OBSERVACIONES Y POSIBLES INVESTIGACIONES

El jefe de Estado advirtió que algunas observaciones contenidas en los informes corresponden a presupuestos que no llegaron a ejecutarse, por lo que no necesariamente implican un manejo irregular de los recursos.

«Hay que saber leer también», manifestó al referirse a la interpretación de los resultados de las fiscalizaciones.

Asimismo, indicó que los informes son remitidos al Ministerio Público, organismo responsable de evaluar los hallazgos y determinar cuáles ameritan investigaciones para establecer posibles responsabilidades.

MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

El mandatario también destacó el comportamiento de las finanzas públicas durante el proceso electoral de 2024. Aseguró que el déficit gubernamental fue uno de los más bajos registrados en un período de elecciones y que durante la campaña se produjo un superávit.

Abinader reiteró que la transparencia, el cumplimiento de la ley y la protección de los fondos estatales constituyen compromisos de su administración.

La República Dominicana será sede de la XII Conferencia Regional Anticorrupción, en reconocimiento a su política de transparencia y ética

Santo Domingo.- La República Dominicana será sede de la XII Conferencia Regional Anticorrupción, un encuentro internacional que reunirá del 1 al 4 de diciembre en Punta Cana a más de 2,000 líderes de 140 países, en reconocimiento a los avances del país en materia de transparencia, ética institucional y lucha contra la corrupción.

Así lo informó el presidente Luis Abinader durante LA Agenda Semanal de este lunes 16 de noviembre, reiterando, además, que la transparencia, como uno de los pilares en su gestión de gobierno, ha dado paso a la identificación de problemáticas sociales e irregularidades.

“Hoy hay es más transparencia. Esta transparencia es fundamental para tener un buen gobierno, corregir lo que está mal, llevar incluso a la justicia cuando hay temas penales, y fortalecer también el control, o en algunos casos, explicar temas que quizás no se entienden y que estamos siempre en la obligación de responder al público”, declaró el jefe de Estado.

El titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la selección de República Dominicana responde a las mejoras registradas en los indicadores internacionales relacionados con la transparencia, la percepción de la corrupción, la integridad y el manejo presupuestario.

Destacó que el avance sostenido del país en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en los últimos seis años, lo cual permitió a la República Dominicana situarse entre los pocos países de la región que presentan avances en este índice.

El funcionario agregó que el encuentro representa una oportunidad para mostrar a la comunidad internacional las reformas y transformaciones institucionales que, a su juicio, han contribuido a mejorar el posicionamiento del país.

“Lo que queremos en la conferencia, y lo que vamos a hacer en la conferencia, es explicar qué es lo que está pasando en la República Dominicana, cuáles son las reformas que hemos impulsado y cómo hemos logrado avanzar en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción”, manifestó.

El funcionario precisó que la Conferencia Internacional Anticorrupción es un espacio con alrededor de 30 años de trayectoria, que se celebra cada dos años y reúne a representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales

“Todos los indicadores, todos sin excepción, que miden transparencia, corrupción, integridad, el índice de percepción de la corrupción, el índice de transparencia presupuestaria, el cumplimiento de las convenciones internacionales, en todos, el país muestra mejoras”, expresó.

El director de Contrataciones Públicas atribuyó esos avances a la voluntad política, las reformas legales y normativas, el fortalecimiento de las instituciones, la creación de una unidad antifraude y de un equipo de recuperación del patrimonio público, así como a la independencia del Ministerio Público.

“Lo que ha pasado en la República Dominicana es que hay voluntad política, que hay reformas legales y normativas, que las instituciones funcionan”, manifestó.

Transformación del sistema de compras públicas

Al pasar balance a los avances alcanzados desde 2020, Pimentel afirmó que el sistema de compras y contrataciones del Estado dominicano ha experimentado una transformación significativa durante la gestión del presidente Luis Abinader, reflejada en mayores niveles de transparencia, participación de proveedores y eficiencia en los procesos.

Explicó que las instituciones que utilizaban el sistema electrónico para adquirir bienes, servicios y obras pasaron de aproximadamente 220 en 2020 a unas 670 en la actualidad, lo que representa casi el triple de entidades incorporadas.

“Son innumerables las acciones que muestran que hemos transformado el sistema de contrataciones públicas. Hoy podemos decir que el sistema de contrataciones públicas de la República Dominicana es un antes y un después”, afirmó.

Indicó que más de 100 hospitales fueron integrados a la plataforma, al igual que cerca de 200 gobiernos locales y distritos municipales. También destacó la incorporación de unas 258 instituciones al Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef).

Uno de los cambios que resaltó fue la reducción del tiempo de pago a los proveedores del Estado. Según explicó, actualmente el promedio es de 22 días después de que el suplidor presenta su factura.

Este proceso puede consultarse a través de Infopago, una plataforma pública que permite verificar el estado de las facturas, conocer los tiempos de pago por institución y dar seguimiento a las transacciones hasta recibir los recursos en las cuentas bancarias.

Pimentel sostuvo que esta herramienta contribuye a mejorar la eficiencia administrativa y reducir espacios para prácticas irregulares vinculadas a las demoras en los pagos.

Más oportunidades para mipymes y cooperativas

El funcionario destacó que otro de los avances ha sido la ampliación de las oportunidades de participación para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Carlos Pimentel subrayó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas elevó del 20% al 30% la proporción mínima del presupuesto de compras que las instituciones deben destinar a ese sector. Sin embargo, aseguró que actualmente las entidades destinan en promedio un 38% de sus compras a las mipymes.

