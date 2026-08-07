Ejército de Republica Dominicana reconoce a soldados que rechazaron soborno durante operativo en Santiago Rodríguez. Otras Noticias del ERD

Mao, Valverde, R. D. – El Ejército de República Dominicana reconoció con carta de encomio e imposición de madellas al mérito, a tres miembros de la 4.ª Brigada de Infantería por su conducta ejemplar al rechazar un soborno durante un operativo realizado en el puesto de chequeo El Guanal, en la provincia Santiago Rodríguez, acción que permitió además la ocupación de dinero que presuntamente sería introducido al territorio nacional de manera ilegal.

Por disposición del Comandante General del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, fueron reconocidos el Primer Teniente José Miguel Recio Solís, el Sargento Mayor Miguel Reyes Figuereo Encarnación y el Raso Esequiel Encarnación. La distinción fue entregada en formación general por el Comandante de la 4.ª Brigada de Infantería, General de Brigada José Manuel Durán Infante, ERD.

Los soldados fueron reconocidos por su actuación durante un operativo efectuado el 15 de julio de 2026, cuando detuvieron un autobús que transportaba a dos ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular. En la inspección fueron ocupados US$16,800.00, G$27,000.00 gourdes y RD$6,600.00, fondos que presuntamente serían introducidos al país de manera ilegal. Durante el procedimiento, los involucrados ofrecieron un soborno a los soldados para facilitar su paso, propuesta que fue rechazada de manera firme por los actuantes.

La institución resaltó que la actuación de estos soldados constituye un ejemplo de profesionalismo, honestidad, responsabilidad y apego a los valores y principios institucionales, reafirmando el compromiso del Ejército con la defensa de la soberanía nacional, la transparencia y el estricto cumplimiento de las leyes.

Al dirigirse a la formación, el General Durán Infante felicitó a los reconocidos y exhortó a todos los hombres y mujeres bajo su mando a mantener una conducta íntegra, actuar siempre con disciplina y vocación de servicio, y continuar honrando el uniforme con acciones que fortalezcan la confianza de la sociedad en la institución.

La ceremonia se realizó en el patio de armas de la 4.ª Brigada de Infantería, con asiento en Mao, provincia Valverde. Ejército de República Dominicana (ERD).

Patrullas del ERD detienen a 122 haitianos indocumentados durante intervenciones en Dajabón y Santiago Rodríguez

Dajabón y Santiago Rodríguez, R.D. – Continuando con las operaciones en la zona fronteriza, el Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a ciento veintidós (122) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante intervenciones realizadas en las provincias Dajabón y Santiago Rodríguez.

En las primeras operaciones, una patrulla motorizada del 10mo. Batallón de Infantería interceptó a veintiséis (26) nacionales haitianos en las proximidades del Puesto El Libertador, provincia Dajabón, cuando intentaban ingresar de manera irregular al territorio dominicano. El grupo estaba integrado por 23 hombres y 3 mujeres. Durante la intervención también fueron ocupadas dos motocicletas utilizadas para transportar a los extranjeros hasta la zona fronteriza.

Posteriormente, soldados del Destacamento ERD de Loma de Cabrera detuvieron a otros quince (15) nacionales haitianos en la sección Monte Grande, específicamente en el callejón de La Muda. Entre los detenidos había 13 hombres, una mujer y un menor de edad.

Asimismo, miembros del Puesto ERD Masacre, perteneciente al 10mo. Batallón de Infantería, interceptaron a catorce (14) nacionales haitianos que intentaban ingresar clandestinamente al país desde Haití. El grupo estaba conformado por 13 hombres y una mujer.

En otra intervención, soldados del Destacamento La Leonor, perteneciente a la 4ta. Brigada de Infantería, detuvieron a otros diecinueve (19) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, luego de una labor de inteligencia realizada en las montañas de la comunidad La Cabirma, sección Thomas, provincia Santiago Rodríguez. El grupo estaba integrado por 15 hombres y 4 mujeres.

De igual manera, miembros del mismo Destacamento La Leonor realizaron otro operativo en las montañas de la comunidad El Vallecito, sección Coquí, provincia Santiago Rodríguez, donde, tras una persecución, detuvieron a quince (15) nacionales haitianos en condición migratoria irregular que ingresaban ilegalmente al territorio dominicano. El grupo estaba integrado por trece (13) hombres y dos (2) mujeres.

En otras intervenciones realizadas por el 10mo. Batallón de Infantería en la provincia Dajabón, una patrulla militar detuvo a catorce (14) indocumentados en el sector El Tamarindo, entre ellos 13 hombres y una mujer.

En otro operativo, miembros del Puesto ERD Los Arroyos interceptaron a diecinueve (19) extranjeros con estatus migratorio irregular, de los cuales 15 eran hombres y 4 mujeres.

Todos los extranjeros detenidos durante estas operaciones fueron puestos bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

Drones del Ejército permiten localizar y detener a otro grupo de migrantes indocumentados en la frontera con Dajabón

Dajabón, R.D. – Durante una intervención utilizando unidades de drones del Ejército de República Dominicana (ERD) fue localizado y detenido un grupo de catorce (14) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en la provincia Dajabón.

Las patrullas terrestres del 10mo. Batallón de Infantería, apoyados por unidades de drones del Ejército, detectaron al grupo en el área de la finca Nene Checo, luego de haber ingresado de manera irregular al territorio nacional.

Durante el operativo empleando las aeronaves no tripuladas del Ejército fueron detenidos 14 extranjeros en condición migratoria irregular.

Los detenidos, integrados por doce (12) hombres, una (1) mujer y un (1) menor de edad, todos en condición migratoria irregular.

Los extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar y entregados a la Dirección General de Migración (DGM), institución responsable de realizar los procedimientos establecidos por la legislación migratoria vigente.

El Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo las operaciones de seguridad fronteriza mediante el empleo de vehículos aéreos no tripulados (VANT), inteligencia y patrullaje terrestre, con el objetivo de prevenir el ingreso irregular de extranjeros, combatir las redes de tráfico ilícito de migrantes y reforzar la seguridad en la frontera.