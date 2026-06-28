Presidente Dominicano Luis Abinader dispone habilitación de vuelo humanitario para dominicanos afectados por terremotos. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo.-El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que, por instrucciones del presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, y en coordinación con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, se ha habilitado un vuelo humanitario para facilitar el retorno seguro y oportuno de las dominicanas y los dominicanos que se encuentran en las zonas afectadas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en esa nación sudamericana.

El vuelo tendrá capacidad para 90 pasajeros y partirá desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, con destino al Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en Santo Domingo. La primera operación está programada para el lunes 29 de junio, en las primeras horas de la mañana.

El Mirex informa que los ciudadanos dominicanos que deseen retornar al país deberán acreditar su identidad mediante su cédula de identidad y electoral o su pasaporte dominicano vigente.

Para los connacionales que hayan perdido sus documentos de identidad o no cuenten con ellos, una delegación de la Junta Central Electoral (JCE) brindará asistencia a partir del martes 30 de junio para facilitar los procesos de identificación y documentación que permitan su retorno al país en un vuelo posterior.

Los dominicanos interesados en acogerse a este servicio de retorno podrán comunicarse con los miembros de la misión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores que ya se encuentra en la República Bolivariana de Venezuela:

Miguel Reyes Taveras , director de Protección a Nacionales en el Exterior: (809) 906-8283.

, director de Protección a Nacionales en el Exterior: (809) 906-8283. George Luis de León , coordinador: (829) 728-9035.

, coordinador: (829) 728-9035. Pablo González, analista: (829) 548-7940.

Asimismo, los ciudadanos podrán contactar al Consulado General de España en Caracas, que desde el 30 de julio de 2024 ejerce la representación de los intereses de la República Dominicana en Venezuela, a través de su línea de emergencia disponible las 24 horas: +58 424 209 0264.

De igual manera, el Mirex mantiene habilitados sus canales de asistencia en Santo Domingo a través del teléfono (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, así como del correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do. Adicionalmente, los ciudadanos dominicanos que requieran orientación podrán comunicarse con Ysidro Castillo al teléfono +58 424 186 4464.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que continuará desplegando todas las acciones necesarias para proteger la vida, la integridad y el bienestar de los dominicanos en el exterior, en cumplimiento de la política del Gobierno del presidente Luis Abinader, que tiene entre sus prioridades la protección y asistencia de las dominicanas y los dominicanos dondequiera que se encuentren.

Presidente Abinader dispone envío de importante cargamento de medicamentos a Venezuela

Santo Domingo.– Como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, el Gobierno de la República Dominicana, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el envío de un importante cargamento de medicamentos a la República Bolivariana de Venezuela, transportado en una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), en apoyo a la población afectada por los recientes terremotos.

La misión aérea fue coordinada por el Ministerio de Defensa, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), instituciones que trabajaron de manera articulada en la identificación, selección, preparación y despacho de los medicamentos enviados para atender las necesidades más urgentes derivadas de esta emergencia.

Los medicamentos serán entregados a las autoridades venezolanas competentes para su distribución conforme a las prioridades establecidas dentro de la respuesta nacional a la emergencia, fortaleciendo así la cooperación y la solidaridad entre ambas naciones.

Este nuevo envío se suma al despliegue del equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR, siglas en inglés) del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed), al transporte de material de apoyo para las operaciones de rescate, al establecimiento de dos centros de acopio para la recepción de donaciones y a las acciones de protección y asistencia a ciudadanos dominicanos desarrolladas por el Gobierno en territorio venezolano.

Como parte de la siguiente fase de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, el Gobierno dominicano también avanza en los preparativos para el envío de una embarcación con ayuda humanitaria hacia la República Bolivariana de Venezuela. El buque, cuya salida está prevista para los próximos días, transportará un importante volumen de alimentos, medicamentos, agua, insumos médicos y otros artículos de primera necesidad recolectados a través de los centros de acopio habilitados por el Ministerio de Defensa, ampliando así la capacidad de asistencia que la República Dominicana brinda al pueblo venezolano.

