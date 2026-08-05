ESPECIAL ELECCIONES 2026

Conozca a sus Candidatos

Ciudad de Kissimmee: dos puestos de la Comisión estarán en juego el 18 de agosto

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE, Florida. — La campaña para las elecciones municipales de Kissimmee entra en su etapa decisiva. El próximo 18 de agosto, los votantes de la ciudad elegirán a los comisionados que ocuparán los Seats 2 y 4 de la Comisión Municipal, además de decidir dos importantes propuestas para modificar la Carta Constitutiva de la ciudad.

Con el inicio del proceso de votación por correo y el acercamiento de la votación anticipada, El Sol de la Florida pone en marcha una cobertura especial titulada “Conozca a sus Candidatos”, un espacio diseñado para que los ciudadanos conozcan quiénes aspiran a dirigir el futuro de Kissimmee.

El propósito de esta serie es informar, no promover candidaturas. Todos los aspirantes recibirán el mismo espacio editorial, el mismo formato y las mismas oportunidades para presentar su trayectoria y sus propuestas.

¿Qué está en juego?

Aunque la Comisión Municipal suele recibir menos atención que las elecciones estatales o federales, sus decisiones afectan directamente la vida diaria de los residentes.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

Aprobar el presupuesto anual de la ciudad.

Definir proyectos de desarrollo económico.

Tomar decisiones sobre zonificación y crecimiento urbano.

Aprobar inversiones en parques, infraestructura y servicios públicos.

Supervisar políticas relacionadas con seguridad pública, transporte y calidad de vida.

En otras palabras, los comisionados deciden cómo crecerá Kissimmee durante los próximos años.

Los cargos que estarán en la boleta

Los votantes elegirán representantes para dos posiciones:

Commission Seat 2

Candidatas:

Angela Eady

Wanda Roman

Commission Seat 4

Candidatos:

Janette Martínez

Rubin Anderson

Maria Virginia Garcia

Tiffany Jeffers

Todos los cargos son no partidistas, por lo que los candidatos no aparecen identificados por partido político en la boleta.

Dos preguntas importantes también estarán en la boleta

Además de escoger a los comisionados, los electores decidirán dos referendos municipales.

Referéndum 1: Propuesta para ampliar el límite de mandatos consecutivos del alcalde-comisionado y de los comisionados de dos a tres períodos de cuatro años.

Referéndum 2: Propuesta para exigir que todos los candidatos a cargos electivos acepten una verificación de antecedentes como requisito para aspirar al cargo.

Fechas que debe recordar

Votación anticipada: del 7 al 16 de agosto , de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

del , de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Elección municipal: martes 18 de agosto . Las urnas estarán abiertas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

. Las urnas estarán abiertas de Los votantes que solicitaron una boleta por correo ya comenzaron a recibirlas y pueden devolverlas antes del día de la elección, siguiendo las instrucciones del Supervisor de Elecciones.

Lo que viene en esta serie

Durante los próximos días, El Sol de la Florida publicará un perfil individual de cada candidato, utilizando el mismo formato editorial para todos.

Cada publicación incluirá:

Biografía.

Experiencia profesional y comunitaria.

Principales propuestas.

Prioridades para Kissimmee.

Información de contacto y plataformas oficiales.

Cinco preguntas exclusivas de El Sol de la Florida, respondidas por cada aspirante.

Al finalizar la serie, el periódico presentará un análisis comparativo de las propuestas de todos los candidatos para ayudar a los votantes a conocer mejor sus opciones antes de acudir a las urnas.