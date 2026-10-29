Ministerios de Defensa y Trabajo incluyen las Escuelas Vocacionales a los programas nacionales de formación técnica y empleo. Asegura continúan investigando cómo llegaron municiones Haití

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE), a través de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (Digev), firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo para fortalecer la formación técnico-profesional y facilitar la inserción laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos que buscan oportunidades de empleo.

El acto, celebrado en el Salón de Reuniones del MIDE, estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, con la participación del coronel José Ramón Reyes Suárez (FARD), director general de la Digev.

El convenio pone a disposición de los programas de formación y empleo en las 31 escuelas y las cuatro extensiones de las Escuelas Vocacionales en todo el territorio nacional, una red que ha formado a más de 500,000 técnicos desde 1966. Esta cooperación permitirá ampliar el acceso a la capacitación y vincular la enseñanza de oficios con las necesidades del sector productivo.

El teniente general Fernández Onofre manifestó: “Con este acuerdo fortalecemos la misión social de nuestras Fuerzas Armadas, al poner la capacidad de las Escuelas Vocacionales al servicio de la formación y el empleo. Nuestro compromiso es que cada ciudadano que se capacite en nuestras aulas encuentre mayores oportunidades para desarrollar sus talentos, mejorar su calidad de vida y contribuir al progreso de la sociedad dominicana”.

Por su parte, el ministro de Trabajo calificó la firma como un momento histórico para la formación técnico-profesional del país y destacó su contribución al fortalecimiento de la economía y la generación de empleos. “Las escuelas vocacionales, con la formación de miles de jóvenes, han jugado un rol trascendente en el mundo laboral y el crecimiento sostenido de la República Dominicana durante los últimos 40 años”, expresó Olivares Ortega.

Asimismo, resaltó que esta alianza permitirá ampliar las oportunidades laborales para mujeres y jóvenes, e impulsar la enseñanza de oficios acordes con las transformaciones del siglo XXI y la era de la inteligencia artificial. En ese sentido, manifestó su compromiso de integrar las Escuelas Vocacionales al programa RD-Trabaja, para conectar la capacitación con las vacantes y los perfiles que requieren las empresas.

Los programas responderán a las ocupaciones de mayor demanda identificadas por el Observatorio del Mercado Laboral, en áreas como tecnología, salud, electricidad, mecánica automotriz, construcción, energías renovables y empleos verdes.

La iniciativa contempla formación en habilidades técnicas y blandas, pasantías, entrenamiento para la inserción laboral en empresas y apoyos económicos temporales, con certificación formal de la Digev. El Ministerio de Trabajo financiará la capacitación, canalizará a los beneficiarios a través del Servicio Nacional de Empleo (Senae) y dará seguimiento a los egresados, mientras que la Digev aportará la infraestructura, el personal docente y el apoyo técnico-pedagógico.

Entre las metas acordadas figuran lograr una inserción en el empleo formal superior al 50 % a los tres meses de finalizar la formación, garantizar una participación femenina de al menos el 40 % en cada grupo y alcanzar una participación de personas con discapacidad superior al 5 %.

Los programas formarán parte del Componente I de RD-Trabaja, con proyección hasta 2028, y estarán alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Convenio núm. 142 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el desarrollo de los recursos humanos.

Con esta alianza, el MIDE y el Ministerio de Trabajo fortalecen la formación técnica como vía para ampliar las oportunidades de empleo, promover la inclusión y contribuir al bienestar de las familias dominicanas.

Ministro de Defensa Dominicano informa: Asegura continúan investigando cómo llegaron municiones Haití

Teniente General del General (ERD) Carlos Fernández Onofre, Mnistro de Defensa de la República Dominicana.

Ministerio de Defensa Santo Domingo, R. D.- El Ministro de Defensa de la Republica Dominicana, Teniente General Carlos Fernández Onofre, aseguró este miércoles que continúan las investigaciones para determinar cómo municiones vinculadas a República Dominicana llegaron a territorio haitiano y advirtió que cualquier persona que haya cometido irregularidades deberá responder ante la justicia.

El funcionario del Hermoso País Caribeño explicó a periodistas en un acto público que las investigaciones forman parte de un proceso que lleva tiempo y en el que las Fuerzas Armadas han colaborado con el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que dio a conocer lo sucedido a través de un informe.

Fernández sostuvo que los casos mencionados en el informe internacional fueron proporcionados por las propias autoridades dominicanas y aseguró que aquellos en los que se han detectado posibles irregularidades han sido llevados ante los tribunales.

EXISTE CONTROL ESTRICTO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES

En ese sentido, indicó que las Fuerzas Armadas mantienen controles estrictos sobre los inventarios de armamentos y municiones, con sistemas computarizados que permiten actualizar los registros de manera permanente.

Explicó, sin embargo, que algunos detalles de las investigaciones no pueden hacerse públicos por razones de seguridad nacional y defensa, y no porque las autoridades pretendan ocultar información.

El informe de la ONU señala que municiones incautadas en Puerto Príncipe coinciden con lotes desviados de inventarios oficiales, incluyendo material vinculado a la Policía Nacional dominicana y arsenales de calibre 5,56×45 milímetros (como un decomiso previo de 5,000 cartuchos en Mirebalais, en Haití.

El Ministerio de Defensa ha indicado que se investiga la participación de redes de tráfico ilegal, robos «hormiga» de materiales y la posible complicidad de civiles o miembros de las instituciones de seguridad, como casos individuales de oficiales y personas detenidas en pasos fronterizos como Elías Piña.

recordamos que investigaciones de la ONU detallan que el arsenal de las bandas criminales como 400 Mawozo se surte a través de dos vías principales: el contrabando marítimo oculto en mercancías desde puertos de Florida (Estados Unidos) y el desvío terrestre desde la frontera con la República Dominicana.

Tipos de municiones identificadas en las incautaciones