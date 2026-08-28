Osceola ante el tijeretazo fiscal

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Osceola prepara el tijeretazo: la Enmienda 3 obliga al Condado a poner servicios y dinero sobre la mesa

La Comisión se reunirá el lunes para estudiar cuánto perdería el gobierno si los votantes aprueban la reforma de impuestos a la propiedad, qué podría recortarse y de dónde saldría dinero nuevo. La discusión llega mientras el Condado propone un presupuesto de $2.44 mil millones y una economía turística que continúa generando miles de millones.

El próximo lunes, a las 10 de la mañana, los cinco integrantes de la Junta de Comisionados del Condado de Osceola se sentarán a discutir algo mucho más incómodo que aprobar un nuevo proyecto.

Tendrán que hablar de qué podría dejar de financiarse.

La agenda oficial del workshop del 31 de agosto, publicada por el Condado, contiene apenas cuatro asuntos principales, pero sus títulos dicen prácticamente todo: lenguaje revisado de la Enmienda 3, impacto financiero estimado, posibles reducciones presupuestarias y posibles aumentos de ingresos o nuevas fuentes de dinero. (Osceola Docs)

No es todavía una reunión para aprobar recortes.

Tampoco significa que Osceola haya decidido aumentar otros impuestos o tarifas.

Es una sesión de trabajo para examinar escenarios.

Pero pocas agendas recientes han expuesto con tanta claridad la discusión que se aproxima.

El gerente del Condado, Don Fisher, ya recomendó un presupuesto FY2027 de aproximadamente $2.44 mil millones y mantener en 6.7 mills la tasa del General Fund por decimosexto año consecutivo. Al mismo tiempo, su administración mantiene un hiring freeze con excepciones para seguridad pública, salud pública y otras operaciones críticas, utiliza zero-based budgeting y ha pospuesto proyectos capaces de generar gastos operacionales importantes. (Osceola County)

Ahora los comisionados tendrán que mirar más allá de 2027.

Porque si la Enmienda 3 es aprobada en noviembre, la pregunta dejará de ser cuánto quieren bajar los impuestos los electores.

La pregunta será qué gobierno pueden financiar después de bajarlos.

El lunes Osceola comenzará a ponerle números a noviembre

La Enmienda 3 que llegará a los votantes sufrió un cambio importante este mes.

El juez del Segundo Circuito Judicial David Frank determinó que el título y resumen originales eran engañosos porque incluían lenguaje que promovía políticamente la propuesta en lugar de limitarse a explicarla.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, reescribió posteriormente el texto.

La propuesta aumentaría la exención homestead aplicable a impuestos no escolares hasta $150,000 en 2027 y $250,000 en 2028, con ajustes posteriores por inflación. También reduciría del 10% al 5% el límite anual de aumento en la tasación de propiedades no homestead. (Miami Times)

Para el propietario que califique, el atractivo resulta evidente: reducir la porción del valor de su vivienda sobre la cual determinados gobiernos pueden cobrar property taxes.

Pero esa reducción tiene otra cara.

La misma propiedad que paga menos produce menos ingresos para el gobierno local.

Y Osceola depende fuertemente del property tax para financiar servicios cotidianos.

El propio Condado reconoce que los impuestos sobre la propiedad constituyen su mayor fuente recurrente de ingresos y ayudan a financiar seguridad pública, transporte, parques, bibliotecas, tribunales y programas comunitarios. (Osceola County)

Por eso el segundo punto del workshop —“Estimated Impacts”— probablemente será más importante para el residente que cualquier consigna política sobre impuestos.

Ahí comenzaremos a conocer la dimensión local de la propuesta.

Brandon Arrington y los comisionados tendrán que pasar de la teoría a las opciones

La Junta está presidida por el comisionado del Distrito 3, Brandon Arrington.

Hasta ahora, la administración de Fisher ha construido su presupuesto bajo una estrategia defensiva: mantener servicios, controlar costos y evitar comprometer al Condado con nuevos gastos recurrentes mientras permanece la incertidumbre sobre noviembre.

