Presidente Abinader inaugura Hospital Hacienda Estrella renovado. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo Norte.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona inauguró este sábado el remozado y ampliado Hospital Municipal Hacienda Estrella, una moderna infraestructura sanitaria que, desde hoy, fortalece la atención médica en el distrito municipal y garantiza servicios de salud dignos, oportunos y de mayor calidad a más de 60,000 habitantes, como parte de las acciones del Gobierno para continuar fortaleciendo la Red Pública de Salud, ampliar la capacidad de respuesta de los centros hospitalarios y acercar servicios médicos modernos, eficientes y humanizados a las comunidades.

Durante el acto, el mandatario exhortó a los comunitarios a asumir con responsabilidad el cuidado y preservación de las nuevas instalaciones, al destacar que el hospital representa un patrimonio de toda la comunidad y una herramienta fundamental para garantizar servicios de salud de calidad a las presentes y futuras generaciones.

Asimismo, propuso la conformación de una comisión de veeduría integrada por representantes de distintos sectores sociales de la localidad, con el propósito de acompañar el funcionamiento del centro, velar por su buen uso y contribuir al mantenimiento adecuado de esta importante obra sanitaria.

El mandatario, anunció que, antes de finalizar el año 2026, el Gobierno iniciará importantes obras para impulsar el desarrollo de la comunidad, entre ellas la construcción de un acueducto, dos techados deportivos: uno en Hacienda Estrella y otro en Guanuma, además del asfaltado de las principales calles del distrito municipal.

Gobierno ha entregado 116 centros de salud remozados para fortalecer la atención sanitaria

En el acto, también habló, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio César Landrón, quien destacó que la transformación del hospital responde a la visión del presidente Luis Abinader de continuar fortaleciendo el sistema público de salud mediante la modernización de la infraestructura hospitalaria en todo el territorio nacional, al informar que durante la actual gestión de gobierno se han entregado 116 centros de salud remozados, como parte de una política orientada a ofrecer atención con mayor calidad, seguridad y eficiencia.

“Cada obra que entregamos representa el compromiso del presidente Luis Abinader de acercar servicios de salud de calidad a la gente. En Hacienda Estrella, hoy entregamos un hospital más moderno, con una Emergencia completamente equipada y espacios adecuados para ofrecer una atención más humana, oportuna y segura”, expresó Landrón.

El doctor Landrón agregó que la intervención permitirá ampliar la capacidad resolutiva del hospital y reducir significativamente la necesidad de referimientos a otros centros, gracias a la incorporación de nuevas áreas y mejores condiciones tanto para los pacientes como para el personal médico.

La intervención, ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS), representó una inversión superior a los RD 103.7 millones destinados al remozamiento integral del hospital, la construcción de una nueva área de Emergencia y el equipamiento del centro.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de las áreas de farmacia, vacunación, consultorios especializados, quirófano, sala de partos, recuperación, internamiento con diez camas, enfermería, laboratorio, rayos X, sonografía y áreas administrativas.

La nueva Emergencia

La nueva Emergencia cuenta con sala de espera y registro, triaje, área de curas, nebulización, observación, box de reanimación, estación de enfermería y consultorios de medicina general, pediatría y ginecología, entre otros espacios diseñados para ofrecer una atención más eficiente, humanizada y segura.

Con esta intervención se fortalece la capacidad resolutiva del centro hospitalario, se mejora el acceso a servicios de salud oportunos para los residentes de Hacienda Estrella y comunidades cercanas, se contribuye a descongestionar otros hospitales de la zona y se eleva la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional.

Tras el acto inaugural, el presidente Abinader recorrió las instalaciones del hospital, donde recibió explicaciones sobre el funcionamiento de las nuevas áreas y los servicios que estarán disponibles para la población.

La bendición de la obra estuvo a cargo del padre José Manuel de Jesús, quien expresó la satisfacción de la comunidad por la inauguración del hospital y afirmó que su entrega representa “una oración respondida” para los habitantes de Hacienda Estrella.

En la actividad participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), doctor Edisson Féliz Féliz; la directora del Hospital Municipal Hacienda Estrella, María Arias; el director del distrito municipal Hacienda Estrella, Miguel Saviñón, además de autoridades civiles, comunitarias y representantes del sector salud.

Presidente Abinader entrega 1,000 títulos de propiedad que garantizan seguridad jurídica a más de 4,000 personas en Los Frailes de Santo Domingo Este

Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que la entrega de 1,000 certificados de títulos de propiedad en el sector Los Frailes representa un paso trascendental de justicia social y dignidad para las familias beneficiadas, al brindarles la seguridad jurídica sobre sus hogares, fortalecer su patrimonio y abrirles las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo.

