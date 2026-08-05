Ejército Dominicano y Desarrollo de la Comunidad realizan jornada asistencial en San Juan. Otras Noticias del ERD

San Juan.- Residentes en el distrito municipal Las Maguanas-Hato Nuevo y zonas aledañas de San Juan de la Maguana, fueron beneficiados con una jornada de asistencia social realizada por Ejército de República Dominicana (ERD) y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), en coordinación con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac).

Durante la jornada, parte del programa La Ruta Comunitaria de la DGDC, fueron ofrecidos servicios médicos en distintas especialidades; toma de muestras de laboratorio; realización de imágenes médicas; entrega de medicamentos, raciones de alimentos, colchones, canastillas y mosquiteros; afiliación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), así como orientación preventiva y otros servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las familias participantes.

La iniciativa forma parte del compromiso de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, de acercar, junto a las demás instituciones, programas sociales del Gobierno a las comunidades más vulnerables del país, mediante acciones que contribuyan al bienestar de la población, coordinadas con instituciones públicas.

El director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, destacó que estas jornadas representan una muestra de la mano del Gobierno dominicano para trabajar de manera cercana con las comunidades, llevando soluciones concretas a quienes más lo necesitan.

“Son las intenciones del presidente de la República, Luis Abinader, que estemos en las comunidades más sensibles, y estamos aquí con esta jornada asistencial completa”, destacó el director de la institución.

De igual forma, representantes del Ejército de República Dominicana, SeNaSa, Dasac y el SNS reafirmaron su disposición de seguir uniendo esfuerzos para desarrollar iniciativas que fortalezcan el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales; en tanto, los comunitarios agradecieron la realización de la jornada de asistencia.

En el operativo estuvieron, además, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, comandante del Ejército de República Dominicana; general Juan Pablo Ferreira Beras, director Regional Oeste Policía Nacional; Ana María Castillo, gobernadora provincial de San Juan; la diputada Elvira Corporán de los Santos; el encargado regional de SeNaSa, Yokarki Ramírez; Fiordaliza Abreu y César Benzán, del Servicio Nacional de Salud; José Luis Diroc, encargado provincial de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria; Rogelio Herrera, director provincial de Bienes Nacional, y Josefina Valdez, directora del centro educativo, entre otros.

Mientras, por la DGDC, Félix Daniel Paulino, subdirector general; Frank García, asesor de la institución, y Francisco Mateo, encargado provincial.

Comandante General del Ejército entrega remozado el puesto militar Aniceto Martínez en Hondo Valle



Elías Piña, R. D.- El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, E.R.D., hizo entrega del puesto militar Aniceto Martínez, ubicado en el municipio de Hondo Valle, provincia Elías Piña, tras concluir un proceso de remodelación ejecutado como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura militar que desarrolla la institución en la zona fronteriza.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de los baños; la sustitución de pisos, puertas y ventanas; el acondicionamiento de las áreas de cocina, comedor y alojamiento para el personal militar; la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias; trabajos de impermeabilización, pintura e iluminación; la construcción de aceras; y la dotación de nuevo mobiliario, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los soldados y fortalecer la capacidad operativa de la unidad.





El remozamiento del puesto Aniceto Martínez fortalece la presencia institucional en Hondo Valle y optimiza las condiciones de servicio del personal militar destacado en la zona fronteriza.

Durante la entrega, el Mayor General Camino Pérez destacó que la modernización de los puestos y destacamentos fronterizos responde al compromiso institucional impulsado por el presidente Luis Abinader, de dotar a los soldados de instalaciones dignas, funcionales y acordes con las exigencias del servicio, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad, la vigilancia y el control de la frontera terrestre.

Acompañaron al Comandante General la gobernadora de la provincia Elías Piña, señora Migdaly de los Santos; el comandante de la 3.ª Brigada de Infantería, coronel Domingo Cruz Sosa, E.R.D.; y el comandante del 11.er Batallón de Infantería, coronel Cristian Pérez Feliz, E.R.D.

Patrullas del Ejército ocupan 50,000 cigarrillos de contrabando y bebidas alcohólicas durante operativo en Dajabón



Las acciones m permitieron retener las mercancías ilícitas, incluyendo bebidas alcohólicas, en Villa Codepo y Loma de Cabrera.

Dajabón, R.D. – Mediante operaciones de patrullaje y control fronterizo realizadas por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) fueron ocupados 50,000 cigarrillos de contrabando en distintos puntos de la provincia Dajabón, como parte de las acciones permanentes para combatir el comercio ilícito en la zona fronteriza.

En uno de los operativos, soldados del ERD, ocuparon 150 paquetes de cigarrillos marca Capital, con 200 unidades por paquete, para un total de 30,000 cigarrillos, en el sector Villa Codepo.

La mercancía era transportada por dos hombres que cargaban dos bultos, quienes emprendieron la huida al detectar la presencia de la patrulla militar, dejando abandonada la carga. Los cigarrillos fueron trasladados a la Fortaleza Beller, donde permanecen bajo custodia para los fines legales correspondientes.

En otra operación, miembros de la Inspectoría del ERD en Loma de Cabrera, detectaron a dos individuos en la sección La Hoya, próximo al basurero del municipio de Loma de Cabrera, quienes arrojaron dos sacos y escaparon del lugar al advertir la presencia de las tropas.

Al inspeccionar los sacos, los soldados encontraron 100 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 20,000 unidades, además de 48 botellas de ron marca 8PM, mercancía que fue retenida para los procedimientos legales correspondientes.

Con estas acciones, el Ejército decomisó un total de 50,000 cigarrillos de contrabando y 48 botellas de bebidas alcohólicas, evitando su comercialización ilegal en territorio dominicano.

El Ejército de República Dominicana continuará realizando operaciones permanentes en la zona fronteriza para combatir el contrabando, prevenir los ilícitos transnacionales y fortalecer la seguridad y el control efectivo del territorio nacional.