Fisher ha sido explícito al explicar que la planificación no puede limitarse a balancear el próximo año fiscal.

Arrington ha defendido el mismo argumento desde la perspectiva política: proteger al contribuyente mientras se conserva la capacidad de prestar servicios en uno de los condados de mayor crecimiento de Florida. (Osceola County)

El lunes esa posición deberá traducirse en alternativas concretas.

La agenda no dice simplemente “impacto de Amendment 3”.

Dice:

Potential budget reductions.

Y después:

Potential revenue increases or new sources. (Osceola Docs)

Esas palabras merecen atención.

Si disminuye una fuente principal de ingresos, existen esencialmente tres caminos: reducir gastos, encontrar nuevos ingresos o combinar ambas cosas.

El workshop deberá comenzar a revelar qué áreas considera la administración para cada escenario.

No debemos llamar “recortes” a lo que todavía son escenarios

Aquí es necesario establecer una diferencia importante.

Hasta que los documentos y la presentación del lunes detallen las alternativas, sería irresponsable afirmar que el Condado eliminará parques, reducirá policías, cerrará bibliotecas o aumentará una tarifa específica.

Eso no está confirmado.

Lo confirmado es que la administración ha colocado formalmente en la agenda un análisis de posibles reducciones presupuestarias y posibles fuentes nuevas o mayores de ingresos. (Osceola Docs)

Precisamente por eso el workshop merece seguimiento.

El ciudadano debe poder ver las opciones antes de que se conviertan en decisiones.

¿Qué gastos son considerados esenciales?

¿Qué programas serían más vulnerables?

¿Qué proyectos podrían aplazarse?

¿Qué servicios podrían cobrar más?

¿Qué ingresos alternativos existen realmente?

¿Y cuánto tendría que recortarse para compensar el efecto de la Enmienda 3?

OSCEOLA 360 buscará esos nombres y esas cantidades.

Porque decir que un gobierno enfrenta “impactos fiscales” es demasiado abstracto.

El residente necesita saber cuál parque, cuál programa, cuál departamento, cuántos empleados y cuántos dólares.

La contradicción: Osceola necesita controlar gastos mientras continúa creciendo

La dificultad particular de Osceola es que esta discusión no ocurre en un condado estancado.

Ocurre exactamente lo contrario.

Durante las últimas ediciones hemos documentado nuevas viviendas en St. Cloud, la futura West Command Station del Sheriff, ampliaciones viales, nuevas escuelas, proyectos de drenaje y Community Development Districts creados para ayudar a financiar infraestructura dentro de comunidades nuevas.

Cada uno representa una consecuencia del crecimiento.

El presupuesto FY2027 recomendado por Fisher asciende a $2.44 mil millones. La propuesta conserva los 6.7 mills del General Fund, pero el Condado ya está tomando medidas de cautela fiscal antes de conocer el resultado de noviembre. (Osceola County)

Eso significa que una reducción estructural de ingresos no llegaría a un gobierno que está buscando qué hacer con dinero sobrante.

Llegaría a un gobierno que ya está intentando limitar nuevas obligaciones mientras la población continúa aumentando.

Ahí está la verdadera tensión.

El Sheriff es un buen ejemplo de por qué esto no es un debate abstracto

Ayer OSCEOLA 360 documentó que el Condado busca servicios de arquitectura e ingeniería para una nueva West Command Station de la Oficina del Sheriff.

La agencia de Sheriff Christopher Blackmon necesita responder a una geografía poblacional que continúa expandiéndose.

Simultáneamente, Osceola busca contratar un estudio de población carcelaria para anticipar las necesidades futuras de su sistema correccional.

Ambas cosas cuestan dinero.

Más población puede significar más llamadas de servicio.

Más territorio desarrollado puede exigir una distribución diferente de patrullas.

Una instalación nueva necesita construcción y después empleados, electricidad, mantenimiento, tecnología y vehículos.

Por eso una reducción de property tax revenue no ocurre independientemente del crecimiento.