Durante el acto, realizado en el Centro Educativo Fe y Alegría, el mandatario destacó que esta acción impacta de manera directa a más de 4,000 personas que hoy cuentan con la tranquilidad de tener en sus manos el documento que acredita legalmente su propiedad, al asegurar que la regularización de la propiedad es una de las iniciativas que mayor satisfacción le genera por el impacto directo que tiene en la vida de las familias dominicanas. “Este es uno de los actos que más disfruto, porque realmente lleva tranquilidad a la familia”.

El presidente Abinader resaltó que la entrega de estos títulos pone fin a años de incertidumbre sobre la tenencia de los terrenos y permite que las familias tengan la seguridad de que sus viviendas les pertenecen legalmente. “Los terrenos son para los que los han ocupado por años… Ese es el acto de justicia que tenemos hoy”, afirmó.

El jefe de Estado explicó que contar con un título de propiedad permite a las familias acceder al sistema financiero formal, emprender negocios, ampliar sus viviendas o realizar inversiones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, además de garantizar un patrimonio seguro para las futuras generaciones.

“Con ese título de propiedad ya ustedes pueden ir a la banca formal, hacer un negocio o ampliar su vivienda. También saben que les dejarán una propiedad tranquila y sin problemas como herencia a su familia. Esto es paz y tranquilidad”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que la formalización incrementa el valor de los inmuebles, al indicar que una propiedad titulada adquiere mayor valor y seguridad jurídica. “Cuando entraron por esa puerta, la propiedad valía una cantidad; ahora vale dos o hasta tres veces más”, manifestó, al exhortar a los beneficiarios a proteger ese patrimonio.

Más de 170,000 títulos entregados en todo el país

El presidente Abinader informó que, como parte de la política nacional de titulación, el Gobierno ha entregado alrededor de 170,000 títulos de propiedad en todo el territorio nacional y reiteró que la meta es continuar ampliando esta cifra para llevar seguridad jurídica y justicia social a más familias dominicanas.

“Queremos entregar todavía el doble de ellos para que la gente tenga justicia”, manifestó, al reafirmar el compromiso de su gestión de continuar desarrollando proyectos de titulación en Los Frailes y otras comunidades del país.

Un ahorro de RD 80 millones para las familias beneficiadas

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, destacó que la entrega de los 1,000 certificados de títulos representa un ahorro de RD 80 millones para las familias beneficiadas, debido a que reciben gratuitamente un documento que, por la vía privada, tendría un costo elevado.

Méndez Peña explicó que esta primera entrega en Los Frailes beneficia directamente a 1,000 familias que durante décadas esperaron la regularización de sus propiedades. “Hoy, gracias al compromiso del presidente Luis Abinader, reciben sus títulos de propiedad sin tener que invertir un solo peso de sus bolsillos”, afirmó.

En ese sentido, indicó que para hacer posible este proceso, la UTECT y la Dirección General de Bienes Nacionales intervinieron un área de 246,115.30 metros cuadrados, superando diversos obstáculos legales y registrales.

“Con gran júbilo nos encontramos aquí para realizar esta primera entrega de certificados de títulos… Mil familias que por décadas esperaban la solución definitiva de sus derechos hoy reciben sus títulos de propiedad”, expresó.

El funcionario aseguró que la voluntad del presidente Luis Abinader fue determinante para superar las dificultades surgidas durante el proceso de titulación. “Como siempre existe la voluntad de usted, señor presidente, de eliminar los obstáculos, hoy esto quedó superado”, manifestó.

Méndez Peña afirmó que la titulación de terrenos se ha consolidado como una política pública que transforma la vida de miles de familias al brindarles seguridad jurídica sobre su patrimonio.

Compromiso de continuar ampliando la titulación

El director ejecutivo de la UTECT agradeció el respaldo de las comunidades, las autoridades, la Jurisdicción Inmobiliaria, Bienes Nacionales y el equipo técnico de la institución por contribuir al desarrollo del proyecto.

Asimismo, destacó que la visión del presidente Abinader ha permitido convertir la titulación en una prioridad nacional. “Su apoyo permanente nos motiva a continuar trabajando con eficiencia y transparencia, para que las familias dominicanas puedan recibir sus títulos de propiedad de manera sencilla, segura y con plena garantía jurídica”, concluyó.

Beneficiarios resaltan impacto humano de la titulación

La señora Polonia de la Cruz, en representación de las familias beneficiadas, calificó la entrega de títulos como “un día histórico” para el sector Los Frailes y afirmó que el documento representa mucho más que un requisito legal.

