Patrulla y unidades de drones del Ejército Dominicano interceptan a 43 indocumentados en Dajabón. Otras Noticias del ERD

Dajabon, R. D.-Durante una intervención realizada con el apoyo de unidades de drones y una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) fueron localizados e interceptados cuarenta y tres (43) nacionales haitianos indocumentados en la provincia Dajabón.

El grupo de extranjeros en condición migratoria irregular fue detenido mientras se desplazaba por un área perteneciente a la finca “Nene Checo”.

Del total de extranjeros detenidos, treinta y nueve (39) eran hombres, dos (02) mujeres y dos (02) menores de edad, quienes se encontraban en condición migratoria irregular.

Tras su detención, los extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM), institución encargada de realizar los procedimientos correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo las operaciones de vigilancia e interdicción en la zona fronteriza, mediante el uso de tecnología y patrullaje permanente.

Ejército descubre a 10 haitianos indocumentados ocultos en una carga de arroz en camión interceptado en Montecristi

El conductor del camión fue detenido y será presentado al Ministerio Público para el proceso correspondiente

Montecristi, R.D. – Un camión en el cual se encontraban ocultos diez (10) nacionales haitianos indocumentados en un cargamento de sacos de arroz, fue interceptado por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), durante un operativo realizado en el Puesto de Chequeo La Solitaria, provincia Montecristi.

Durante la inspección del vehículo, los soldados del ERD localizaron un compartimiento improvisado en la parte central de la carga de sacos de arroz, donde se ocultaban los diez extranjeros, integrados por cinco (05) hombres, tres (03) mujeres y dos (02) menores de edad.

El camión marca Mack, color blanco, placa L156152, era conducido por un hombre identificado como Treibi Manuel Gómez, quien fue detenido por los soldados actuantes.

El conductor, los extranjeros y el camión permanecen bajo custodia militar para ser puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los nacionales haitianos serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos establecidos por la Ley.

Las operaciones de,m vigilancia e interdicción en la zona fronteriza y otros puntos del país, se mantienen de manera permanente por el Ejército de República Dominicana, con el objetivo de combatir el tráfico ilícito de migrantes, desarticular las redes dedicadas a esta actividad delictiva y fortalecer la seguridad nacional.

Soldados del ERD detienen dos vehículos con 32 haitianos indocumentados en Valverde y Dajabón

Valverde y Dajabón, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron dos vehículos utilizados para el transporte ilegal de nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante operativos de patrullaje realizados en las provincias Valverde y Dajabón.

En una primera intervención, realizada en el sector Los Guamachos, distrito municipal Maizal, municipio de Esperanza, provincia Valverde, interceptaron una jeepeta marca Honda, modelo CRV EX 4WD, color blanco, cuyo conductor emprendió la huida al notar la presencia militar.

Durante la inspección vehicular fueron encontrados veinte (20) nacionales haitianos indocumentados, incluyendo diez (10) hombres, seis (6) mujeres y cuatro (4) menores de edad.

En otro hecho, ocurrido en el distrito municipal de Carbonera, provincia Dajabón, soldados del ERD detectaron una jeepeta Honda CRV-EXL 4×4 que transitaba por caminos adyacentes al canal de riego de arroz con la intención de evadir el Puesto de Chequeo El Laurel.

Al darle seguimiento al vehículo, el conductor, identificado como Luis David Suero, alias “El Ruso”, señalado como presunto traficante de indocumentados, abandonó la jeepeta y escapó del lugar. En el interior del vehículo fueron encontrados doce (12) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, integrados por diez (10) hombres y dos (2) mujeres.

Los extranjeros detenidos fueron trasladados bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso correspondiente, mientras que los vehículos quedaron retenidos para los fines de lugar.

Ejército localiza grupo de 25 haitianos indocumentados durante operativos en Montecristi y Santiago Rodríguez

Montecristi y Santiago Rodríguez, R.D. – Como parte de las operaciones permanentes de vigilancia e interdicción que desarrolla el Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos veinticinco (25) nacionales haitianos indocumentados durante intervenciones realizadas en las provincias Montecristi y Santiago Rodríguez.

En una primera acción, miembros del Puesto de Chequeo Militar Mangá, en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi, localizaron a catorce (14) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular que se encontraban ocultos en un alojamiento abandonado en el sector El Pocito. El grupo estaba integrado por ocho (08) hombres y seis (06) mujeres.

En otra intervención, una patrulla de la 4ta. Brigada de Infantería, interceptó a once (11) nacionales haitianos, todos de sexo masculino y en condición migratoria irregular, mientras transitaban por el área conocida como Canal de La Caída, en la provincia Santiago Rodríguez.

Los extranjeros detenidos fueron puestos bajo custodia militar y trasladados a la dotación militar correspondiente, para ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera continua operaciones de vigilancia e interdicción en la zona fronteriza y demás áreas bajo su responsabilidad, reforzando el control territorial y contribuyendo a prevenir el tráfico ilegal de migrantes y otros delitos conexos.

El Ejército de República Dominicana mantiene de forma permanente operaciones de vigilancia e interdicción en distintos puntos del país, como parte de las acciones dirigidas a combatir el tráfico ilícito de migrantes y al fortalecimiento de la seguridad nacional.