El Ministerio de Defensa destacó que las Fuerzas Armadas continúan poniendo a disposición del Estado sus capacidades operacionales, logísticas y de transporte aéreo y marítimo para garantizar una respuesta eficiente y oportuna, reafirmando el compromiso de la República Dominicana con la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y la asistencia a las naciones afectadas por desastres naturales.

A través de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, el Gobierno dominicano mantiene su firme disposición de continuar apoyando al pueblo venezolano, en coordinación con las autoridades de ese país, mientras las condiciones de la emergencia así lo requieran.

Gobierno dominicano habilita centros de acopio y envía misión de asistencia a Venezuela tras el terremoto

Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana informó que, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, dispuso una serie de medidas para brindar apoyo al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela tras los devastadores terremotos que han afectado ese país.

Por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará a Venezuela una misión de la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior, encabezada por su director, Miguel Reyes, con el propósito de asistir a los dominicanos que requieran apoyo, asistencia humanitaria o, de ser necesario, facilidades para su retorno al país.

Asimismo, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Defensa (MIDE), habilitará dos centros de acopio para recibir donaciones destinadas a apoyar a la población venezolana afectada por esta tragedia.

Los centros iniciarán operaciones este sábado 27 de junio, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y permanecerán abiertos todos los días para facilitar la recepción organizada de las ayudas provenientes de ciudadanos, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil.

El primer centro estará ubicado en la Base Aérea de San Isidro, donde se recibirán exclusivamente medicamentos. Estos serán evaluados, clasificados y organizados por personal médico especializado de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar que los insumos cumplan con las condiciones necesarias para su envío y posterior distribución.

El segundo centro funcionará en la Base Naval “27 de Febrero”, en Sansouci, donde se recibirán alimentos no perecederos, alimentos secos y enlatados, así como agua, bebidas y otros productos destinados a la hidratación.

Ambos centros contarán con personal militar y civil especializado para las labores de recepción, clasificación, almacenamiento y organización de las donaciones, además de personal de seguridad y apoyo logístico que garantizará la adecuada custodia de los suministros y el eficiente desarrollo de las operaciones.

Las ayudas recolectadas serán trasladadas a la República Bolivariana de Venezuela por vía marítima.

El Gobierno dominicano exhorta a toda la ciudadanía, al sector empresarial y a las instituciones públicas y privadas a sumarse a este esfuerzo solidario, expresión de la profunda vocación humanitaria del pueblo dominicano y de su compromiso permanente con los pueblos hermanos que enfrentan situaciones de emergencia. Con esta iniciativa, la República Dominicana reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y su disposición de contribuir a aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas por esta tragedia.

Gobierno dominicano repatria a 11 ciudadanos desde Venezuela como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026

Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Defensa (MIDE) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), repatrió con éxito a once ciudadanos dominicanos procedentes de la República Bolivariana de Venezuela, como parte de las acciones desarrolladas en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, desplegada en apoyo a esa nación tras el terremoto que recientemente la afectó.

Los ciudadanos dominicanos, integrantes de una delegación de peloteros que permanecía en territorio venezolano al momento del desastre, fueron trasladados a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana que retornó al país luego de completar el traslado de un segundo contingente de especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR, por sus siglas en inglés), pertenecientes al Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed), junto con equipos, herramientas y material de apoyo destinados a fortalecer las operaciones que dichos rescatistas desarrollan en las zonas afectadas por el sismo.

La repatriación fue posible gracias a las coordinaciones realizadas por el Ministerio de Defensa, en estrecha colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, garantizando el retorno seguro de los ciudadanos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, hasta territorio dominicano.

Esta acción responde a las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, de brindar asistencia y protección oportuna a los dominicanos que se encuentren en el exterior cuando circunstancias extraordinarias comprometan su seguridad, al tiempo que el país mantiene su firme compromiso de cooperación y solidaridad con las naciones hermanas afectadas por desastres naturales.

