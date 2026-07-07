Presidente Abinader lleva el Sistema 911 a Montecristi. Otras Noticias Presidenciales

Montecristi, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona dejó en funcionamiento este sábado el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en la provincia Montecristi, para garantizar a 157,589 habitantes y a visitantes un servicio coordinado de respuesta a emergencias con altos estándares de calidad y profesionalismo ante los incidentes reportados por la ciudadanía.

La entrada en operación en Montecristi eleva a 27 el número de provincias integradas al Sistema 911, ampliando su cobertura al 94.64 % de la población, lo que se traduce en más de 9.6 millones de ciudadanos que ahora cuentan con este servicio esencial y gratuito de atención a emergencias.

El 911 cubrirá los municipios de San Fernando de Montecristi, Castañuelas, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo y Villa Vásquez, de manera que da cobertura de toda la provincia, mediante un robusto modelo operativo, referente en la región.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 es el resultado de la coordinación entre distintas instituciones del Estado, entre ellas los cuerpos de bomberos, la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Policía Nacional y la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH). Señaló que se trata de una coordinación que el Gobierno ha venido fortaleciendo y perfeccionando para ofrecer una respuesta cada vez más eficiente a la población.

El mandatario exhortó a los ciudadanos a utilizar el servicio con responsabilidad. “Depende mucho también de que ustedes, la población, lo utilicen de manera responsable, de que las llamadas sean realmente para necesidades, porque una llamada que sea para un acto inútil, sin necesidad, pone en riesgo la vida de otra persona que sí lo necesita”, expresó.

Asimismo, resaltó que la llegada del Sistema 911 responde al crecimiento y desarrollo de la provincia. “Montecristi, que se ha ido desarrollando desde el punto de vista industrial y que se va a desarrollar más desde el punto de vista turístico, necesita el 911 y por eso llega el 911 aquí, a Montecristi”, afirmó.

Al concluir sus palabras sobre la puesta en funcionamiento del servicio, el presidente reiteró su llamado a cuidar y utilizar correctamente el sistema. “Espero que se le dé todo el uso, con responsabilidad, que lo protejan y que el 911 salve muchas vidas aquí”, manifestó.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, José Ignacio Paliza; el director de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), mayor general (r) Juan Manuel Méndez García; el director ejecutivo del Sistema 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez (ERD) y la gobernadora provincial de Montecristi, Leissa Virginia Cruz Polanco.

Un paso más hacia la meta

De su lado, el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, agradeció al presidente Abinader por su respaldo al crecimiento del sistema. “Su visión y compromiso inquebrantable con la seguridad y la vida de los dominicanos ha hecho posible que este sistema crezca como nunca antes, llevando protección a provincias que durante años esperaron este momento. Señor Presidente, usted nos instruyó a no descansar hasta que cada dominicano estuviera cubierto y hoy damos un paso más hacia esa meta”.

Rijo Gómez afirmó que con la incorporación de Montecristi al sistema, hoy no inauguran un simplemente un servicio, sino que saldan una deuda histórica con el noroeste del país y destacó que, a partir de ahora, los habitantes de la provincia contarán con una respuesta integral, inmediata, coordinada y profesional ante cualquier emergencia.

Agregó que la puesta en funcionamiento del servicio también contempla el fortalecimiento de la red nacional de videovigilancia, con la instalación de nuevas cámaras en puntos estratégicos. “Cada cámara instalada es un mensaje claro de que en Montecristi el Estado está presente y vigilante”, expresó.

Indicó que esta expansión es posible gracias al despliegue de 472 hombres y mujeres que desde hoy están al servicio de la provincia. Precisó que la DAEH incorpora 242 personas y 13 ambulancias totalmente equipadas; la Policía Nacional, 117 agentes, 14 camionetas y 20 motocicletas de respuesta rápida, “que nos permiten llegar en minutos donde cada segundo cuenta”; el Cuerpo de Bomberos, 80 hombres y mujeres y 15 camiones; la Comipol, 25 nuevos integrantes con 4 camionetas, un camión taller, un camión de rescate y extracción, una grúa y una ambulancia adicional; mientras que la Digesett aporta agentes, una camioneta y 3 motocicletas para la gestión del tránsito y la seguridad. Resaltó que todo el personal ha sido reclutado, evaluado y entrenado bajo los estándares del Sistema 911 y que muchos de ellos son hijos de la propia provincia de Montecristi.

Además, dijo que detrás de cada unidad y cada recurso desplegado existe “la promesa de que cada emergencia será atendida por todas las agencias necesarias para salvar la vida y los bienes”.

Asimismo que recalcó que partir de ahora, de este momento, siempre habrá una voz que responda y detrás de esa voz un Estado entero que se movilizará para ayudarles, además de exhortar a la población a utilizar el servicio de manera responsable. “Úsenlo con responsabilidad, enséñenles a sus hijos que el 911 es el número que salva vidas y ayúdennos a cuidarlo, porque cada llamada indebida puede costarle tiempo valioso a quien realmente lo necesita”.

Cobertura nacional de atención prehospitalaria supera el 96 %

En tanto, el director de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, destacó que, con esta incorporación, la cobertura nacional de atención prehospitalaria supera el 96 %, lo que significa más familias protegidas y más oportunidades de salvar vidas. Igualmente señaló que las ambulancias estarán estratégicamente distribuidas para ofrecer un servicio eficiente y de calidad. “Detrás de cada una de estas unidades hay hombres y mujeres preparados para responder en los momentos críticos, profesionales comprometidos con brindar atención oportuna, aliviar el sufrimiento y salvar vidas”, expresó.

Indicó que esta expansión fortalecerá la respuesta ante accidentes de tránsito, emergencias médicas, eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, complicaciones maternas y todas aquellas situaciones en las que la atención prehospitalaria marca la diferencia entre la vida y la muerte, al tiempo que brindará mayor tranquilidad a las familias, productores, comerciantes, turistas y ciudadanos de la provincia. Asimismo, sostuvo que este servicio constituye un anhelo del pueblo montecristeño, pero también un compromiso ciudadano con su uso responsable.

Durante su intervención, el titular de la DAEH agradeció al presidente por su respaldo y expresó: “Cuenten ustedes con un hombre preocupado, un hombre que enfrenta las situaciones, pero sobre todo con una persona humana y de gran sensibilidad como el presidente Luis Abinader, que se preocupa porque el bienestar también llegue a sus casas. Gracias, señor presidente, por ese don de gente y, sobre todo, por ese don de servicio”.

De igual forma, la gobernadora Cruz Polanco expresó que el presidente Abinader ha demostrado con hechos que tiene a Montecristi presente. “Nuestro presidente ha escuchado las necesidades de esta provincia y ha respaldado iniciativas que hoy se traducen en soluciones concretas para sus comunidades y para quienes amamos esta tierra, eso tiene un gran valor. Gracias, presidente”.

El Sistema 911 articula a las instituciones de respuesta desde sus centros de contacto y despacho, donde operadores, despachadores y supervisores altamente capacitados gestionan cada emergencia bajo protocolos internacionales, con georreferenciación de las llamadas y seguimiento de cada caso hasta su cierre.

La bendición del acto estuvo a cargo del Párroco de la Parroquia San Fernando, Jaime Tomás Ulloa.

Estuvieron presentes en el acto el senador de la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán; los diputados Rosendy Polanco y Yohanny Martínez; el director de la Comisión Militar y Policial (Comipol), coronel Jorge Rivera López; el alcalde de San Fernando, Jesús Jerez, y el expelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz.

Presidente Abinader destaca que el desarrollo de Montecristi con el puerto de Manzanillo es clave para el presente y futuro de la juventud

Montecristi.- El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que el desarrollo que experimenta la provincia de Montecristi, impulsado por la transformación del puerto de Manzanillo y las inversiones estratégicas del Gobierno, representa una oportunidad histórica para el presente y el futuro de miles de jóvenes dominicanos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un almuerzo-encuentro con estudiantes de liceos públicos y colegios privados de la provincia de Montecristi, realizado en el multiusos Ramón Montante Castillo, donde el mandatario sostuvo un diálogo abierto con los jóvenes sobre educación, empleo, tecnología y las perspectivas de crecimiento de la provincia.

