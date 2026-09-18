OPS reconoce iniciativas y labor de la primera dama en la concientización y atención del cáncer infantil

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El representante en el país de la Oficina Panamericana de Salud y la Oficina Mundial de la Salud, doctor Bernardino Vitoy, destacó este jueves el apoyo activo de la primera dama Raquel Arbaje a la lucha contra el cáncer infantil y a la gestión interinstitucional que ha permitido el logro de significativos avances en la materia.

“Por iniciativas como el Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades, en el Incart, el país ha podido avanzar al ritmo la población dominicana merece. La primera dama ha motivado la unión de esfuerzos, la unión de voluntades, y así debe ser”, señaló Vitoy durante su participación en el evento “Más allá del diagnóstico: ¿Qué pasa después?”, auspiciado por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con la OPS y la OMS.

La actividad se celebra en el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer Infantil y, en las palabras de apertura, Arbaje ponderó los avances en materia de tratamiento y atención especializada, así como la importancia de unir voluntades para continuar fortaleciendo la respuesta al cáncer infantil.

“La finalidad es unirnos en una sola causa. Cuando detectamos a tiempo, la probabilidad de sanación es mayor”, expresó Arbaje.

A un año y ocho meses de su apertura, uno de los resultados de mayor relevancia del Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades es la detección de 131 nuevos casos, que han recibido atención y tratamiento oportunos.

Primera dama de la Republica Dominicana Señora Raquel Arbaje de Abinader almuerza con estudiantes del hermoso Pais Caribeño.

En este período se ofrecieron 3,924 consultas, 812 procedimientos diagnóstico-terapéuticos y 534 infusiones de quimioterapia, y se registraron 732 hospitalizaciones, como resultado de un modelo de atención especializada que responde a las necesidades médicas de los pacientes y brinda acompañamiento a sus familias durante el proceso.

“Queremos agradecer el trabajo de la primera dama, porque yo, que tengo tantos años trabajando en el sistema, he podido ver cómo por primera vez las instituciones gubernamentales nos unimos por un fin común”, señaló la doctora Yesenia Díaz, directora de Aseguramiento del Régimen Contributivo de Sisalril, quien explicó durante el evento los progresos en la ampliación de la cobertura de medicamentos para los cánceres infantiles priorizados y trasplante. Además, el acompañamiento psicológico forma parte de la atención.

El modelo desarrollado en el Oncopediátrico incorpora el acompañamiento clínico, psicológico y emocional como parte del proceso de atención. Desde su apertura en marzo de 2024, se han realizado 5,717 intervenciones integrales que incluyen consultas de psicología y actividades ludoterapéuticas dirigidas tanto a los niños y adolescentes como a sus familias.

Este componente forma parte del enfoque integral del Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades: que la atención del cáncer infantil no se limite al tratamiento de la enfermedad, sino que tome en cuenta al niño, su entorno y las condiciones emocionales que enfrenta la familia.