El Ministerio de Defensa destacó que esta misión demuestra la capacidad operativa y logística de las Fuerzas Armadas para ejecutar de manera simultánea operaciones internacionales de apoyo a la respuesta ante desastres y acciones destinadas a salvaguardar la integridad de los ciudadanos dominicanos en el exterior, optimizando el empleo de los medios aéreos del Estado.

Asimismo, la institución informó que otros ciudadanos dominicanos permanecen en territorio venezolano y que continúan las coordinaciones con las autoridades competentes para facilitar su retorno al país tan pronto las condiciones operacionales y logísticas lo permitan.

Con esta nueva misión, la Operación Quisqueya Solidaria 2026 reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con la protección de sus ciudadanos, así como con la cooperación internacional y el apoyo a los pueblos hermanos que enfrentan situaciones de emergencia, poniendo a disposición sus capacidades humanas, logísticas y operacionales cuando las circunstancias así lo requieren.

Presidente Abinader inaugura por segundo año consecutivo los Juegos Deportivos Fronterizos 2026

Jimaní, Independencia.– El presidente Luis Abinader, junto con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inauguró este viernes por segundo año consecutivo los Juegos Deportivos Fronterizos 2026, con la participación de más de 2,200 atletas de las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

La competencia reúne a deportistas en 14 disciplinas: ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, dominó, fútbol, judo, karate, lucha, softbol, tenis de mesa y voleibol, promoviendo el talento, la integración regional y el juego limpio entre los jóvenes de la zona fronteriza.

Durante la ceremonia inaugural, celebrada en el Polideportivo Profesor Héctor Marino Pérez Novas, de Jimaní, el mandatario, acompañado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que esta iniciativa, retomada en 2025 tras una década sin realizarse, continuará celebrándose de manera permanente como parte de la política del Gobierno para fortalecer el deporte y generar mayores oportunidades para la juventud fronteriza.

El gobernante aseguró que los Juegos Fronterizos llegaron para quedarse y se realizarán cada año con una organización cada vez más fortalecida. “Estos Juegos son para quedarse. Todos los años los vamos a realizar y cada año los haremos mejor. Ese es el compromiso que tenemos con las provincias fronterizas y con nuestros jóvenes”.

Asimismo, recordó que la sede de los Juegos se alternará entre las provincias de la frontera norte y sur. Explicó que la edición de 2025 se celebró en Montecristi, la de este año tiene como sede a Independencia y anunció que la próxima edición será organizada por la provincia de Dajabón. También indicó que posteriormente el evento regresará a una provincia de la región Sur, siguiendo una planificación que permita beneficiar de manera equitativa a todas las provincias fronterizas.

El jefe de Estado afirmó que el verdadero éxito de los Juegos no solo se mide por los resultados deportivos, sino por la oportunidad que brindan a miles de jóvenes para desarrollarse a través del deporte, fortalecer la convivencia y construir una cultura de paz en la frontera.

Asimismo, exhortó a los atletas a competir con entusiasmo, disciplina y respeto por las reglas, permitiendo que sea el desempeño en el terreno de juego el que determine a los campeones. “Estoy muy orgulloso de cada provincia y de cada equipo. Cuenten con nosotros para seguir realizando cada año unos mejores Juegos Fronterizos”, manifestó.

El presidente Abinader felicitó al Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), al comité organizador y a todas las instituciones que hicieron posible la celebración del evento, resaltando el esfuerzo conjunto para consolidar los Juegos Fronterizos como un escenario de integración, desarrollo y formación en valores.

Compromiso con el deporte fronterizo

En el acto, también habló el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien informó que en los Juegos Deportivos Fronterizos 2026 participan más de 2,200 atletas de las siete provincias fronterizas y destacó que el evento representa el cumplimiento del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader de fortalecer el deporte en esta importante región del país.