Durante su intervención, el jefe de Estado explicó que la modernización del puerto de Manzanillo convertirá a Montecristi en uno de los principales centros logísticos, industriales, energéticos y turísticos de la República Dominicana, lo que generará una creciente demanda de profesionales capacitados en distintas áreas.

El presidente Abinader destacó que el nuevo puerto ofrecerá importantes ventajas competitivas para las exportaciones hacia los Estados Unidos, reduciendo los tiempos de transporte y atrayendo nuevas inversiones, zonas francas e industrias que dinamizarán la economía de toda la región.

“Montecristi es una de las provincias con mayor presente y, sobre todo, mayor futuro de la República Dominicana”, expresó el mandatario al exhortar a los estudiantes a prepararse en carreras de alta demanda, especialmente en tecnología, ingeniería eléctrica, electromecánica, electrónica, informática y otras disciplinas vinculadas a la transformación digital.

Asimismo, señaló que el desarrollo de la provincia no se limitará al área logística e industrial, sino que continuará fortaleciéndose con el crecimiento de la agricultura, la expansión del turismo mediante nuevos proyectos hoteleros y el desarrollo de infraestructura aeroportuaria, creando mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

En materia educativa, el presidente informó que instruyó al Ministerio de Educación para realizar un estudio sobre la cantidad de jóvenes que egresan cada año de los centros educativos de Montecristi, con el propósito de definir la oferta universitaria y técnica que requiere la provincia. Además, manifestó su interés en fortalecer la presencia de instituciones como el Infotep, el ITLA y la UASD para que los jóvenes puedan continuar su formación sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

Durante el encuentro, los estudiantes formularon preguntas relacionadas con la instalación de un centro permanente del Infotep, la ampliación de la oferta de carreras técnicas, la conversión de liceos en politécnicos, el mejoramiento de la infraestructura escolar, el acceso a becas universitarias, la conectividad digital, la enseñanza de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de la educación en valores y el respaldo a proyectos tecnológicos desarrollados por jóvenes.

Ampliación de la oferta de carreras técnicas en función de las necesidades productivas de cada región

Al responder las inquietudes, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que el Gobierno ejecuta una auditoría nacional de la infraestructura escolar para intervenir oportunamente los planteles que lo requieran. Asimismo, anunció que se evalúa la incorporación de nuevos politécnicos, el fortalecimiento del equipamiento de liceos y la ampliación de la oferta de carreras técnicas en función de las necesidades productivas de cada región.

De Camps también destacó que el Ministerio implementará la Estrategia Nacional de Educación Digital, que contempla la formación de estudiantes y docentes en pensamiento computacional e inteligencia artificial, además de continuar fortaleciendo la conectividad y el acceso a herramientas tecnológicas en los centros educativos del país.

El funcionario resaltó, además, que el Gobierno trabaja en mecanismos que faciliten el financiamiento de proyectos de innovación y emprendimiento desarrollados por estudiantes con potencial de convertirse en iniciativas productivas.

En la actividad también estuvieron presentes la gobernadora provincial de Montecristi, Leissa Virginia Cruz Polanco, directores de diferentes distritos educativos, legisladores; alcaldes y demás autoridades civiles y educativas de la provincia.

Al concluir el encuentro, el presidente Luis Abinader, junto con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, entregó una computadora portátil (laptop) a cada uno de los estudiantes participantes, en reconocimiento a los méritos académicos alcanzados y a su destacado desempeño escolar.

La entrega constituye un estímulo al esfuerzo, la excelencia académica y el liderazgo estudiantil, al tiempo que reafirma el compromiso del Gobierno de continuar impulsando una educación de calidad, con mayores oportunidades de formación y desarrollo para la juventud dominicana.

Presidente Abinader cumple una demanda histórica de la Línea Noroeste con la inauguración de nueva carretera Palo Verde-Laguna Verde, en Montecristi

Montecristi.- El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera Palo Verde-Laguna Verde, en la provincia Montecristi, una obra que responde a una demanda histórica de las comunidades de la Línea Noroeste y que mejorará la conectividad, fortalecerá las actividades productivas de la zona y respaldará el desarrollo logístico impulsado por el puerto de Manzanillo.

La carretera Palo Verde-Laguna Verde se suma al conjunto de obras de infraestructura que impulsa el Gobierno del presidente Abinader en la línea Noroeste, orientadas a fortalecer la competitividad, dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Ministro de Obras Públicas anuncia amplio plan de obras viales en la región noroeste

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, afirmó que el Gobierno continúa ejecutando una amplia visión de desarrollo vial en la región noroeste, que incluye intervenciones en las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, mediante la construcción de carreteras, puentes, circunvalaciones y programas de asfaltado.

Estrella destacó la importancia de la circunvalación de Navarrete, la cual aseguró estará lista y será entregada en el tercer trimestre de este año, señalando que se trata de una obra estratégica que impacta no solo a esa comunidad, sino a toda la Línea Boroeste y la región del Cibao.

El funcionario explicó que este plan de desarrollo vial también está vinculado a proyectos de gran impacto como el puerto de Manzanillo, así como la construcción y rehabilitación de puentes en distintas zonas, entre ellos el de Palo Verde y el futuro puente de Castañuela sobre el río Yaque, el cual dijo será iniciado en menos de 15 días con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Asimismo, anunció la ejecución de un amplio programa de asfaltado que abarcará municipios y distritos municipales de las provincias mencionadas, asegurando que ninguna comunidad quedará fuera del plan de intervención vial impulsado por el Gobierno para mejorar la conectividad y el desarrollo económico de la región.

La obra representa un paso clave para mejorar la conectividad

En el acto también habló la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Natalie Alvarado, quien resaltó el impacto de la nueva carretera inaugurada entre Palo Verde y Laguna Verde, al señalar que la obra representa un paso clave para mejorar la conectividad, impulsar el desarrollo económico y fortalecer las oportunidades de las comunidades del noroeste.

La funcionaria explicó que el organismo multilateral mantiene una alianza con el Gobierno dominicano para la ejecución de proyectos de infraestructura que buscan elevar la calidad de vida de la población, entre ellos un amplio programa de rehabilitación y mantenimiento vial que supera los 400 kilómetros de carreteras y beneficia a miles de familias en distintas provincias.

Precisó que la vía inaugurada, de casi nueve kilómetros de extensión, fue diseñada con criterios de resistencia ante fenómenos climáticos, con el objetivo de garantizar mayor durabilidad y seguridad para los usuarios, al tiempo que facilita el acceso hacia zonas productivas y al puerto de Manzanillo, considerado un eje estratégico del desarrollo regional.

Finalmente, reafirmó el compromiso del BID de continuar apoyando iniciativas de desarrollo en la República Dominicana, al destacar que las obras de infraestructura solo adquieren verdadero sentido cuando se traducen en bienestar, oportunidades y mejora de la calidad de vida de la gente.

Valoran la entrega de una nueva carretera

En las palabras de agradecimiento, la gobernadora de Montecristi, Leissa Virginia Cruz Polanco, destacó que la carretera Palo Verde-Laguna Verde impulsará el desarrollo de la provincia y agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, por hacer realidad la obra.

El alcalde del distrito municipal de Palo Verde, Luis Reyes, afirmó que la nueva vía responde a una demanda histórica de la comunidad y fortalecerá la producción agrícola, el comercio y la calidad de vida de sus habitantes.

La nueva vía

Con una longitud de 8.98 kilómetros, la carretera constituye una respuesta a una demanda histórica de las comunidades de la zona, que durante años enfrentaron dificultades de acceso, mayores costos de transporte y limitaciones para el traslado de productos agrícolas y pecuarios.

En la actualidad, Montecristi experimenta un proceso de transformación económica impulsado por las inversiones públicas y privadas que se desarrollan alrededor del puerto de Manzanillo y de los proyectos energéticos, industriales y logísticos de la región.

Para los productores agrícolas y ganaderos, la nueva carretera representa una reducción significativa en los tiempos de traslado, una disminución de los costos operativos y mejores condiciones para transportar sus mercancías hacia los mercados y centros de distribución.

La obra también fortalece la movilidad de cientos de familias residentes en las comunidades beneficiadas, facilitando el acceso a servicios de salud, educación y actividades comerciales, además de contribuir a la seguridad vial y a la integración territorial de la provincia.