“Un título de propiedad no es un simple pedazo de papel; es la tranquilidad de saber que el techo que nos cobija es 100 % nuestro, que nadie nos lo puede quitar y que les dejamos un patrimonio seguro a nuestros hijos y nietos. Es devolvernos la dignidad”, expresó, al agradecer al presidente Abinader por impulsar el proceso de titulación y resaltó el componente humano de esta iniciativa.

La bendición del acto estuvo a cargo del diácono Otilio Rodríguez, de la parroquia San Maximiliano Kolbe, quien elevó una oración para encomendar la actividad y agradecer por la entrega de estos títulos de propiedad que brindan seguridad jurídica y bienestar a las familias beneficiadas.

En la actividad estuvieron presentes Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de Santo Domingo; Rafael Burgos, director general de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Dio Astacio, alcalde de Santo Domingo Este; Darío Castillo Lugo, director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD); Héctor Mirambeaux, director general de Catastro Nacional, y los diputados Juan José Rojas y Yancarlos Simanca.

Presidente Abinader entrega moderno Centro de Iniciación Deportiva en el Hogar Escuela Santo Domingo Savio

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró este sábado un moderno Centro de Iniciación Deportiva Escolar (CIDE) en el Hogar Escuela Santo Domingo Savio, una obra ejecutada por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) con una inversión de RD 38 millones, que fortalece el deporte escolar y crea nuevas oportunidades para que niños y jóvenes desarrollen su talento deportivo.

Durante el acto, el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez, destacó la transformación histórica que vive el deporte escolar dominicano, al resaltar que las escuelas se han convertido en la cantera donde nacen y se desarrollan los futuros campeones del país.

“Los centros de iniciación deportiva escolar, presidente, es donde nace todo. Es un laboratorio del deporte”, expresó, al señalar que “el talento deportivo no nace únicamente en los grandes escenarios, nace en las escuelas, en los barrios, en las comunidades”, donde los niños y jóvenes encuentran oportunidades para desarrollar sus capacidades y alcanzar sus sueños.

En ese sentido señaló que, mediante la creación y fortalecimiento de los Centros de Iniciación Deportiva Escolar, se están generando nuevas oportunidades para que niños y jóvenes descubran sus talentos, reciban formación especializada y puedan proyectarse hacia escenarios nacionales e internacionales.

Rodríguez resaltó que el presidente Luis Abinader ha impulsado importantes inversiones en infraestructura deportiva, incluyendo el remozamiento del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la renovación del Parque del Este y la construcción de techados deportivos en escuelas y clubes a nivel nacional.

El funcionario explicó que los Centros de Iniciación Deportiva Escolar son la base para descubrir y desarrollar talentos, al permitir que estudiantes con condiciones deportivas reciban formación técnica y puedan proyectarse hacia competencias de alto rendimiento.

Asimismo, informó que más de 40 atletas surgidos de los Juegos Deportivos Escolares organizados durante la actual gestión fueron preseleccionados para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los cuales seis ya integran equipos nacionales y dos tienen proyección de obtener medallas.

Nuevas instalaciones para formar futuros campeones

El nuevo Centro de Iniciación Deportiva cuenta con un moderno campo de fútbol, la primera pista de atletismo de 60 metros construida dentro de un centro educativo público del país, un estadio de béisbol remozado y un polideportivo renovado.

Rodríguez indicó que esta obra representa una inversión en la esperanza y el futuro de la niñez dominicana, al tiempo que exhortó a la comunidad educativa del Hogar Escuela Santo Domingo Savio a cuidar y preservar estas instalaciones para beneficio de las próximas generaciones.

También destacó el fortalecimiento de la Red Nacional de Centros de Iniciación Deportiva Escolar, con presencia en provincias como Monte Plata, Espaillat, San Pedro de Macorís, La Vega y San Juan, donde se trabaja en la identificación de nuevos talentos. Como referencia del impacto de estos programas, mencionó a la campeona mundial Marileidy Paulino, cuyo proceso de formación deportiva demuestra la importancia de impulsar oportunidades desde las escuelas y comunidades.

Hogar Escuela Santo Domingo Savio celebra una nueva etapa

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del padre Ramón Erinel Quezada, director del Hogar Escuela Santo Domingo Savio, quien agradeció al presidente Luis Abinader por hacer realidad una aspiración de toda la comunidad educativa y destacó que esta institución, fundada en 1955, ha sido un espacio de formación y transformación para miles de niños durante más de siete décadas.

