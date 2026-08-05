Ministerio de Educación convoca a cerca de 28,000 estudiantes para la segunda convocatoria de las Pruebas Nacionales 2026

Santo Domingo.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que del 6 al 9 de agosto realizará la segunda convocatoria de las Pruebas Nacionales 2026, en la que participarán alrededor de 28,000 estudiantes de Educación Secundaria y de Educación Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas, como parte del proceso de evaluación del sistema educativo preuniversitario.

La institución educativa precisó que las evaluaciones se desarrollarán en 270 centros sede habilitados en todo el territorio nacional, donde serán recibidos estudiantes procedentes de distintos centros educativos.

El operativo de aplicación, coordinado por la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, dependencia del Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, será ejecutado por las Direcciones Regionales y Distritos Educativos, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de las pruebas.

En ese sentido, el Ministerio de Educación exhortó a los centros educativos a informar oportunamente a sus estudiantes sobre el centro asignado para la realización de las evaluaciones, así como a verificar con anticipación la información correspondiente.

Las Pruebas Nacionales de esta segunda convocatoria se aplicarán del 6 al 9 de agosto y comprenderán las áreas de Matemática, Ciencias Sociales, Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza, de acuerdo con el calendario establecido.

El Minerd informó que la hora oficial de inicio de las pruebas será a las 9:00 de la mañana para los estudiantes del nivel secundario y a las 8:40 de la mañana para los participantes de la modalidad de Personas Jóvenes y Adultas.

Todos los convocados deberán presentarse una hora antes en sus respectivos centros sede, con el propósito de garantizar una adecuada organización logística y el cumplimiento de los protocolos establecidos para la aplicación de las evaluaciones.

La cartera educativa reiteró que las pruebas nacionales constituyen un instrumento para certificar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y aportar información relevante para la toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de la calidad de la educación preuniversitaria.