Los trabajos ejecutados incluyeron la construcción de base y sub-base granular, estabilización del suelo con cemento, colocación de carpeta asfáltica de dos pulgadas de espesor, construcción de cunetas, aceras y contenes, badenes, señalización horizontal y vertical, así como un puente metálico de 12 metros de longitud y la instalación de barandas de protección.

Presidente Abinader entrega remozado Hospital Municipal de Guayubín y nueva área de Emergencia que beneficia de manera directa a más de 39,000 habitantes

Guayubín, Montecristi.– El presidente de la República, Luis Abinader, junto con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, entregó este sábado el remozamiento general del Hospital Municipal de Guayubín, en la provincia de Montecristi y una nueva área de Emergencia, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer la Red Pública de Salud y garantizar una atención de mayor calidad a la población.

La moderna área de emergencia dispone de sala de espera y registro, consultorio de triaje, área de curas, sala de nebulización con tres sillones, dos camas de observación y un box de reanimación, para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de urgencia.

Asimismo, el hospital fue equipado con cuatro consultorios de medicina general, consultorios de odontología y ginecología, servicios de sonografía, rayos X, laboratorio y toma de muestras, además de un quirófano, sala de partos, área de esterilización, sala de preparación con dos camas y sala de recuperación y observación con dos camas.

Las mejoras también incluyeron 14 camas de internamiento, farmacia, sala de neonatos con tres cunas, área administrativa, servicios generales, almacén de medicamentos, área de vacunación y morgue, todo lo cual amplía significativamente la capacidad operativa del hospital y eleva la calidad de los servicios de salud que recibirán los habitantes de Guayubín y comunidades aledañas.

La remodelación del centro beneficiará de manera directa a los aproximadamente 39,653 habitantes del municipio de Guayubín, además de miles de residentes de comunidades cercanas que reciben servicios en este hospital.

Durante el acto, el director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, afirmó que la entrega del hospital completamente remozado reafirma el firme compromiso y la voluntad del gobierno que más ha invertido en la salud, el gobierno del presidente Luis Abinader, invirtiendo con un verdadero rostro humano como lo merece el país.

Landrón agregó que durante décadas muchas comunidades esperaron inversiones que parecían no llegar y que hoy es una realidad que se vive cambiando día a día con hechos concretos como esta inauguración. Asimismo, expresó que se está construyendo “una red pública más moderna, equipada, más humana y con servicio de mayor calidad para todas y los dominicanos”.

Señaló que desde el SNS han asumido la misión de garantizar que la calidad de atención médica no dependa del lugar donde la gente pueda vivir ni de una persona en particular, sino que cada ciudadano tenga acceso a servicios dignos, oportunos y seguros. Añadió que “cada hospital que intervenimos representa una oportunidad para salvar más vidas, fortalecer la confianza de la población y ofrecer mejores condiciones tanto a los pacientes como al personal de salud”.

El titular del SNS indicó que, en la provincia de Montecristi y toda la región noroeste, ese compromiso se ha traducido en importantes inversiones para fortalecer la red pública, entre las que citó el Hospital Fausto Ovalles, de Esperanza; el Hospital Municipal Julio Moronta, de Laguna Salada; la Emergencia y Maternidad San José Francisco Peña Gómez; la Unidad de Pie Diabético del Hospital Luis L. Bogaert; el Hospital Municipal de Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez; el Hospital Municipal de Partido; la Emergencia Municipal Ramón Adriano Villalona, de Loma de Cabrera, actualmente en proceso de remozamiento; el nuevo Hospital Matías Ramón Mella, de Dajabón; el Hospital Municipal Doctor Julio Álvaro Acosta, con una moderna área de Emergencia, y el Hospital Provincial Padre Fantino.

Asimismo, destacó que se incorporaron servicios especializados como el área de salud mental, la unidad oncológica, la unidad de pie diabético y la unidad de hemodiálisis, “acercando atenciones que obligaban antes a muchos pacientes a trasladarse a lejanos lugares para poder recibirlas y hoy las tienen en su comunidad”.

Landrón agregó que a estas acciones se suman importantes inversiones de equipamiento de más de 35 millones destinadas a cuatro establecimientos de salud de la provincia, entre ellos centros de primer nivel de atención y hospitales municipales, fortaleciendo su capacidad y mejorando la calidad de los servicios que reciben las y los usuarios.

Al concluir sus palabras, expresó: “Aquí se está cumpliendo la obra de José Francisco Peña Gómez y la cumple el presidente Luis Abinader”, tras destacar que el mandatario entrega a Guayubín un hospital totalmente remozado, llamado a servir para que la población reciba atención de salud en condiciones dignas.

Salud de calidad como se merece la provincia de Montecristi

En tanto, la gobernadora provincial, Leissa Virginia Cruz Polanco, agradeció al presidente por esta remozada obra que dijo, permitirá ofrecer salud de calidad como se merece la provincia de Montecristi.

La obra contempló una inversión total de RD 138,246,715.12, de los cuales RD 65,618,275.22 fueron destinados al remozamiento de la infraestructura, RD 40,030,488.56 a la construcción de una nueva área de emergencia y RD 32,597,951.34 al equipamiento del establecimiento de salud.

La bendición del acto estuvo a cargo del pastor Oniel Vargas de la Iglesia Adventista Séptimo Día.

Estuvieron presentes el senador de la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán; el alcalde de Guayubín, César Molina; el director general de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán; el director regional de Salud Cibao Noroeste, Ramón Rodríguez; la directora del Hospital de Guayubín, Mayra Rodríguez, y los diputados Rosendy Polanco y Yohanny Martínez.

Tras 60 años de espera, presidente Abinader inaugura la carretera Hatillo Palma-Derramadero-Agua de Luis que beneficia a más de 32,000 personas en Montecristi

Montecristi.- Tras 60 años de espera, el presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera Hatillo Palma-Derramadero-Agua de Luis y Arroyo Caña, una obra que beneficiará a más de 32,000 personas en la provincia Montecristi, al mejorar la conexión de estas comunidades con la carretera Duarte y otros municipios, además de fortalecer la producción agropecuaria y el desarrollo de la Línea Noroeste.

Comunitarios de la zona manifestaron que desde el año 1966 venían reclamando la construcción de la carretera Hatillo Palma–Derramadero–Agua de Luis. Durante décadas la obra fue una demanda constante que atravesó varios gobiernos sin recibir respuesta, hasta su reciente inauguración, lo que consideran un cambio significativo para el desarrollo y la conectividad de sus comunidades.

Durante el acto de inauguración, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó que esta carretera constituye una inversión estratégica para el desarrollo de Montecristi y de toda la Línea Noroeste, al crear una infraestructura moderna que fortalece la producción, mejora la calidad de vida de las comunidades y amplía las oportunidades de crecimiento para miles de familias.

El ministro Estrella resaltó que el Gobierno continúa ejecutando un amplio plan de intervención vial en la provincia y en toda la Línea Noroeste, con trabajos de pavimentación y conectividad en diversas comunidades que históricamente habían quedado pendientes.

Manifestó que las obras entregadas forman parte de un proyecto de gran impacto, con importantes inversiones, señalando la calidad de la infraestructura construida, así como la inclusión de señalización y obras complementarias ejecutadas por los contratistas.

Asimismo, indicó que el presidente Luis Abinader impulsa una visión de desarrollo integral para la región, que incluye carreteras, calles, la circunvalación de Navarrete y otros proyectos estratégicos como el puerto de Manzanillo y la construcción de puentes en puntos clave.

Finalmente, aseguró que estas iniciativas responden a demandas históricas de las comunidades y representan avances significativos en conectividad y desarrollo, además de afirmar que el Gobierno ha mantenido su compromiso con la región pese a los retos económicos nacionales e internacionales.

En las palabras de bienvenida, el senador Bernardo Alemán Rodríguez resaltó que el presidente Abinader ha impulsado importantes obras en la provincia de Montecristi desde el año 2020, cumpliendo múltiples promesas históricas en materia de carreteras, escuelas, energía y desarrollo portuario.

Señaló que estas inversiones han transformado la provincia y fortalecido su crecimiento, al tiempo que indicó que aún quedan proyectos viales pendientes que considera claves para seguir impulsando la productividad de la zona.