Quezada resaltó que el centro educativo, además de formar en valores y conocimientos, ha sido cuna de importantes atletas y un referente del fútbol dominicano, por lo que la apertura del nuevo Centro de Iniciación Deportiva constituye una oportunidad para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Valoran oportunidad para desarrollar sus talentos

En representación del estudiantado, Cristian Alonzo Delgado expresó su agradecimiento al presidente Abinader por la entrega de la obra, al considerar que permitirá a los niños y jóvenes desarrollar sus talentos, perseguir sus sueños y contar con espacios dignos para su crecimiento.

La bendición e invocación del acto estuvo a cargo de José Pastor Ramírez, inspector general de los Salesianos de las Antillas, quien pidió que el nuevo centro sea un lugar donde florezcan los sueños, los talentos y los valores de los estudiantes.

Ramírez valoró el respaldo del Gobierno al fortalecimiento de la educación y el deporte como herramientas de transformación social y destacó que invertir en la formación integral de las nuevas generaciones contribuye a construir un mejor futuro para la República Dominicana.

Presidente Abinader llama a los padres dominicanos a cuidar y proteger siempre a sus familias

Santo Domingo.– Con motivo de la celebración del Día de los Padres, el presidente Luis Abinader llamó este sábado a los padres dominicanos a continuar cuidando y protegiendo a sus familias, al tiempo que reconoció la dedicación, el esfuerzo y el compromiso de quienes trabajan cada día por el bienestar de sus hijos y sus hogares.

“Los padres que protegen, que han estado siempre con sus hijas e hijos, hay que reconocerlos. Por eso, desde aquí quiero reconocer a todos los padres dominicanos y pedirles que continúen cuidando de sus familias”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado se pronunció durante la jornada “Padres que Protegen”, organizada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), en coordinación con el Ministerio de Defensa (MIDE), con motivo de la celebración, este domingo, del Día de los Padres en la República Dominicana.

Durante el encuentro, celebrado en el Ministerio de Defensa, el presidente Abinader compartió un almuerzo con 1,500 jefes de familia, como parte de un homenaje a hombres que, desde distintos oficios y sectores, contribuyen al bienestar de sus hogares y al desarrollo de la sociedad dominicana.

El mandatario pidió a Dios que bendiga a cada padre dominicano y reafirmó su compromiso de continuar impulsando programas y acciones que promuevan la unión familiar, la solidaridad y el reconocimiento de ciudadanos ejemplares que aportan al desarrollo del país.

La actividad fue organizada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), que dirige Edgar Augusto Féliz Arbona, como un reconocimiento al compromiso, el esfuerzo y la contribución de los padres dominicanos al bienestar de sus familias y de la sociedad.

El encuentro contó con la participación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD) y reunió a padres de diversos sectores, quienes fueron reconocidos por su esfuerzo, sacrificio y compromiso como soporte de sus familias.

Durante la invocación a Dios, el vicario del Ministerio de Defensa, general Geraldo Ramírez Paniagua, destacó la importancia de reconocer el papel de los padres en la familia.

“Es la primera vez que veo que recuerdan a los padres. Los papás también son parte importante de la familia”, manifestó.

Entre los homenajeados se encontraban pescadores, motoconchistas, militares, policías, enfermeros, bomberos, personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, miembros de organismos de socorro, vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción, personal de aseo urbano, adultos mayores, personas con discapacidad, choferes, brigadistas eléctricos, muelleros, mercaderes, cocineros, artesanos y parceleros, entre otros.

En representación de los padres, Robinson Herrera Rodríguez agradeció al presidente Luis Abinader y a la Dasac por la realización de la actividad.

“Gestos como estos nos recuerdan la unidad y el importante papel que desempeñamos como padres en la formación de nuestros hijos y el desarrollo de nuestra comunidad. Recibimos este reconocimiento con mucha gratitud y renovamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de responsabilidad, amor, respeto y trabajo para nuestras familias”, expresó.

Como parte del reconocimiento, el jefe de Estado entregó certificados de inclusión al programa Familia Dasac a diez padres, en representación de más de un centenar de beneficiarios seleccionados para recibir de manera permanente apoyo para la alimentación de sus familias.

Los presentes también participaron en rifas de electrodomésticos, artículos para el hogar y otros obsequios, como muestra de agradecimiento por su dedicación y compromiso.

Durante sus palabras, el director general de la Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la familia dominicana y el reconocimiento de quienes cada día trabajan para garantizar un mejor futuro a sus hijos.

