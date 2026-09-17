Jackie Espinosa y la Comisión de Ética: un acuerdo que abre una nueva etapa

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Florida | 17 de septiembre de 2026. La alcaldesa Jackie Espinosa ha firmado un acuerdo con la representación legal de la Florida Commission on Ethics para resolver una controversia relacionada con los fondos del programa Business Boost 2.0. El documento propone una multa civil de $2,000 y una censura y reprimenda públicas, pero todavía requiere la aprobación de la Comisión.

El acuerdo, firmado el 15 de septiembre y recibido al día siguiente, representa un cambio importante en un caso que durante meses ha generado investigaciones, debates políticos y cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos en Kissimmee.

Su contenido merece examinarse con precisión, tanto por lo que reconoce como por lo que expresamente descarta.

¿Qué establece el acuerdo?

En el documento, correspondiente a los expedientes consolidados 26-034 y 26-035, Espinosa admite una violación de la sección 112.313(7)(a) de los Estatutos de Florida, relacionada con una relación contractual o de empleo con una entidad que hacía negocios con su propia agencia gubernamental.

Las partes solicitan que la Comisión apruebe esa conclusión y emita una orden final con las sanciones propuestas.

La admisión es específica y de naturaleza ética, no penal. El acuerdo establece expresamente que Espinosa no admite conducta delictiva, intención corrupta, fraude ni comisión de delito alguno.

Además, si la Comisión no aprueba el documento tal como fue presentado, el propio acuerdo dispone que quedará sin efecto y no podrá considerarse una admisión de la alcaldesa.

Los hechos que favorecen a Espinosa

El documento también contiene elementos importantes para comprender el contexto.

Establece que todas las votaciones municipales relacionadas con Boost 2.0 ocurrieron antes de que los negocios de Espinosa solicitaran asistencia.

La alcaldesa nunca votó para aprobar subvenciones destinadas a sus negocios ni a los de otras personas.

Asimismo, el acuerdo señala que ningún solicitante que cumpliera los requisitos del programa fue rechazado. Los montos se determinaron mediante criterios establecidos por el Departamento de Desarrollo Económico de Kissimmee.

Otro dato relevante es que Espinosa recibió un correo del entonces abogado municipal con opiniones sobre subvenciones a funcionarios electos después de que los fondos ya habían sido adjudicados y desembolsados.

Estos hechos no eliminan la infracción ética reconocida, pero sí delimitan su alcance: el acuerdo no establece que Espinosa manipulara las adjudicaciones, votara para beneficiarse personalmente o desplazara a otros solicitantes.

¿Por qué aceptar una sanción?

El acuerdo propone resolver el procedimiento sin continuar con nuevas audiencias, siempre que la Comisión lo ratifique.

Espinosa había anunciado anteriormente su intención de solicitar una audiencia pública. El documento firmado plantea ahora una resolución negociada.

No se explican las razones que llevaron a las partes a escoger esta alternativa, por lo que sería especulativo atribuirle motivaciones personales o políticas.

La consecuencia práctica es que el caso podría concluir mediante una orden acordada, sin necesidad de desarrollar una audiencia probatoria pública.

El documento tampoco exige que Espinosa devuelva los aproximadamente $50,000 vinculados a las subvenciones otorgadas a tres negocios relacionados con ella y su familia, cifra reportada durante las investigaciones anteriores.

La multa propuesta de $2,000 corresponde a la infracción ética admitida, no a una restitución de esos fondos.

Una pregunta que Kissimmee debe examinar

Más allá de la responsabilidad individual, el caso plantea una cuestión institucional.

Si el programa tenía criterios establecidos, ningún solicitante calificado fue rechazado y la alcaldesa no participó en las votaciones para adjudicar fondos a sus negocios, ¿por qué la posible incompatibilidad contractual no fue identificada antes del desembolso?

El acuerdo no responde completamente esa pregunta.

Tampoco demuestra que otros funcionarios hayan incumplido sus obligaciones.

Sin embargo, ofrece una oportunidad para revisar los mecanismos de prevención de conflictos de interés, la orientación jurídica a funcionarios electos y los controles administrativos aplicados a programas financiados con recursos públicos.

La finalidad de esa revisión sería evitar controversias similares, independientemente de quién ocupe la alcaldía.

Lo que sigue

La Florida Commission on Ethics deberá decidir si aprueba el acuerdo.

Hasta que exista una orden final verificable, las sanciones deben describirse como propuestas y no como definitivamente impuestas.

El documento tampoco establece la destitución de Espinosa ni su renuncia al cargo.

La alcaldesa, por su parte, manifiesta en el acuerdo que este procedimiento ha influido positivamente en la manera en que ejercerá sus responsabilidades públicas.

Ese compromiso podrá evaluarse a través de sus actuaciones futuras y de las medidas preventivas que adopte la administración municipal.

Fuente principal: Joint Stipulation of Fact, Law, and Recommended Order, expedientes 26-034 y 26-035, firmado el 15 de septiembre de 2026 y recibido por la Florida Commission on Ethics el 16 de septiembre. Documento de cinco páginas proporcionado a El Sol de la Florida.