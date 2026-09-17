Se Dice Por Ahí…: ¡Leyendas que siguen haciendo historia!

Rubén Blades recibe un gran reconocimiento, Céline conquista París y los Emmy dejan huella

Lo más comentado del espectáculo y la cultura pop

Jueves, 17 de septiembre de 2026

Por Isabella Durán

Entertainment Editor

El Sol de la Florida

Rubén Blades: el poeta de la salsa recibirá el Premio Ícono

Se dice por ahí que la música latina tiene motivos para celebrar. El panameño Rubén Blades será distinguido con el Premio Ícono durante los Billboard Latin Music Awards 2026, programados para el 22 de octubre en Miami.

Buzzing Today

El reconocimiento destaca a un artista cuya trayectoria ha conectado la salsa con la narración social, el cine y la cultura latinoamericana.

Blades representa una generación que demostró que la música bailable también podía contar historias complejas. Canciones como Pedro Navaja y Plástico siguen formando parte de conversaciones culturales décadas después de su lanzamiento.

Y aquí está lo interesante: mientras la industria busca constantemente nuevos fenómenos virales, también encuentra razones para reconocer a quienes construyeron carreras que trascienden las modas.

Céline Dion vuelve a reunir a las estrellas en París

Se dice por ahí que París no solamente está recibiendo a una gran cantante: también se ha convertido en punto de encuentro de celebridades.

Rihanna fue fotografiada en la capital francesa después de asistir a un concierto de Céline Dion, según la cobertura de celebridades publicada hoy por People.

People.com

La presencia de figuras de semejante alcance refleja el interés que rodea esta nueva etapa de Dion.

Su regreso también plantea una pregunta sobre la industria musical: ¿qué hace que un artista conserve la atención del público después de tantos años?

En el caso de Céline, su repertorio, su voz y la relación construida con varias generaciones siguen siendo elementos centrales de su convocatoria.

Brad Pitt reaparece en una noche de estreno

Se dice por ahí que Brad Pitt volvió a ocupar los titulares de las alfombras rojas.

El actor asistió junto a Ines de Ramon al estreno mundial de Heart of the Beast en Franklin, Tennessee. La aparición fue recogida en la selección de fotografías de celebridades publicada este jueves por People.

People.com

La película representa otra oportunidad para observar la evolución profesional de Pitt, quien ha combinado durante años su trabajo frente a las cámaras con la producción cinematográfica.

Y mientras las redes suelen concentrarse en la vida personal de las estrellas, los estrenos continúan siendo una parte fundamental de su actividad profesional.

Gustavo Dudamel comienza una nueva era en Nueva York

Se dice por ahí que el talento venezolano tiene hoy un escenario de enorme relevancia internacional.

El director de orquesta Gustavo Dudamel asumió oficialmente la dirección musical y artística de la Filarmónica de Nueva York, después de 17 temporadas al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

AP News

A sus 45 años, Dudamel se convierte en el director musical número 27 de una institución histórica.

Su llegada incluye una propuesta de acercamiento entre géneros musicales y nuevas audiencias, una idea que conecta con sus orígenes en El Sistema de Venezuela.

Para la comunidad latina, su nombramiento también representa una oportunidad de mayor visibilidad en uno de los espacios más reconocidos de la música clásica estadounidense.

Los Emmy 2026: una noche de triunfos, homenajes y nostalgia

Se dice por ahí que los premios Emmy de este año dejaron bastante material para conversar.

The Pitt continuó su trayectoria de reconocimientos en la categoría de drama, mientras Jean Smart volvió a ser premiada por Hacks. La ceremonia también destacó a Widow’s Bay y contó con Mariska Hargitay como presentadora.

San Francisco Chronicle

+1

Pero los premios no fueron lo único memorable.

La reunión de Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz, vinculada al aniversario de Buffy the Vampire Slayer, despertó recuerdos entre los seguidores de la serie.

También hubo un homenaje musical a Dolly Parton, fallecida el mes pasado, con la participación de Reba McEntire.

AP News

La ceremonia combinó producciones recientes con referencias a figuras y programas que marcaron otras épocas de la televisión.

Burna Boy llevará los ritmos africanos al escenario de la NFL en París

Se dice por ahí que el deporte estadounidense continúa apostando por la música internacional.

El artista nigeriano Burna Boy encabezará el espectáculo de medio tiempo del primer partido de temporada regular de la NFL en París, previsto para el 25 de octubre en el Stade de France.

AP News

La selección forma parte de una programación internacional que también incluye a Ricky Martin y Ayra Starr en otros encuentros.

La estrategia evidencia cómo los espectáculos deportivos se han convertido en plataformas de difusión para artistas de distintos continentes.

El fútbol americano pone el escenario.

La música se encarga de conectar con públicos que quizá nunca habían seguido un partido.

El Rumorcito: ¿qué preparan las estrellas después de los Emmy?

Se dice por ahí que las reuniones posteriores a las grandes ceremonias siempre despiertan especulaciones sobre nuevos proyectos.

¿Habrá colaboraciones inesperadas? ¿Reencuentros televisivos? ¿Nuevas producciones con antiguos compañeros de reparto?

Por ahora, esas posibilidades no constituyen anuncios confirmados.

La reunión de integrantes de Buffy the Vampire Slayer durante los Emmy, por ejemplo, fue un momento de aniversario, no una confirmación de una nueva temporada.

Y ya sabemos cómo funciona la farándula: basta una fotografía para que algunos comiencen a escribir el siguiente capítulo.

Aquí seguiremos distinguiendo entre lo que se comenta y lo que realmente se anuncia.

Entre Bambalinas: la música ya no reconoce fronteras

Las noticias de hoy ofrecen una fotografía interesante de la industria.

Rubén Blades será reconocido en Miami. Gustavo Dudamel inicia una etapa en Nueva York. Burna Boy prepara un espectáculo deportivo en París. Céline Dion reúne a celebridades internacionales.

Son acontecimientos diferentes, pero comparten un elemento: los artistas construyen audiencias que trascienden sus países de origen.

La música latina, la clásica, el pop y los ritmos africanos circulan en escenarios que antes parecían pertenecer a mercados separados.

La industria del espectáculo es cada vez más internacional, aunque las identidades culturales de sus protagonistas continúan siendo parte esencial de su atractivo.

El Sol Opina: la fama pasa, la obra permanece

La edición de hoy reúne artistas de generaciones y géneros muy distintos.

Rubén Blades continúa recibiendo reconocimientos por una trayectoria construida durante décadas. Céline Dion vuelve a encontrarse con su público. Gustavo Dudamel inicia una responsabilidad artística de alcance internacional.

Sus historias permiten reflexionar sobre una diferencia importante.

La popularidad puede cambiar de una semana a otra. Las listas musicales también.

Pero una obra capaz de conectar con diferentes generaciones puede mantener su relevancia mucho después de que termine una campaña publicitaria.

Porque recuerda…

En la farándula muchas cosas se comentan… pero solamente algunas se confirman.

¡SE DICE POR AHÍ…!