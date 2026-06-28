Ministro de Defensa Dominicano advierte retiro deshonroso si hay sentencia definitiva. a través de la Fuerza Aérea, transportan misión humanitaria y de rescate hacia Venezuela

Ministerio de Defensa Dominicano, R. D.-El ministro de Defensa de la Republica Domincana, Teniente General Carlos Fernández Onofre, advirtió que los generales y demás oficiales condenados en primera instancia a penas de 10 y 20 años de reclusión por los casos Coral y Coral 5G serán separados deshonrosamente de la institución si dichas condenas adquieren carácter irrevocable.

El titular de las Fuerzas Armadas del hermoso Pais Caribeño advirtió que, una vez los tribunales ordinarios emitan sentencias definitivas de culpabilidad, la institución aplicará de inmediato la separación deshonrosa a los condenados. Esta sanción, una de las más severas en el ámbito castrense, les impedirá ingresar a la reserva militar y los privará de la mayoría de los derechos asociados al retiro, incluido el uso del carné oficial.

La condena dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional impuso penas de 20 y 10 años de prisión a los generales Adán Cáceres Silvestre, ex-director del Cusep; Juan Carlos Torres Robiou, ex-jefe del Cestur; y Boanerges Reyes Batista, ex-subjefe del Cusep. La misma sentencia también alcanzó a otros oficiales superiores y subalternos vinculados al caso.

Ministro de Defensa de la Republica Domincana, Teniente General Carlos Fernández Onofre en el momento de ser entrevistados por periodistas.

Fernández Onofre señaló que los oficiales generales, superiores y subalternos sometidos a procesos judiciales de alto perfil continúan bajo suspensión administrativa porque la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, número 139-13, impide cancelarlos de manera definitiva sin una sentencia irrevocable.

Por disposición del Primer Mandatario, las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Aérea, transportan misión humanitaria y de rescate hacia Venezuela

Base Aérea San Isidro, Santo Domingo Este.– Por disposición del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader, y a través del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas de República Dominicana desplegaron una misión humanitaria y de rescate hacia Venezuela, en apoyo a las labores de respuesta ante los terremotos que recientemente afectaron a ese Estado.

La operación es ejecutada por la Fuerza Aérea de República Dominicana mediante una aeronave C-212-400, encargada de transportar personal especializado de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) y del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), así como ayuda humanitaria destinada a contribuir con los esfuerzos de asistencia a las comunidades afectadas. La misión se desarrolla en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Esta acción forma parte de la respuesta solidaria dispuesta por el Gobierno dominicano luego de que el presidente Luis Abinader expresara la solidaridad del pueblo dominicano con las autoridades y ciudadanos venezolanos afectados por los sismos, instruyendo el envío inmediato de equipos especializados y asistencia humanitaria.

La misión evidencia la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y el empleo oportuno de los medios aéreos de la Fuerza Aérea de República Dominicana para apoyar operaciones de asistencia humanitaria, transporte estratégico y atención de emergencias, contribuyendo a los esfuerzos internacionales orientados a la protección de vidas y la atención de las poblaciones afectadas.