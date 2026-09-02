OSCEOLA OFRECE HASTA 24 MESES DE AYUDA PARA EL ALQUILER

PUEDE SOLICITAR ANTES DEL 6 DE SEPTIEMBRE

El programa Tenant-Based Rental Assistance ofrece subsidios de alquiler, ayuda con depósito de seguridad y acompañamiento a residentes de bajos ingresos en riesgo de perder su vivienda. Adultos mayores tendrán preferencia y los beneficiarios serán seleccionados mediante lotería.

Por Redacción El Sol de la Florida

OSCEOLA COUNTY, Fla. — Residentes del Condado de Osceola que enfrentan dificultades para mantenerse al día con el alquiler tienen una nueva oportunidad de solicitar ayuda financiera que podría extenderse por hasta dos años.

Osceola County Housing and Community Services abrió oficialmente el período de solicitudes para el Tenant-Based Rental Assistance Program, conocido como TBRA, un programa financiado a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, HUD.

Las solicitudes están abiertas desde el 1 de septiembre de 2026 y deben enviarse antes de las 11:59 p.m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

El programa está diseñado para personas y familias de bajos ingresos que se encuentran sin vivienda o que corren riesgo de quedarse sin hogar. Los adultos mayores recibirán preferencia durante el proceso de selección.

ENLACE OFICIAL PARA SOLICITAR

Los residentes interesados pueden presentar su solicitud directamente en línea a través del portal oficial utilizado por Osceola County.

Solicitud en línea del programa TBRA:

APLICAR AQUÍ AL PROGRAMA TBRA

También se recomienda ingresar primero a la página oficial de Osceola County, donde aparece el botón actualizado de solicitud:

INFORMACIÓN OFICIAL Y SOLICITUD TBRA

El Condado confirmó que está aceptando solicitudes actualmente y que el portal permanecerá disponible hasta el 6 de septiembre de 2026 a las 11:59 p.m.

¿QUÉ AYUDA OFRECE EL PROGRAMA?

El TBRA puede proporcionar varios tipos de apoyo a los hogares seleccionados.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Subsidios de alquiler por hasta 24 meses .

. Ayuda relacionada con unidades de vivienda elegidas por el inquilino.

Viviendas inspeccionadas para cumplir estándares de calidad.

Servicios de manejo de casos.

Asistencia con el depósito de seguridad de alquiler en determinados casos.

El objetivo es ayudar a que personas vulnerables puedan conservar una vivienda estable mientras mejoran su situación económica.

¿QUIÉNES PUEDEN CALIFICAR?

Osceola County establece varios requisitos principales.

El ingreso total del hogar debe ser equivalente o inferior al 60% del Area Median Income, o ingreso medio del área.

Además, el solicitante debe:

Ser residente de Osceola County.

Haber residido en el Condado durante los últimos seis meses.

Encontrarse sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar de acuerdo con las definiciones establecidas por HUD.

Cumplir los requisitos de ingresos.

Participar en los servicios de case management requeridos por el programa.

Los adultos mayores tendrán preferencia.

LÍMITES DE INGRESOS PARA 2026

El Condado publicó los siguientes límites máximos de ingresos anuales para participar:

1 persona: $48,300

2 personas: $55,200

3 personas: $62,100

4 personas: $68,940

5 personas: $74,460

6 personas: $79,980

7 personas: $85,500

8 personas: $91,020

Tener ingresos por debajo de estos niveles no significa automáticamente que la persona recibirá la asistencia. Primero debe cumplir con todos los requisitos del programa.

NO ES POR ORDEN DE LLEGADA: HABRÁ UNA LOTERÍA

Uno de los puntos más importantes que deben conocer los residentes es que presentar la solicitud primero no garantiza ser seleccionado.

Osceola County indicó que todos los solicitantes que resulten elegibles entrarán en un proceso de lotería.

Esto es particularmente importante porque se anticipa que el número de solicitudes será considerablemente mayor que la cantidad de hogares que podrán ser atendidos con los fondos disponibles.

Por esa razón, las autoridades recomiendan presentar correctamente toda la información solicitada y hacerlo antes del cierre del período.

¿ESTA AYUDA SIRVE PARA PAGAR MORTGAGE?

No.

El Tenant-Based Rental Assistance Program está dirigido específicamente a personas que alquilan una vivienda.

No cubre pagos atrasados de hipotecas ni está diseñado para propietarios de viviendas que enfrentan dificultades con su mortgage.

Sin embargo, Osceola County administra otros programas destinados a propietarios.

EXISTE AYUDA PARA PROPIETARIOS ATRASADOS CON LA HIPOTECA, PERO ESTÁ CERRADA ACTUALMENTE

El Condado cuenta con un programa conocido como Mortgage Foreclosure Prevention Program.

Este programa está diseñado específicamente para propietarios que se han atrasado en sus pagos hipotecarios y enfrentan riesgo de foreclosure.

