Nancy Álvarez, experta en sexualidad se une a nuevo talk show de Univisión

Se une a Adamari López y a otras personalidades

Miami.- La psicóloga y sexóloga Nancy Álvarez, debutará el lunes 19 de febrero en “Desiguales”, un innovador talk show de la cadena hispana estadounidense Univisión, que reunirá entre semana, a las dos de la tarde, a cinco mujeres con perfiles e historias de vida únicas.

Álvarez se une así a Adamari López, exitosa empresaria y personalidad de televisión; Amara La Negra, cantante, bailarina y actriz; Karina Banda, periodista y presentadora de televisión; y Migbelis Castellanos, presentadora, modelo y actriz.

“Mis redes están llenas de personas que me pedían, una y otra vez, que volviera a la televisión. A mí me daba mucha pena, porque no había tenido una oferta que realmente pudiera tomar en cuenta o que me gustara”, afirmó la psicóloga hispana más popular de Estados Unidos.

La cadena Univisión indicó, por su parte, que “estas diversas voces atraerán a los espectadores a conversaciones profundas sobre actualidad, relaciones, cultura, crecimiento personal y más. Sus puntos de vista y experiencias contrastantes generarán debates animados y ofrecerán una lente multifacética del mundo en el que vivimos”.

“Siempre voy a enseñar y educar. Es lo que me interesa, porque en este mundo no se toma en cuenta lo que decimos profesionales y expertos. Cada día más, vivimos con la tragedia de políticos hablando sobre educación sexual”, dijo la terapeuta familiar, psicóloga y sexóloga.

Aseguró que “esto me ha hecho darme cuenta de que tengo que hablar más que nunca, porque nos están robando la voz a los expertos y a la ciencia”,

El más reciente libro de la Dra. Nancy es “Amarse no es suficiente”, es una ayuda a los lectores a recorrer las heridas no sanadas de la infancia y explica cómo el amor propio no es suficiente para que la relación funcione bien.

Nancy Álvarez es doctora en Psicología Clínica y PhD en Sexualidad con maestría y postgrados en Terapia Familiar y de Pareja. También tiene una maestría en Programación Neurolingüística (PNL) y es hipnoterapeuta.

Nació en Santo Domingo, República Dominicana. Su show “Quién tiene la razón” es sinónimo de éxito en Estados Unidos y América Latina. Junto a su esposo, el Dr. Álvaro Skupin, ha trabajado en el campo de las células madre. Preside en EE.UU. la Sociedad Latinoamericana de Células Madre (Solcema) y es su vocera oficial en el mundo.

Actualmente es presidenta de Psicoaxis Corporation, Dra. Nancy Productions y de Mother Stem Institute. También ha creado su línea de productos relacionados con la salud física y emocional, entre ellos “Up Chaca Chaca” y “Buen Sleep”.

Álvarez aa escrito tres libros, entre ellos el bestseller “Nancy, ¿qué hago?” y “Amarse no es suficiente”. Recientemente, ella y su esposo, el Dr. Álvaro Skupin, inauguraron una nueva clínica en Punta Cana.

#Notistarz/ Fotos / prensa/ Nancy Alvarez (centro)