“Hoy rendimos homenaje a hombres ejemplares que han hecho del trabajo, el sacrificio y el amor por sus familias una forma de vida. Estos padres representan los valores que fortalecen nuestros hogares y contribuyen al desarrollo de la República Dominicana. Ustedes son héroes cotidianos que merecen el respeto y la admiración de toda la nación”, expresó Féliz Arbona.

La actividad incluyó presentaciones artísticas y espacios de integración para los asistentes, quienes agradecieron la iniciativa impulsada por el Gobierno dominicano a través de la Dasac.

Del almuerzo también participaron la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.

Presidente Abinader, junto a la vicepresidenta y primera dama, dejó abiertos los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Santo Domingo.- Con una impresionante ceremonia inaugural con despliegue de luces y uso de tecnología, y la presencia de cientos de invitados y atletas nacionales y extranjeros, el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, dejó oficialmente inaugurados los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que se desarrollan desde este 24 de julio hasta el sábado 8 de agosto.

Durante poco más de dos horas, el acto, celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, conmemoró el centenario de estos juegos recordando un siglo de historia, homenajeando la identidad dominicana y celebrando la diversidad cultural de Centroamérica y el Caribe.

En ese mismo escenario, se realizó el tradicional desfile de las delegaciones participantes.

Total respaldo del Gobierno

“El verdadero triunfo del deporte consiste en aprender a respetar al adversario y respetar el mérito ajeno”, señaló el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro, quien también destacó el poder del deporte para unir a la nación, por encima de todas las diferencias, en torno a un propósito común.

En este sentido, Monegro, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejia, agradecieron al presidente Abinader por asumir el proyecto como prioridad y garantizar el respaldo político, institucional y financiero para hacer de este momento una realidad, y de igual forma, a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, quienes respaldaron el proyecto para garantizar el éxito de los mismos.

Un total de 40 deportes y 56 disciplinas convierten al país, por tercera ocasión y durante las próximas dos semanas, en la sede del evento multideportivo más importante de la región y además, el más antiguo del mundo después de los Juegos Olímpicos. Las primeras ocasiones fueron Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.

Nuevas instalaciones deportivas, otras completamente renovadas y la entrega de la Villa Centroamericana y del Caribe en la que se hospedarán las delegaciones visitantes, demuestran el compromiso con la excelencia de la República Dominicana para la celebración de estas competencias, en las que participan más de 6,200 atletas provenientes de 37 países y territorios.

Para beneficio de ellos y el de oficiales, periodistas y visitantes, se diseñó un sistema integral que comprende transporte, alimentación, alojamiento, seguridad, atención médica, acreditaciones, tecnología, telecomunicaciones y servicios.

Sedes

Distribuidas en 46 instalaciones oficiales, las competencias se llevarán a cabo en el Gran Santo Domingo, Baní, Bonao, Cabarete, La Vega, Moca, Punta Cana y Santiago.

En el Gran Santo Domingo, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este exhiben modernas infraestructuras deportivas que cumplen con estándares internacionales, en un esfuerzo impulsado por el Gobierno para, además, construir un legado que permita continuar la práctica deportiva y preparación de nuevas generaciones en espacios de primer nivel.

Preparación de atletas dominicanos

El compromiso del Gobierno no se limitó a la adecuación de las instalaciones deportivas, sino que se realizó, por igual, una inversión histórica de unos RD 890 millones para la preparación de los atletas, aumentando las oportunidades de obtener preseas y levantar la bandera por todo lo alto.

Ceremonia inaugural

La ceremonia contó con tres escenarios simultáneos, más de 30,000 insignias tipo led, un show de láser de gran formato y 1,100 drones que iluminaron el cielo. También participaron artistas nacionales e internacionales, más de 900 bailarines, los 83 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y las 45 voces del Coro Nacional Dominicano, dirigidos por el maestro José Antonio Molina.

Acceso a las competencias

Para acercar el deporte a la población, habrá acceso gratuito a casi todas las competencias, y solo cinco deportes tendrán boletas a la venta, los cuales son baloncesto, voleibol, béisbol, atletismo y los deportes acuáticos, con precios entre 600 y 800 pesos.

Mientras, los demás deportes solo requieren reserva previa mediante la obtención de una boleta electrónica gratuita, para la cual pueden ampliar la información en la página oficial de los juegos Santo Domingo 2026. Entre estos, gimnasia, boxeo, balonmano, fútbol, ecuestre, golf, ciclismo, judo, karate, tenis de mesa, remo, softbol y muchos más.

También estuvieron presentes, el expresidente Hipólito Mejía; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, y el del Senado, Ricardo de los Santos; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, así como el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, entre otros.