Explicó que una de las primeras instrucciones recibidas al asumir el Ministerio fue convertir la frontera en una prioridad para las políticas deportivas del Gobierno, ampliando las oportunidades para niños, jóvenes y atletas de alto rendimiento.

Cruz recordó que, tras diez años sin celebrarse, los Juegos Fronterizos fueron rescatados en 2025 y hoy se consolidan como una plataforma para descubrir talentos, promover la integración regional y fomentar valores como la disciplina, el respeto y la sana competencia.

El funcionario resaltó las inversiones ejecutadas por el Gobierno en infraestructura deportiva, entre ellas la instalación de un piso sintético de última generación y nueva iluminación en el polideportivo de Jimaní; un piso de madera certificado por la FIBA en el multiuso de Duvergé, así como la iluminación del estadio de béisbol de Jimaní, una obra esperada durante más de 24 años.

Además, anunció que el presidente Abinader autorizó la construcción de una cancha deportiva en el sector La Mercedes, de Duvergé, y dispuso la realización de un concierto artístico como parte de las actividades de los Juegos Fronterizos 2026.

Juramento deportivo

En representación de todos los participantes, la atleta Yadriela Alexandra Medrano Trinidad, integrante de la Selección Nacional de Balonmano y de la delegación de Bahoruco, realizó el juramento deportivo, comprometiéndose, junto con los demás competidores, a respetar las reglas, competir con espíritu de fraternidad y representar dignamente a sus provincias y a la República Dominicana.

Autoridades destacan impacto de los Juegos

La gobernadora de Independencia, Mercedes Nova, afirmó que la celebración de los Juegos Fronterizos convierte a la frontera en un espacio de encuentro, integración y oportunidades para la juventud, al tiempo que agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro Kelvin Cruz por impulsar una iniciativa que fortalece la unidad nacional a través del deporte.

El alcalde de Jimaní, Laureano Santana, dio la bienvenida a las delegaciones participantes y valoró la elección de la provincia como sede de la gran final, destacando que el evento impulsa la economía local, fortalece el orgullo de la comunidad y abre nuevas oportunidades para los jóvenes deportistas.

De su lado, el senador por Independencia, Dagoberto Rodríguez, agradeció al presidente Abinader por cumplir el compromiso de llevar los Juegos Fronterizos a la provincia y resaltó el trabajo del Ministerio de Deportes para devolver esta competencia al calendario deportivo nacional tras diez años de ausencia.

Amplia representación institucional

La ceremonia contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, dirigentes deportivos, entrenadores, atletas y representantes de las distintas federaciones deportivas, quienes respaldaron la celebración de unos Juegos que fortalecen la integración de la frontera y reafirman el compromiso del Gobierno con el desarrollo deportivo, social y humano de esa región del país.

El pastor Fidian Orlando Martínez bendijo la ceremonia con una oración por la unidad, la salud y la sana competencia entre los atletas, así como por el éxito de los Juegos Deportivos Fronterizos 2026.

Asociación de Ganaderos de Duvergé reconoce al presidente Abinader por su respaldo al desarrollo del sector

Duvergé, Independencia.– La Asociación de Ganaderos del municipio de Duvergé entregó este viernes un reconocimiento al presidente Luis Abinader por su valioso apoyo, compromiso e interés en el fortalecimiento de la ganadería dominicana, especialmente en la región Sur.

El reconocimiento destaca que el mandatario ha impulsado iniciativas que contribuyen al desarrollo del sector a través del Programa de Mejoramiento de la Ganadería (Promegan), con el mejoramiento genético del ganado, la recuperación y mejora de pasturas y el respaldo a la producción lechera nacional mediante las compras del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Señala que su visión y apoyo al sector representan un aporte significativo para los productores ganaderos y para la seguridad alimentaria de la República Dominicana.

