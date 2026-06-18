Ex-presidente Leonel Fernandez pide al Gobierno retirar proyecto medidas económicas

Santo Domingo, R. D.- El ex-presidente de la Republica Dominicana Dr. Leonel Fernández pidió este martes al Gobierno de Luis Abinader retirar del Congreso Nacional el proyecto de ‘Ley de Medidas Pro-crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional’ y reformular el Presupuesto General del Estado de 2026 para priorizar el gasto público y reducir la carga sobre los sectores productivos.

Durante una intervención en el programa «La Voz del Pueblo», el ex-Mandatario y también presidente de la Oposicionista Fuerza del Pueblo (FP), afirmó que la iniciativa constituye una «reforma fiscal encubierta» destinada a obtener mayores ingresos para financiar el crecimiento del gasto corriente de la actual administración.

A la vez, sostuvo, que las medidas tributarias carecen de justificación, al argumentar que los indicadores oficiales muestran un desempeño favorable de la economía dominicana.

CITA DATOS DEL BANCO CENTRAL

En ese sentido, citó datos del Banco Central según los cuales la economía creció un 4 % entre enero y abril de 2026, impulsada por sectores como la construcción, las zonas francas y el turismo.

Fernández aseguró que las dificultades fiscales del Gobierno obedecen al aumento del gasto público y no a una insuficiencia de ingresos.

Según dijo, entre 2020 y 2026 el gasto estatal aumentó un 87.5 %, mientras cerca del 90 % de los recursos ejecutados se destinan a gasto corriente.

El líder opositor también cuestionó la necesidad de nuevos impuestos cuando el Gobierno ha anunciado medidas de contención del gasto para generar ahorros cercanos a los 40.000 millones de pesos.

SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETROLEO

Asimismo, sostuvo que la reciente reducción de los precios internacionales del petróleo disminuye las presiones fiscales asociadas a los subsidios energéticos, uno de los argumentos esgrimidos por las autoridades para impulsar el plan.

«El problema no es la falta de recursos. El problema es el aumento excesivo de los gastos del Gobierno», afirmó Fernández.

El proyecto, presentado el jueves por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, propone incrementar el impuesto sobre la renta a las más grandes empresas del país, aumentar el cobro por transferencias bancarias y aplicar una subida de 10 dólares a los boletos aéreos, para recaudar unos 850 millones de dólares para enfrentar la «crisis» en la economía.

Además, creará un impuesto selectivo al consumo de cigarrillos electrónicos, subirá la tributación de casinos y juegos de azar y eliminará el pago anticipado de las ganancias de las microempresas.