Muere a los 71 años Lindsey Graham: desaparece una de las figuras más influyentes y controvertidas del Partido Republicano

Por Alejandro Salazar

Senior Political Investigative Editor

El Sol de la Florida

Washington, D.C. — Estados Unidos despertó este domingo con una noticia que sacude el panorama político nacional e internacional. El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, falleció a los 71 años tras sufrir una “breve y repentina enfermedad”, según confirmó oficialmente su oficina. Su familia solicitó privacidad mientras se preparan los actos fúnebres.

Su muerte pone fin a una carrera política de más de tres décadas que lo convirtió en uno de los personajes más influyentes del Senado estadounidense, protagonista de algunos de los debates más importantes de las últimas generaciones y uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump durante su segundo mandato.

Un vacío político en Washington

La desaparición de Graham ocurre en un momento particularmente delicado para Estados Unidos.

Actualmente presidía el Comité Presupuestario del Senado y mantenía posiciones estratégicas dentro de varias comisiones relacionadas con justicia, apropiaciones y medio ambiente. Además, se encontraba en plena campaña para buscar un nuevo mandato representando a Carolina del Sur.

Su ausencia modifica de inmediato el equilibrio político dentro del Senado, especialmente en momentos donde el Congreso debate asuntos relacionados con el presupuesto federal, la política exterior y la seguridad nacional.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, deberá designar un reemplazo temporal mientras se organiza el proceso electoral correspondiente.

De crítico de Trump a uno de sus aliados más cercanos

Pocas figuras políticas estadounidenses experimentaron una transformación pública tan significativa como Lindsey Graham.

Durante las primarias republicanas de 2016 fue uno de los críticos más severos de Donald Trump, cuestionando tanto su estilo político como su capacidad para liderar el país.

Sin embargo, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, ambos desarrollaron una estrecha relación política que terminó convirtiéndose en una de las alianzas más sólidas dentro del Partido Republicano.

Durante años, Graham defendió públicamente muchas de las principales iniciativas del presidente, actuando con frecuencia como uno de sus principales voceros en el Senado y en los medios nacionales.

Trump reaccionó pocas horas después del anuncio oficial calificándolo como:

“Un verdadero patriota estadounidense” y “uno de los mejores senadores que he conocido”.

El heredero político de John McCain

Durante buena parte de su carrera, Graham fue considerado uno de los principales representantes del ala tradicional de política exterior del Partido Republicano.

Muy cercano al fallecido senador John McCain, defendía una visión internacional basada en un fuerte liderazgo militar estadounidense, el fortalecimiento de la OTAN y una política exterior activa frente a Rusia, China e Irán.

Su influencia fue particularmente visible en temas relacionados con:

Ucrania

Israel

Medio Oriente

Defensa Nacional

Sanciones contra Rusia

Gasto militar

Política hacia Irán

Era reconocido internacionalmente por su firme respaldo a Israel y por su constante apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

Una última gira internacional

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras conocerse su fallecimiento es que Graham mantenía una intensa agenda internacional hasta pocos días antes de su muerte.

Había realizado recientemente una visita oficial a Ucrania para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski y analizar la evolución del conflicto con Rusia.

Las imágenes de ese encuentro se difundieron apenas horas antes de conocerse la noticia de su fallecimiento.

Un político de posiciones firmes

A lo largo de más de veinte años en el Senado, Graham cultivó la imagen de un legislador dispuesto a asumir posiciones firmes, incluso cuando generaban controversia.

Entre los temas donde mostró mayor protagonismo destacan:

Reforma judicial.

Política migratoria.

Confirmación de jueces federales.

Defensa del presupuesto militar.

Seguridad fronteriza.

Política exterior.

Relaciones con China.

Guerra contra el terrorismo.

Aunque recibió críticas tanto de demócratas como de sectores conservadores, pocos dudaban de su capacidad para influir en decisiones estratégicas dentro del Congreso.

Las reacciones internacionales

Diversos líderes internacionales comenzaron a expresar sus condolencias tras conocerse la noticia.

Gobiernos aliados de Estados Unidos destacaron especialmente su papel en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de seguridad.

Israel manifestó públicamente su pesar por la pérdida de uno de sus aliados más constantes dentro del Senado estadounidense.

¿Qué ocurre ahora?

La muerte de Lindsey Graham abre varios escenarios políticos.

En el corto plazo:

Carolina del Sur tendrá un senador designado temporalmente por su gobernador.

El Partido Republicano deberá reorganizar parte de su liderazgo en el Senado.

Se convocará posteriormente una elección para cubrir definitivamente el escaño.

También podrían producirse cambios en el equilibrio interno de los comités senatoriales donde Graham desempeñaba un papel determinante.

Un legado difícil de ignorar

Lindsey Graham deja una huella profunda en la política estadounidense.

Para sus seguidores fue un patriota, un defensor de la seguridad nacional y un político con amplia experiencia en asuntos internacionales.

Para sus críticos representó el cambio más visible dentro del Partido Republicano moderno, al pasar de ser un fuerte opositor de Donald Trump a convertirse en uno de sus aliados más leales.

Más allá de las opiniones políticas, su influencia sobre la política exterior de Estados Unidos, el Senado y el Partido Republicano será objeto de análisis durante muchos años.

Con su fallecimiento concluye la carrera de uno de los protagonistas más relevantes de la política estadounidense del siglo XXI, en un momento en que Washington enfrenta nuevos desafíos tanto dentro como fuera de sus fronteras.