El jefe de Estado recibió este reconocimiento durante un encuentro con ganaderos y productores de leche del municipio de Duvergé, con quienes conversó sobre sus principales necesidades, los desafíos que enfrenta el sector y las acciones necesarias para incrementar la producción.

Tras recibir el reconocimiento, el mandatario expresó que esto le impone un compromiso mayor con un sector de hombres y mujeres trabajadoras que realmente son un ejemplo de trabajo y de buena ciudadanía en la República Dominicana: “Así que este es para mí no solo un reconocimiento, sino un compromiso mayor con ustedes”.

Durante el diálogo, el mandatario escuchó las propuestas de los productores, a quienes aseguró que estudiará el proyecto para el rescate del Centro de Alimentación Colectivo El Espartillar. Señaló que conoce los problemas que se presentaron durante su implementación y los elevados costos del sistema de riego: “Tenemos que buscarle una salida. Vamos a estudiar el proyecto y, en unas semanas, les comunicaremos qué podemos hacer. Estamos al tanto de esa situación”.

El presidente Abinader afirmó que la ganadería es, quizás, el sector productivo más importante de la provincia Independencia, por lo que consideró necesario fortalecerlo. Dijo que observa con optimismo su desarrollo, debido a la capacidad productiva existente, las condiciones que pueden mejorarse y el nuevo mercado que se generará en la región.

En ese sentido, informó que la próxima semana será publicada la licitación para la construcción de la carretera Duvergé-Pedernales, obra que reducirá entre 40 minutos y una hora el tiempo de traslado entre ambas demarcaciones. “Lo importante es que se va a hacer esa carretera. Yo decía que, sin esa carretera, el proyecto de Pedernales estaba cojo”, manifestó.

El jefe de Estado explicó que el desarrollo turístico de Pedernales no está concebido únicamente para esa provincia, sino para generar empleos y oportunidades productivas en toda la región. Indicó que el próximo hotel, con unas 600 habitaciones, será inaugurado en diciembre y generará empleos directos e indirectos, a lo que se sumará la demanda derivada de la llegada de cruceros.

Sostuvo que la carretera abrirá un futuro extraordinario para la agricultura y, especialmente, para la actividad agropecuaria de la provincia Independencia. Señaló que será necesario producir la carne y otros alimentos que demandará el nuevo destino turístico, además de habilitar un matadero y centros de acopio: “Todo eso lo vamos a hacer juntos”, afirmó.

El presidente destacó que la provincia posee una capacidad productiva como pocas, aun tomando en cuenta las dificultades climáticas, las sequías y los efectos del lago Enriquillo. Agregó que los productores tendrán una oportunidad especial para vender directamente sus productos al mercado de Pedernales y aseguró que el Gobierno trabajará para crear las condiciones necesarias.

Asimismo, dispuso evaluar un acuerdo entre el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) y las cooperativas de la zona, con el propósito de facilitar financiamientos en mejores condiciones. También indicó que, como parte del estudio del proyecto El Espartillar, se analizará la situación de los préstamos contraídos con el Banco Agrícola.

El presidente Abinader resaltó que el Gobierno está realizando los pagos correspondientes al desayuno escolar en el menor tiempo de la historia y recordó que toda la leche suministrada a los estudiantes debe ser de producción local y nacional. Explicó que esta disposición tiene como objetivo fortalecer a los ganaderos dominicanos.

El mandatario sostuvo que el crecimiento de Pedernales representa un nuevo mercado que aumentará las compras a los productores de la región: “Lo importante es facilitarles a ustedes todas las condiciones para que puedan seguir vendiendo lo que están haciendo y aprovechar ese nuevo mercado”, indicó.

Anunció que, en aproximadamente un mes, enviará nuevamente al asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, para comunicar la decisión que adoptará el Gobierno sobre El Espartillar. Reconoció que el proyecto funcionó parcialmente, pero que algunos de sus esquemas no contaban con la sostenibilidad necesaria para continuar.

