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Congresista-Presidente del Senado Dominicano recibe al nuevo Director General de la Policía Nacional

HECTOR SANCHEZ
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Senado de la Republica, Santo Domingo, R. D.-El presidente del Senado de la Republica Dominicana, Congresista Ricardo de los Santos, sostuvo un encuentro de trabajo con el recién designado director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, previo a la celebración de la Sesión Ordinaria 131.

Durante la reunión, efectuada en la sede legislativa, ambas autoridades conversaron sobre los avances de la reforma policial y las transformaciones profundas que experimenta la institución del orden para continuar fortaleceniendo la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en todo el territorio nacional.

Esta visita institucional se enmarca en los aprestos de coordinación interinstitucional y se produce tras la designación del Mayor General Rodríguez García al frente del cuerpo del orden por disposición del Poder Ejecutivo, en sustitución del saliente incumbente, en un momento clave de modernización y depuración de las filas policiales.

En el encuentro también participaron los senadores que integran la Comisión Coordinadora del Senado, así como una comitiva del alto mando policial encabezada por el subdirector general de la institución, general Esteban Figueroa García, y el inspector general, general Martín Miguel Tapia, quienes reafirmaron el compromiso de trabajar de manera conjunta en beneficio de la sociedad dominicana.

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