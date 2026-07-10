Ejército Dominicano remodela Fortaleza Pedro Florentino en Las Matas de Farfán. Juan Soto comparte con el Comandante General de la Armada Dominicanana en el Citi Field de Nueva York

Las Matas de Farfan, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, entregó el remozamiento de diversas áreas de la Fortaleza General Pedro Florentino, ubicada en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, sede de la Inspectoría del Ejército en esa demarcación.

Los trabajos incluyeron la remodelación de los cuarteles, el reacondicionamiento de las áreas administrativas, la rehabilitación de la cocina, el comedor y los baños, entre otras mejoras orientadas a fortalecer la infraestructura militar y a garantizar espacios de trabajo y alojamiento más dignos para el personal que presta servicio en la región.

Durante la actividad, el Comandante General destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de los soldados y al fortalecimiento de las capacidades operativas de las unidades militares, mediante instalaciones funcionales y adecuadas para el cumplimiento de la misión institucional.

Acompañaron al Mayor General Camino Pérez, el Comandante de la 3.ª Brigada de Infantería, Coronel Domingo Cruz Sosa, ERD; el Comandante del 11.º Batallón de Infantería, Coronel Cristian Pérez Feliz, ERD, así como otras autoridades civiles y militares del municipio.

Juan Soto comparte con el Comandante General de la Armada Dominicanana en el Citi Field de Nueva York

NUEVA YORK, EE.UU. – El Comandante General de la Armada de la República Dominicana, vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, compartió la noche del martes 7 de julio un ameno encuentro con el destacado pelotero dominicano y astro Juan Soto, de los Mets de Nueva York, en el marco del Crucero Internacional de Instrucción para Guardiamarinas “Hermandad de los Mares Verano 2026”.

En el encuentro, donde se disfrutó del partido entre los Mets de Nueva York y los Reales de Kansas City, el vicealmirante Crisóstomo Martínez estuvo acompañado por su esposa, la señora María Margarita Rodríguez de Crisóstomo; el capitán de navío Randdy E. Vegazo Fanith, Relacionador Público, M-5, de la Armada; el capitán de fragata Toribio Geraldino Rojas, comandante del Buque Escuela Almirante Juan Bautista Cambiaso BE-01, ARD, junto a representantes de la tripulación y los guardiamarinas que forman parte de la misma.

Al finalizar el juego, y tras disfrutar de las atenciones del anfitrión, la comitiva fue recibida en el terreno por Juan Soto y su equipo de trabajo. En un ambiente de camaradería y orgullo dominicano, se realizaron firmas de autógrafos, fotografías oficiales e intercambios con el jugador, quien resaltó la importancia de la presencia de la Armada dominicana en esta ciudad.

Con esta actividad, la Armada de República Dominicana mantiene su compromiso de estrechar lazos con la comunidad y proyectar, a través del deporte, los valores, la cultura, la sana diversión y el carácter que perfila a las nuevas generaciones de oficiales navales.

La participación de la institución en eventos que unen a la diáspora fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo de llevar en alto el nombre de la República Dominicana en los principales escenarios del mundo.