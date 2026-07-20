Florida entra en el período más crítico de la temporada de huracanes: ¿Está realmente preparada su familia?

Por El Sol de la Florida

La temporada de huracanes del Atlántico acaba de entrar en una de sus etapas más importantes, y aunque la mayor atención meteorológica se concentra en una depresión tropical que se desplaza por el noreste del Golfo de México, las autoridades insisten en que este es el momento de prepararse, no de esperar a que una tormenta amenace directamente a su comunidad.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene bajo vigilancia la Depresión Tropical Dos, un sistema que podría fortalecerse hasta convertirse en tormenta tropical mientras avanza lentamente hacia la costa norte del Golfo. Aunque los mayores impactos previstos se concentran en el Panhandle de Florida, Alabama, Mississippi y Louisiana, el desarrollo del fenómeno recuerda a millones de residentes de Florida que la temporada apenas comienza y que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Florida conoce el peligro

Vivir en Florida significa convivir con la amenaza de ciclones tropicales durante casi seis meses al año. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas familias dejan su preparación para el último momento, cuando los supermercados comienzan a vaciarse, las estaciones de servicio registran largas filas y resulta cada vez más difícil conseguir suministros básicos.

Los expertos en manejo de emergencias coinciden en que la mejor decisión siempre es prepararse antes de que exista una amenaza directa.

No se trata de crear alarma.

Se trata de reducir riesgos.

¿Está realmente preparada su familia?

Cada temporada miles de residentes descubren demasiado tarde que les faltan artículos esenciales.

Las autoridades recomiendan que cada hogar disponga, al menos, de:

Agua potable suficiente para varios días.

Alimentos no perecederos.

Medicamentos recetados.

Linternas y baterías adicionales.

Radio portátil.

Cargadores para teléfonos y baterías externas.

Copias de documentos importantes protegidas en recipientes impermeables.

Dinero en efectivo para emergencias.

Alimentos y suministros para mascotas.

La preparación no termina con comprar provisiones.

También implica conversar con la familia sobre un plan de emergencia.

Tener un plan puede salvar vidas

Cada familia debería responder varias preguntas antes de que llegue una tormenta.

¿A dónde irían si las autoridades ordenan evacuar?

¿Quién recogería a los niños si las escuelas cierran?

¿Cómo se comunicarán si las redes telefónicas fallan?

¿Dónde guardarán los documentos importantes?

Responder estas preguntas con anticipación puede evitar decisiones apresuradas cuando cada minuto cuenta.

Las viviendas también necesitan preparación

Los propietarios deben revisar techos, ventanas, puertas y árboles cercanos a sus viviendas.

Objetos aparentemente inofensivos, como muebles de patio, macetas o parrillas, pueden convertirse en proyectiles peligrosos durante vientos fuertes.

Las personas que viven en casas móviles deben prestar especial atención a los avisos oficiales, ya que este tipo de estructuras enfrenta mayores riesgos durante tormentas tropicales y huracanes.

Los pequeños negocios tampoco deben esperar

Florida cuenta con miles de pequeñas empresas familiares que pueden sufrir pérdidas importantes tras un fenómeno tropical.

Respaldar la información digital, proteger documentos financieros, revisar pólizas de seguros y elaborar un plan de continuidad del negocio son medidas que pueden marcar la diferencia entre una recuperación rápida o meses de dificultades económicas.

La importancia de seguir información oficial

Con la llegada de cada temporada también aumenta la circulación de rumores y publicaciones falsas en redes sociales.

Los meteorólogos recuerdan que los residentes deben seguir únicamente la información emitida por organismos oficiales, como el Centro Nacional de Huracanes, el Servicio Nacional de Meteorología y las oficinas locales de manejo de emergencias, ya que los pronósticos cambian constantemente conforme evolucionan los sistemas tropicales.

Prepararse hoy es la mejor inversión

La Depresión Tropical Dos puede o no convertirse en una amenaza significativa para Florida Central.

Lo importante es entender que este sistema representa un recordatorio oportuno de que la temporada de huracanes está activa y que todavía quedan varios meses por delante.

La historia de Florida demuestra que basta un solo huracán para cambiar la vida de una comunidad entera.

Esperar a que aparezca un cono de trayectoria sobre su ciudad suele ser demasiado tarde.

La preparación comienza mucho antes de que lleguen los primeros vientos.

Y, en materia de huracanes, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger a nuestras familias, nuestros hogares y nuestros negocios.