El alcalde de Hatillo Palma, Víctor Espinal, agradeció al presidente Luis Abinader por las obras ejecutadas en la provincia de Montecristi y destacó que, aunque aún existen necesidades, se ha registrado un importante avance en los últimos años en comparación con gestiones anteriores.

Señaló que la comunidad ha sido atendida en distintos frentes y que el Gobierno ha impulsado el desarrollo de la zona. Aprovechó la ocasión para plantear algunas demandas locales, especialmente relacionadas con sistemas de riego y mejoras en infraestructura comunitaria.

Presidente Abinader inaugura techado del Centro Educativo Luis José Antoine para fortalecer la infraestructura escolar

Montecristi.- El presidente Luis Abinader inauguró el techado del Centro Educativo Luis José Antoine, una obra que fortalece la infraestructura escolar y crea mejores condiciones para la formación integral de los estudiantes.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, que dirige Roberto Herrera, tuvo una inversión de RD 32,781,836.52 y beneficiará a la comunidad educativa con un espacio digno, seguro y adecuado para actividades deportivas, culturales, recreativas y académicas.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, destacó que la entrega de este techado no representa únicamente una infraestructura, sino un espacio llamado a marcar la vida de los estudiantes y que también educa, porque permite fortalecer valores como el respeto, la convivencia, el trabajo en equipo, la humildad, la dignidad y el esfuerzo.

“Las escuelas nos enseñan que hay espacios que terminan marcando la vida de quienes pasan por ellos. La escuela no se vive únicamente dentro del aula; también se vive en el recreo, en los actos culturales, en el deporte y en cada experiencia que ayuda a formar mejores ciudadanos”, expresó.

El ministro reiteró que la inversión en infraestructura escolar responde al compromiso del presidente Abinader de seguir fortaleciendo la educación como la herramienta más poderosa para ampliar oportunidades y asegurar que cada estudiante pueda desarrollarse en espacios dignos, seguros y adecuados. “Las mejores obras no son únicamente las que se construyen; son aquellas que muchos años después siguen siendo recordadas por las vidas que ayudaron a transformar”.

En nombre de los estudiantes, Hamlet Agustín Santos Sosa, de sexto grado de primaria, agradeció al presidente Abinader y al Ministerio de Educación por la entrega del nuevo techado y señaló que la obra representa una oportunidad para seguir creciendo como institución. Dijo que el espacio permitirá fortalecer las actividades académicas, deportivas y culturales del centro, al tiempo que valoró que invertir en educación es invertir en el futuro de la República Dominicana.

Presidente Abinader convierte en realidad una demanda de más 70 años con la inauguración de la carretera Cruce La Lana–Manuel Bueno–El Aguacate

Dajabón.- El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la carretera Cruce La Lana–Manuel Bueno–El Aguacate, poniendo fin a una espera de más de 70 años de las comunidades fronterizas con una obra que mejora la conectividad entre Dajabón y Santiago Rodríguez, además de dinamizar la actividad productiva de la región.

La nueva vía construida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), beneficia directamente a las comunidades de Cruce La Lana, La Lana, Manuel Bueno y El Aguacate, donde la movilidad constituye un elemento esencial para el acceso a la educación, los servicios de salud, el comercio y otras actividades cotidianas.

Durante el acto, el presidente Abinader recordó que, desde su llegada al Gobierno en 2020, recibió por distintas vías el reclamo para la construcción de esa carretera, una necesidad que también conoció de primera mano durante la campaña electoral de ese mismo año, cuando visitó la zona y experimentó las dificultades de transitar por esa vía. Incluso señaló que en una ocasión tuvo que posponer una visita a Manuel Bueno debido a las condiciones del camino tras las lluvias.

Explicó que, al evaluar este tipo de proyectos, los gobiernos toman en cuenta tanto la factibilidad económica como la factibilidad social y sostuvo que, de haberse guiado únicamente por esos criterios, los recursos se habrían destinado a comunidades con mayor población y mayor rentabilidad política.

“Si hubiésemos tomado la decisión únicamente por la factibilidad económica y social, y quizás así lo hicieron gobiernos anteriores, esos recursos se hubiesen destinado a otras comunidades donde existiera una mayor población y, obviamente, donde también se sacara más capital político. Y esa es la realidad por la cual no se habían hecho estas inversiones”, indicó Abinader.

Nosotros decidimos, agregó, hacerlo fuera de esa factibilidad, no por lo que hay, sino por lo que puede haber y por lo que va a haber en Manuel Bueno a partir de ahora y por el crecimiento que va a existir. Porque sin carretera no podíamos tampoco esperar que tuviera factibilidad social y económica; es un círculo vicioso del subdesarrollo con estas infraestructuras.

El presidente Abinader expresó que tomaron la decisión de hacer esta carretera para que, a partir de ahora, Manuel Bueno encamine su desarrollo. “Por lo tanto, esta carretera es una apuesta a la gente de Manuel Bueno, a su desarrollo y para que se sientan orgullosos, inviertan y la producción agrícola, así como la calidad de vida de este pueblo de gente buena, trabajadora y emprendedora, mejore y el desarrollo alcance límites sin precedentes”.

Declaran Huésped Distinguido al presidente Abinader, en reconocimiento a su gran aporte al desarrollo de esa demarcación

Durante la actividad, la Junta del Distrito Municipal de Manuel Bueno declaró Huésped Distinguido al presidente de la República, Luis Abinader, en reconocimiento a su gran aporte al desarrollo de esa demarcación. La distinción fue entregada por el director distrital, José Martínez Báez, junto con los integrantes del Consejo de Vocales, Cristian Quezada, Julia Quezada y José Fortuna, mediante una resolución emitida el 5 de julio de 2026.

Inversiones responden a una visión de Estado impulsada por el presidente Abinader

De su lado, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, informó que la carretera Cruce La Lana–Manuel Bueno–El Aguacate corresponde a una primera etapa de 10 kilómetros, a los que se suman más de dos kilómetros adicionales en ejecución, con una inversión superior a los RD 670 millones. Explicó que la obra incluye cuatro grandes puentes, dos de ellos de 50 metros de longitud, y anunció que ya se trabaja en los 12 kilómetros restantes hasta Loma de Cabrera, donde también se construyen cinco puentes, cuatro de ellos prácticamente concluidos. En ese sentido, expresó su compromiso de que el presidente Abinader regrese antes del 27 de febrero para inaugurar el tramo completo hasta Loma de Cabrera.

Estrella sostuvo que estas inversiones responden a una visión de Estado impulsada por el presidente Abinader, al destacar que, además de las obras locales, el Gobierno desarrolla proyectos de impacto regional como la circunvalación de Navarrete, que beneficiará a las cuatro provincias de la Línea Noroeste al reducir significativamente el tiempo de viaje hacia Santiago, así como el puerto de Manzanillo, por su ubicación estratégica como el puerto dominicano más cercano a Estados Unidos.

El funcionario informó, además, que en la provincia de Dajabón se ejecutan otros 40 kilómetros de carreteras y el asfaltado de calles en Villa Los Almácigos y otras comunidades, al tiempo que anunció la llegada de nuevos frentes de asfaltado correspondientes al programa nacional de RD 9,000 millones dispuesto por el Gobierno para intervenir municipios y distritos municipales. También anunció que por instrucciones del presidente Abinader ya inició la construcción del puente La Ceiba y que en los próximos días comenzarán los trabajos del puente de Guayajayuco, una obra que definió como de seguridad nacional y patriótica, al eliminar la necesidad de que los dominicanos utilicen territorio haitiano cuando aumenta el caudal del río.

“El presidente ha demostrado que campea todas las crisis. Pasamos la crisis del COVID, estamos pasando la crisis financiera y se siguen haciendo inversiones y construyendo obras. Hemos querido ser prudentes y responsables, porque no hacemos nada con comenzar una obra para después detenerla y no pagarles a los contratistas. Hoy puedo decir que el presidente ha dado un apoyo total al Ministerio de Obras Públicas y estamos al día con el pago de todos los contratistas, pequeños y grandes, sin diferencias. Al hombre le rinden los chelitos”, enfatizó Estrella.

Una obra de progreso, desarrollo, oportunidades y una mejor calidad de vida para todos

De su lado, la gobernadora de la provincia de Dajabón, Severina Gil Carreras, expresó que más que la inauguración de una carrera, hoy celebran el cumplimiento de un compromiso con la gente, la unión de dos provincias, Santiago Rodríguez y Dajabón, una obra que representa progreso, desarrollo, mejores oportunidades y una mejor calidad de vida para todos los que transitan y viven en esta tan importante zona de la provincia. “Señor presidente, en nombre de estas comunidades de la provincia de Dajabón, Santiago Rodríguez y en el nuestro, le agradecemos profundamente su apoyo y el firme respaldo de su gestión que su gestión ha dado a esta provincia. Su compromiso con el desarrollo de las comunidades fronterizas se refleja en obras que transforman vida y fortalecen el crecimiento de nuestra región”.

En tanto, el alcalde del distrito municipal de Manuel Bueno, José Martínez Báez, agradeció al presidente Abinader por el respaldo brindado a la municipalidad y por hacer realidad una obra esperada durante más de 70 años por las comunidades de la zona, al tiempo que destacó que la carretera impulsa el desarrollo, mejora la calidad de vida de la población y fortalece la integración entre las provincias de Dajabón y Santiago Rodríguez, beneficiando a productores, comerciantes y ciudadanos en general.

Asimismo, valoró el apoyo que, según expresó, ha recibido la municipalidad durante la gestión del presidente Abinader y planteó la necesidad de continuar impulsando nuevas obras para Manuel Bueno. Entre las solicitudes citó la construcción de un nuevo tanque de agua, el remozamiento del Centro de Primer Nivel de Atención, recursos para concluir la funeraria y el palacio municipal, así como la extensión de cinco kilómetros adicionales de asfaltado en los barrios del distrito municipal.

La bendición del acto estuvo a cargo del párroco, quien aprovechó la ocasión para presentar varias solicitudes al mandatario, entre ellas una ambulancia para el municipio de Villa Los Almácigos. En respuesta inmediata, el presidente Abinader informó que la unidad será entregada esta misma tarde.

Un impulso para la producción agropecuaria

La carretera comprende 10 kilómetros de longitud. De estos, 8.9 corresponden a la vía principal y 1.1 a accesos, integrando comunidades que durante décadas enfrentaron limitaciones para comunicarse entre sí y conectarse con la red vial nacional.

La obra también incluye cuatro puentes con una longitud total de 136 metros, once cruces de alcantarillas, 3.5 kilómetros de canaletas, un sistema integral de drenaje transversal y 15,000 metros cuadrados de revestimiento de taludes. Los trabajos incluyeron cortes en roca, movimientos de tierra, señalización horizontal y vertical, además de barandas metálicas de protección en puntos estratégicos. Asimismo, dispone de un ancho promedio de 8.30 metros, dos carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, siete kilómetros de aceras en las zonas pobladas.

La carretera también marca un antes y un después para los productores agrícolas y pecuarios de la zona, quienes dispondrán de una vía más segura y eficiente para transportar sus cosechas y mercancías hacia los principales centros de comercialización.

La mejora en la conectividad permitirá reducir los costos logísticos, optimizar los tiempos de traslado, fortalecer la competitividad de los productores locales y estimular nuevas inversiones vinculadas a la actividad agropecuaria y al comercio regional.

La carretera fue diseñada con criterios modernos de seguridad vial y resiliencia frente a fenómenos atmosféricos, incorporando soluciones de ingeniería que garantizan una mayor durabilidad y un tránsito más seguro para los usuarios.

Estuvieron presentes la gobernadora de Santiago Rodríguez, Glehany Yafreysys Azcona; el senador Manuel Rodríguez, por Dajabón; Antonio Marte, por Santiago Rodríguez, y Carlos Gómez, por Espaillat; el alcalde Miguel Mercado, de Villa Los Almácigos; Anxony Valerio, de El Pino, y Santiago Riverón, de Dajabón; los diputados Nicolás López y Juana Castillo, de Santiago Rodríguez, y Orlando Martínez, de Monseñor Nouel; el director general de Desarrollo Fronterizo, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna; los exdiputados Darío Zapata y Gregorio Reyes; la invitada especial, Yanessi Espinal, y la contratista de la obra, Nilza Sánchez.

Presidente Abinader inaugura el nuevo Centro UASD Santiago Rodríguez, 47 años después de la creación de la extensión universitaria en la provincia

Santiago Rodríguez.– Cuarenta y siete años después de la creación de la extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en esta provincia, el presidente Luis Abinader inauguró este domingo el nuevo Centro UASD Santiago Rodríguez, una moderna infraestructura que ampliará el acceso a la educación superior para miles de jóvenes de la Línea Noroeste, con lo cual se reduce la necesidad de trasladarse a otras demarcaciones para cursar estudios universitarios.

La moderna infraestructura, construida por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), con una inversión de RD 737 millones, tendrá capacidad para 1,026 estudiantes y fortalece el acceso a la educación superior en la Línea Noroeste, como parte del plan del Gobierno para fortalecer la infraestructura educativa y descentralizar la educación superior pública.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, afirmó que la expansión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) responde al compromiso de garantizar que ningún joven vea limitado su acceso a la educación superior por razones económicas o por la necesidad de trasladarse a otra provincia.

El mandatario recordó que el centro universitario de la UASD en Santiago Rodríguez fue un proyecto impulsado durante años por líderes comunitarios y jóvenes de la provincia, quienes mantuvieron una defensa constante de la iniciativa hasta hacerla realidad.

El gobernante explicó que la descentralización de la educación superior permite que los estudiantes permanezcan en sus comunidades mientras cursan sus carreras, evitando los costos de transporte, alojamiento y manutención que implica estudiar fuera de su lugar de origen. Indicó que esta política también contribuye a reducir la migración interna de jóvenes hacia las grandes ciudades y fortalece el desarrollo de las provincias.

El presidente Abinader anunció que el Gobierno continuará ampliando la presencia de la UASD en el país, al señalar que recientemente fueron entregadas nuevas instalaciones en Dajabón y que se evalúa la creación de un gran centro universitario para la región Noroeste, con presencia en Montecristi y otras provincias. Sostuvo que esta estrategia ha contribuido a descongestionar la sede central de la universidad y a mejorar las condiciones para la enseñanza mediante grupos más reducidos de estudiantes.

El jefe de Estado exhortó a los estudiantes y autoridades universitarias a aprovechar las nuevas instalaciones, protegerlas y convertirlas en un espacio dedicado no solo a la docencia, sino también a la investigación, la cultura y las artes. Señaló que el auditorio del recinto debe servir para actividades académicas, teatrales y culturales que fortalezcan la vida intelectual de la provincia, al tiempo que llamó a desarrollar investigaciones orientadas a resolver los principales desafíos de las comunidades de la región.

Ministro Ito Bisonó destaca el impacto de la obra

Durante su intervención, el ministro Ito Bisonó afirmó que el nuevo centro representa mucho más que una infraestructura educativa, al convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades, promover la movilidad social y contribuir al desarrollo de Santiago Rodríguez y de toda la Línea Noroeste.

Dijo que con esta entrega, el gobierno del presidente Abinader suma seis centros regionales de la UASD construidos a través del Mivhed, consolidando una estrategia orientada a ampliar la cobertura de la educación superior pública y promover el desarrollo de las provincias.

“Lo más importante es que no estamos entregando un edificio para algún día; estamos entregando una universidad completamente equipada. Las aulas cuentan con todo el mobiliario necesario, el auditorio está listo para entrar en funcionamiento y cada uno de estos espacios fue concebido para servir a esta comunidad desde el primer día”, expresó.

El funcionario señaló que la visión del presidente Abinader ha sido acercar las inversiones públicas a las comunidades que durante décadas enfrentaron mayores limitaciones, ejecutando obras que impactan directamente la calidad de vida de la población y fortalecen el desarrollo de las provincias.

Asimismo, reconoció el liderazgo del rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, por impulsar la expansión de la universidad estatal hacia las distintas regiones del país.

“Debo confesar que trabajar con el maestro Beltrán siempre tenía algo muy particular. Uno llegaba pensando que la conversación era sobre una obra específica y casi siempre terminaba saliendo con dos o tres proyectos más comprometidos. Mientras hablábamos de una entrega, aparecía otra necesidad de la universidad y, con esa capacidad tan suya para entusiasmar a quienes lo rodean, decía: ‘Ministro, ya que estamos aquí…'”, manifestó.