Finalmente, el presidente Abinader aseguró a los ganaderos que siempre contarán con un aliado en el Gobierno y destacó la importancia estratégica de la producción nacional, una lección que, afirmó, quedó demostrada durante la pandemia del COVID-19: “Yo aprendí en el COVID que, sin una producción nacional, no tenemos seguridad en ningún orden. Así que cuenten con nosotros y vamos a ofrecerles ese apoyo especial”.

Encuentros impulsados por el presidente Abinader con los ganaderos y otros sectores de la sociedad tienen un gran valor

De su lado, el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, sostuvo que los encuentros impulsados por el presidente Abinader con los ganaderos y otros sectores de la sociedad tienen un gran valor, porque permiten mantener un contacto directo, escuchar de primera mano los avances, conocer los desafíos e identificar juntos las soluciones que necesita cada sector y cada comunidad. Al mismo tiempo, indicó que Duvergé representa el espíritu de esfuerzo de familias que, con dedicación, construyen sueños y aportan al crecimiento nacional. Agregó que, cuando ese esfuerzo se une a las políticas públicas de un Estado comprometido, el país avanza hacia una nueva ruralidad con más oportunidades, más justa, más productiva y más comprometida con el futuro de la República Dominicana.

En tanto, el alcalde de Duvergé, Francisco Peña, expresó que el municipio se llenaba de regocijo al recibir la visita del presidente Luis Abinader y señaló que el encuentro con los ganaderos constituye un acto importante que viene a impulsar el desarrollo del municipio, al destacar que la ganadería es un sector pujante que colabora con el progreso de la comunidad.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Ganaderos y Productores de Leche de Duvergé, Juan Zacarías Medrano Borges, solicitó respaldo para rescatar el Centro de Alimentación Colectivo El Espartillar, que permitiría almacenar y procesar forrajes, ensilaje y otros suplementos, reducir los costos de alimentación y fortalecer la producción de leche y carne.

Explicó que el proyecto quedó fuera de uso debido a los altos costos del sistema de riego, la sequía, la disminución de las aguas del río Las Damas y las deudas contraídas con el Banco Agrícola. En ese sentido, pidió buscar una salida a esos compromisos financieros y facilitar recursos para reactivar la producción.

Además, la presidenta de la Cooperativa de Ganaderos de Duvergé, Damaris Pérez Gil, agradeció al Gobierno el apoyo brindado mediante el mejoramiento de pastos y genética a través de Promegan y reconoció la decisión de incorporar leche de producción nacional en la alimentación escolar, medida que, afirmó, ha fortalecido la demanda de la producción y ha beneficiado a los ganaderos dominicanos.

En el encuentro estuvieron presentes el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; la gobernadora de la provincia Independencia, Mercedes Nova; el senador Dagoberto Rodríguez; el alcalde municipal, Francisco Peña Guzmán, y el director ejecutivo del Conaleche, Luis María Sánchez Falette.

Presidente Abinader dispone elaboración de plan especial para atender la infraestructura escolar de la provincia Independencia

Duvergé.– El presidente Luis Abinader sostuvo este viernes un encuentro-almuerzo con estudiantes de liceos, politécnicos y colegios, durante el cual escuchó sus principales necesidades y dispuso la elaboración de un plan especial para atender la infraestructura escolar de la provincia Independencia, además de coordinar la evaluación de un Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Jimaní.

Al referirse al liceo experimental, el mandatario anunció que coordinará con el nuevo rector de la UASD la evaluación de esta iniciativa que busca fortalecer la oferta educativa para los jóvenes de la provincia Independencia. Asimismo, instruyó la elaboración de un plan especial para atender las necesidades de infraestructura escolar en la provincia, incluyendo la construcción y ampliación de centros educativos.