Las dos fuerzas pueden moverse en direcciones opuestas:

más demanda de servicios y menos capacidad tributaria para financiarlos.

Ese será uno de los problemas centrales que Fisher y los comisionados tendrán que explicar.

Pero Osceola tiene una ventaja que otros condados no poseen en la misma escala

Turismo.

Los datos económicos difundidos recientemente vuelven a demostrar la magnitud de esa industria.

Un estudio de Tourism Economics, encargado por Visit Orlando, Experience Kissimmee, Seminole County y la Central Florida Hotel & Lodging Association, calculó que el turismo produjo $98.6 mil millones de impacto económico en Orange, Osceola y Seminole durante 2025, un aumento de 4.4% frente al año anterior. El gasto directo de visitantes alcanzó $62.9 mil millones. (Black Meetings and Tourism)

Osceola capturó aproximadamente 12% del gasto turístico directo regional, frente al 85% de Orange y 3% de Seminole. (The Capitolist)

Los datos específicos publicados por Experience Kissimmee, presidida por DT Minich, colocan el impacto turístico anual de Osceola alrededor de $11 mil millones, con unos 41,000 empleos vinculados al sector y cerca de $7.3 mil millones en gasto directo de visitantes. (Experience Kissimmee)

Es una enorme fortaleza económica.

Pero no convierte automáticamente el dinero del turismo en un cheque en blanco para el General Fund.

El visitante ayuda a pagar Osceola, pero no puede reemplazar al propietario

Esta distinción será particularmente importante durante la discusión de Amendment 3.

Experience Kissimmee calcula que la actividad turística genera aproximadamente $710 millones en alivio o compensación tributaria para los hogares de Osceola, equivalente a unos $4,600 anuales por hogar, según su metodología. También señala que el turismo representa cerca de 35% del empleo del Condado. (Experience Kissimmee)

Esos datos demuestran que los visitantes ya ayudan significativamente a sostener la economía y la estructura fiscal local.

Pero existe un límite.

Los ingresos turísticos tienen reglas, fuentes y usos distintos.

El Tourist Development Tax, por ejemplo, no puede simplemente convertirse en dinero general para cualquier necesidad gubernamental.

Y aunque el visitante paga sales taxes y genera actividad económica que amplía otras fuentes de ingresos, eso no significa que pueda reemplazar dólar por dólar una reducción sustancial del property tax.

El lunes será importante observar si la administración identifica ingresos relacionados directa o indirectamente con turismo entre sus posibles alternativas.

Y, si lo hace, bajo qué autoridad y para qué usos.

La vivienda añade otra contradicción

Los datos más recientes de la Osceola County Association of REALTORS muestran un mercado que continúa moviéndose, aunque con compradores más cautelosos.

En julio se registraron 744 ventas cerradas, 3.9% más que un año antes.

El precio mediano fue de $380,000, una reducción interanual de 1.7%.

El inventario activo alcanzó 4,545 propiedades y el tiempo mediano para entrar bajo contrato subió hasta 62 días, 29.2% más que el año anterior. (Osceola County Association of REALTORS®)

Eso describe un mercado donde el comprador tiene más tiempo para decidir y los precios muestran cierta moderación.

Para ese comprador, aumentar la homestead exemption puede resultar especialmente atractivo.

Pero el mismo propietario necesita carreteras.

Sheriff.

Bomberos.

Drenajes.

Parques.

Bibliotecas.

Y otros servicios locales.

La decisión de noviembre no será, por tanto, simplemente “impuestos altos contra impuestos bajos”.

Será una decisión sobre cómo repartir el costo del gobierno local.

La comunidad hispana debe prestar especial atención

Esta discusión tiene consecuencias particulares para la comunidad hispana de Osceola.

Una familia propietaria de su vivienda puede beneficiarse directamente de una mayor exención homestead.

Una familia que alquila no recibe esa exención directamente.

Un pequeño empresario propietario de un inmueble no homestead podría beneficiarse de un límite más bajo sobre el crecimiento anual de su tasación.