Reconocimiento al rector Editrudis Beltrán por su destacada labor al frente de la UASD

En el marco del acto, el ministro Bisonó entregó un reconocimiento al rector Editrudis Beltrán Crisóstomo por su destacada labor al frente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su permanente disposición de colaborar con el Mivhed y el trabajo conjunto desarrollado entre ambas instituciones para fortalecer la infraestructura universitaria y ampliar el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional.

Rector Editrudis Beltrán resalta transformación de la UASD y respaldo del Gobierno

Al dirigirse a los presentes, el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo aseguró que la gestión que encabezó marcó un antes y un después en la historia de la academia, al transformar la relación entre la universidad estatal y el Gobierno en beneficio del desarrollo del país.

Durante su discurso, afirmó que la expansión de la UASD en los últimos cuatro años permitió acercar la educación superior gratuita a miles de jóvenes mediante la apertura de nuevos centros universitarios en distintas provincias.

Beltrán destacó que durante su administración la universidad pasó de siete a trece ciudades universitarias, con nuevos recintos en Baní, Azua, Hato Mayor, Cotuí, Neiba y ahora Santiago Rodríguez. Asimismo, indicó que la red de liceos experimentales aumentó de uno a 16, alcanzando una matrícula aproximada de 7,000 estudiantes.

El rector sostuvo que esta expansión responde al compromiso del Gobierno de garantizar que cada 40 kilómetros exista un centro de formación superior o técnica, fortaleciendo el desarrollo de las comunidades y ampliando las oportunidades para la juventud.

Al referirse a Santiago Rodríguez, recordó que la presencia de la UASD en la provincia comenzó el 4 de abril de 1979 como una extensión del Centro Mao y que, en octubre de 2023, el subcentro fue elevado a la categoría de centro universitario, en consonancia con la construcción de la nueva Ciudad Universitaria.

En un emotivo mensaje, agradeció el respaldo recibido del presidente Luis Abinader durante su gestión, al afirmar que siempre encontró disposición para apoyar los proyectos de la universidad y fortalecer la educación superior pública.

Beltrán recordó que recientemente anunció su jubilación tras 55 años de servicio ininterrumpido en la UASD y expresó que concluye una gestión que logró elevar el orgullo de pertenecer a la Primada de América. Asimismo, exhortó a las nuevas autoridades universitarias a dar continuidad al proceso de expansión y fortalecimiento institucional.

El nuevo Centro UASD Santiago Rodríguez tendrá capacidad para 1,026 estudiantes y fue construido sobre un terreno de 14,552 metros cuadrados, con un área de construcción de 8,543.36 metros cuadrados.

El recinto dispone de un edificio docente de cuatro niveles con 24 aulas, cuatro laboratorios, un aula inteligente, biblioteca y aula de informática. También cuenta con un edificio administrativo de tres niveles, que alberga aulas de postgrado y un auditorio para actividades académicas e institucionales.

La infraestructura incorpora una cancha mixta con graderías, plaza patriótica, planta de tratamiento, cisterna, caseta para generador eléctrico, almacenes, áreas de carga y descarga, depósitos y espacios para el manejo de desechos, garantizando las condiciones necesarias para el funcionamiento integral del campus universitario.

Asimismo, dispone de 105 plazas de estacionamiento para vehículos livianos, motocicletas, autobuses y espacios reservados para personas con discapacidad, facilitando el acceso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La bendición de la obra estuvo a cargo del párroco de la parroquia San Ignacio de Loyola, Javier Fernández, quien elevó una oración para que el nuevo centro universitario sea un espacio de formación académica, crecimiento humano y servicio a la sociedad, exhortando a la comunidad educativa a cuidar y aprovechar estas instalaciones en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Estuvieron presentes la gobernadora provincial, Glehany Azcona Torres; el senador Antonio Marte; el rector electo de la UASD para el período 2026-2030, Jorge Asjana David, acompañado de los vicerrectores electos; el director del Centro UASD Santiago Rodríguez, Ramón Emilio Núñez, yla fundadora y exdirectora del centro universitario, Olga Mejía de Leclerc, entre otras personalidades.

Cooperativa Agropecuaria de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste reconoce al presidente Abinader por su respaldo al sector ganadero

Santiago Rodríguez.- La Cooperativa Agropecuaria de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (Coopfedegano) entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader por su invaluable respaldo al sector ganadero nacional y por haber impulsado la histórica política pública que garantiza la incorporación de leche de producción nacional al Programa de Alimentación Escolar, una iniciativa que ha fortalecido la soberanía alimentaria, dinamizado la economía rural y dignificado el trabajo de miles de productores dominicanos.

El reconocimiento destaca que gracias a esta trascendental iniciativa, la planta cooperativa de procesamiento de leche pasó de enfrentar serias dificultades a convertirse en un modelo de recuperación, eficiencia y éxito, asegurando el suministro de leche de calidad para el desayuno escolar y generando bienestar para las familias ganaderas de la Línea Noroeste.

Durante el acto, el presidente Abinader definió a Coopfedegano como una cooperativa exitosa, emprendedora y un ejemplo, al considerar que su experiencia debe servir de referencia para otras cooperativas de producción del país, en especial las del sector ganadero. “Ustedes tienen que ir a asesorar muchas cooperativas en el país, especialmente cooperativas de este tipo, cooperativas de producción, en el área ganadera, porque ustedes han sido una cooperativa exitosa”.

En respuesta a las solicitudes presentadas por la cooperativa, el mandatario indicó que estas serán atendidas y afirmó que el respaldo del Gobierno responde a los resultados alcanzados por la entidad. “Realmente no es una cooperación, es un apoyo necesario para una institución que ha sido exitosa, que ha sido ejemplo; nosotros seguiremos apoyándola”, manifestó.

Asimismo, destacó el esfuerzo y la perseverancia de los productores para superar los momentos difíciles y consolidar el crecimiento de la cooperativa. “Ustedes han sido ejemplos de trabajo, ejemplos de sacrificio, porque han pasado momentos de dificultades, pero han sabido sortearlos, han logrado brincar esos momentos difíciles y llevar esta cooperativa con éxito para bien de sus miembros y de todos los productores de la Línea Noroeste”.

El presidente Abinader también resaltó la eficiencia de los ganaderos de la región en la producción de leche y reiteró el compromiso de su gestión de continuar respaldando al sector. “Cuenten con seguir el apoyo de la Presidencia, el apoyo del Gobierno”, expresó, al tiempo que invitó a los productores a seguir presentando sugerencias, opiniones y recomendaciones para continuar fortaleciendo la ganadería nacional.

Finalmente, el mandatario reiteró su satisfacción por los logros alcanzados por la cooperativa. “Nos sentimos muy complacidos y admirados por el trabajo de esta gran cooperativa”.

Un presidente que comprendió las necesidades del sector

De su lado, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, recordó que hace 25 años nació el sueño de construir la planta de procesamiento de leche, iniciativa que comenzó con la realización de 19 subastas ganaderas que permitieron reunir los recursos iniciales para hacer realidad ese proyecto.

Afirmó que una obra de esa magnitud no habría sido posible sin el apoyo del Estado y de un presidente que comprendiera las necesidades del sector, destacando que, aunque este es el tercer mandatario que visita la planta, ha sido con las decisiones y políticas públicas impulsadas por el presidente Luis Abinader, especialmente las orientadas a fortalecer la producción y garantizar mercados para la leche, que el proyecto se convirtió en una realidad.

Señaló que hoy la planta exhibe un cumplimiento ejemplar en el Programa de Alimentación Escolar con el suministro de leche pasteurizada y continúa expandiéndose con nuevos proyectos, como la planta de yogur y la comercialización de leche para el mercado en general. Asimismo, definió esta iniciativa como una historia de gente trabajadora que, pese a las dificultades, ha mantenido el espíritu y la esperanza de salir adelante. También resaltó los beneficios recibidos por los ganaderos a través de programas como Promegan, el respaldo del Banco Agrícola y el fortalecimiento de la planta, asegurando que las comunidades ganaderas de la Línea Noroeste hoy están de fiesta.