En el caso de las empresas lideradas por mujeres, indicó que la proporción mínima pasó del 5% al 10%, mientras que la participación actual alcanza aproximadamente un 12 %.

Asimismo, resaltó la incorporación de las cooperativas como proveedoras del Estado, con más de 1,400 organizaciones registradas, además de la apertura de oportunidades para las entidades sin fines de lucro.

Pimentel agregó que las contrataciones públicas han logrado una mayor presencia territorial, superando la concentración de oportunidades que anteriormente se registraba en el Gran Santo Domingo.

Gobierno recibe donación de un millón de dólares de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para el Centro Padre Billini

Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana, a través de la Presidencia, la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud (SNS), informó sobre la donación de un millón de dólares por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, destinada al remozamiento integral del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini.

El aporte fue dado a conocer por el élder Ronald A. Rasband, miembro del Cuórum de los Doce Apóstoles de la congregación religiosa, durante una reunión con el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

Con estos recursos se intervendrán y optimizarán las áreas físicas y de atención del recinto asistencial, ubicado en el municipio Pedro Brand. El proyecto se ejecutará en coordinación con la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud (SNS), con el propósito de dignificar los espacios y fortalecer la calidad de vida de los usuarios que reciben servicios especializados de salud mental.

Durante el encuentro, el mandatario agradeció el gesto solidario y destacó la importancia de las alianzas interinstitucionales para impulsar proyectos de alto impacto social en beneficio de las poblaciones más vulnerables del país. De su lado, élder Rasband reafirmó el compromiso humanitario de la Iglesia de continuar colaborando con iniciativas que promuevan el bienestar integral y la salud mental de las familias dominicanas.

En la reunión también participaron altos representantes locales y regionales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: élder Valeri Vladimir Cordón Orellana, presidente del Área del Caribe de la iglesia; Miguelina Valenzuela, directora de Comunicaciones para el Área del Caribe, y élder Ahmad S. Corbitt, setenta autoridad general y miembro de la Presidencia del Área del Caribe.

Sobre el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini

Ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, en Pedro Brand, el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini inició sus operaciones bajo este modelo el 11 de agosto de 2016, tras la transformación del antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Billini (conocido popularmente como “El 28”).

Esta transición marcó el cambio hacia un enfoque de atención integral, comunitario y humanizado. El centro cuenta con capacidad para albergar a más de un centenar de usuarios de corta, mediana y larga estadía, a quienes se les brindan terapias ocupacionales, atención médica especializada y programas orientados a su recuperación y reinserción social. Recientemente, el establecimiento pasó a integrarse a la Red Nacional de Servicios de Salud bajo la administración del SNS para fortalecer la articulación de los servicios de salud mental en el país.

Abinader y Mazara encabezan graduación de 17 mil jóvenes

Abinader y Gómez Mazara encabezan graduación de 17 mil jóvenes del programa Talento Digital.

Santo Domingo, R. D. – El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona y el titular del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, encabezaron la graduación de 17 000 jóvenes del programa Talento Digital.

La iniciativa busca fortalecer las competencias tecnológicas de la población y ampliar sus oportunidades de empleo y emprendimiento.

La ceremonia, celebrada en la Casa San Pablo, constituyó la segunda investidura del programa, que registra más de 23 700 personas certificadas y alrededor de 110 000 inscritas.

La primera graduación se realizó en febrero de 2026, con los primeros 5000 participantes que completaron su formación.

PREPARACIÓN PARA REDUCIR BRECHAS

Durante el acto, Gómez Mazara destacó que Talento Digital representa una política pública orientada a reducir las desigualdades de oportunidades, al fortalecimiento de las capacidades profesionales de los jóvenes y a responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

El funcionario afirmó que la mayor satisfacción de una política pública consiste en convertir la inversión gubernamental en conocimientos y mejores condiciones de vida, en especial para quienes proceden de sectores populares.

También resaltó el desempeño de Miguel Matos, oriundo de La China, paraje de Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, quien obtuvo la mejor calificación académica del programa.

OPORTUNIDADES LABORALES

Presentado el 19 de agosto de 2025 en Santiago de los Caballeros, Talento Digital ofrece dos modalidades de aprendizaje: empleabilidad y emprendimiento.

Su oferta académica incluye inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, ciencia de datos y desarrollo web Full Stack.

Las mujeres representan el 40 por ciento de las personas certificadas, mientras que más de 600 participantes han accedido a actividades de capacitación práctica, orientación profesional y vinculación con empresas mediante los Bootcamp Day y las ferias de empleo.

El programa también dispone de Talent Pool, una plataforma que conecta a los egresados con empresas que necesitan personal especializado.

En la actualidad cuenta con unas 30 compañías y cerca de 3000 talentos registrados, y ha generado aproximadamente 800 conexiones laborales.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO

Como parte del apoyo a los nuevos emprendedores, la iniciativa entregó de manera gratuita 500 dominios .do para facilitar la creación de páginas web y ampliar la presencia digital de pequeños negocios.

Talento Digital es impulsado por el INDOTEL, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecución de la firma Cymetria.

En la actividad participaron la directora ejecutiva del INDOTEL, Desirée Logroño Dina; los miembros del Consejo Directivo, Fausto Rosario Adames y Juan Taveras Hernández; el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario; el ingeniero telemático Darian Vargas, y el CEO de Cymetria, Oscar Dueñas.