Durante el encuentro, el presidente Abinader destacó además las oportunidades de desarrollo que traerá para la región la construcción de la carretera Duvergé-Pedernales, cuya licitación anunció será realizada próximamente, y explicó que esta permitirá una conexión más directa entre ambas provincias y contribuirá a que los habitantes de Independencia puedan aprovechar las oportunidades que generará el desarrollo turístico y económico de Pedernales. “Después de Pedernales, Independencia será una de las provincias más beneficiadas”, afirmó el mandatario, al exhortar a los jóvenes a prepararse para acceder a los empleos, emprendimientos y actividades productivas que surgirán con el crecimiento de la región Sur.

El presidente Abinader señaló que la expansión del desarrollo turístico generará nuevas oportunidades de empleo, emprendimiento y producción para los jóvenes y productores de la región, por lo que les exhortó a prepararse académica y técnicamente para aprovecharlas. En ese sentido, afirmó que, después de Pedernales, Independencia será una de las provincias más favorecidas por el impulso económico que se proyecta para el sur del país.

Al dirigirse a los jóvenes, el presidente Abinader les recomendó actuar siempre con ética en el ejercicio de la profesión que elijan. Explicó que, por esa razón, el Gobierno reintrodujo la asignatura de Moral y Ética, al considerar que ninguna preparación profesional cumple su propósito si no está acompañada de valores, justicia y responsabilidad con la sociedad.

El mandatario puso como ejemplo que no sirve de nada contar con un buen médico que recomiende procedimientos innecesarios para obtener beneficios económicos, ni con un ingeniero que incumpla los códigos estructurales y ponga en riesgo la seguridad de las personas. “Lo más importante es que ustedes asuman su profesión, sea cual sea la que vayan a ejercer, con ética”, expresó.

Asimismo, exhortó a los estudiantes a aprender inglés, al señalar que ese conocimiento les permite acceder a empleos de mayor calidad y amplía sus posibilidades de desarrollo profesional. Informó que, con la modificación de la Ley de Educación, el Gobierno procura facilitar la incorporación de más profesores de inglés y de áreas técnicas, especialmente en los politécnicos.

El presidente Abinader expresó a los estudiantes que el objetivo de este encuentro es conocer sus opiniones sobre la educación en general, necesidades de sus respectivos colegios, escuelas o liceos, y también sobre la situación general de sus comunidades.

“Es un intercambio para nosotros explicarles la posición del Gobierno y, al mismo tiempo, conocer a viva voz y directamente las necesidades de cada una de sus escuelas, liceos y comunidades, también para tomar nota y proceder de la manera más acelerada posible ante los problemas que surjan”, manifestó el presidente Abinader.

Tras escuchar las necesidades planteadas por los estudiantes, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno dará seguimiento a cada uno de los requerimientos y solicitó al director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, presentar un informe para la próxima reunión del Gabinete de Construcción.

En el acto, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y del director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, el mandatario entregó computadoras portátiles a los estudiantes y participó en la fotografía oficial junto con los jóvenes.

Durante el intercambio, los estudiantes plantearon necesidades vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura educativa, la ampliación de espacios para la docencia y la formación técnico-profesional, continuar la mejora del equipamiento tecnológico y la creación de mayores oportunidades de capacitación y acceso al empleo para los jóvenes de la provincia Independencia.

También solicitaron continuar impulsando proyectos que permitan ampliar la cobertura educativa, fortalecer la oferta académica de los politécnicos y mejorar las condiciones en que reciben docencia en distintos centros de la provincia.

Inafocam intervendrá la Regional 18 para mejorar la preparación de los maestros

Al responder las inquietudes de los estudiantes, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura escolar, la capacitación de los docentes y la dotación de materiales y equipos, y aprovechó para informar que el Inafocam intervendrá la Regional 18 para mejorar la preparación de maestros y maestras, y anunció que durante junio y julio comenzará la instalación de equipos en más de 330 politécnicos del país.

Asimismo, indicó que se renovarán equipos de robótica y se dotarán laboratorios de ciencias e informática, incluyendo centros de Duvergé y Jimaní.

