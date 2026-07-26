Patrullas del Ejército interceptan a un grupo de 49 haitianos indocumentados en caminos vecinales de Esperanza

Valverde, R.D. – Patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD), Institucion que comanda el Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, interceptaron a un grupo de cuarenta y nueve (49) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo de realizado en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.

La intervención fue ejecutada por soldados ejército, quienes interceptaron al grupo en unos caminos vecinales próximos al canal de riego del distrito municipal de Jicomé, cuando intentaban evadir el Puesto de Chequeo de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Jicomé, del Ministerio de Defensa.

Del total de los detenidos, cuarenta y seis (46) son hombres, dos (2) son mujeres y un (1) menor de edad, todos indocumentados.Los extranjeros fueron detenidos en las inmediaciones del distrito municipal de Jicomé.

Los extranjeros fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, desde donde fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso de repatriación correspondiente, conforme a la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo las operaciones de vigilancia, patrullaje e interdicción en la zona fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, con el propósito de combatir las redes de tráfico ilícito de migrantes y reforzar la seguridad del territorio nacional.