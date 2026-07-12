Ya son más de 4.300 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

La mayor tragedia natural de la historia reciente del país deja miles de desaparecidos, ciudades devastadas y una nación enfrentando uno de los mayores retos humanitarios de América Latina.

Por Alejandro Salazar

Senior Political Investigative Editor

El Sol de la Florida

Caracas, Venezuela. — La magnitud de la tragedia continúa creciendo con el paso de los días. Las autoridades venezolanas confirmaron este fin de semana que el número de fallecidos por el devastador doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio ascendió a 4.333 personas, mientras 16.740 resultaron heridas, miles permanecen desaparecidas y decenas de miles de familias han perdido sus hogares.

Lo que comenzó como una emergencia sísmica se ha transformado en una crisis humanitaria de enormes proporciones, considerada ya como el desastre natural más grave que ha enfrentado Venezuela en más de un siglo y uno de los terremotos más devastadores registrados en América Latina durante las últimas décadas.

Dos terremotos en menos de un minuto

La tragedia ocurrió la tarde del 24 de junio, cuando un sismo de magnitud 7.2 fue seguido apenas 39 segundos después por un segundo movimiento telúrico de 7.5, una combinación extremadamente inusual que multiplicó el nivel de destrucción.

Los movimientos sísmicos tuvieron su origen en el sistema de fallas de San Sebastián, una de las zonas tectónicas más activas del norte venezolano, y fueron percibidos prácticamente en todo el territorio nacional e incluso en varios países del Caribe.

Especialistas explican que el segundo terremoto encontró numerosas edificaciones ya debilitadas por el primer movimiento, provocando el colapso de estructuras que inicialmente habían resistido.

La Guaira: el epicentro del desastre

Aunque los efectos se sintieron en buena parte del país, La Guaira se convirtió en el símbolo de la devastación.

Edificios completos desaparecieron del paisaje urbano. Urbanizaciones enteras quedaron reducidas a montañas de concreto, acero y polvo.

Las imágenes satelitales muestran que extensas zonas costeras presentan daños estructurales severos, mientras numerosas comunidades continúan prácticamente incomunicadas.

Caracas también sufrió daños importantes, especialmente en edificios residenciales, hospitales, oficinas públicas y centros comerciales.

Miles de desaparecidos mantienen la incertidumbre

Aunque la cifra oficial supera ya las 4.300 víctimas mortales, organizaciones humanitarias estiman que el número definitivo podría aumentar significativamente.

Miles de personas continúan reportadas como desaparecidas, mientras familiares siguen recorriendo hospitales, refugios temporales y centros de identificación forense con la esperanza de encontrar noticias de sus seres queridos.

En muchos casos, las labores de identificación se han complicado debido al estado en que fueron recuperados numerosos cuerpos y al colapso parcial de los servicios forenses.

Rescate llega a su etapa final

Tras más de dos semanas de operaciones ininterrumpidas, muchos equipos internacionales comenzaron a retirarse del país.

Las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros disminuyen con cada día transcurrido, por lo que las labores se concentran ahora en recuperación de cuerpos, estabilización de edificios dañados y atención a los damnificados.

Aun así, familiares de personas desaparecidas continúan excavando manualmente entre los restos de viviendas y edificios colapsados.

Una infraestructura al límite

El terremoto dejó al descubierto la fragilidad de la infraestructura venezolana.

Hospitales operan parcialmente.

Escuelas permanecen cerradas.

Numerosas carreteras presentan daños importantes.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar sufrió afectaciones que obligaron a restringir temporalmente las operaciones aéreas, mientras redes eléctricas, sistemas de agua potable y telecomunicaciones continúan siendo reparados.

Las autoridades estiman que cientos de edificios deberán ser demolidos por riesgo de colapso.

Una reconstrucción multimillonaria

El gobierno venezolano calcula que será necesario construir aproximadamente 25.000 nuevas viviendas para atender a las familias que lo perdieron todo.

Las pérdidas materiales superan los 37.000 millones de dólares, una cifra extraordinariamente elevada para una economía que ya enfrentaba importantes desafíos antes del desastre.

La Organización de las Naciones Unidas lanzó un llamado internacional para recaudar alrededor de 300 millones de dólares destinados a la atención inmediata de aproximadamente 1,3 millones de personas afectadas.

Solidaridad internacional

Decenas de países enviaron brigadas de rescate, hospitales de campaña, alimentos, plantas eléctricas, medicamentos y equipos especializados.

Equipos provenientes de América Latina, Europa, Norteamérica y Asia participaron en las labores de búsqueda durante los primeros días posteriores al desastre.

La comunidad internacional también continúa organizando campañas de ayuda para apoyar la etapa de reconstrucción.

La comunidad venezolana en Florida también responde

En ciudades como Orlando, Kissimmee, Miami, Tampa y Doral, organizaciones venezolanas han desarrollado jornadas de recolección de alimentos, medicinas, artículos de higiene y donaciones económicas destinadas a las familias afectadas.

El Sol de la Florida ha dado seguimiento permanente a estas iniciativas solidarias y ha servido como plataforma para informar sobre centros de acopio, actividades comunitarias y campañas de apoyo organizadas por líderes venezolanos radicados en Florida.

Más allá de las cifras

Detrás de cada número existe una historia.

Familias enteras desaparecieron bajo los escombros.

Niños quedaron huérfanos.

Adultos mayores perdieron sus viviendas.

Miles de venezolanos enfrentan ahora un futuro incierto mientras intentan reconstruir sus vidas en medio de una de las mayores tragedias naturales que ha conocido el país.

Un largo camino hacia la recuperación

Aunque la etapa más intensa de las labores de rescate comienza a concluir, el verdadero desafío apenas empieza.

La reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura crítica podría extenderse durante varios años.

Expertos coinciden en que la recuperación no dependerá únicamente de recursos económicos, sino también de la capacidad institucional, la cooperación internacional y el compromiso de la sociedad venezolana para superar una tragedia que ya ha quedado grabada en la historia del país.

Mientras tanto, Venezuela continúa llorando a miles de víctimas cuyos nombres representan mucho más que una estadística: son familias, comunidades y generaciones enteras marcadas para siempre por un desastre que cambió el destino de la nación.