Agregó que el Gobierno impulsa programas de formación ciudadana, liderazgo estudiantil y voluntariado, y avanza en facilidades de financiamiento y becas para que los jóvenes continúen sus estudios superiores. Y, en materia de infraestructura, señaló que fue creada una unidad ejecutora especializada para acelerar las intervenciones en los centros educativos, entre ellas la construcción y terminación de techados escolares en la región.

Duvergé.- El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inauguró este viernes el techado del centro educativo Félix María del Monte, en el municipio Duvergé, en la provincia Independencia, una infraestructura que permitirá a 388 estudiantes y docentes desarrollar actividades deportivas, recreativas y escolares en mejores condiciones.

Durante el acto de inauguración, el titular del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), Luis Miguel De Camps, destacó que, a partir de hoy, con esta obra que la comunidad esperaba desde hace tiempo, la escuela dispone de un espacio adecuado para la práctica deportiva, las actividades culturales, los encuentros de la comunidad educativa y muchas de las iniciativas que forman parte de la vida cotidiana de un centro escolar.

El ministro de Educación expresó que cada inversión en educación refleja una forma de entender el desarrollo del país. “Nuestro presidente Luis Abinader ha sido claro al colocar la educación en el centro de esa visión: que ningún estudiante vea limitado su futuro por falta de oportunidades; que la educación continúe siendo la principal herramienta de movilidad social; y que cada comunidad cuente con espacios adecuados para aprender y para desarrollarse”.

De Camps manifestó que la obra representa una mejora concreta para los estudiantes, los docentes y las familias de esta comunidad y agregó que cuando una escuela cuenta con espacios dignos, fortalece también el sentido de pertenencia de quienes la viven cada día y los estudiantes sienten ese espacio como propio, lo cuidan, lo aprovechan y hacen de él parte de su experiencia escolar.

Dijo que, con frecuencia, cuando se habla de educación, se piensa en aulas, libros, maestros y aprendizajes, y que todo eso es esencial, pero educar también significa crear las condiciones para que cada estudiante descubra sus capacidades, aprenda a convivir con los demás, fortalezca su confianza y encontrando las oportunidades para desarrollarse plenamente. “Por eso, esta obra tiene un valor que va más allá de la infraestructura, ya que amplía las posibilidades de esta escuela y fortalece su papel como espacio de formación, convivencia y encuentro para toda la comunidad”.

El nuevo techado-multiuso tiene graderías, baños y áreas verdes. Tuvo una inversión de RD 45,597,393.65 y su ejecución estuvo a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE).

Obra de gran beneficio para la escuela y la comunidad

A nombre de los estudiantes habló Rauidis Jesús Mancebo Mateo, de sexto grado de primaria, quien expresó su agradecimiento por la entrega de este multiuso, que dijo, será de gran beneficio para la escuela y la comunidad. “Recibimos este espacio con alegría y con el compromiso de cuidarlo y aprovecharlo al máximo. Hoy, no solo recibimos una obra, sino también una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y soñando en grande”.

Presidente Luis Abinader, huésped distinguido de Duvergé

En la actividad, el Ayuntamiento Municipal de Duvergé declaró huésped distinguido al presidente Luis Abinader y a la comisión de funcionarios que lo acompañó, en reconocimiento a su visita al municipio. La distinción fue otorgada mediante la Resolución núm. 0010-26, aprobada por el Concejo de Regidores de esa demarcación.

Posteriormente, el presidente Abinader cortó la cinta que dejó inaugurada la obra y se hizo fotografías con los estudiantes, además de compartir un momento con ellos.

Estuvieron presentes en el acto de inauguración la gobernadora de la provincia, Mercedes Nova; el senador Dagoberto Rodríguez; el alcalde municipal, Francisco Peña Guzmán; el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; la directora de la Regional 18 del Minerd, Virginia Encarnación; la directora del Distrito 18-05, Santa María García, y la directora del centro educativo Félix María del Monte, Jokelys Mancebo Peña.