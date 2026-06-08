Millones para la inmigración: Florida financia a policías y cárceles que colaboran con ICE

REPORTAJE ESPECIAL

Por la Redacción de El Sol de la Florida.

Florida continúa fortaleciendo su cooperación con las autoridades federales de inmigración mediante una inversión histórica de recursos públicos destinados a agencias policiales, cárceles y organismos locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través del programa estatal Local Law Enforcement Immigration Grant Program, la Legislatura de Florida aprobó un fondo de 250 millones de dólares para reembolsar y financiar gastos relacionados con la aplicación de leyes migratorias. El programa es administrado por la Junta Estatal de Inmigración (State Board of Immigration Enforcement), integrada por el gobernador Ron DeSantis, el fiscal general James Uthmeier, el director financiero estatal y el comisionado de Agricultura. El dinero puede utilizarse para equipos, tecnología, transporte, alojamiento de detenidos, capacitación, horas extras y programas de cooperación con ICE.

Osceola encabeza la lista en Florida Central

Uno de los mayores beneficiarios del programa ha sido la Oficina del Sheriff del Condado Osceola, que recibió aproximadamente 9.4 millones de dólares para reforzar sus operaciones.

Los fondos incluyen la compra de radios de comunicación, cámaras corporales, chalecos antibalas, software especializado y bonificaciones para agentes certificados bajo el programa federal 287(g), mediante el cual oficiales locales reciben entrenamiento para colaborar con ICE en determinadas funciones migratorias. Además, el sistema correccional del condado recibió cerca de 224 mil dólares adicionales para gastos relacionados con la detención y procesamiento de inmigrantes. Diversos reportes indican que parte de los recursos también financiarán bonos de hasta mil dólares para cientos de agentes participantes en programas de cooperación migratoria.

St. Cloud apuesta por tecnología biométrica

La Policía de St. Cloud figura entre las agencias que han solicitado recursos específicos para identificación migratoria. La ciudad obtuvo aproximadamente 38 mil dólares para adquirir dispositivos biométricos Rapid ID, equipos que permiten verificar huellas dactilares e identidad en coordinación con bases de datos utilizadas por autoridades estatales y federales.

Las autoridades locales sostienen que la tecnología busca agilizar procesos de identificación y reforzar la seguridad pública. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes han expresado preocupación por la expansión de herramientas tecnológicas asociadas con operaciones migratorias.

Tampa destina fondos a entrenamiento y operaciones

En la costa oeste de Florida, la Policía de Tampa recibió aproximadamente 430 mil dólares para fortalecer programas vinculados a inmigración.

Los recursos incluyen entrenamiento para oficiales participantes en acuerdos 287(g), horas extras para operativos conjuntos y bonificaciones para agentes certificados. Documentos estatales indican que una parte significativa de los fondos está destinada a operaciones especiales y apoyo tecnológico para investigaciones y coordinación con autoridades federales.

Miami y el sur de Florida amplían acuerdos con ICE

En el sur del estado, varias jurisdicciones continúan ampliando su cooperación con ICE.

La ciudad de Miami aprobó recientemente acuerdos que permiten una mayor participación de oficiales locales en programas de capacitación y colaboración migratoria. Aunque no se ha divulgado públicamente una asignación específica comparable a la de Osceola, los acuerdos han generado intenso debate entre líderes comunitarios, organizaciones de derechos civiles y funcionarios públicos.

Diversos grupos sostienen que la creciente integración entre policías locales y autoridades migratorias puede afectar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. Otros argumentan que la cooperación fortalece la seguridad pública y facilita la identificación de personas con antecedentes criminales.

Orlando podría convertirse en el mayor receptor de fondos

La situación más llamativa se encuentra actualmente en Orange County, donde la Oficina del Sheriff presentó una solicitud de aproximadamente 10.8 millones de dólares, la más alta conocida en la última ronda de propuestas estatales.

La mayor parte de la solicitud contempla la compra de 910 radios portátiles valorados en cerca de 9.7 millones de dólares, además de más de medio millón de dólares para software analítico y tecnología de apoyo operativo.

Si la propuesta es aprobada por la Junta Estatal de Inmigración, Orange County podría superar incluso a Osceola y convertirse en uno de los mayores receptores de fondos relacionados con cooperación migratoria en toda Florida. Hasta el cierre de esta edición, la solicitud permanecía pendiente de aprobación final.

Un debate que continúa creciendo

Florida se ha convertido en uno de los estados con mayor nivel de cooperación entre agencias locales y autoridades federales de inmigración. Los defensores de estas políticas afirman que los fondos ayudan a compensar costos operativos que anteriormente recaían sobre los gobiernos locales.

Por otro lado, organizaciones comunitarias advierten que la expansión de programas migratorios puede generar temor entre residentes indocumentados y familias mixtas, reduciendo la disposición de muchos inmigrantes a denunciar delitos o colaborar con las autoridades.

Mientras continúan distribuyéndose millones de dólares en subvenciones estatales, la discusión sobre el papel de las policías locales en la aplicación de leyes migratorias promete seguir ocupando un lugar central en el debate político y social de Florida durante los próximos meses.

Fondos conocidos o reportados en Florida

• Osceola County Sheriff’s Office: aproximadamente $9.4 millones.

• Osceola Corrections: aproximadamente $224 mil.

• St. Cloud Police Department: aproximadamente $38 mil.

• Tampa Police Department: aproximadamente $430 mil.

• Orange County Sheriff’s Office: solicitud de $10.8 millones pendiente de aprobación.

• Miami y otras jurisdicciones del sur de Florida: acuerdos de cooperación ampliados con ICE y solicitudes en evaluación.

La evolución de estos programas será seguida de cerca por El Sol de la Florida debido al impacto directo que podrían tener sobre miles de familias hispanas en Florida Central y el Sur del estado.