Entre los requisitos generales establecidos por Osceola County se encuentran:

El propietario debe estar atrasado en los pagos del mortgage.

La vivienda debe ser su residencia principal.

Debe demostrar una dificultad financiera elegible.

No debe haberse establecido todavía una fecha de venta por foreclosure.

Los ingresos del hogar deben cumplir con los límites establecidos por el programa.

Sin embargo, actualmente el Condado informa que no está aceptando solicitudes para Mortgage Foreclosure Prevention debido a falta de fondos disponibles.

Los propietarios pueden revisar periódicamente esta página para conocer cuándo reabra:

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FORECLOSURE DE OSCEOLA COUNTY

OTRA AYUDA QUE PUEDE INCLUIR MORTGAGE

Osceola County también administra el programa Financial Housing Assistance, FHA, dentro de sus servicios para personas en riesgo de quedarse sin vivienda.

Este programa puede ayudar en determinados momentos con:

Alquiler atrasado.

Facturas de servicios públicos atrasadas.

Mortgage atrasado para evitar foreclosure.

Depósitos de seguridad.

Depósitos de servicios públicos.

Pero este programa también se encuentra cerrado actualmente por falta de fondos.

El Condado indica que anunciará públicamente cuando vuelva a estar disponible.

Los propietarios y residentes pueden seguir las actualizaciones aquí:

OSCEOLA COUNTY HOMELESS SERVICES Y FINANCIAL HOUSING ASSISTANCE

¿QUÉ DEBE HACER UN PROPIETARIO QUE NECESITA AYUDA AHORA?

Aunque los programas de ayuda hipotecaria están cerrados temporalmente, los propietarios no deberían esperar hasta que el problema llegue a una venta de foreclosure.

Pueden comunicarse directamente con Osceola County Housing and Community Services para preguntar por nuevas asignaciones de fondos, listas de espera, referencias a organizaciones locales o próximos períodos de solicitudes.

Osceola County Housing and Community Services

1392 E. Vine Street

Kissimmee, FL 34744

Teléfono: 407-742-8400

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Página principal de programas de vivienda:

OSCEOLA COUNTY HOUSING PROGRAMS

IMPORTANTE: SECTION 8 TAMBIÉN ESTÁ CERRADO

El Condado también confirma que la lista de espera para el programa Section 8 se encuentra cerrada actualmente y no está aceptando nuevas solicitudes.

Cuando vuelva a abrir, Osceola County indica que publicará la información en su página de Housing Programs y mediante avisos públicos.

NO CONFUNDIR LOS PROGRAMAS

Para evitar confusión, estas son las diferencias principales:

TBRA — ABIERTO AHORA

Para personas que alquilan.

Puede ofrecer subsidios de alquiler hasta por 24 meses.

Adultos mayores reciben preferencia.

Cierre: 6 de septiembre de 2026 a las 11:59 p.m.

Mortgage Foreclosure Prevention — CERRADO ACTUALMENTE

Para propietarios atrasados con el mortgage.

Busca evitar foreclosure.

Cerrado temporalmente por falta de fondos.

Financial Housing Assistance — CERRADO ACTUALMENTE

Puede cubrir alquiler atrasado, mortgage atrasado y utilities en determinados casos.

Cerrado temporalmente por falta de fondos.

Section 8 — CERRADO ACTUALMENTE

No está aceptando nuevas solicitudes.

UNA VENTANA CORTA PARA SOLICITAR

El período disponible para el TBRA es corto.

La ventana comenzó el 1 de septiembre y concluye el domingo 6 de septiembre.

Por eso, cualquier residente que considere que puede cumplir los requisitos debería revisar la solicitud cuanto antes, reunir la documentación requerida y completar la pre-solicitud antes del cierre.

No hay garantía de recibir los fondos debido al proceso de selección y a la cantidad limitada de recursos disponibles.

Pero para los hogares seleccionados, la diferencia podría ser considerable: hasta dos años de asistencia de alquiler y mayor estabilidad mientras enfrentan una situación económica difícil.

Para muchas familias de Osceola County —y especialmente para adultos mayores que sobreviven con ingresos fijos— esa ayuda puede representar la diferencia entre permanecer en su vivienda o enfrentar una crisis habitacional.

Enlaces oficiales:

Solicitud TBRA:

https://www.osceola.org/Services/Housing-Programs/TBRA

Todos los programas de vivienda:

https://www.osceola.org/Services/Housing-Programs

Ayuda para mortgage/foreclosure:

https://www.osceola.org/Services/Housing-Programs/SHIP/Mortgage-Foreclosure-Prevention

Financial Housing Assistance:

https://www.osceola.org/Services/Housing-Programs/Homeless-Services

Información adicional: CDBG@Osceola.org

Osceola County Housing and Community Services: 407-742-8400