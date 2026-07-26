Mayor general piloto Floreal Suárez Martínez fortalece la capacidad operativa del Comando de Fuerzas Especiales con modernos sistemas de paracaídas. Fuerza Aerea Puerto Plata Brinda Apoyo en incendio Hotel Mambo

Base Aerea, Santo Domingo Este, R. D – La gestión encabezada por el Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, continúa consolidando el proceso de modernización institucional con la incorporación de nuevos sistemas de paracaídas para el Comando de Fuerzas Especiales, equipos que ya fueron empleados exitosamente por los paracaidistas de la unidad durante sus primeros saltos operacionales.

La incorporación de estos sistemas fortalece las capacidades aerotransportadas de la institución, incrementa el alistamiento operacional y eleva los niveles de seguridad durante las operaciones de inserción aérea. Los nuevos paracaídas reducen aproximadamente un 30 % la velocidad de descenso vertical con respecto a los sistemas convencionales y ofrecen mayor maniobrabilidad, contribuyendo a la protección de la integridad de los paracaidistas durante la ejecución de sus misiones.

Como parte del proceso de implementación, el personal del Comando de Fuerzas Especiales recibió capacitación especializada en inspección técnica, empleo operacional y mantenimiento preventivo, garantizando la utilización de los nuevos equipos conforme a los protocolos de seguridad operacional y los estándares establecidos para este tipo de operaciones.

Con esta incorporación, la Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana reafirma su visión de mantener unidades altamente entrenadas, equipadas y preparadas para responder con eficacia a los requerimientos operacionales, fortaleciendo las capacidades de una de las unidades estratégicas de la institución.

BASE AÉREA PUERTO PLATA BRINDA APOYO EN RESPUESTA A INCENDIO REGISTRADO EN HOTEL MAMBOFuerza Aerea Dominicana apoya repuesta a incendio registrado en el Hotel Mambo desde Base Aerea de Puerto Plata

Por disposición del Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, Ministro de Defensa, y siguiendo las instrucciones del Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Base Aérea Puerto Plata “MGPJBRT” bajo el mando del General de Brigada Piloto Héctor David Martínez Pérez, FARD, desplegó de manera inmediata su capacidad operativa para brindar apoyo en las labores de respuesta ante un incendio registrado en el lobby del Hotel Mambo, ubicado en el distrito municipal de Maimón, provincia Puerto Plata.

Como parte de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea en su misión de apoyar a la población en situaciones de emergencia, miembros de la División de Búsqueda, Salvamento y Rescate (SAR) de la Base Aérea Puerto Plata se trasladaron al lugar junto a dos ambulancias y personal militar, bajo la supervisión del Coronel Richardson Marconis Marte Estrella, FARD, Subcomandante de la Base Aérea Puerto Plata.

Durante las labores de respuesta también estuvo presente el Teniente Coronel Familia Dotel, FARD, Subdirector de Operaciones de la BAPP, quien, junto al personal militar desplegado, brindó apoyo a las acciones coordinadas con el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Defensa Civil y demás organismos de socorro que participaron en la atención del siniestro.

Gracias a la rápida intervención y al trabajo conjunto de las instituciones actuantes, el incendio fue controlado y sofocado sin que se reportaran personas lesionadas, debido a que el área afectada se encontraba fuera de servicio al momento del incidente.

Con estas acciones, la Fuerza Aérea de República Dominicana, como institución integrante de las Fuerzas Armadas, reafirma su compromiso de mantener una permanente listeza operacional y de acudir de manera oportuna en apoyo de la ciudadanía y de los organismos de respuesta, contribuyendo a la protección de vidas, bienes e infraestructuras ante cualquier situación de emergencia.