Respaldo del presidente Abinader ha permitido importantes avances para el sector

En tanto, el presidente de la Federación de Ganaderos del Noroeste (Fedegano), Franklin Espinal, valoró la presencia del presidente Luis Abinader en el hogar de los ganaderos y agradeció el respaldo que, afirmó, ha permitido importantes avances para el sector. Destacó que hoy Coopfedegano es una realidad y representa un camino sin retorno para los productores de la Línea Noroeste, al igual que aseguró que, con el apoyo del mandatario y de las autoridades, continuarán trabajando para fortalecer la ganadería nacional y responder a la misión de representar y defender los intereses de los ganaderos.

Además, el administrador de Coopfedegano, Pedro Thomas, afirmó que gracias a las políticas públicas de apoyo al sector, especialmente a través del Programa de Mejoramiento de la Ganadería (Promegan), a la histórica decisión de priorizar el uso de la leche nacional en el desayuno escolar, al respaldo permanente del Conaleche y a la confianza depositada en la cooperativa por el INABIE, confianza a la que han respondido con los más altos estándares de calidad, inocuidad, responsabilidad y cumplimiento, hoy pueden mostrar con orgullo los resultados de ese compromiso.

“Señor presidente, para mí, un simple campesino y ordeñador, representa un inmenso honor poder mostrarle los avances que hemos logrado durante su mandato. Pero, sobre todo, poder solicitarle las herramientas que nos permitan consolidar, mantener y fortalecer este proyecto en los años por venir. Muchas gracias por creer en nuestros productores, por apoyar al campo dominicano y por demostrar que cuando se invierte en la producción nacional, se fortalece el desarrollo de todo un país. Y recordemos hoy y siempre que: Sin producción no hay nación”.

Thomas solicitó al presidente Abinader ampliar la participación de Coopfedegano en el Programa de Alimentación Escolar, pasando de las 82,000 raciones que actualmente suplen a 125,000, correspondientes a la capacidad instalada de la planta. Explicó que solo se requieren 45,000 raciones adicionales y aseguró que cuentan con la infraestructura, los equipos, los camiones, el personal y la calidad necesaria en la leche para asumir ese incremento. Asimismo, pidió el respaldo del Gobierno para gestionar, a través del Banco Agrícola, una línea de crédito de RD 70 millones destinada al desarrollo de la nueva línea de producción de yogur y a la comercialización de sus productos en el mercado local.

Estuvieron presentes en el acto, la gobernadora de Santiago Rodríguez, Glehany Yafreysys Azcona; el senador Antonio Marte; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), Luis Sánchez Falette; el presidente del Consejo de Administración de Coopfedegano, Ignacio Caraballo; el gerente de Operaciones, Ricardo Antonio Capellán, y el presidente del Consejo de Vigilancia, Jorge Arismendi Bernard y el sacerdote jesuita José Núñez Mármol (Padre Chepe), director del Instituto Politécnico Loyola.

Presidente Abinader entrega 400 certificados de títulos de propiedad en Pepillo Salcedo, llevando seguridad jurídica y nuevas oportunidades de desarrollo a unas 1,600 personas

Monte Cristi.– El presidente Luis Abinader entregó este sábado 400 certificados de títulos de propiedad a igual número de beneficiarios en el municipio de Pepillo Salcedo que beneficiará a unas 1,600 personas, fortaleciendo la seguridad jurídica y el patrimonio de las familias favorecidas.

El proyecto contempla la emisión de 740 títulos y, tras esta primera entrega de 400 certificados, los 340 restantes serán entregados en una segunda etapa.

Durante el acto celebrado en el Polideportivo Municipal, el presidente Abinader afirmó que el municipio de Pepillo Salcedo vive un proceso de transformación sin precedentes con el desarrollo del proyecto Manzanillo y aseguró que la entrega de títulos de propiedad permitirá que cientos de familias se integren plenamente al crecimiento económico de la zona.

El mandatario recordó que conoció a Manzanillo siendo muy joven y que durante décadas observó cómo el municipio permaneció estancado, pese a su enorme potencial por la bahía y el puerto. En ese sentido señaló que, desde el inicio de su gestión, el Gobierno tomó la decisión de impulsar el proyecto de desarrollo de Manzanillo, el cual ya cuenta con una planta de generación eléctrica de más de 400 megavatios y otra de 800 megavatios en proceso de construcción.

Asimismo, anunció que el Gobierno trabaja en la construcción de un muelle turístico que permitirá la llegada de miles de visitantes, complementando las operaciones del puerto de exportación y consolidando a Manzanillo como un centro logístico, industrial y turístico para toda la región.

El jefe de Estado sostuvo que ese desarrollo debe ir acompañado de la seguridad jurídica de los ciudadanos, razón por la que el Gobierno continúa con el proceso de entrega de títulos de propiedad. Explicó que unas 400 familias reciben sus certificados y que el programa continuará conforme se resuelvan aspectos legales pendientes.

Gestión ha entregado alrededor de 170,000 títulos de propiedad en todo el territorio nacional

El presidente Abinader indicó que contar con un título de propiedad incrementa el valor de los inmuebles y permite a sus propietarios acceder al sistema financiero formal, realizar operaciones comerciales y aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento económico de la zona.

El mandatario destacó que el programa de titulación se desarrolla en distintas provincias del país, incluyendo Pedernales y Samaná, y recordó que su gestión ha entregado alrededor de 170,000 títulos de propiedad en todo el territorio nacional.

Al finalizar su discurso, el presidente Abinader expresó su satisfacción por los avances alcanzados en Pepillo Salcedo y aseguró que el Gobierno continuará trabajando para impulsar el desarrollo de Manzanillo, de la provincia Montecristi y de toda la República Dominicana.

Duarte Méndez destaca el impacto social del programa de titulación

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Duarte Méndez Peña, calificó la entrega de certificados de títulos de propiedad como un acto de profundo significado para las familias beneficiadas, al destacar que este proyecto recibió un seguimiento permanente del presidente Luis Abinader y del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, debido a la importancia que reviste para el desarrollo de Manzanillo y de toda la provincia de Montecristi.

Méndez Peña afirmó que el mandatario asumió el compromiso de hacer realidad este proyecto, al considerar que el desarrollo económico y turístico de la zona requiere que las familias cuenten con la seguridad jurídica que otorga un título de propiedad. En ese sentido, sostuvo que con esta entrega el Gobierno honra la palabra empeñada de continuar llevando la titulación definitiva de terrenos a todo el territorio nacional.

Asimismo, destacó que la titulación constituye una de las principales políticas públicas de la actual gestión, razón por la cual los equipos de las instituciones involucradas trabajan de manera coordinada para acelerar los procesos y garantizar que más familias puedan obtener el documento que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas y solares.

El funcionario informó que la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, junto con la Dirección General de Bienes Nacionales, intervino una superficie de 1,122,319 metros cuadrados para hacer posible este proyecto. Precisó que más de 400 familias recibieron sus certificados de títulos en esta primera etapa y aseguró que el proceso continuará hasta completar las entregas restantes, resaltando que esta iniciativa representa un acto de justicia social y una oportunidad para impulsar el desarrollo de Manzanillo.

En nombre de las familias beneficiadas, Irma Vásquez Fortuna expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader y a las instituciones responsables del proceso de titulación por hacer realidad un anhelo esperado durante años, al destacar que la entrega de los certificados de títulos brinda seguridad jurídica, tranquilidad y mayores oportunidades para el desarrollo de los propietarios.

La bendición del acto estuvo a cargo del padre Orlando Barajas Amalla, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, quien elevó una oración por las familias beneficiadas y pidió a Dios que continúe guiando las acciones encaminadas a garantizar bienestar, estabilidad y progreso para la comunidad.

Acompañaron al presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza; el viceministro de Desarrollo Social del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Alexis Jiménez; la gobernadora provincial de Montecristi, Leissa Virginia Cruz Polanco; los directores de Bienes Nacionales, CEA y Corde, Rafael Burgos Gómez y de Desarrollo Fronterizo (DGDF), general retirado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna; el senador de Montecristi, Bernardo Alemán; los diputados Yohanny Martínez y Rosendy Polanco; el alcalde de Pepillo Salcedo, Guarionex Enercido Metz; el subdirector regional Norte, Santiago Caba, entre otras personalidades.