Pero todos utilizan los servicios públicos.

Y cualquier intento posterior de sustituir ingresos mediante tarifas, assessments u otros mecanismos puede distribuir los costos de una manera distinta a la actual.

Por eso no basta con preguntar:

¿Cuánto me ahorro en property taxes?

Hay que hacer una segunda pregunta:

¿Qué terminaré pagando por otro lado y qué servicios recibiré a cambio?

Hasta que el Condado publique sus cálculos, nadie debería pretender conocer completamente esa respuesta.

El 3 de septiembre llegará la primera prueba presupuestaria formal

La discusión del lunes tampoco ocurre aislada.

El calendario oficial muestra que el 3 de septiembre a las 5:30 p.m. está programada la audiencia de Special Assessments and First TRIM Budget Public Hearing del Condado. (Osceola Docs)

Eso coloca los acontecimientos en secuencia.

Primero, el lunes, los comisionados analizan Amendment 3, sus impactos, posibles recortes y posibles ingresos.

Tres días después comienza una etapa formal del proceso presupuestario.

Ahí el debate deja de ser solamente conceptual.

El contribuyente podrá comenzar a comparar lo que el gobierno dice que necesita con lo que realmente propone cobrar y gastar.

Impacto para la comunidad

Para el propietario de vivienda, Amendment 3 promete una reducción importante de la base gravable no escolar de su residencia homestead.

Para el pequeño negocio y propietario de inmuebles no homestead, el cambio en el límite de crecimiento de las tasaciones también puede tener consecuencias financieras.

Para los residentes que dependen de servicios del Condado, la pregunta es distinta.

¿Cuánto ingreso perdería Osceola?

¿Puede absorberlo sin afectar servicios?

¿Puede el crecimiento de otras fuentes compensarlo?

¿O terminarán apareciendo nuevas tarifas, assessments o recortes?

Y para los cinco comisionados, la situación crea una responsabilidad política incómoda.

Es relativamente sencillo apoyar alivio tributario en abstracto.

Es mucho más difícil colocar delante del ciudadano una lista de servicios y preguntarle cuál está dispuesto a perder.

Qué debemos observar

El lunes debemos exigir cuatro respuestas concretas.

Primero: cuánto calcula Osceola County que perdería bajo Amendment 3, tanto en 2027 como cuando la exención alcance $250,000 en 2028.

Segundo: cuáles son exactamente las “potential budget reductions” identificadas por la administración de Don Fisher.

Tercero: cuáles son las “potential revenue increases or new sources” y quién terminaría pagándolas.

Cuarto: qué servicios considera la Junta verdaderamente protegidos y cuáles quedarían expuestos si el escenario fiscal más severo se materializa.

Después habrá que comparar esas respuestas con el presupuesto presentado en la audiencia del 3 de septiembre.

Ahí comenzaremos a saber si el debate de noviembre está construido sobre cifras o solamente sobre política.

Conclusión editorial

Osceola vive una paradoja.

Su economía turística genera miles de millones.

Su población continúa creciendo.

Se construyen viviendas.

Se planifican nuevas instalaciones de seguridad.

Se amplían carreteras.

Las escuelas necesitan más capacidad.

Y al mismo tiempo el Condado se prepara para la posibilidad de que su principal fuente recurrente de ingresos disminuya.

Eso convierte el workshop del lunes en algo mucho más importante que una reunión presupuestaria.

Será el momento en que las promesas de alivio tributario comiencen a encontrarse con el costo real del gobierno.

Reducir impuestos siempre cabe en un titular.

Reducir una ambulancia, aplazar una carretera, congelar una plaza del Sheriff o aumentar una tarifa requiere explicar quién paga la consecuencia.

Todavía no sabemos si alguna de esas medidas será necesaria.

Precisamente por eso hay que mirar los números antes de tomar partido.

El lunes, Don Fisher y los cinco comisionados tendrán la oportunidad de mostrarle a Osceola la factura completa.

Después, en noviembre, el ciudadano decidirá si quiere pagarla de otra manera.

.—

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida