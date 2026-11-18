Centro de los heroes, Santo Domingo, R. D.– La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, encabezó este martes la graduación de 294 nuevos agentes de reacción rápida (ARR) de la Dirección General de Migración (DGM), con los que suman 1,479 los agentes formados para las labores de interdicción y control migratorio en el territorio nacional.

La incorporación de esta nueva promoción forma parte de las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para ampliar la capacidad operativa de Migración y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Durante la ceremonia, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), agradeció al presidente Abinader el respaldo brindado al programa de formación y destacó que la preparación del personal constituye una parte fundamental del proceso de transformación institucional.

Lee Ballester explicó que los nuevos agentes contribuirán a ampliar la capacidad de respuesta de la DGM y exhortó a los graduandos a ejercer sus funciones con responsabilidad y estricto apego a la ley.

Fortalecimiento operativo y formación en derechos humanos

El director general de Migración señaló que la transformación operativa de la institución incluye la incorporación de vehículos, herramientas tecnológicas y equipos de protección, además de recursos especializados para las labores de interdicción.

Destacó que una de las prioridades de la DGM es asegurar que los procedimientos migratorios se desarrollen conforme al marco legal dominicano y las normas del derecho internacional, con respeto a los derechos humanos, la dignidad y los bienes de las personas intervenidas.

El programa de capacitación incluyó entrenamiento militar, instrucción de campo, primeros auxilios, gestión de emergencias y procedimientos de rescate, así como prácticas de tiro y manejo de armas no letales.

La formación también abordó la protección de poblaciones vulnerables, especialmente mujeres embarazadas, adultos mayores y niños, e incorporó nociones básicas del idioma creole para facilitar la comunicación durante los operativos.

El proceso formativo estuvo dirigido por el coronel Freddy Antonio Marte Acosta (ERD), coordinador militar de la DGM y director de la Escuela de Formación de la institución.

Los nuevos agentes se integrarán a las labores de control migratorio que desarrolla la DGM junto con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado.

Autoridades presentes

La ceremonia, celebrada en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, contó con la presencia del ministro de Defensa, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, acompañado de su esposa, Patricia Núñez de Lee, y el viceministro de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario (ERD).

También asistieron el viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez (ARD); el viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez (FARD); el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo (FARD), y el subcomandante general del Ejército, general de brigada José Manuel Durán Infante (ERD).

Asimismo, estuvieron presentes el inspector general de la Armada de República Dominicana, contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu (ARD); la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el coronel Freddy Antonio Marte Acosta (ERD), además de representantes de la Policía Nacional, autoridades civiles, invitados especiales y familiares de los graduandos.

Rinden homenaje a la primera promoción de cadetes de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras” por su 70. ° aniversario

Santo Domingo.- El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE) rindió homenaje a los integrantes de la primera promoción de cadetes “General Juan Pablo Duarte y Díez” (1956-1959), de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, del Ejército de la República Dominicana, al cumplirse 70 años de su ingreso a las Fuerzas Armadas.

Las distinciones fueron entregadas en atención a su vocación militar y a los valiosos servicios prestados en favor de los mejores intereses del país, en apego a los ideales y principios que distinguen a los hombres y mujeres de uniforme.

La actividad, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), y miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, incluyó una izada de bandera especial en honor a estos oficiales.

Durante la ceremonia, el titular del MIDE Fernández Onofre destacó que esta promoción marcó el inicio de una tradición de formación militar basada en la disciplina, el carácter, la lealtad y el compromiso con la defensa de la soberanía nacional. Añadió que sus integrantes son referentes éticos de honorabilidad y que su dedicación y sacrificio continúan inspirando a las presentes y futuras generaciones.

“Quiero expresarles que su historia permanece viva, está presente en las aulas, en el patio de armas, en las formaciones, en las ceremonias y en cada cadete que hoy se prepara para asumir las responsabilidades de ser oficial. su ejemplo forma parte de la identidad de esta academia y del patrimonio moral del Ejército de República Dominicana”, indicó el ministro de Defensa.

Con este homenaje, el Ministerio de Defensa expresó su reconocimiento a estos veteranos y a sus familias, cuya trayectoria forma parte del patrimonio histórico y moral de la institución.