Presidente Abinader inaugura carretera Cruce Los Quemados que mejora la conectividad e impulsa el desarrollo de cientos de familias y productores agrícolas de Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez.- El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el primer tramo de la carretera Cruce Los Quemados, una obra que mejora la conectividad e impulsa el desarrollo de cientos de familias y productores agrícolas de Santiago Rodríguez, al facilitar el transporte de personas y mercancías, fortalecer el acceso a los servicios de salud y educación, y dinamizar la economía de las comunidades rurales. La intervención, ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), requirió una inversión de RD 199,359,100.34.

Durante el acto, el administrador general de Egehid, Ángel Rafael Salazar, afirmó que la rehabilitación responde a la visión del presidente Luis Abinader de impulsar el desarrollo de las comunidades donde la empresa ejecuta proyectos hidroeléctricos.

Explicó que esta primera etapa beneficia directamente a las comunidades de Puerta del Mulo, El Caimito, Arroyo Seco, Los Caimonies, Sabaneta y Las Caobas, además de otros sectores cercanos, al mejorar la movilidad, la seguridad vial y las oportunidades de desarrollo económico y social.

El funcionario anunció que el segundo tramo de la carretera, de aproximadamente 12 kilómetros, desde Las Caobas hasta el Cruce Los Quemados, estará concluido a finales de julio, una vez concluyan las pruebas de la red de tuberías instalada por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa)..

También informó que Egehid asfaltará las entradas laterales de la carretera para contribuir a la preservación de la infraestructura y exhortó a las comunidades y autoridades locales a trabajar de manera conjunta en su mantenimiento.

Salazar destacó además que la construcción de la presa Boca de los Ríos, sobre el río Guayubín, avanza conforme al cronograma establecido y será entregada en diciembre, junto con otros proyectos sociales que desarrolla la institución en la provincia.

Programa de Responsabilidad Social de Egehid

La primera etapa comprende un tramo de 11.2 kilómetros que se extiende desde la avenida Próceres de la Restauración, en el municipio San Ignacio de Sabaneta, hasta la comunidad de Las Caobas. La obra forma parte del Programa de Responsabilidad Social de Egehid y busca mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de los proyectos hidroeléctricos que desarrolla la institución.

Los trabajos incluyeron fresado, pavimentación, señalización horizontal y vertical, construcción de badenes y accesos vehiculares, aplicación de riego de adherencia, colocación de carpeta asfáltica con un espesor compactado de dos pulgadas y media y construcción de muros de gaviones para garantizar la estabilidad y seguridad de la vía.

Con la rehabilitación de esta carretera, los productores agrícolas podrán trasladar sus cosechas en mejores condiciones y con menores costos, mientras que estudiantes, trabajadores y pacientes dispondrán de un acceso más seguro y rápido a centros educativos, hospitales y otros servicios esenciales. Asimismo, la reducción de los tiempos de desplazamiento contribuirá a fortalecer el comercio y las actividades productivas de la provincia.

En representación de las comunidades beneficiadas, Leonardo Rodríguez Almonte agradeció al presidente Luis Abinader por hacer realidad una obra esperada durante años y aseguró que representa progreso, bienestar y nuevas oportunidades para las familias de la zona.

En el acto participaron la gobernadora provincial, Glehany Yafreysy Azcona Torres; el senador Antonio Marte; el alcalde del municipio San Ignacio de Sabaneta, Félix Marte; la diputada Juana Castillo; el diputado Nicolás López; el director provincial de Deportes, Bienvenido Bisonó, y el párroco Javier Fernández, entre otras personalidades.

Gobierno Dominicano informa el retorno de otras 84 personas desde Venezuela

Santo Domingo.– El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que el Gobierno dominicano facilitó el retorno al país de otros 62 ciudadanos que requirieron asistencia para salir de la República Bolivariana de Venezuela tras los terremotos que afectaron esa nación, con los que suman 171 las personas que han regresado de manera segura mediante los vuelos humanitarios dispuestos por el presidente Luis Abinader, en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

Al llegar al país, los retornados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el viceministro de Política Exterior Bilateral del Mirex, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez.

En esta ocasión, llegaron al país 50 dominicanos y 12 venezolanos con vínculos con dominicanos que se encontraban en Venezuela.

El vuelo humanitario, gestionado por el Mirex y operado por la línea aérea Arajet, también permitió el retorno al país del equipo dominicano de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), integrado por los 19 rescatistas que conformaron la primera misión internacional en llegar a Venezuela tras la ocurrencia de los sismos.

Asimismo, regresó al país la misión del Mirex, encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, y otros dos funcionarios, la cual tuvo bajo su responsabilidad la tarea de asistir a los dominicanos que quisieron retornar a la República Dominicana tras la tragedia.

Esta operación estuvo coordinada por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería, Opinio Díaz, quien se hizo acompañar del embajador Juan José Portorreal, director de Gabinete de la institución, y el embajador Briunny Garabito, inspector del Servicio Exterior Dominicano.

La operación aérea, además de retornar a estas personas, llevó en horas de la mañana a Venezuela otro cargamento de ayuda humanitaria y un equipo del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el ministro Víctor Atallah e integrado por 40 médicos, ingenieros en agua, psiquiatras, psicólogos, técnicos y otros profesionales que ofrecerán servicios a los venezolanos afectados por los terremotos en un hospital móvil EMT-1.

Como parte de la misión oficial, también viajó el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, quien, al evaluar la vulnerabilidad de los inmuebles donde operaban la Embajada y el Consulado de República Dominicana en Venezuela, refirió que las estructuras no presentan daños importantes, por lo que recomendará los mecanismos de corrección de algunas fisuras en paredes, a través de un informe técnico.

El Mirex reiteró que continuará coordinando las acciones de asistencia y protección para los dominicanos en el exterior, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de mantener su apoyo solidario al pueblo venezolano mediante iniciativas humanitarias y de cooperación internacional.

Consejo de Ministros aprueba la Política Presupuestaria 2027

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, en la que fue aprobada la Política Presupuestaria Anual correspondiente al año 2027, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto.

Al concluir la sesión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó los principales lineamientos de la política de gasto, en su calidad de secretario técnico del Consejo de Gobierno.

La Política Presupuestaria 2027 organiza el gasto público alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, con énfasis en el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y el fortalecimiento de la institucionalidad, preservando al mismo tiempo las prioridades sociales y la inversión pública.

De acuerdo con el ministro Paliza, la política de gasto reafirma el compromiso del Gobierno con una gestión responsable de los recursos públicos, concentrando las inversiones en proyectos que generan mayor impacto sobre el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del país.

“La Política Presupuestaria 2027 refleja una visión de largo plazo. Cada peso del presupuesto estará orientado a acelerar la transformación del país, fortaleciendo el capital humano, ampliando las oportunidades para la gente y desarrollando la infraestructura que demanda el crecimiento económico de la República Dominicana”, expresó Paliza.

En el área de educación, el Gobierno mantendrá la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto (PIB) al sistema educativo. Además, continuará impulsando el Plan Horizonte 2034, orientado a elevar los años efectivos de aprendizaje, junto con la construcción y ampliación de planteles escolares, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.

En materia de salud y protección social, la política presupuestaria contempla la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a proteger a la población frente a choques externos.

La inversión en infraestructura continuará siendo uno de los principales ejes del presupuesto de 2027, con recursos destinados al desarrollo de autopistas y sistemas de transporte integrado en los principales centros urbanos e interurbanos, la construcción de acueductos y sistemas de saneamiento, así como la continuidad del programa nacional para el mejoramiento de viviendas.

Asimismo, el presupuesto fortalecerá la productividad y la institucionalidad mediante una mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, además de continuar las inversiones destinadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y fronteriza, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente y nuevos centros correccionales.

Paliza destacó que estas prioridades responden a una planificación estratégica de largo plazo, alineada con la visión de desarrollo nacional.

“Estamos construyendo un presupuesto que no solo responde a las necesidades del presente, sino que prepara a la República Dominicana para alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos propuesto hacia el año 2036, con inversiones que fortalecen la competitividad, la cohesión social y la confianza institucional”, concluyó.